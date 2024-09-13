"Слуга народа" Куницкий избил мужчину в центре Киева, - полиция. ВИДЕО
Вечером 12 сентября в полицию Киева поступило сообщение от мужчины об избиении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба полиции.
"В Печерское управление полиции поступило сообщение от мужчины об избиении. Потерпевший отметил, что его ударил народный депутат Украины. Сейчас заявитель находится в управлении полиции, сообщение о происшествии зарегистрировано, проводится проверка", - пишут правоохранители.
В сети опубликовали видео, на котором нардеп "слуги народа" Куницкий общается с правоохранителями.
Потерпевший сообщил, что увидел Куницкого на улице и захотел с ним пообщаться на камеру. После этого он уехал на самокате, а нардеп ударил его со спины.
Напомним, ранее сообщалось, что "слуги народа" Артем Дмитрук и Александр Куницкий избили парня в центре Киева. Нардепы заявили, что молодой человек напал на них первым во время проверки колцентра.
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Але Куницький схож на Луї де Фюнеса, коли той грав дегенератів.
2). Нардепа Олександра Куницького затримали за зйомку блокпоста Куницький є депутатом від фракції «Слуга народу»
https://zaxid.net/suspilstvo_tag52456/ Суспільство - 23:59, 11 березня 2022
Ото прямо на тій "арці дружби народів"...
а чим ще ригіАналам займатися
коли не крадуть??
вибачаюсь-ЗЕ-ригіАналам
Поведінка, як у руцкава.
В оточенні Зеленського з зрозумілих причин нема жодної порядної людини.