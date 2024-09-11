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Новости Взяточники
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Дело депутата-взяточника и беглеца "слуги" Трубицына направлено в суд

трубіцин

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт по обвинению депутата Киеврады от "Слуги народа" Владислава Трубицына в получении многомиллионной взятки.

Об этом сообщает издание "НВ" со ссылкой на САП, информирует Цензор.НЕТ.

Трубицыну, который прошел в Киевраду от "Слуги народа", грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, говорится в сообщении.

"По данным следствия, в феврале - марте 2021 года, будучи председателем постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства, депутат Киевсовета при пособничестве своего помощника и приближенного человека просил 30 тыс. долларов за назначение определенного человека на должность заместителя, а впоследствии - директора одного из киевских рынков", - говорится в публикации.

К тому же, как сообщает прокуратура, Трубицын обещал регулировать некоторые вопросы относительно ведения новым руководством рынка незаконной деятельности в "разумных пределах".

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Ранее сообщалось, что "слугу" Трубицына и его приспешников задержали детективы НАБУ на получении взятки 1,26 млн грн. На время расследования он был выпущен под залог, после чего Трубицын сбежал за границу. Его объявили в международный розыск.

Также главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщал, что "слуга народа" Трубицын подделал удостоверение инспектора энергонадзора и, пользуясь им, ходил с фиктивными проверками по рынкам Харьковщины. Кроме того, Трубицын был фигурантом дела о похищении ценных книг из Национальной библиотеки Армении.

Автор: 

депутат (3315) САП (2064) Трубицын Владислав (35)


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тому і передали, бо він вже втік. Мабуть разом із депутатським мандатом "слуги наріду"
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11.09.2024 17:00 Ответить
А серед цих зе-шльондр є хоч один ....?
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11.09.2024 17:00 Ответить
Ти мав на увазі адекват . - ні нема , з дібілами зв'язуватись - собі дороще .
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11.09.2024 17:26 Ответить
Воно вже давно втікло з України.

Яка несподіванка! Правда, зелібоби?

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11.09.2024 17:09 Ответить
Получается грозно судить только убежавших. Которые на месте - как в шапке-невидимке
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11.09.2024 17:13 Ответить
апсолютно вірно !!! уся наявна в Україні зе-банда в шоколаді ...

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11.09.2024 17:21 Ответить
Конфіскації повинно підлягати майно всієї родини, інакше це все пустопорожня балаканина.
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11.09.2024 17:13 Ответить
Мабуть, точніше було написати, що справа схерована до суду!
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11.09.2024 18:22 Ответить
 
 