Дело депутата-взяточника и беглеца "слуги" Трубицына направлено в суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт по обвинению депутата Киеврады от "Слуги народа" Владислава Трубицына в получении многомиллионной взятки.

Об этом сообщает издание "НВ" со ссылкой на САП, информирует Цензор.НЕТ.

Трубицыну, который прошел в Киевраду от "Слуги народа", грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, говорится в сообщении.

"По данным следствия, в феврале - марте 2021 года, будучи председателем постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства, депутат Киевсовета при пособничестве своего помощника и приближенного человека просил 30 тыс. долларов за назначение определенного человека на должность заместителя, а впоследствии - директора одного из киевских рынков", - говорится в публикации.

К тому же, как сообщает прокуратура, Трубицын обещал регулировать некоторые вопросы относительно ведения новым руководством рынка незаконной деятельности в "разумных пределах".

Также читайте: $30 тыс. за должность директора "Житнего рынка": НАБУ завершило следствие относительно "слуги народа" Трубицына

Ранее сообщалось, что "слугу" Трубицына и его приспешников задержали детективы НАБУ на получении взятки 1,26 млн грн. На время расследования он был выпущен под залог, после чего Трубицын сбежал за границу. Его объявили в международный розыск.

Также главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщал, что "слуга народа" Трубицын подделал удостоверение инспектора энергонадзора и, пользуясь им, ходил с фиктивными проверками по рынкам Харьковщины. Кроме того, Трубицын был фигурантом дела о похищении ценных книг из Национальной библиотеки Армении.