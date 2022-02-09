Депутат Киевсовета с сообщниками задержан на взятке 1,26 млн грн, - НАБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
9 февраля 2022 детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП разоблачили действующего депутата Киевского городского совета (председателя одной из постоянных комиссий Киевсовета) и еще пятерых человек на получении 1,26 млн грн взятки за содействие в организации розничной торговли в столице.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Речь идет о:
- депутате Киевского городского совета, председателя одной из постоянных комиссий Киевсовета;
- помощнике депутата Киевсовета;
- директоре коммунального предприятия;
- заместителе директора коммунального предприятия;
- заместителе директора коммунального предприятия;
- приближенном к депутату лице.
Следствие установило, что должностное лицо Киевсовета в сговоре с группой лиц, среди которых были руководители столичных КП, организовали схему получения взяток за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли ("купав") заранее определенных компаний, а также дальнейшего беспрепятственного использования точек. Речь шла о семи локациях в разных районах столицы (Дарницком, Днепровском, Шевченковском и т.п.). Свои "услуги" участники схемы оценили в 1,39 млн грн в год, которые впоследствии планировали распределить между собой.
При передаче части взятки в размере 1,26 млн грн депутата и еще пять человек разоблачили.
Следственные действия продолжаются. Детективы НАБУ устанавливают другие обстоятельства совершения преступления, в том числе и круг лиц, которые могут быть к нему причастны.
Как сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, задержанный депутат - "слуга народа" Владислав Трубицын, возглавляющий комиссию Киевсовета по вопросам предпринимательства и благоустройства.
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І ТАКИ ДА, Є КОРУПЦІЯ В КИЄВІ, тільки займаються і очолюють її в Києві (як і в Україні загалом) саме Слуги Народу!
Незалежне від ОПи НАБУ зловило чергового зеленого злодія.
Всіх зловлених ним раніше відмазала стовідсоткова Венедиктова.
НЕМАЄ жодного покараного слуги-злодія.
Ні.
Він їх тільки відмазує від законного покарання за злочини.
-Когда-то, по мнению зебильного электората, были неприкасаемые.
У меня вопрос возник: что и кому предъявили зебилы придя к власти? Несмотря на своих генпрокуроров.
тебе твоё фсб премии лишит за отсутствие способности сопоставлять факты!
ПиСи : шановні громадяни : писати потрібно саме в такій послідовності : Єрмак-а потім Зеленськи! Не переплутайте часом!
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
Скажи чей Крым, будешь голосовать за Зеленского, потому что незакого больше, или потому чтооннакрался, а новые придут больше красть будут, или лишьбынеПорошенко?
А бабло доставили в багажнике?