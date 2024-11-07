РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4435 посетителей онлайн
Новости Видео
54 172 263

"Малая, ты поедешь с нами": Бизнесмен и полицейский в Полтаве избили молодого человека, заступившегося за девушку, - СМИ. ВИДЕО

В одном из полтавских ресторанов бизнесмен Александр Павлюченко и заместитель начальника Киевского райотдела полиции Александр Перели избили молодого человека, вступившегося за девушку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило издание "Полтавщина".

Около 21:20 2 ноября жительница города Елена вместе со своим молодым человеком отдыхали в ресторане Shade. Рядом с ними сидела компания из четырех мужчин, которые обратили внимание на девушку и начали ее обсуждать.

По ее словам, впоследствии она узнала, что в компании были владелец группы компаний "Альфа-Капитал" Александр Павлюченко и заместитель начальника Киевского райотдела полиции Александр Перели.

Также смотрите: "Слуга народа" Куницкий избил мужчину в центре Киева, - полиция. ВИДЕО

Перели, по словам девушки, подошел к ней и сказал: "Малая, ты поедешь с нами". Та ответила, что не знакомится и у нее есть парень. На что он ответил "Нас это не интересует, поедешь с нами".

"Парень Елены взялся защитить свою девушку, но его схватили четверо мужчин и избили прямо в заведении. Скорая забрала пострадавшего в 1-ю городскую больницу. У него сломан нос, сотрясение мозга и кровь в почках", - пишет издание.

Елена рассказала, что на просьбы вызвать полицию и скорую персонал ресторана не реагировал и просто наблюдал за избиением парня.

Девушка отметила, что владелица ресторана Shade - депутат Марианна Солиман, сначала отказалась давать полиции видео с камер видеонаблюдения. Позже Марианна Солиман вышла на связь и сказала, что ей угрожали.

Читайте также: Избиение ветерана в Смиле: подозреваемому избрана мера пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей

Впоследствии в полиции сообщили, что начали уголовное производство по факту умышленного нанесения легких телесных повреждений (часть 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины). Дело направили в ГБР для проведения досудебного расследования.

Правоохранители не уточнили, причастен ли к конфликту в ресторане начальник райотдела полиции Александр Перели, но сообщили о начале служебного расследования.

"Руководством полиции области по данному факту назначено служебное расследование, в ходе которого дисциплинарная комиссия ГУНП в Полтавской области проводит тщательную проверку. На период служебного расследования полицейский, который находился на месте во время конфликта, отстранен от исполнения служебных обязанностей. По результатам служебного расследования действиям полицейского будет дана принципиальная оценка, в соответствии с требованиями действующего законодательства, и приняты самые строгие меры дисциплинарного воздействия", - заявили в Департаменте коммуникации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Возле Михайловского собора напали на митрополита Климента, военнослужащего ВСУ. Нацполиция устанавливает обстоятельства происшествия (обновлено). ФОТО

Автор: 

