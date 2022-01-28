НАБУ викрило нардепа на отриманні 558 тис. грн хабаря, джерела кажуть, це "слуга народу" Кузьміних. ФОТОрепортаж
НАБУ заявило, що викрило народного депутата на отриманні неправомірної вигоди. Джерела Цензор.НЕТ твердять, що це "слуга народу" Сергій Кузьміних.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє НАБУ в фейсбуці.
"Щойно НАБУ, САП та ОГП викрили чинного народного депутата України на "гарячому", під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. грн.
За даними слідства, посадовець отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області. Деталі – згодом" - говориться у повідомленні.
Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив з посилання на джерела серед правоохоронців, що "слугу народу" Кузьміних затримали на хабарі.
Топ коментарі
+38 Чукча не читатель.
показати весь коментар28.01.2022 18:46 Посилання
+38 ПП Уксусов
показати весь коментар28.01.2022 19:00 Посилання
+32 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар28.01.2022 18:47 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Виберемо ми нового вже... -х1ба що пут1на переможеш як 1 об1цяв
Потому и идёт позорная возня вокруг назначения главы САП. Щас бы НАБУ передало дело в САП, а те пошли бы с ним в Антикоррупционный Суд. И отмазка бы не прокатила.
Без САП дело отдадут в контору к венедиктовой и спустят в унитаз.