Дело депутата-взяточника и беглеца "слуги" Трубицына направлено в суд
Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт по обвинению депутата Киеврады от "Слуги народа" Владислава Трубицына в получении многомиллионной взятки.
Об этом сообщает издание "НВ" со ссылкой на САП, информирует Цензор.НЕТ.
Трубицыну, который прошел в Киевраду от "Слуги народа", грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, говорится в сообщении.
"По данным следствия, в феврале - марте 2021 года, будучи председателем постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства, депутат Киевсовета при пособничестве своего помощника и приближенного человека просил 30 тыс. долларов за назначение определенного человека на должность заместителя, а впоследствии - директора одного из киевских рынков", - говорится в публикации.
К тому же, как сообщает прокуратура, Трубицын обещал регулировать некоторые вопросы относительно ведения новым руководством рынка незаконной деятельности в "разумных пределах".
Ранее сообщалось, что "слугу" Трубицына и его приспешников задержали детективы НАБУ на получении взятки 1,26 млн грн. На время расследования он был выпущен под залог, после чего Трубицын сбежал за границу. Его объявили в международный розыск.
Также главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщал, что "слуга народа" Трубицын подделал удостоверение инспектора энергонадзора и, пользуясь им, ходил с фиктивными проверками по рынкам Харьковщины. Кроме того, Трубицын был фигурантом дела о похищении ценных книг из Национальной библиотеки Армении.
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Яка несподіванка! Правда, зелібоби?