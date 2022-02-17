"Слугу народа" Трубицына ранее судили за подделку документов, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

В 2010 году Владислав Трубицын подделал удостоверение инспектора энергонадзора и пытался "инспектировать" два рынка в Изюме.

Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Журналист опубликовал постановление Изюмского горрайонного суда Харьковской области.

"Оказывается, 27-летний Трубицын подделал удостоверение инспектора энергонадзора и появился с фиктивными проверками на два рынка в Изюме. На одном из рынков начинающему аферисту поверили, на другом - задержали и сдали в полицию", - пишет Бутусов.

Из-за молодости подсудимого и того, что его действия не нанесли материального ущерба, суд освободил Трубицына от уголовной ответственности. При этом подсудимый даже не пришел на заседание.

Читайте также: "Слуга народа" Трубицын вышел под залог почти в 15 млн грн, - журналист Новиков

"И вот через 10 лет Трубицын придумал гораздо более солидную аферу - вошел в первую пятерку партии "Слуга народа" в Киеве и начал под "крышей" главы Офиса президента Андрея Ермака и заместителя председателя ОП Олега Татарова требовать деньги с владельцев киосков", - пишет Бутусов.

"Какие богатые биографии у этих "новых лиц", как легко людьми с такой биографией манипулировать, компромат на руках, выполнят любую команду, не задумываясь", - добавил журналист.





Напомним, 9 февраля главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что "слугу народа" Трубицына, близкого к главе ОП Ермаку, задержали на взятке.

НАБУ сообщило, что депутат Киевсовета с сообщниками задержан на взятке 1,26 млн грн. Трубицина отправили в СИЗО, как и его подельников.

"Слуга народа" созывает конференцию Киевской горорганизации для принятия решения по Трубицыну, которого на взятке задержало НАБУ.