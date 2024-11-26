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Окупанти мародерять у гаражах окупованого Селидового на Донеччині. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупанти закладають вибухівку у двері одного із гаражів в окупованого Селидовому на Донеччині та шукають покинуте майно і цінні речі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, мародерство чиниться в одному із гаражних кооперативів. За словами окупантів вони вже розграбували один гараж.

"Тимчасово окуповане Селидове Донецької області. "Освобождение Донбаса" та його мешканців від законного майна йде повним ходом. Російські військовослужбовці як можуть допомагають "защищенному от бандеровцев русскоязычному населению новых территорий", які там народилися, виросли, а потім рятувалися втечею, швидше позбутися гаражів та їхнього вмісту", - зазначає у коментарі автор публікації.

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Автор: 

армія рф (17160) мародерство (338) Селидове (10)


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Топ коментарі
+10
Ацвабадители спасают местные русскоязычные челюсти от лишнего имущества. Все как завещало кремлевское х-ло.
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26.11.2024 12:12
+8
Ну это же прекрасно, местные так долго этого ждали!
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26.11.2024 12:16
+8
Оце і є справжньою цілью їхньої СВО.
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26.11.2024 12:23
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Тренуються вскривати сейфи на підмосковних маєтках та пітерських палацах...
... ну і в геленжіке - як джек пот на торте
голодний молодняк поки заходить не в ту дверь
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26.11.2024 11:54 Відповісти
Не буде цього. фсб бдить. По-справжньому. Всі вагнєра під ковпаком, ніхто нікуди не рипнувся досі.
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26.11.2024 13:35 Відповісти
ОРДА !!! ххххххли , они по другому не знают !!!(((
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26.11.2024 11:59 Відповісти
Ацвабадители спасают местные русскоязычные челюсти от лишнего имущества. Все как завещало кремлевское х-ло.
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26.11.2024 12:12 Відповісти
Ну это же прекрасно, местные так долго этого ждали!
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26.11.2024 12:16 Відповісти
Чисто по-русски!
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26.11.2024 12:17 Відповісти
Оце і є справжньою цілью їхньої СВО.
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26.11.2024 12:23 Відповісти
Головне, що не солдати НАТО !
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26.11.2024 12:24 Відповісти
Ось нутро кацапське гниле !
Син шакала !
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26.11.2024 13:58 Відповісти
Це типу сила звичка, бо нахера їм той гаражний мотлох, все одно здохнуть, як не сьогодні так завтра.
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26.11.2024 15:40 Відповісти
Щось вкрасти , байдуже що , це для них радість , щастя . Просто людині таке в голову не прийде , але це не люди . До речі , всі що крадуть , вимагають і беруть взятки , при владі , лікарі, чиновники , судді , прокурори , поліціанти ... --всі мають той особливий кацапський ген . Ген красти= щастя.
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26.11.2024 19:00 Відповісти
 
 