"Малая, ты поедешь с нами": Бизнесмен и полицейский в Полтаве избили молодого человека, заступившегося за девушку, - СМИ. ВИДЕО
В одном из полтавских ресторанов бизнесмен Александр Павлюченко и заместитель начальника Киевского райотдела полиции Александр Перели избили молодого человека, вступившегося за девушку.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило издание "Полтавщина".
Около 21:20 2 ноября жительница города Елена вместе со своим молодым человеком отдыхали в ресторане Shade. Рядом с ними сидела компания из четырех мужчин, которые обратили внимание на девушку и начали ее обсуждать.
По ее словам, впоследствии она узнала, что в компании были владелец группы компаний "Альфа-Капитал" Александр Павлюченко и заместитель начальника Киевского райотдела полиции Александр Перели.
Перели, по словам девушки, подошел к ней и сказал: "Малая, ты поедешь с нами". Та ответила, что не знакомится и у нее есть парень. На что он ответил "Нас это не интересует, поедешь с нами".
"Парень Елены взялся защитить свою девушку, но его схватили четверо мужчин и избили прямо в заведении. Скорая забрала пострадавшего в 1-ю городскую больницу. У него сломан нос, сотрясение мозга и кровь в почках", - пишет издание.
Елена рассказала, что на просьбы вызвать полицию и скорую персонал ресторана не реагировал и просто наблюдал за избиением парня.
Девушка отметила, что владелица ресторана Shade - депутат Марианна Солиман, сначала отказалась давать полиции видео с камер видеонаблюдения. Позже Марианна Солиман вышла на связь и сказала, что ей угрожали.
Впоследствии в полиции сообщили, что начали уголовное производство по факту умышленного нанесения легких телесных повреждений (часть 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины). Дело направили в ГБР для проведения досудебного расследования.
Правоохранители не уточнили, причастен ли к конфликту в ресторане начальник райотдела полиции Александр Перели, но сообщили о начале служебного расследования.
"Руководством полиции области по данному факту назначено служебное расследование, в ходе которого дисциплинарная комиссия ГУНП в Полтавской области проводит тщательную проверку. На период служебного расследования полицейский, который находился на месте во время конфликта, отстранен от исполнения служебных обязанностей. По результатам служебного расследования действиям полицейского будет дана принципиальная оценка, в соответствии с требованиями действующего законодательства, и приняты самые строгие меры дисциплинарного воздействия", - заявили в Департаменте коммуникации.
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Помісь руськоговорящіх колгоспників.
В місті все розкрадається на депутатському рівні. Ви погляньте на вигляд обласного центру, він наче після бомбування. Місцями ********** халявний цукор і гречка, а також продавати свій голос за 200 грн, а потім дивуватися, чому ноги ламаються на асфальті і місто схоже на велику помийницю.
На відео ж не поліціянта, а приватна охоронна служба.
Якщо ці молодці хочуть носити армійський однострій, хай ******** на фронт, а не кришують місцевих кабанів
Це просто жах і сором, що в нас така поліція...
Якщо боротьба за майбутнє Украіни - це не лише гасла, то такі випадки повинні бути абсолютними "red flags", відповідальність повинні нести не тількі учасники, але й ті хто набрав собі "таких" підлеглих.
Якщо будуть наслідки, то в будь якому випадку - за цим почнуть слідкувати, і навіть бидляки будуть боятися себе так вести, бо будуть розуміти що будуть наслідки.
Ну і ті "Хто не збирається", гадаю вони і Цензор не читають, бо ім начхати. То і підстав ім ніяких не треба, на мою думку.
А потім дивуються чому в нас 200 тисяч (вже мабуть під 300, дякувати Сирку) СЗЧшників.
Коли за вбивство з вогнепальної зброї 5-ти річного Кирила Тлявова п'яна шобла з 5 мусорів отримали:
Чотири роки позбавлення волі за неумисне вбивство призначили колишньому поліцейському Івану Приходьку. Суд також ухвалив врахувати його строк перебування під вартою і врахувати за позбавлення волі, тому Приходько проведе у в'язниці пів року, адже до цього 3,5 роки він перебував у СІЗО.
Іншому правоохоронцю Володимиру Петровцю суд призначив випробувальний термін на 2 роки за збереження патронів.
Володимира Петровця звинувачували у 4 епізодах:
збереженні зброї та набоїв у будинку;
зберіганні набоїв в авто;
***********;
користуванні підробними документами на авто.
Ще двох фігурантів справи - Дмитра Кривошея та Станіслава Петровця, який на момент скоєння злочину був неповнолітнім, суд виправдав.
А в цьому епізоді ніс та нирка. Тьфу! Дрібниці. (Це речення - сарказм).
Хлопець забере заяву з мусарні. Чи то із-за погроз, чи то під впливом "компенсації на лікування".
Відсторонений мусор побуде у відпустці "за власний рахунок", поки не вляжеться.
Таким кадрами не розкидаються, тим більше, буде на гачку.
А "уважаємий бізнесмен" продовжить жити своїм життя: бабло, ресторани, братани, цілунки взасос з мусорами...
Вот смотрите: даже при условии максимального наказания за сей перформанс - дадут три года.
И то, дадут если у него действительно диагностировали средние\тяжкие телесные, а ведь вчетвером бить не обязательно на поражение, достаточно надавать лящей и поджопников.
Это в лучшем случае. А так, вообще год условно могут, у нас же иногда суды очень добрые.
Что выиграет пацан, если это трио присядет на три года? Кроме того что выйдут оттуда они уже стопроцентными бандитами со связями? Ничего, кроме того что девушку выловят и пустят по кругу чисто из мести.
Мне кажется что если он их раскрутит на пол-ляма, а то и больше - лично ему от этого будет больше толку.
А у нас на зоні цих підарів опустят і вийдуть вони пітухами,без связєй і ніщими!
але саме цікаво те, що цей цирк, за наші з вами кошти!
і, звісно, не на передку
а того парнішу ще тцк запакує
А якщо б це бикувате бидло дряпнуло нігтем, то все інвалідність, тяжкі тілесні ????
Яке скотство(
Реально страшно(