избиение (9831) Тахтаулове (776)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+121
Отака в нас заброньована поліція. Гнати тих ментів на ''0", нехай там своє геройство показують, козляри!
показать весь комментарий
07.11.2024 09:55 Ответить
+79
Ублюдки кончені. Такі при окупації такі відразу йдуть у прислугу до рашистів.
показать весь комментарий
07.11.2024 09:58 Ответить
+73
"Струс мозку, кров у нирках" - легкі тілесні ушкодження!? Цікаво, а які тоді тяжкі?
показать весь комментарий
07.11.2024 09:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
в середине все давно прогнило 👎
показать весь комментарий
07.11.2024 11:19 Ответить
Громадяни, беріть зброю та знищуйте ******* *******. Це єдиний шлях стати громадянським суспільством.
показать весь комментарий
07.11.2024 11:25 Ответить
Підори
показать весь комментарий
07.11.2024 11:31 Ответить
«Новина»? А можна список «здивованих» в Україні ? В алфавітному порядку. Без Зе, на Зе я знаю
показать весь комментарий
07.11.2024 11:39 Ответить
Яке Бидло!!! Це поліціянти??? Це БИДЛО - УХИЛЯНТИ, Сцикливі Покидьки. Клименко хто їх взяв на роботу?
показать весь комментарий
07.11.2024 11:47 Ответить
Полтава - бидломісто.
Помісь руськоговорящіх колгоспників.
В місті все розкрадається на депутатському рівні. Ви погляньте на вигляд обласного центру, він наче після бомбування. Місцями ********** халявний цукор і гречка, а також продавати свій голос за 200 грн, а потім дивуватися, чому ноги ламаються на асфальті і місто схоже на велику помийницю.
показать весь комментарий
07.11.2024 11:47 Ответить
оте ******** на відео з ..духовноі столиці .. м. потави --- коли в військове училище прилетіло дві ракети і загинули 60 людей секретар міськради в.о. мера полтави катька ямщикова не перервала свій ..візит.. в париж . ця проблядь зелена не вважає великою трагедією коли в одну секунду в полтаві гинуть 60 військових .........
показать весь комментарий
07.11.2024 15:44 Ответить
А яким чином охоронна структура "Явір 2000" користується військовим одностроєм?
На відео ж не поліціянта, а приватна охоронна служба.
Якщо ці молодці хочуть носити армійський однострій, хай ******** на фронт, а не кришують місцевих кабанів
показать весь комментарий
07.11.2024 11:59 Ответить
В кадрі ментовська бидлота заброньована з інвалідністю і нормальною пенсією .
показать весь комментарий
07.11.2024 12:04 Ответить
Яка гарна солов'їна мова в мальовничому українському місті!
показать весь комментарий
07.11.2024 12:06 Ответить
Полиция в Украине такая воинственная, а воевать не хотят. Так кто у них враг ?
показать весь комментарий
07.11.2024 12:17 Ответить
"вечори в кабаку у полтаві" - "ментовсько-бізнесова свитка"
показать весь комментарий
07.11.2024 12:18 Ответить
Треба це в новорічний відос Зеленського з коментарями - а чого мовляв в Украіну люди не збираються вертатись...

Це просто жах і сором, що в нас така поліція...
показать весь комментарий
07.11.2024 12:18 Ответить
Той хто і так не збирається повертатись знайде 100500 причин.
показать весь комментарий
07.11.2024 22:54 Ответить
Є також 100500 підстав повернутись. Питання лише в тому, що переважить.
Якщо боротьба за майбутнє Украіни - це не лише гасла, то такі випадки повинні бути абсолютними "red flags", відповідальність повинні нести не тількі учасники, але й ті хто набрав собі "таких" підлеглих.

Якщо будуть наслідки, то в будь якому випадку - за цим почнуть слідкувати, і навіть бидляки будуть боятися себе так вести, бо будуть розуміти що будуть наслідки.

Ну і ті "Хто не збирається", гадаю вони і Цензор не читають, бо ім начхати. То і підстав ім ніяких не треба, на мою думку.
показать весь комментарий
08.11.2024 03:01 Ответить
Толі єщо будєт (С). Всіх нормальних активно знищують на фронті. Зараз он вже до тилових частин добрались. А вживих залишаться отакі. Майбутнє країни, за яке вмирають солдати.
А потім дивуються чому в нас 200 тисяч (вже мабуть під 300, дякувати Сирку) СЗЧшників.
показать весь комментарий
07.11.2024 12:21 Ответить
Дифна хворма у поліції Полтави , чи я щось пропустив ?
показать весь комментарий
07.11.2024 12:23 Ответить
Люди, хто там в місті живе - повибивайте всі вікна в ресторані Shade, власниці та співробітникам ресторану відбийте нирки та зламайте носи. А власниці ресторану, в якому працює така ******* - підпаліть будиночок. Тільки так можна гандонам доводити, що вони гандони.
показать весь комментарий
07.11.2024 12:30 Ответить
Свинособаки! Якщо б мене вдарили я б кадики вирвав
показать весь комментарий
07.11.2024 12:31 Ответить
1 чотирьом бугаям-мусорам та бізнесюкам?
показать весь комментарий
07.11.2024 16:51 Ответить
Брюс Уэйн, переологинься.
показать весь комментарий
07.11.2024 20:53 Ответить
О це герої! Може їх до фронту- там такі потрібні!
показать весь комментарий
07.11.2024 12:33 Ответить
Заспокойтеся, бо цим мерзотникам не буде ніякого покарання.
Коли за вбивство з вогнепальної зброї 5-ти річного Кирила Тлявова п'яна шобла з 5 мусорів отримали:
Чотири роки позбавлення волі за неумисне вбивство призначили колишньому поліцейському Івану Приходьку. Суд також ухвалив врахувати його строк перебування під вартою і врахувати за позбавлення волі, тому Приходько проведе у в'язниці пів року, адже до цього 3,5 роки він перебував у СІЗО.

