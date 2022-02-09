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"Слугу народу" Трубіцина, близького до голови ОП Єрмака, затримали на хабарі, - Бутусов

Владислава Трубіцина, який очолює комісію Київради з питань підприємництва та благоустрою, та його помічника затримали на отриманні хабаря в 1 млн 260 тис. грн.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Ці кошти Трубіцин вимагав у підприємця за річний дозвіл на роботу для мережі торгівельних МАФів у центрі Києва.

"Трубіцин – ключова людина у видачі дозволів на МАФи в Києві. Це людина, пов'язана з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком, який до свого походу в політику займався як юрист та лобіст оформленням дозволів на МАФи, літні майданчики ресторанів та об'єкти нерухомості в Києві", - пише Бутусов.

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Журналіст припускає, що президент Зеленський захищатиме Трубіцина так само, як захищає Татарова та Трухіна.

"Трубіцин є одним з найбільш впливових та довірених осіб ОП у Києві, одним з тих, хто вирішує будь-які питання "слуг народу" в столиці", - додав Бутусов.

Автор: 

хабар (4750) Бутусов Юрій (3622) Трубіцин Владислав (57)


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Топ коментарі
+60
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09.02.2022 18:18 Відповісти
+57
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09.02.2022 18:21 Відповісти
+48
Нікагда такого нєбило і вот апять...
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09.02.2022 18:17 Відповісти
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следующий - зеленский)))
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09.02.2022 19:31 Відповісти
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09.02.2022 19:31 Відповісти
Вокруг зеленого цахеса все - СВЯТЫЕ. Если верить лично ему (цахесу). Но кто из нормальных людей ему ещё верит???
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09.02.2022 19:34 Відповісти
У каждого свои понятия о чести и честности...
И заметьте на дермаке все все время замыкается.
А бубачка хароший, а ото все такие плохие.
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10.02.2022 08:52 Відповісти
https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/videos/941090073234242/ Оперативна зйомка НАБУ
як гроші рахують
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09.02.2022 19:32 Відповісти
Это вам не мелочь по карманам тырить. Тьфу.......... это вам не разные фотки по всем сми-помойкам размещать про фейковые дворцы при прошлой власти.
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09.02.2022 19:34 Відповісти
иди серлещу советуй, что писать. о военной ситуации Бутусов почти каждый день пишет или видеоблог выкладывает
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09.02.2022 19:40 Відповісти
https://nabu.gov.ua/novyny/deputata-kyyivskoyi-miskrady-vykryly-na-126-mln-grn-nepravomirnoyi-vygody?fbclid=IwAR20CsFzv21AaUzxGcd_98NL_6T3NVBQOKHsyimktlzccnTaKUueovNm-CA Говорить НАБУ
Слідство встановило, що посадовець Київради у змові з групою осіб, серед яких були керівники столичних КП, організували схему одержання неправомірної вигоди за забезпечення перемоги у електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі («купав») заздалегідь визначених компаній, а також подальшого безперешкодного використання точок. Йшлося про сім локацій у різних районах столиці (Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському тощо). Свої «послуги» учасники схеми оцінили у 1,39 млн грн на рік, які згодом вони планували розподілити між собою.
