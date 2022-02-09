Депутат Київради із спільниками затримані на хабарі 1,26 млн грн, - НАБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
9 лютого 2022 року детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП викрили чинного депутата Київської міської ради (голову однієї з постійних комісій Київради) і ще п`ятьох осіб на одержанні 1,26 млн грн хабаря за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Йдеться про:
- депутата Київської міської ради, голову однієї з постійних комісій Київради;
- помічника депутата Київради;
- директора комунального підприємства;
- заступника директора комунального підприємства;
- заступника директора комунального підприємства;
- наближену до депутата особу.
Слідство встановило, що посадовець Київради у змові з групою осіб, серед яких були керівники столичних КП, організували схему одержання хабарів за забезпечення перемоги у електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі ("купав") заздалегідь визначених компаній, а також подальшого безперешкодного використання точок. Йшлося про сім локацій у різних районах столиці (Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському тощо). Свої "послуги" учасники схеми оцінили у 1,39 млн грн на рік, які згодом вони планували розподілити між собою.
При передачі частини хабаря у розмірі 1,26 млн грн депутата та ще п’ятьох осіб викрили.
Слідчі дії тривають. Детективи НАБУ встановлюють інші обставини вчинення злочину, зокрема й коло осіб, які можуть бути до нього причетними.
Як повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, затриманий депутат - "слуга народу" Владислав Трубіцин, який очолює комісію Київради з питань підприємництва та благоустрою.
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І ТАКИ ДА, Є КОРУПЦІЯ В КИЄВІ, тільки займаються і очолюють її в Києві (як і в Україні загалом) саме Слуги Народу!
Незалежне від ОПи НАБУ зловило чергового зеленого злодія.
Всіх зловлених ним раніше відмазала стовідсоткова Венедиктова.
НЕМАЄ жодного покараного слуги-злодія.
Ні.
Він їх тільки відмазує від законного покарання за злочини.
-Когда-то, по мнению зебильного электората, были неприкасаемые.
У меня вопрос возник: что и кому предъявили зебилы придя к власти? Несмотря на своих генпрокуроров.
тебе твоё фсб премии лишит за отсутствие способности сопоставлять факты!
ПиСи : шановні громадяни : писати потрібно саме в такій послідовності : Єрмак-а потім Зеленськи! Не переплутайте часом!
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
Скажи чей Крым, будешь голосовать за Зеленского, потому что незакого больше, или потому чтооннакрался, а новые придут больше красть будут, или лишьбынеПорошенко?
А бабло доставили в багажнике?