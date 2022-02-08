УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9390 відвідувачів онлайн
Новини
3 295 12

Кузьміних не з'явився на засідання ВАКС щодо обрання йому запобіжного заходу

Кузьміних не з'явився на засідання ВАКС щодо обрання йому запобіжного заходу

Викритий у хабарництві народний депутат Сергій Кузьміних не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у вівторок, 8 лютого, оскільки поїхав до Житомира за своїм паспортом.

Про це повідомила адвокат депутата Лариса Криворучко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Мій клієнт поїхав до Житомира, щоб взяти паспорт. Він готовий брати участь у засіданні в режимі онлайн-конференції із будівлі Житомирського апеляційного суду", - зазначила Криворучко, додавши, що Кузьміних не встиг повернутися до Києва.

За її словами, клопотання про участь Кузьміних у засіданні ВАКС з розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу в режимі відеоконференції вона направила до ВАКС. Суд оголосив технічну перерву, щоб з'ясувати, чи надійшло таке клопотання.

Використати додаток "Дія" Кузьміних нібито не зміг, бо телефон у нього вилучили.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Гривнами, хоть тугриками. Как вам удобно, девушка", - НАБУ опублікувало відео отримання хабаря "слугою народу" Кузьміних. ВIДЕО

Тим часом Кузьміних на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", написав, що поїхав до Житомирського Апеляційного суду, заявивши, що хоче брати участь у засіданні через відеозв’язок.

"Для уникнення маніпуляцій та різних домислів, офіційно повідомляю, що я зараз перебуваю в Житомирському Апеляційному суді і намагаюся вийти у форматі відеоконференції. Щоб не було знову провокацій, які були раніше з розшуком, наголошую - я не ховався і не збираюся ховатись!", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.

За інформацією НАБУ, нардеп отримав 558 тис. грн за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

хабар (4748) корупція (4722) суд (11760) Антикорупційний суд ВАКС (2000) Кузьміних Сергій (52)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
Типичное брехло, как большинство в СН...все стабильно...
показати весь коментар
08.02.2022 11:00 Відповісти
+6
бачу *уйти в лес* для шмарклів стало мємом
показати весь коментар
08.02.2022 11:14 Відповісти
+5
Дії народного депутата від "Слуги народу", якого спіймали на хабарі в 558 тисяч гривень, було інкриміновано як не тяжкий злочин. Максимальна сума застави, під яку Сергія Кузьміних можуть звільнити з-під варти, становить 49 620 гривень.
показати весь коментар
08.02.2022 11:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Типичное брехло, как большинство в СН...все стабильно...
показати весь коментар
08.02.2022 11:00 Відповісти
Так це ж так знята Пліснявою депутатська недоторканність.
показати весь коментар
08.02.2022 11:10 Відповісти
вот именно, раньше такого никогда не было
показати весь коментар
08.02.2022 12:17 Відповісти
Дії народного депутата від "Слуги народу", якого спіймали на хабарі в 558 тисяч гривень, було інкриміновано як не тяжкий злочин. Максимальна сума застави, під яку Сергія Кузьміних можуть звільнити з-під варти, становить 49 620 гривень.
показати весь коментар
08.02.2022 11:02 Відповісти
Та ще й візьме субсидію на заставу... у Верховній Раді.
показати весь коментар
08.02.2022 11:12 Відповісти
бачу *уйти в лес* для шмарклів стало мємом
показати весь коментар
08.02.2022 11:14 Відповісти
ну а чем он хуже чем поголовное большиство в зраде? шаблонное поведение жлоба
показати весь коментар
08.02.2022 11:22 Відповісти
#ідор , який зганьбив ім'я свого героїчного брата .
показати весь коментар
08.02.2022 11:45 Відповісти
наверное паспорт ищет. а шо там дбр? уже показало 100 часов видео где какой-то мужик в красном паспорт спрятал?
показати весь коментар
08.02.2022 11:52 Відповісти
Це так зелена монобільшість буде добиратися до Верховної ради у разі термінового засідання щодо війни
показати весь коментар
08.02.2022 12:04 Відповісти
 
 