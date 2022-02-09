Депутат Київради із спільниками затримані на хабарі 1,26 млн грн, - НАБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

9 лютого 2022 року детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП викрили чинного депутата Київської міської ради (голову однієї з постійних комісій Київради) і ще п`ятьох осіб на одержанні 1,26 млн грн хабаря за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про:

депутата Київської міської ради, голову однієї з постійних комісій Київради;

помічника депутата Київради;

директора комунального підприємства;

заступника директора комунального підприємства;

заступника директора комунального підприємства;

наближену до депутата особу.

Слідство встановило, що посадовець Київради у змові з групою осіб, серед яких були керівники столичних КП, організували схему одержання хабарів за забезпечення перемоги у електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі ("купав") заздалегідь визначених компаній, а також подальшого безперешкодного використання точок. Йшлося про сім локацій у різних районах столиці (Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському тощо). Свої "послуги" учасники схеми оцінили у 1,39 млн грн на рік, які згодом вони планували розподілити між собою.

При передачі частини хабаря у розмірі 1,26 млн грн депутата та ще п’ятьох осіб викрили.

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Слідчі дії тривають. Детективи НАБУ встановлюють інші обставини вчинення злочину, зокрема й коло осіб, які можуть бути до нього причетними.

Як повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, затриманий депутат - "слуга народу" Владислав Трубіцин, який очолює комісію Київради з питань підприємництва та благоустрою.