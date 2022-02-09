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Депутат Київради із спільниками затримані на хабарі 1,26 млн грн, - НАБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

9 лютого 2022 року детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП викрили чинного депутата Київської міської ради (голову однієї з постійних комісій Київради) і ще п`ятьох осіб на одержанні 1,26 млн грн хабаря за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Депутат Київради із спільниками затримані на хабарі 1,26 млн грн, - НАБУ 01

Йдеться про:

  • депутата Київської міської ради, голову однієї з постійних комісій Київради;
  • помічника депутата Київради;
  • директора комунального підприємства;
  • заступника директора комунального підприємства;
  • заступника директора комунального підприємства;
  • наближену до депутата особу.

Слідство встановило, що посадовець Київради у змові з групою осіб, серед яких були керівники столичних КП, організували схему одержання хабарів за забезпечення перемоги у електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі ("купав") заздалегідь визначених компаній, а також подальшого безперешкодного використання точок. Йшлося про сім локацій у різних районах столиці (Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському тощо). Свої "послуги" учасники схеми оцінили у 1,39 млн грн на рік, які згодом вони планували розподілити між собою.

При передачі частини хабаря у розмірі 1,26 млн грн депутата та ще п’ятьох осіб викрили.

Депутат Київради із спільниками затримані на хабарі 1,26 млн грн, - НАБУ 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слугу народу" Трубіцина, близького до голови ОП Єрмака, затримали на хабарі, - Бутусов

Депутат Київради із спільниками затримані на хабарі 1,26 млн грн, - НАБУ 03

Слідчі дії тривають. Детективи НАБУ встановлюють інші обставини вчинення злочину, зокрема й коло осіб, які можуть бути до нього причетними.

Як повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, затриманий депутат - "слуга народу" Владислав Трубіцин, який очолює комісію Київради з питань підприємництва та благоустрою.

Автор: 

НАБУ (5114) хабар (4750) депутат (1784) Київрада (804) Слуга народу (2822) Трубіцин Владислав (57)


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Топ коментарі
+19
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09.02.2022 19:28 Відповісти
+15
А вам ЛОХторат по 1000 гривень зеНЕлох видав і тіштеся!!!
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09.02.2022 19:25 Відповісти
+13
Нова програма від Нелоха велике хабарництво
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09.02.2022 19:29 Відповісти
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Депутат из Слуги народа ...служит так сказать.
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09.02.2022 19:24 Відповісти
просто служба така... Треба зрозуміти людину.
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09.02.2022 19:26 Відповісти
Нардепи від Слуг народа типу Колі Тищенка і Лесі Забуранної разом із проплаченими «позитивними блогерами Банкової» ім. Подоляка дуже довго розповідали про корупцію в Києві!

І ТАКИ ДА, Є КОРУПЦІЯ В КИЄВІ, тільки займаються і очолюють її в Києві (як і в Україні загалом) саме Слуги Народу!

