"Слугу народа" Трубицына ранее судили за подделку документов, - Бутусов. ДОКУМЕНТ
В 2010 году Владислав Трубицын подделал удостоверение инспектора энергонадзора и пытался "инспектировать" два рынка в Изюме.
Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Журналист опубликовал постановление Изюмского горрайонного суда Харьковской области.
"Оказывается, 27-летний Трубицын подделал удостоверение инспектора энергонадзора и появился с фиктивными проверками на два рынка в Изюме. На одном из рынков начинающему аферисту поверили, на другом - задержали и сдали в полицию", - пишет Бутусов.
Из-за молодости подсудимого и того, что его действия не нанесли материального ущерба, суд освободил Трубицына от уголовной ответственности. При этом подсудимый даже не пришел на заседание.
"И вот через 10 лет Трубицын придумал гораздо более солидную аферу - вошел в первую пятерку партии "Слуга народа" в Киеве и начал под "крышей" главы Офиса президента Андрея Ермака и заместителя председателя ОП Олега Татарова требовать деньги с владельцев киосков", - пишет Бутусов.
"Какие богатые биографии у этих "новых лиц", как легко людьми с такой биографией манипулировать, компромат на руках, выполнят любую команду, не задумываясь", - добавил журналист.
Напомним, 9 февраля главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что "слугу народа" Трубицына, близкого к главе ОП Ермаку, задержали на взятке.
НАБУ сообщило, что депутат Киевсовета с сообщниками задержан на взятке 1,26 млн грн. Трубицина отправили в СИЗО, как и его подельников.
"Слуга народа" созывает конференцию Киевской горорганизации для принятия решения по Трубицыну, которого на взятке задержало НАБУ.
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у клоуна и его стада скоро рейтинг в минус уйдёт.
отборныеотпетые мошенники...
Він сам їх фільтрував, щоб у кожного був у шафі скелет, щоб кожного можна було за ниточки смикати!
А кажете що воно клоун... Нєєє, воно дурне-дурне, але надзвичайно хитре!
И вот опять...