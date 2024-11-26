Оккупанты мародерят в гаражах оккупированного Селидово на Донетчине. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты закладывают взрывчатку в двери одного из гаражей в оккупированном Селидово на Донетчине и ищут брошенное имущество и ценные вещи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, мародерство совершается в одном из гаражных кооперативов. По словам оккупантов, они уже разграбили один гараж.
"Временно оккупированное Селидово Донецкой области. "Освобождение Донбасса" и его жителей от законного имущества идет полным ходом. Российские военнослужащие, как могут, помогают "защищенному от бандеровцев русскоязычному населению новых территорий", которые там родились, выросли, а потом спасались бегством, быстрее избавиться от гаражей и их содержимого", - отмечает в комментарии автор публикации.
Топ комментарии
+10 Jolli Rabbit
показать весь комментарий26.11.2024 12:12
+8 Alexander #588663
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+8 valeriy svan
показать весь комментарий26.11.2024 12:23
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... ну і в геленжіке - як джек пот на торте
голодний молодняк поки заходить не в ту дверь
Син шакала !