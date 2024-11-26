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Оккупанты мародерят в гаражах оккупированного Селидово на Донетчине. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты закладывают взрывчатку в двери одного из гаражей в оккупированном Селидово на Донетчине и ищут брошенное имущество и ценные вещи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мародерство совершается в одном из гаражных кооперативов. По словам оккупантов, они уже разграбили один гараж.

"Временно оккупированное Селидово Донецкой области. "Освобождение Донбасса" и его жителей от законного имущества идет полным ходом. Российские военнослужащие, как могут, помогают "защищенному от бандеровцев русскоязычному населению новых территорий", которые там родились, выросли, а потом спасались бегством, быстрее избавиться от гаражей и их содержимого", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также: В подконтрольном РФ Коренево на Курщине - массовое мародерство: "Все квартиры взломаны. Все вынесено. Сволочи нах#й!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19143) мародерство (461) Селидово (9)


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Топ комментарии
+10
Ацвабадители спасают местные русскоязычные челюсти от лишнего имущества. Все как завещало кремлевское х-ло.
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26.11.2024 12:12
+8
Ну это же прекрасно, местные так долго этого ждали!
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26.11.2024 12:16
+8
Оце і є справжньою цілью їхньої СВО.
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26.11.2024 12:23
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Тренуються вскривати сейфи на підмосковних маєтках та пітерських палацах...
... ну і в геленжіке - як джек пот на торте
голодний молодняк поки заходить не в ту дверь
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26.11.2024 11:54 Ответить
Не буде цього. фсб бдить. По-справжньому. Всі вагнєра під ковпаком, ніхто нікуди не рипнувся досі.
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26.11.2024 13:35 Ответить
ОРДА !!! ххххххли , они по другому не знают !!!(((
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26.11.2024 11:59 Ответить
Ацвабадители спасают местные русскоязычные челюсти от лишнего имущества. Все как завещало кремлевское х-ло.
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26.11.2024 12:12 Ответить
Ну это же прекрасно, местные так долго этого ждали!
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26.11.2024 12:16 Ответить
Чисто по-русски!
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26.11.2024 12:17 Ответить
Оце і є справжньою цілью їхньої СВО.
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26.11.2024 12:23 Ответить
Головне, що не солдати НАТО !
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26.11.2024 12:24 Ответить
Ось нутро кацапське гниле !
Син шакала !
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26.11.2024 13:58 Ответить
Це типу сила звичка, бо нахера їм той гаражний мотлох, все одно здохнуть, як не сьогодні так завтра.
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26.11.2024 15:40 Ответить
Щось вкрасти , байдуже що , це для них радість , щастя . Просто людині таке в голову не прийде , але це не люди . До речі , всі що крадуть , вимагають і беруть взятки , при владі , лікарі, чиновники , судді , прокурори , поліціанти ... --всі мають той особливий кацапський ген . Ген красти= щастя.
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26.11.2024 19:00 Ответить
 
 