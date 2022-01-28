НАБУ викрило нардепа на отриманні 558 тис. грн хабаря, джерела кажуть, це "слуга народу" Кузьміних. ФОТОрепортаж

НАБУ заявило, що викрило народного депутата на отриманні неправомірної вигоди. Джерела Цензор.НЕТ твердять, що це "слуга народу" Сергій Кузьміних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє НАБУ в фейсбуці.

"Щойно НАБУ, САП та ОГП викрили чинного народного депутата України на "гарячому", під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. грн.

За даними слідства, посадовець отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області. Деталі – згодом" - говориться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слугу" Кузьміних затримали на хабарі, - джерела

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив з посилання на джерела серед правоохоронців, що "слугу народу" Кузьміних затримали на хабарі.







