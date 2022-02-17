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"Слугу народа" Трубицына ранее судили за подделку документов, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

В 2010 году Владислав Трубицын подделал удостоверение инспектора энергонадзора и пытался "инспектировать" два рынка в Изюме.

Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Журналист опубликовал постановление Изюмского горрайонного суда Харьковской области.

"Оказывается, 27-летний Трубицын подделал удостоверение инспектора энергонадзора и появился с фиктивными проверками на два рынка в Изюме. На одном из рынков начинающему аферисту поверили, на другом - задержали и сдали в полицию", - пишет Бутусов.

Из-за молодости подсудимого и того, что его действия не нанесли материального ущерба, суд освободил Трубицына от уголовной ответственности. При этом подсудимый даже не пришел на заседание.

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"И вот через 10 лет Трубицын придумал гораздо более солидную аферу - вошел в первую пятерку партии "Слуга народа" в Киеве и начал под "крышей" главы Офиса президента Андрея Ермака и заместителя председателя ОП Олега Татарова требовать деньги с владельцев киосков", - пишет Бутусов.

"Какие богатые биографии у этих "новых лиц", как легко людьми с такой биографией манипулировать, компромат на руках, выполнят любую команду, не задумываясь", - добавил журналист.

Слугу народа Трубицына ранее судили за подделку документов, - Бутусов 01
Слугу народа Трубицына ранее судили за подделку документов, - Бутусов 02

Напомним, 9 февраля главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что "слугу народа" Трубицына, близкого к главе ОП Ермаку, задержали на взятке.

НАБУ сообщило, что депутат Киевсовета с сообщниками задержан на взятке 1,26 млн грн. Трубицина отправили в СИЗО, как и его подельников.

"Слуга народа" созывает конференцию Киевской горорганизации для принятия решения по Трубицыну, которого на взятке задержало НАБУ.

Автор: 

мошенничество (1220) подделка (437) суд (25086) судимость (50) Бутусов Юрий (4353) Трубицын Владислав (35)


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Топ комментарии
+38
Ну а какой же слуга народа без судимости...
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17.02.2022 21:51
+19
Там суцільні аферисти.
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17.02.2022 21:54
+16
Если так дальше продолжится,
у клоуна и его стада скоро рейтинг в минус уйдёт.
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17.02.2022 21:56
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Не может быть. Может всех заранее проверить надо?
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17.02.2022 21:48 Ответить
Если так дальше продолжится,
у клоуна и его стада скоро рейтинг в минус уйдёт.
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17.02.2022 21:56 Ответить
да ну!!,,новые лица"все 75%-тов и проверять!!не стыдно!!это ведь не ,,барыги"какие то 25%-е!!
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18.02.2022 00:41 Ответить
цирк виходить з новими сценаріями на арену
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18.02.2022 08:46 Ответить
Так він оказується прЄдпрінімаааатьЄль...
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17.02.2022 21:49 Ответить
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17.02.2022 22:21 Ответить
Ну а какой же слуга народа без судимости...
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17.02.2022 21:51 Ответить
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17.02.2022 21:59 Ответить
Спецотлов. Такое впечатление, что Розумков и Беня для Зели подбирали этих кадров по судебным делам и материалам следователей. Колоссальную работу проделали.
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17.02.2022 22:12 Ответить
і шо - не поїде на Євровідєніє?
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17.02.2022 21:52 Ответить
пристрелили бы этого мародера, все равно из этого существа человек не вышел
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17.02.2022 21:53 Ответить
ТАМ БІЛЬШІСТЬ ТАКИХ ЧОРТІВ НА ЧОЛІ З ЗЕЛЕНЬКОМ !!!
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17.02.2022 21:54 Ответить
Там суцільні аферисти.
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17.02.2022 21:54 Ответить
Ценниє кадри
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17.02.2022 21:55 Ответить
"слуги"все отморозки?
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17.02.2022 21:55 Ответить
Всё.
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17.02.2022 22:13 Ответить
отборные отпетые мошенники...
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17.02.2022 21:56 Ответить
Какое честное укГаинское лицо!!!!
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17.02.2022 21:58 Ответить
"красівьіе новьіє ліца" ...
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17.02.2022 21:59 Ответить
І всі правильної національності, а це головне!
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17.02.2022 21:59 Ответить
Це ті новиє ліца, що нє із сістєми.
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17.02.2022 22:04 Ответить
Зєєєля як пилосос у свою партію всю наволоч з України зібрав.
Він сам їх фільтрував, щоб у кожного був у шафі скелет, щоб кожного можна було за ниточки смикати!
А кажете що воно клоун... Нєєє, воно дурне-дурне, але надзвичайно хитре!
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17.02.2022 21:59 Ответить
Зєля ніхто, править Коломойський.
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17.02.2022 22:12 Ответить
З такою мелочью,якась підробка не тягне він на Слугу,там люди солідні,вбивці,гвалтівники,бригадири з 90х ,вигнать нахрен ,хай повишае кваліфікацію!
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17.02.2022 21:59 Ответить
Та в Раді за підробку документів треба судити мабуть 90%.
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17.02.2022 21:59 Ответить
І це КиївРада - його вже обирали коли Буратіна вже рік показував кляс.
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17.02.2022 22:02 Ответить
Підробив посвідчення інспектора енергонагляду - потравив в депутати. А співачці начебто підробили довідку про перетин кордону, її дискваліфікували. Слугам все, народу закон!
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17.02.2022 22:03 Ответить
..тебе тут не Америка.. Если из за каждых 500 бутылок ребят в таз - некому работать будет..
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17.02.2022 22:14 Ответить
Один пиво краде,другий ксіву підробляє...шо ж вони такі шлєпери?
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17.02.2022 22:14 Ответить
Україна потребує справжньої люстрації представників влади, не з сміттєвими баками а прямо на цвинтар...чи в рашку з конфіскацією награбованого, позбавлення громадянства..
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17.02.2022 22:14 Ответить
Партія зеленського, це партія злочинців-шахраїв.
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17.02.2022 22:19 Ответить
Це ще не враховуються ті,що відкупилися від криміналу,як от друг Геращенка,міністр МВС,вбивця Монастирський.
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17.02.2022 22:21 Ответить
https://youtu.be/0K-jXCQWeEI?t=4044 https://youtu.be/0K-jXCQWeEI?t=4044
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17.02.2022 22:22 Ответить
СН - партия в которой мошенники рулят дебилами. Нормальных в СН просто уже нет.
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17.02.2022 22:33 Ответить
Вор должен сидеть в тюрьме и только там!
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17.02.2022 22:42 Ответить
НеЛоху таких пройдисвітів і треба,
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17.02.2022 22:43 Ответить
"-О профессии не спрашиваю, - учтиво сказал Бендер (Зеленский ), - но догадываюсь. Вероятно, что-нибудь интеллектуальное? Судимостей за этот год много? "
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17.02.2022 22:45 Ответить
И почему я не удивлен?
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17.02.2022 22:50 Ответить
Може хай він на зоні фальшиві російські рублі малює? Будемо підривати москальську економіку із середини. Всі мають працювати на перемогу@
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17.02.2022 22:56 Ответить
а кого то это удивляет?
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17.02.2022 23:17 Ответить
Какая гадость! Эй, вы, 73%, вас ещё не тошнит от шедевров вами избранных
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18.02.2022 00:34 Ответить
Суки, кого ж вы тупоголовые навыбирали!
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18.02.2022 06:13 Ответить
Никогда такого не было!!!

И вот опять...
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18.02.2022 19:25 Ответить
 
 