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09.02.2022 20:18 Відповісти
А вам ЛОХторат по 1000 гривень зеНЕлох видав і тіштеся!!!
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09.02.2022 19:25 Відповісти
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09.02.2022 19:28 Відповісти
Дія-менш 33 лямя хабаря не діє,оновлюється...
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09.02.2022 19:57 Відповісти
Це означає ,що недоторканих немає.
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09.02.2022 19:28 Відповісти
"Це означає ,що недоторканих немає". Зеленоголовість-це невиліковний діагноз!
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09.02.2022 19:30 Відповісти
Трухіна торкнули?
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09.02.2022 19:31 Відповісти
"Торкнули" одного із зелених свинарчуків. При попередній владі і цього би не сталося.
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09.02.2022 19:33 Відповісти
Кого торкнули із зелених свинарчуків?
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09.02.2022 19:37 Відповісти
Ви новину читали ? Чи вам слід розтлумачити значення кожного слова у ній ?
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09.02.2022 19:48 Відповісти
Собі розтлумач.
Незалежне від ОПи НАБУ зловило чергового зеленого злодія.
Всіх зловлених ним раніше відмазала стовідсоткова Венедиктова.
НЕМАЄ жодного покараного слуги-злодія.
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09.02.2022 19:54 Відповісти
Це жахливо . Особливо ,коли порівняти скільки було покарано депутатів від БПП та Фронту Змін в період 2014-2019 рік ... Тоді практично ні один зловмисник не викрутився від правосуддя ...
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09.02.2022 20:25 Відповісти
зараз 2022, дуня. клоун при владі три роки. закінчуй з опіатами
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09.02.2022 20:37 Відповісти
Кого тоді НАБУ ловило на хабарі, але він залишався на посаді?
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09.02.2022 20:40 Відповісти
Цікава у вас логіка . Якщо зловили на хабарі , то треба виганяти з посади чи давати строки і кидати до в'язниці ?
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09.02.2022 20:47 Відповісти
Кого зловили із БПП з хабарем?
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09.02.2022 21:06 Відповісти
Зєля здав Трухіна , Татарова, брата Єрмака?
Ні.
Він їх тільки відмазує від законного покарання за злочини.
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09.02.2022 21:58 Відповісти
Шо там с Юрченко? Давно сидит?
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09.02.2022 19:40 Відповісти
Зебилоид, я конечно понимаю, что у тебя мозгов нет в принципе, но не напомнишь, какая именно власть создала НАБУ, которое теперь почти каждый день ловит с поличным зеленое ворьё, которое привел во власть вова членограй?
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09.02.2022 19:40 Відповісти
Яка влада ? Українська ,звісно . А що ?
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09.02.2022 19:50 Відповісти
эта влада с двумя генпрокурорами что предъявила?))))
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09.02.2022 20:37 Відповісти
Висловлюйся більш зрозуміло . Кому "прєд'явіла" чи не "прєд'явіла"?
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09.02.2022 20:42 Відповісти
Специально для избирателя зели, который заявил про отсутствие неприкасаемых, поясняю:

-Когда-то, по мнению зебильного электората, были неприкасаемые.

У меня вопрос возник: что и кому предъявили зебилы придя к власти? Несмотря на своих генпрокуроров.
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09.02.2022 20:47 Відповісти
Спеціально для російськомовних "стьоп іванових" ,я не "ізбіратєль Зєлі" . Хоча я впевнений ,що ти цієї інформації не здатен переварити ,а тим більше запам"ятати . Тепер ще раз - що і кому мали "прєд'явіть" аж два генпрокурора ?
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09.02.2022 20:52 Відповісти
Думай, офицер!

