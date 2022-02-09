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Депутат Киевсовета с сообщниками задержан на взятке 1,26 млн грн, - НАБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

9 февраля 2022 детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП разоблачили действующего депутата Киевского городского совета (председателя одной из постоянных комиссий Киевсовета) и еще пятерых человек на получении 1,26 млн грн взятки за содействие в организации розничной торговли в столице.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Депутат Киевсовета с сообщниками задержан на взятке 1,26 млн грн, - НАБУ 01

Речь идет о:

  • депутате Киевского городского совета, председателя одной из постоянных комиссий Киевсовета;
  • помощнике депутата Киевсовета;
  • директоре коммунального предприятия;
  • заместителе директора коммунального предприятия;
  • заместителе директора коммунального предприятия;
  • приближенном к депутату лице.

Следствие установило, что должностное лицо Киевсовета в сговоре с группой лиц, среди которых были руководители столичных КП, организовали схему получения взяток за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли ("купав") заранее определенных компаний, а также дальнейшего беспрепятственного использования точек. Речь шла о семи локациях в разных районах столицы (Дарницком, Днепровском, Шевченковском и т.п.). Свои "услуги" участники схемы оценили в 1,39 млн грн в год, которые впоследствии планировали распределить между собой.

При передаче части взятки в размере 1,26 млн грн депутата и еще пять человек разоблачили.

Депутат Киевсовета с сообщниками задержан на взятке 1,26 млн грн, - НАБУ 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слугу народа" Трубицына, близкого к главе ОП Ермака, задержали на взятке, - Бутусов

Депутат Киевсовета с сообщниками задержан на взятке 1,26 млн грн, - НАБУ 03

Следственные действия продолжаются. Детективы НАБУ устанавливают другие обстоятельства совершения преступления, в том числе и круг лиц, которые могут быть к нему причастны.

Как сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, задержанный депутат - "слуга народа" Владислав Трубицын, возглавляющий комиссию Киевсовета по вопросам предпринимательства и благоустройства.

Автор: 

НАБУ (4241) взятка (6195) депутат (3323) Киевсовет (1378) Слуга народа (2638) Трубицын Владислав (35)


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Топ комментарии
+19
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09.02.2022 19:28 Ответить
+15
А вам ЛОХторат по 1000 гривень зеНЕлох видав і тіштеся!!!
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09.02.2022 19:25 Ответить
+13
Нова програма від Нелоха велике хабарництво
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09.02.2022 19:29 Ответить
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Депутат из Слуги народа ...служит так сказать.
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09.02.2022 19:24 Ответить
просто служба така... Треба зрозуміти людину.
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09.02.2022 19:26 Ответить
Нардепи від Слуг народа типу Колі Тищенка і Лесі Забуранної разом із проплаченими «позитивними блогерами Банкової» ім. Подоляка дуже довго розповідали про корупцію в Києві!

І ТАКИ ДА, Є КОРУПЦІЯ В КИЄВІ, тільки займаються і очолюють її в Києві (як і в Україні загалом) саме Слуги Народу!