При передачі частини неправомірної вигоди у розмірі 1,26 млн грн депутата та ще п'ятьох осіб викрили.
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09.02.2022 19:38 Відповісти
ФОПам привет! Одной рукой им кассовые вводят, второй рукой - дай взятку а то закроем! Тётя Тома киньте в них ссаной тряпкой!
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10.02.2022 08:19 Відповісти
Та там можна вже і "оптом" тих "слуг" за вухо і на сонечко.
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09.02.2022 19:38 Відповісти
Добродію Анатолій! Ви дуже толерантний. Трохи з вами незгідний. Я також за те щоб корупціонерів- слуг зебені витягнугнути за вуха на сонечко на Хрещатику, десь так в районі каштанів....
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09.02.2022 22:09 Відповісти
Це нездійсненно, навіть на нари майже неможливо витягнути, "картаті пледи" на заваді.
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10.02.2022 08:05 Відповісти
Та не на хрещатику, а до лісу треба витягати - організувати їм пікнік треба з шашликами...
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10.02.2022 08:55 Відповісти
Забагато мороки, жомові ями в аренду здаються.
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10.02.2022 09:36 Відповісти
Від корабельних сосен до ******* | Політфанклуб
https://www.youtube.com/watch?v=PTbKwjPQ4iI
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09.02.2022 19:39 Відповісти
Брат Трухина. Близнец.
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09.02.2022 19:46 Відповісти
на смартофони для бабусь збирати почали, просто ми не в курсі. чергова "провокація" від НАБУ
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09.02.2022 19:52 Відповісти
дуня, затримує набу, а клоунськє кодло саботує призначення прокурора САП.
так, що мимо, клоунська шавка
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09.02.2022 19:55 Відповісти
Ну подонки пришли обогатиться на всю оставшуюся за счёт народа Украины. Ну придет конец всем вам, урки. Никакие молитвы в церкви не помогут. Включи голову. О морали молчу, у этих врагов народа ее не было и нет. Вождь банды всё покроет, все по- крышует. Господи, спаси Украину от подонков во власти...
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09.02.2022 19:55 Відповісти
а які молитви можуть злодію допомогти, я знаю одного злодія, що сіль свячену брав на дєлюгу, не допомогло.
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09.02.2022 20:47 Відповісти
а я яй, як не соромно , ви же найчесніші казав ваш найвеличніший
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09.02.2022 19:57 Відповісти
Ничего страшного, сейчас любой ФОП берет взятки😁😁😁
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09.02.2022 20:01 Відповісти
і у всіх є офшори. І всі ми президенти, це так пестить слух нашого нещасного наріду. А тут ще Вавина тища б'є фонтаном. Пробачать і Трубіцина там не було, це все Порошенко
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09.02.2022 20:30 Відповісти
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09.02.2022 20:05 Відповісти
Вот ну шо ты ляжешь будешь делать. ? Это п ......ц
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09.02.2022 20:07 Відповісти
У них такий життєвий принцип - ні дня без крадіжки.
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09.02.2022 20:08 Відповісти
Зелене лицемірство👇

