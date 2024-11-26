Окупанти мародерять у гаражах окупованого Селидового на Донеччині. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти закладають вибухівку у двері одного із гаражів в окупованого Селидовому на Донеччині та шукають покинуте майно і цінні речі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, мародерство чиниться в одному із гаражних кооперативів. За словами окупантів вони вже розграбували один гараж.

"Тимчасово окуповане Селидове Донецької області. "Освобождение Донбаса" та його мешканців від законного майна йде повним ходом. Російські військовослужбовці як можуть допомагають "защищенному от бандеровцев русскоязычному населению новых территорий", які там народилися, виросли, а потім рятувалися втечею, швидше позбутися гаражів та їхнього вмісту", - зазначає у коментарі автор публікації.

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