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09.02.2022 20:18 Ответить
А вам ЛОХторат по 1000 гривень зеНЕлох видав і тіштеся!!!
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09.02.2022 19:25 Ответить
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09.02.2022 19:28 Ответить
Дія-менш 33 лямя хабаря не діє,оновлюється...
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09.02.2022 19:57 Ответить
Це означає ,що недоторканих немає.
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09.02.2022 19:28 Ответить
"Це означає ,що недоторканих немає". Зеленоголовість-це невиліковний діагноз!
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09.02.2022 19:30 Ответить
Трухіна торкнули?
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09.02.2022 19:31 Ответить
"Торкнули" одного із зелених свинарчуків. При попередній владі і цього би не сталося.
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09.02.2022 19:33 Ответить
Кого торкнули із зелених свинарчуків?
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09.02.2022 19:37 Ответить
Ви новину читали ? Чи вам слід розтлумачити значення кожного слова у ній ?
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09.02.2022 19:48 Ответить
Собі розтлумач.
Незалежне від ОПи НАБУ зловило чергового зеленого злодія.
Всіх зловлених ним раніше відмазала стовідсоткова Венедиктова.
НЕМАЄ жодного покараного слуги-злодія.
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09.02.2022 19:54 Ответить
Це жахливо . Особливо ,коли порівняти скільки було покарано депутатів від БПП та Фронту Змін в період 2014-2019 рік ... Тоді практично ні один зловмисник не викрутився від правосуддя ...
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09.02.2022 20:25 Ответить
зараз 2022, дуня. клоун при владі три роки. закінчуй з опіатами
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09.02.2022 20:37 Ответить
Кого тоді НАБУ ловило на хабарі, але він залишався на посаді?
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09.02.2022 20:40 Ответить
Цікава у вас логіка . Якщо зловили на хабарі , то треба виганяти з посади чи давати строки і кидати до в'язниці ?
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09.02.2022 20:47 Ответить
Кого зловили із БПП з хабарем?
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09.02.2022 21:06 Ответить
Зєля здав Трухіна , Татарова, брата Єрмака?
Ні.
Він їх тільки відмазує від законного покарання за злочини.
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09.02.2022 21:58 Ответить
Шо там с Юрченко? Давно сидит?
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09.02.2022 19:40 Ответить
Зебилоид, я конечно понимаю, что у тебя мозгов нет в принципе, но не напомнишь, какая именно власть создала НАБУ, которое теперь почти каждый день ловит с поличным зеленое ворьё, которое привел во власть вова членограй?
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09.02.2022 19:40 Ответить
Яка влада ? Українська ,звісно . А що ?
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09.02.2022 19:50 Ответить
эта влада с двумя генпрокурорами что предъявила?))))
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09.02.2022 20:37 Ответить
Висловлюйся більш зрозуміло . Кому "прєд'явіла" чи не "прєд'явіла"?
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09.02.2022 20:42 Ответить
Специально для избирателя зели, который заявил про отсутствие неприкасаемых, поясняю:

-Когда-то, по мнению зебильного электората, были неприкасаемые.

У меня вопрос возник: что и кому предъявили зебилы придя к власти? Несмотря на своих генпрокуроров.
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09.02.2022 20:47 Ответить
Спеціально для російськомовних "стьоп іванових" ,я не "ізбіратєль Зєлі" . Хоча я впевнений ,що ти цієї інформації не здатен переварити ,а тим більше запам"ятати . Тепер ще раз - що і кому мали "прєд'явіть" аж два генпрокурора ?
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09.02.2022 20:52 Ответить
Думай, офицер!

