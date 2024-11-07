"Малая, ты поедешь с нами": Бизнесмен и полицейский в Полтаве избили молодого человека, заступившегося за девушку, - СМИ. ВИДЕО

В одном из полтавских ресторанов бизнесмен Александр Павлюченко и заместитель начальника Киевского райотдела полиции Александр Перели избили молодого человека, вступившегося за девушку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило издание "Полтавщина".

Около 21:20 2 ноября жительница города Елена вместе со своим молодым человеком отдыхали в ресторане Shade. Рядом с ними сидела компания из четырех мужчин, которые обратили внимание на девушку и начали ее обсуждать.

По ее словам, впоследствии она узнала, что в компании были владелец группы компаний "Альфа-Капитал" Александр Павлюченко и заместитель начальника Киевского райотдела полиции Александр Перели.

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Перели, по словам девушки, подошел к ней и сказал: "Малая, ты поедешь с нами". Та ответила, что не знакомится и у нее есть парень. На что он ответил "Нас это не интересует, поедешь с нами".

"Парень Елены взялся защитить свою девушку, но его схватили четверо мужчин и избили прямо в заведении. Скорая забрала пострадавшего в 1-ю городскую больницу. У него сломан нос, сотрясение мозга и кровь в почках", - пишет издание.

Елена рассказала, что на просьбы вызвать полицию и скорую персонал ресторана не реагировал и просто наблюдал за избиением парня.

Девушка отметила, что владелица ресторана Shade - депутат Марианна Солиман, сначала отказалась давать полиции видео с камер видеонаблюдения. Позже Марианна Солиман вышла на связь и сказала, что ей угрожали.

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Впоследствии в полиции сообщили, что начали уголовное производство по факту умышленного нанесения легких телесных повреждений (часть 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины). Дело направили в ГБР для проведения досудебного расследования.

Правоохранители не уточнили, причастен ли к конфликту в ресторане начальник райотдела полиции Александр Перели, но сообщили о начале служебного расследования.

"Руководством полиции области по данному факту назначено служебное расследование, в ходе которого дисциплинарная комиссия ГУНП в Полтавской области проводит тщательную проверку. На период служебного расследования полицейский, который находился на месте во время конфликта, отстранен от исполнения служебных обязанностей. По результатам служебного расследования действиям полицейского будет дана принципиальная оценка, в соответствии с требованиями действующего законодательства, и приняты самые строгие меры дисциплинарного воздействия", - заявили в Департаменте коммуникации.

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