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Новини Хабарники
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НАБУ викрило нардепа на отриманні 558 тис. грн хабаря, джерела кажуть, це "слуга народу" Кузьміних. ФОТОрепортаж

НАБУ заявило, що викрило народного депутата на отриманні неправомірної вигоди. Джерела Цензор.НЕТ твердять, що це "слуга народу" Сергій Кузьміних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє НАБУ в фейсбуці.

"Щойно НАБУ, САП та ОГП викрили чинного народного депутата України на "гарячому", під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. грн.

За даними слідства, посадовець отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області. Деталі – згодом" - говориться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слугу" Кузьміних затримали на хабарі, - джерела

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив з посилання на джерела серед правоохоронців, що "слугу народу" Кузьміних затримали на хабарі.

НАБУ викрило нардепа на отриманні 558 тис. грн хабаря, джерела кажуть, це слуга народу Кузьміних 01
НАБУ викрило нардепа на отриманні 558 тис. грн хабаря, джерела кажуть, це слуга народу Кузьміних 02
НАБУ викрило нардепа на отриманні 558 тис. грн хабаря, джерела кажуть, це слуга народу Кузьміних 03
НАБУ викрило нардепа на отриманні 558 тис. грн хабаря, джерела кажуть, це слуга народу Кузьміних 04

Автор: 

НАБУ (5088) хабар (4729) Слуга народу (2817) Кузьміних Сергій (51)


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Топ коментарі
+38
С нетерпением жду отмазок от арахноида и ко. Ну и главЗЕбила.
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28.01.2022 18:46
+38
Это ж вагон скумбріі...😱😱😱
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28.01.2022 19:00
+32
По фоткам видно шо фейк и Рафик нивчом невиноват, зеленский ниче не знал, а НАБУ неправильно расписалось в протоколе. И вообще никто не пострадал, - пускай "слуга народа" гуляет.
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28.01.2022 18:47
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Да, сорвались такие проценты от сделки у вовчика.
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28.01.2022 21:54 Відповісти
Він волонтер, збирав кошти на армію
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28.01.2022 22:11 Відповісти
..."зелений батальйон" та всі служать за лимон.
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28.01.2022 22:27 Відповісти
При любой власти это было ,есть и будет вне зависимости от того какого цвета и вероисповедания парни у руля.
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28.01.2022 22:14 Відповісти
та це звичайні будні "слуг" і незначні суми.
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28.01.2022 22:53 Відповісти
$20тисяч Та це ж стандартний конверт ОП/ЭрЗе, який розносить Трухін для дрібних, неважливих слуг уродів.
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28.01.2022 23:34 Відповісти
Напевне не на скумбрію по 8
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28.01.2022 23:38 Відповісти
Зеленський розумник - так давай дальше.

Виберемо ми нового вже... -х1ба що пут1на переможеш як 1 об1цяв
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29.01.2022 07:52 Відповісти
Слили своего, чтобы потерпевшему рейтинг поднять
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29.01.2022 08:57 Відповісти
Что-то не сходится. НАБУ это далеко не "свои". И пока ничего не "слили" . Щас подтянутся "свои" и будут этого поца отмазывать. И скорее всего у них это получится.

Потому и идёт позорная возня вокруг назначения главы САП. Щас бы НАБУ передало дело в САП, а те пошли бы с ним в Антикоррупционный Суд. И отмазка бы не прокатила.

Без САП дело отдадут в контору к венедиктовой и спустят в унитаз.
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29.01.2022 12:54 Відповісти
Цього не може бути. Зелені на таке не здатні.
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29.01.2022 09:08 Відповісти
Это не то,это другое.Это все Порошенко гад,это он заставил.
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29.01.2022 09:11 Відповісти
От жлобства одни неудобства . Им бала которое Осел каждый месяц отстегивает уже видимо не хватает , запросы и расходы растут.
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29.01.2022 09:24 Відповісти
Вже не мвг заокруглити суму до 560?
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29.01.2022 10:09 Відповісти
лоханулся - курс отката уже 30-ка ..
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29.01.2022 10:56 Відповісти
Вифсеврете! Єтаваніможетбить! Авидокажите!
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29.01.2022 13:15 Відповісти
А чому рило хабарника замазане?
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29.01.2022 20:30 Відповісти
Среди зебилов нет нормальних.
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30.01.2022 03:55 Відповісти
НАБУ розпустять...
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30.01.2022 08:05 Відповісти
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