Іншому правоохоронцю Володимиру Петровцю суд призначив випробувальний термін на 2 роки за збереження патронів.

Володимира Петровця звинувачували у 4 епізодах:

збереженні зброї та набоїв у будинку;
зберіганні набоїв в авто;
***********;
користуванні підробними документами на авто.

Ще двох фігурантів справи - Дмитра Кривошея та Станіслава Петровця, який на момент скоєння злочину був неповнолітнім, суд виправдав.

А в цьому епізоді ніс та нирка. Тьфу! Дрібниці. (Це речення - сарказм).
показать весь комментарий
07.11.2024 12:36 Ответить
Поки люди самі не почнуть карати таких, нічого не зміниться
показать весь комментарий
07.11.2024 13:14 Ответить
Холоп твоя женщина сегодня моя.
показать весь комментарий
07.11.2024 13:24 Ответить
це було б дивно, що при такому ефективному менеджері як татаров були якісь інші мусора.
показать весь комментарий
07.11.2024 13:53 Ответить
А до чого тут холоп татаров, всім кируе мразь коломойского по фаміліі зеленський, то так і треба писати що він керуе бандитами поліцейскими
показать весь комментарий
07.11.2024 14:42 Ответить
в нього клепок не хвате, щоб чимось управляти, окрім напасу
показать весь комментарий
08.11.2024 00:37 Ответить
показать весь комментарий
07.11.2024 14:50 Ответить
Думаю, буде так.
Хлопець забере заяву з мусарні. Чи то із-за погроз, чи то під впливом "компенсації на лікування".
Відсторонений мусор побуде у відпустці "за власний рахунок", поки не вляжеться.
Таким кадрами не розкидаються, тим більше, буде на гачку.
А "уважаємий бізнесмен" продовжить жити своїм життя: бабло, ресторани, братани, цілунки взасос з мусорами...
показать весь комментарий
07.11.2024 14:58 Ответить
Тут бабка надвое сказала, что лучше.

Вот смотрите: даже при условии максимального наказания за сей перформанс - дадут три года.
И то, дадут если у него действительно диагностировали средние\тяжкие телесные, а ведь вчетвером бить не обязательно на поражение, достаточно надавать лящей и поджопников.
Это в лучшем случае. А так, вообще год условно могут, у нас же иногда суды очень добрые.

Что выиграет пацан, если это трио присядет на три года? Кроме того что выйдут оттуда они уже стопроцентными бандитами со связями? Ничего, кроме того что девушку выловят и пустят по кругу чисто из мести.

Мне кажется что если он их раскрутит на пол-ляма, а то и больше - лично ему от этого будет больше толку.
показать весь комментарий
07.11.2024 20:59 Ответить
єто ти по руські рассуждаєш? пустят по кругу -єто у вас кацапов так!
А у нас на зоні цих підарів опустят і вийдуть вони пітухами,без связєй і ніщими!
показать весь комментарий
07.11.2024 22:15 Ответить
Це у вас в кацапендії так прийнато, гнида московська?
показать весь комментарий
08.11.2024 20:09 Ответить
Та ***** любого мента і прокурора які при чинах можна брати і саджати бо всі вони бандюки
показать весь комментарий
07.11.2024 15:00 Ответить
Да это просто какое-то вражеское ДРГ - разговаривают на срусском, наносят вред жителям...
показать весь комментарий
07.11.2024 15:05 Ответить
разрешение на оружие и таких случаев не будет
показать весь комментарий
07.11.2024 15:42 Ответить
Та ну ви шо, зараз включать ботоферму і розкажуть як це небезпечно і що зразу всі один одного перестріляють.
показать весь комментарий
07.11.2024 17:34 Ответить
ВОТ ТАКИЕ ДЕРЖИМОРДЫ И РАЗВАЛИВАЮТ ГОСУДАРСТВО УКРАИНА !!!
показать весь комментарий
07.11.2024 16:25 Ответить
Шум поутихнет через месяц, ни у чьем не виноватый Рафик пойдет на повышение.
показать весь комментарий
07.11.2024 16:33 Ответить
Так і є, поліція працює лише для захисту влади та відмазування від корупції,
але саме цікаво те, що цей цирк, за наші з вами кошти!
показать весь комментарий
07.11.2024 17:42 Ответить
ЩЕ ВОНИ ПРАЦЮЮТЬ ДЛЯ ПРИВЛАСНЕННЯ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ !!!
показать весь комментарий
07.11.2024 19:53 Ответить
Час вже скидуватись на fpv, щоб цим бандитам- в кожну хату
показать весь комментарий
07.11.2024 17:33 Ответить
такі воїни

