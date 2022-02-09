"Слугу народу" Трубіцина, близького до голови ОП Єрмака, затримали на хабарі, - Бутусов
Владислава Трубіцина, який очолює комісію Київради з питань підприємництва та благоустрою, та його помічника затримали на отриманні хабаря в 1 млн 260 тис. грн.
Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Ці кошти Трубіцин вимагав у підприємця за річний дозвіл на роботу для мережі торгівельних МАФів у центрі Києва.
"Трубіцин – ключова людина у видачі дозволів на МАФи в Києві. Це людина, пов'язана з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком, який до свого походу в політику займався як юрист та лобіст оформленням дозволів на МАФи, літні майданчики ресторанів та об'єкти нерухомості в Києві", - пише Бутусов.
Журналіст припускає, що президент Зеленський захищатиме Трубіцина так само, як захищає Татарова та Трухіна.
"Трубіцин є одним з найбільш впливових та довірених осіб ОП у Києві, одним з тих, хто вирішує будь-які питання "слуг народу" в столиці", - додав Бутусов.
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И заметьте на дермаке все все время замыкается.
А бубачка хароший, а ото все такие плохие.
як гроші рахують
Слідство встановило, що посадовець Київради у змові з групою осіб, серед яких були керівники столичних КП, організували схему одержання неправомірної вигоди за забезпечення перемоги у електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі («купав») заздалегідь визначених компаній, а також подальшого безперешкодного використання точок. Йшлося про сім локацій у різних районах столиці (Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському тощо). Свої «послуги» учасники схеми оцінили у 1,39 млн грн на рік, які згодом вони планували розподілити між собою.
При передачі частини неправомірної вигоди у розмірі 1,26 млн грн депутата та ще п'ятьох осіб викрили.
https://www.youtube.com/watch?v=PTbKwjPQ4iI
так, що мимо, клоунська шавка
Депутат Киевсовета от "Слуги народа" Владислав Трубицын, которого 9 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили во время получения 1,26 млн грн взятки, уехал на автомобиле.
"Политик сумел сбежать на автомобиле от детективов, поэтому его сейчас разыскивают. Детективы НАБУ сумели задержать только его неофициального помощника Александра Коча",
Правоохранители разоблачили депутата и еще пятерых человек во время получения неправомерной выгоды, сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Telegram.
Владимир Александрович, спасибо вам за "нові є@ліща".