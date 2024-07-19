$30 тыс. за должность директора "Житнего рынка": НАБУ завершило следствие относительно "слуги народа" Трубицына

Антикоррупционные органы завершили расследование в отношении депутата Киевсовета Владислава Трубицына и его сообщников, которых подозревают в просьбе взятки за назначение определенного человека на должность заместителя директора, а в дальнейшем - директора КП "Житний рынок".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В марте 2021 года депутат Киевсовета после "собеседования" с кандидатом в помещении своего антикварного магазина завуалировано сообщил, что стоимость назначения составляет 30 тыс. долл. США. При этом помощник депутата уточнил, что эта сумма предусматривает чисто назначение на должность, а в дальнейшем расчеты будут происходить в зависимости от ситуации", - говорится в сообщении.

В июне 2024 года Трубицыну, его экс-помощнику и приближенному лицу сообщили о подозрении.

В отношении депутата осуществлялось специальное досудебное расследование в связи с его пребыванием в международном розыске с июня 2023 года.

В НАБУ напомнили, что с ноября 2022 года Трубицын вместе с 5 сообщниками находится на скамье подсудимых по делу о получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды за размещение в столице точек сезонной передвижной торговли.

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Ранее СМИ сообщали, что пойманный на взятке Трубицын не пришел в суд, потому что уже сбежал из Украины, несмотря на "электронный браслет".

Также главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщал, что "слугу народа" Трубицына ранее судили за подделку документов.

В ГУР МО ранее также подтвердили информацию "Схем" о том, что депутат Киевсовета Владислав Трубицын, который сейчас является обвиняемым по делу о взяточничестве и уже дважды не появлялся на заседания Высшего антикоррупционного суда, смог выехать за границу в мае благодаря письму за подписью руководителя ГУР Кирилла Буданова, однако отметили, что это была инициатива "другой структуры".

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