тебе твоё фсб премии лишит за отсутствие способности сопоставлять факты!
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09.02.2022 22:35 Відповісти
при папірєдній владі, всякі трухіни і трубіни були ніким і звали їх ніяк, тому цього би і не сталося.
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09.02.2022 22:12 Відповісти
Это означает, почему до сих пор не назначили руководителя САП. Боятся, что будет как неконролируемая НАБУ. А вот ДБР молодец, Трухина не сдаёт уже полгода и продолжает тень на плетень наводить.
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09.02.2022 19:39 Відповісти
Тю! Ну й шо? Єрмак і Зе відмажуть! До гадалки не ходи!
ПиСи : шановні громадяни : писати потрібно саме в такій послідовності : Єрмак-а потім Зеленськи! Не переплутайте часом!
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09.02.2022 19:28 Відповісти
Нова програма від Нелоха велике хабарництво
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09.02.2022 19:29 Відповісти
відмажуть. або в бальнічку ляже. або новим доказом про злочинного баригу переб*ють інфу
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09.02.2022 19:29 Відповісти
Журнашлюшки вищали про "мегакорупцію" при Порошенку. Але ,як бачимо, то були дитячі ігри у пісочнику порівняно з тим, що коїться зараз. тоді основні потоки були перекриті, крали і брали звичайно, та то біли дрібні цівочки, а тепер - наче греблю прорвало!
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
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09.02.2022 19:29 Відповісти
Чувак при сатанисту порошенку гральні свинарники були по ВСІЙ Україні, в кожному місті. Навіть в Києві, ду бухарь луцик міг розкрити своє рило та глянути в вікно. Візьми калькулятор та порахуй. 10000 притонів по 5 мінімально в кожному. Скільки там грошей сатанинських зібрали за 1 місяць? аза 60?
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10.02.2022 21:34 Відповісти
Вони що, кудись зникли зараз?
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10.02.2022 22:04 Відповісти
Ручне ДБР ОПи фабрикує справи проти соратників Кличка, а НАБУ ловить за руку з реальними хабарями саме зелених мерзотників.
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09.02.2022 19:30 Відповісти
причем всех этих коривныкив, задержанных вместе с Трупицыным, тупо продавил на должности офис президента. Мер Кличко сопротивлялся, но его шантажировали назначением Киевского городского головы, назначенного Зеленским.
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09.02.2022 19:33 Відповісти
В 95 квартал автором не пробовался?
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09.02.2022 19:40 Відповісти
там уже вся клоунская шобла вместе с тобой. приличным людям там что ловить?
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09.02.2022 19:50 Відповісти
Здравствуй, зеленый уе***
Скажи чей Крым, будешь голосовать за Зеленского, потому что незакого больше, или потому чтооннакрался, а новые придут больше красть будут, или лишьбынеПорошенко?
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09.02.2022 19:52 Відповісти
Это все шестеро пришли получать взятку?
А бабло доставили в багажнике?
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09.02.2022 19:36 Відповісти
что, подгорает, зелесосик?
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09.02.2022 19:50 Відповісти
Да надоели уже эти сводки про взяточничество чиновников.Когда уже наконец-то будем читать про то кто из них сколько лет получил и у всех ли родственников конфисковано все имущество?
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09.02.2022 19:56 Відповісти
Ну да. С вами согласен.
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09.02.2022 20:49 Відповісти
Это говорит о том ,что при Президенте Зеленском честные правоохранительные органы и нет груговой поруки и идёт настгоящая борьба с корупцией.
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09.02.2022 19:56 Відповісти
смешной клоун. смешнее главного
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09.02.2022 19:58 Відповісти
НАБУ его словили,созданные при Порохе,а не "честные правоохранительные органы" ,нашпиганные твоей зелупой,идиот)
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09.02.2022 20:14 Відповісти
ого как зачастили, похоже что кто то прикрывает труханова, или сам труханов зарядил главому палицаю, ну что бы шума было побольше , и он поблекнет на их фонек и про него забудут..
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09.02.2022 19:58 Відповісти
да то равнозначньіе кассирьі. один по областям побирается, другой Киев доит
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09.02.2022 19:59 Відповісти
да ладно, у клоуна нет 27% уже ближе к 15. и, да, эти имбецилы и не такому могут верить. даже считают клоуна величайшим
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09.02.2022 20:26 Відповісти
в случае наступления ***** антиукраинские организации в Киеве должны быть блокированы и деактивированы
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09.02.2022 20:28 Відповісти
От количества зеленых барыг уже рябит в глазах ... но клоун здесь "непричьом", он просто организовал эту зелёную "пирамиду"...
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09.02.2022 20:39 Відповісти
неожиданно ...
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09.02.2022 20:43 Відповісти
И шо дальше ?
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09.02.2022 20:47 Відповісти
Чекаємо відео від дбр, на якому гроші буде брати людина у червоній футболці, дуже схожа на ту, яка була, якби, за кермом замість трухіна.
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09.02.2022 22:06 Відповісти
Єрмак така дешевка...займаючи таку посаду і тут вирішив мимо свого кармана гроші не відпускати. Жадність вас дебіли і згубить.
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09.02.2022 22:11 Відповісти
Так от він який, кінець епохи бідності
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09.02.2022 22:42 Відповісти
 
 