тебе твоё фсб премии лишит за отсутствие способности сопоставлять факты!
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09.02.2022 22:35 Ответить
при папірєдній владі, всякі трухіни і трубіни були ніким і звали їх ніяк, тому цього би і не сталося.
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09.02.2022 22:12 Ответить
Это означает, почему до сих пор не назначили руководителя САП. Боятся, что будет как неконролируемая НАБУ. А вот ДБР молодец, Трухина не сдаёт уже полгода и продолжает тень на плетень наводить.
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09.02.2022 19:39 Ответить
Тю! Ну й шо? Єрмак і Зе відмажуть! До гадалки не ходи!
ПиСи : шановні громадяни : писати потрібно саме в такій послідовності : Єрмак-а потім Зеленськи! Не переплутайте часом!
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09.02.2022 19:28 Ответить
Нова програма від Нелоха велике хабарництво
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09.02.2022 19:29 Ответить
відмажуть. або в бальнічку ляже. або новим доказом про злочинного баригу переб*ють інфу
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09.02.2022 19:29 Ответить
Журнашлюшки вищали про "мегакорупцію" при Порошенку. Але ,як бачимо, то були дитячі ігри у пісочнику порівняно з тим, що коїться зараз. тоді основні потоки були перекриті, крали і брали звичайно, та то біли дрібні цівочки, а тепер - наче греблю прорвало!
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
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09.02.2022 19:29 Ответить
Чувак при сатанисту порошенку гральні свинарники були по ВСІЙ Україні, в кожному місті. Навіть в Києві, ду бухарь луцик міг розкрити своє рило та глянути в вікно. Візьми калькулятор та порахуй. 10000 притонів по 5 мінімально в кожному. Скільки там грошей сатанинських зібрали за 1 місяць? аза 60?
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10.02.2022 21:34 Ответить
Вони що, кудись зникли зараз?
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10.02.2022 22:04 Ответить
Ручне ДБР ОПи фабрикує справи проти соратників Кличка, а НАБУ ловить за руку з реальними хабарями саме зелених мерзотників.
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09.02.2022 19:30 Ответить
причем всех этих коривныкив, задержанных вместе с Трупицыным, тупо продавил на должности офис президента. Мер Кличко сопротивлялся, но его шантажировали назначением Киевского городского головы, назначенного Зеленским.
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09.02.2022 19:33 Ответить
В 95 квартал автором не пробовался?
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09.02.2022 19:40 Ответить
там уже вся клоунская шобла вместе с тобой. приличным людям там что ловить?
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09.02.2022 19:50 Ответить
Здравствуй, зеленый уе***
Скажи чей Крым, будешь голосовать за Зеленского, потому что незакого больше, или потому чтооннакрался, а новые придут больше красть будут, или лишьбынеПорошенко?
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09.02.2022 19:52 Ответить
Это все шестеро пришли получать взятку?
А бабло доставили в багажнике?
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09.02.2022 19:36 Ответить
что, подгорает, зелесосик?
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09.02.2022 19:50 Ответить
Да надоели уже эти сводки про взяточничество чиновников.Когда уже наконец-то будем читать про то кто из них сколько лет получил и у всех ли родственников конфисковано все имущество?
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09.02.2022 19:56 Ответить
Ну да. С вами согласен.
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09.02.2022 20:49 Ответить
Это говорит о том ,что при Президенте Зеленском честные правоохранительные органы и нет груговой поруки и идёт настгоящая борьба с корупцией.
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09.02.2022 19:56 Ответить
смешной клоун. смешнее главного
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09.02.2022 19:58 Ответить
НАБУ его словили,созданные при Порохе,а не "честные правоохранительные органы" ,нашпиганные твоей зелупой,идиот)
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09.02.2022 20:14 Ответить
ого как зачастили, похоже что кто то прикрывает труханова, или сам труханов зарядил главому палицаю, ну что бы шума было побольше , и он поблекнет на их фонек и про него забудут..
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09.02.2022 19:58 Ответить
да то равнозначньіе кассирьі. один по областям побирается, другой Киев доит
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09.02.2022 19:59 Ответить
да ладно, у клоуна нет 27% уже ближе к 15. и, да, эти имбецилы и не такому могут верить. даже считают клоуна величайшим
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09.02.2022 20:26 Ответить
в случае наступления ***** антиукраинские организации в Киеве должны быть блокированы и деактивированы
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09.02.2022 20:28 Ответить
От количества зеленых барыг уже рябит в глазах ... но клоун здесь "непричьом", он просто организовал эту зелёную "пирамиду"...
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09.02.2022 20:39 Ответить
неожиданно ...
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09.02.2022 20:43 Ответить
И шо дальше ?
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09.02.2022 20:47 Ответить
Чекаємо відео від дбр, на якому гроші буде брати людина у червоній футболці, дуже схожа на ту, яка була, якби, за кермом замість трухіна.
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09.02.2022 22:06 Ответить
Єрмак така дешевка...займаючи таку посаду і тут вирішив мимо свого кармана гроші не відпускати. Жадність вас дебіли і згубить.
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09.02.2022 22:11 Ответить
Так от він який, кінець епохи бідності
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09.02.2022 22:42 Ответить
 
 