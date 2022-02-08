Кузьміних не з'явився на засідання ВАКС щодо обрання йому запобіжного заходу

Викритий у хабарництві народний депутат Сергій Кузьміних не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у вівторок, 8 лютого, оскільки поїхав до Житомира за своїм паспортом.

Про це повідомила адвокат депутата Лариса Криворучко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Мій клієнт поїхав до Житомира, щоб взяти паспорт. Він готовий брати участь у засіданні в режимі онлайн-конференції із будівлі Житомирського апеляційного суду", - зазначила Криворучко, додавши, що Кузьміних не встиг повернутися до Києва.

За її словами, клопотання про участь Кузьміних у засіданні ВАКС з розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу в режимі відеоконференції вона направила до ВАКС. Суд оголосив технічну перерву, щоб з'ясувати, чи надійшло таке клопотання.

Використати додаток "Дія" Кузьміних нібито не зміг, бо телефон у нього вилучили.

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Тим часом Кузьміних на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", написав, що поїхав до Житомирського Апеляційного суду, заявивши, що хоче брати участь у засіданні через відеозв’язок.

"Для уникнення маніпуляцій та різних домислів, офіційно повідомляю, що я зараз перебуваю в Житомирському Апеляційному суді і намагаюся вийти у форматі відеоконференції. Щоб не було знову провокацій, які були раніше з розшуком, наголошую - я не ховався і не збираюся ховатись!", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.

За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.