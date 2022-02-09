"Слугу народу" Трубіцина, близького до голови ОП Єрмака, затримали на хабарі, - Бутусов

Владислава Трубіцина, який очолює комісію Київради з питань підприємництва та благоустрою, та його помічника затримали на отриманні хабаря в 1 млн 260 тис. грн.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Ці кошти Трубіцин вимагав у підприємця за річний дозвіл на роботу для мережі торгівельних МАФів у центрі Києва.

"Трубіцин – ключова людина у видачі дозволів на МАФи в Києві. Це людина, пов'язана з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком, який до свого походу в політику займався як юрист та лобіст оформленням дозволів на МАФи, літні майданчики ресторанів та об'єкти нерухомості в Києві", - пише Бутусов.

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Журналіст припускає, що президент Зеленський захищатиме Трубіцина так само, як захищає Татарова та Трухіна.

"Трубіцин є одним з найбільш впливових та довірених осіб ОП у Києві, одним з тих, хто вирішує будь-які питання "слуг народу" в столиці", - додав Бутусов.