і, звісно, не на передку

а того парнішу ще тцк запакує
показать весь комментарий
07.11.2024 18:40 Ответить
тiльки повне знищення
показать весь комментарий
07.11.2024 19:40 Ответить
"Слуги", " риги" і менти єдині проти наріду. Посеред білого дня вихоплюють дівчину з ресторану, попри її відмову, а хто це заперечував(її хлопець) просто побили, а могли і вбити. Якщо так запросто заставляли дівчину їхати з ними, то мабуть це не в перший раз і плювати вони на всі закони, Володя Боневтік дозволив це робити своїм дупутатм і ось такій мразі.
показать весь комментарий
07.11.2024 19:47 Ответить
Мне стыдно за нашу власть,это всё позволяет власть,я сейчас живу в другом мире где есть закон и он для всех одинаков, мой спонсор Лорд - это люди которые моей семье доли визу и предоставили бесплатный дом на год. Так вот его лишили прав за нарушение скоростного режима и он реально пол года не садился за руль ,а после передавал на права. Вот так должно быть и в Украине
показать весь комментарий
07.11.2024 20:03 Ответить
откормленное и бухое быдло представляют собой типичную местную "элиту"
показать весь комментарий
07.11.2024 20:07 Ответить
Не куй тут говорить все понятно...
показать весь комментарий
07.11.2024 20:11 Ответить
НЕОБХОДИМО ПОКАЗАТЬ НА ВИДЕО КАК ТАКИХ МОРДАТЫХ ДЕЙСТВИТЕЛЬ В@***** !)
показать весь комментарий
07.11.2024 20:15 Ответить
ИЛИ ПОКОЯ НАРОДУ НЕ БУДЕТ !!!
показать весь комментарий
07.11.2024 20:16 Ответить
*******. Забої нирок у нас уже кваліфікуються "легкими тілесними", за умови, якщо по нирках била "нога божественної істоти" з РУВД чи володар життя з якогось там всратого "Капіталу".
показать весь комментарий
07.11.2024 20:17 Ответить
Ходить в Украине в ресторане не стоит. Особенно, когда там пьяные сотрудники правоохранительных органов. Это опасно для здоровья. Особено отмороженные-это сотрудники СБУ, когда они ужираются, как свиньи, то постоянно лезут в драку. Трезвыми они постоянно воруют, пьяными угрожают жизни и здоровью граждан. Настоящие животные.
показать весь комментарий
07.11.2024 20:20 Ответить
НУ ЯКЩО ТАКІ ЗНИЗУ !!!??? ТО УЯВІТЬ ЯКІ ЗВЕРХУ !!!
показать весь комментарий
07.11.2024 20:24 Ответить
Легкі?????????????
А якщо б це бикувате бидло дряпнуло нігтем, то все інвалідність, тяжкі тілесні ????
Яке скотство(
Реально страшно(
показать весь комментарий
07.11.2024 21:52 Ответить
А що в поліції вже встановлюють важкість нанесених побоїв?Зламаний у потерпілого ніс-це вже побої середньої важкості.Складається враження,що й медичних працівників "купили",або залякали
показать весь комментарий
07.11.2024 21:56 Ответить
Кацапи б'ють кацапів - все нормально. Палтава русскій горад.
показать весь комментарий
07.11.2024 23:39 Ответить
Шо там, міністр МВД вже подав у відставку, чи то нема за шо
показать весь комментарий
08.11.2024 01:38 Ответить
Chomy vu sami dozvolyaete takomy budly jutu za vash rahynok , nasilyvatu vashux dochok, butu -kalichutu vashux suniv , vu vje bu malu bytu bilya miskoi radu , bilya policeiskogo viddily , bilya sydiv z lozyngamu vuslovlyvatu vashi protestu ta tak shob ves svit pochyv inakshe vu takogo budla nikolu ne pozbydutes i zavtra moje bytu jertvoyu ne sosidski ditu a vashi . Boritsya za spravedluvist za ******** vashuh potomkiv, inakshe chogo vu varti...
показать весь комментарий
08.11.2024 02:34 Ответить
Пітушня - це не той, хто заступився за дівчину, а той хто сидить з мусором за одним столом в ресторані..
показать весь комментарий
08.11.2024 06:53 Ответить
Сцикуни ******. Один на один кабани засцяли.
показать весь комментарий
09.11.2024 23:00 Ответить
Страница 3 из 3
 
 