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09.02.2022 20:11 Відповісти
та чому, він сам сказав, що у минуле, значить у минуле, разом із ним.
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09.02.2022 20:49 Відповісти
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09.02.2022 21:26 Відповісти
А де українці при владі?!
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09.02.2022 20:21 Відповісти
Труба Трубіцину? Як би не так. Зеля з Єриком відмажуть...
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09.02.2022 20:24 Відповісти
я давно звернув увагу на цього Трубіцина: брехав як мерин про Кличко і ЄС і нахвалював найвеличнішого. Слизький глист
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09.02.2022 20:26 Відповісти
хорошо что хоть НАБУ кого то ловит . А Шабуня писал что ОП конкурс на главу НАБУ срывают как и на главу САП . Так зачем тот конкурс если они так кошмарят друзей Зе ?
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09.02.2022 20:34 Відповісти
Беззубенко следущий? Давно пора!
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09.02.2022 20:38 Відповісти
Депутат Киевского горсовета, разоблаченный на взятке, скрылся на автомобиле

Депутат Киевсовета от "Слуги народа" Владислав Трубицын, которого 9 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили во время получения 1,26 млн грн взятки, уехал на автомобиле.
"Политик сумел сбежать на автомобиле от детективов, поэтому его сейчас разыскивают. Детективы НАБУ сумели задержать только его неофициального помощника Александра Коча",
Правоохранители разоблачили депутата и еще пятерых человек во время получения неправомерной выгоды, сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Telegram.
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09.02.2022 20:41 Відповісти
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09.02.2022 22:32 Відповісти
"Слуга Урода" и без взятки становится редкостью, причем археологической.
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09.02.2022 20:54 Відповісти
Пока зеленки у власти, это будет продолжаться и дальше! Пора объявлять импичмент зеленым и зеленскому!
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09.02.2022 20:58 Відповісти
Ето зделал Блинкин, как наказание за срив конкурса на главу НАБУ и САП, за лож в глаза Байдену.
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09.02.2022 21:30 Відповісти
Я не вірю, Зе! говорив, що корупцію на топ рівні подолано, 💯 Порошенко підставляє великого комбінаторна🙄🤔😅
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09.02.2022 21:11 Відповісти
Зеленський зриває призначення керівника НАБУ, у найбільш неприродній і незаконний спосіб, гвалтуючи законодавство в кожну букву. А навіщо? Бо що ж тоді буде з цією цирковою зеленою мафією, якщо буде дійсно незалежний керівник НАБУ?
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09.02.2022 21:14 Відповісти
квартальний размах.......чуваки як в казино .......буде гірша доля чим у петра Многогрішного
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09.02.2022 21:18 Відповісти
Щас всё ЗЕкодло во главе с ЗЕшутом кинеца защищать своего подельника.
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09.02.2022 21:23 Відповісти
Каменты от ЗЕбилов что это на самом деле поймали Порошенко уже были?? Или что это именно лично Порошенко заставил его взять хабаря??
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09.02.2022 21:25 Відповісти
Мабуть, на ракетний комплекс Нептун збирав для ЗСУ, як волонтер від олігархів, а воно он, як вийшло, неловко ..
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09.02.2022 21:35 Відповісти
Новий день - новий зашквар від "нових обличь" трускавецького розливу
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09.02.2022 21:42 Відповісти
Невже теж жид ?
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09.02.2022 22:08 Відповісти
ни дня без зашквара (с) поздравляю придевеснасажатьбобиков... отсталые
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09.02.2022 22:55 Відповісти
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09.02.2022 23:11 Відповісти
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10.02.2022 08:59 Відповісти
НАБУ работает, тото они хотят руководителя снести.
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10.02.2022 00:24 Відповісти
Хто зі слуг ще не зашкварений? Чи єсть такі? Зебіли ви це разом зробили!
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10.02.2022 00:55 Відповісти
Перерозподіл місць під сонцем. Великий бізнес тисне росія, на малому хочуть жирно жити намі обрані
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10.02.2022 01:27 Відповісти
молодцы, что задержали. ермак-неермак, закон есть закон.
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10.02.2022 02:10 Відповісти
щас дбр быстро отмажет парня
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10.02.2022 06:25 Відповісти
сограждане перестаньте удивлятся и возмущаться --- трухин розбивает машину за 100 000 . а в багажнике сумка на 150 000 . беня получает электроэнергию для своих заводов ниже за квт чем платит наш народ --- слуги урода в конвертах получают ..доплату.. в долларах сша . чтобы это зеленое стадо баранов голосовало ..как надо.. вова ..случайно.. встретил калломойского на курорте . борцун с олигархами нэдороблэный или пальцем роблэный . а мы по каждому зашквару негодуем . вова каждый день про народ думает . детей не видит . смартфоны хочет бабушкам подарить из ихнего кармана . госбюджета . и взагали вова всим ...дуже дякуе..
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10.02.2022 07:53 Відповісти
Ну вы приуменьшили заслуги партии слуг! Половина овна извините именно от партии! Инфляция до небес, малый бизнес исчез как вид деятельности, зарплаты растут только на бумаге - и это только начало!
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10.02.2022 08:08 Відповісти
яке паскудство ! замість того щоб укріплювати боєздатність країни , ця шушера останнє тирить , та розкидає все нові пастки щоб тримати владу та грощі наступні роки .... " Ох вы там добалуетесь , ох вы там доиграетесь ... " люстрація себе не виправдала , слідуючий раз буде кастрація - раз і назавжди .....
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10.02.2022 08:10 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27970193.html Третий депутат из "ЗеКоманды" за две недели

Владимир Александрович, спасибо вам за "нові є@ліща".
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10.02.2022 09:05 Відповісти

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10.02.2022 09:09 Відповісти
бридота. хоть паржалі, нікчеми?
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10.02.2022 09:52 Відповісти
Гнати цих злодюг, бєнєних з влади чим скорше, бо є межа терпінню Українців!!!
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10.02.2022 14:27 Відповісти
не надо задерживать.... убивайте на месте!!!!!
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10.02.2022 16:27 Відповісти
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