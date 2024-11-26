Оккупанты мародерят в гаражах оккупированного Селидово на Донетчине. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты закладывают взрывчатку в двери одного из гаражей в оккупированном Селидово на Донетчине и ищут брошенное имущество и ценные вещи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мародерство совершается в одном из гаражных кооперативов. По словам оккупантов, они уже разграбили один гараж.

"Временно оккупированное Селидово Донецкой области. "Освобождение Донбасса" и его жителей от законного имущества идет полным ходом. Российские военнослужащие, как могут, помогают "защищенному от бандеровцев русскоязычному населению новых территорий", которые там родились, выросли, а потом спасались бегством, быстрее избавиться от гаражей и их содержимого", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также: В подконтрольном РФ Коренево на Курщине - массовое мародерство: "Все квартиры взломаны. Все вынесено. Сволочи нах#й!". ВИДЕО