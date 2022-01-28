"Слугу народу" Кузьміних затримали на хабарі, - джерела

Нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.

Про це повідомив у фейсбуці з посиланням на джерела у правоохоронних органах головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні детективами Національного антикорупційного бюро був затриманий народний депутат Слуга народу Сергій Кузьміних. За попередніми даними, затримання відбулось під час передачі народному депутату значної суми грошей, що детективи кваліфікують як отримання хабаря", - написав він.

Отримати коментар Кузьміних неможливо - він перебуває поза зоною досяжності.

Бутусов також нагадав, що до того, як потрапити до ВР, Кузьміних був відомим волонтерам і допомагав військовим.

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