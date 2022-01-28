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"Слугу народу" Кузьміних затримали на хабарі, - джерела

Нардепа "Слуги народу" Сергія Кузьміних затримали при отриманні хабаря.

Про це повідомив у фейсбуці з посиланням на джерела у правоохоронних органах головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні детективами Національного антикорупційного бюро був затриманий народний депутат Слуга народу Сергій Кузьміних. За попередніми даними, затримання відбулось під час передачі народному депутату значної суми грошей, що детективи кваліфікують як отримання хабаря", - написав він.

Отримати коментар Кузьміних неможливо - він перебуває поза зоною досяжності.

Бутусов також нагадав, що до того, як потрапити до ВР, Кузьміних був відомим волонтерам і допомагав військовим.

Також дивіться: ДБР проводить обшуки у нардепа Воронька з МФО "Розумна політика". Разумков вже заявив, що звинувачення "притягнуті за вуха". ФОТОрепортаж

Автор: 

хабар (4729) затримання (4352) Бутусов Юрій (3613) Кузьміних Сергій (51)


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Топ коментарі
+39
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28.01.2022 18:29
+31
Нові обличчя від Зевіслюка хіба беруть хабарі?
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28.01.2022 18:28
+31
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28.01.2022 18:38
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потрапив у погану компанію
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28.01.2022 18:27 Відповісти
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28.01.2022 18:29 Відповісти
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28.01.2022 18:38 Відповісти
Наверное и у НАСТОЯЩИХ волонтеров взятки брал за "помощь".
Такое дерьмо не меняется!
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28.01.2022 19:45 Відповісти
Або потрапив у свою стихію,бо у такому віці навчатись вже якось запізно.
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28.01.2022 18:40 Відповісти
Навпаки - вибрав свідомо!!! погану компанію. Чесна людина у злодійську банду не пішла б.
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28.01.2022 19:03 Відповісти
Нові обличчя від Зевіслюка хіба беруть хабарі?
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28.01.2022 18:28 Відповісти
та нє то ошипка какая-то. Неправильний переклад.
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28.01.2022 18:29 Відповісти
Порох подкинул...
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28.01.2022 18:30 Відповісти
Розенблата,кононенка,грановського,пашинського,мудачука,свинарчука,вибір великий.
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28.01.2022 18:42 Відповісти
То було абсолютне зло Хіба не так, дурнику? Але ж блаЗЄнські -- найчесніші люди в нашій галактиці. Відповідай про них, а не тягни щось з минулого.
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28.01.2022 18:45 Відповісти
Ну и? 2.5 года твоя власть, где громкие дела по названным тобой, если они на 100% виновны? Где громкие процессы, зелебобик? В каждой власти есть уроды и проходимцы, но чтобы на 99% вся власть от самого верха -- такого в истории Украины еще не было. Это абсолютный и безоговорочный рекорд. Зеля даже Овощу фору дал по количеству дерьма на квадратном метре.
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28.01.2022 18:50 Відповісти
Сколько безсмисленних слов может написать зебил чтоби показаться умним, но от субьби лоха не уйдешь.
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28.01.2022 21:56 Відповісти
Тобто "соєвих" вже нема? 😲 😊 Бачиш, з "соєвими" йому було не по дорозі - пішов у банду "слуг народа". 🤢 Нє? 🤮
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28.01.2022 19:07 Відповісти
Там каждый второй, если не первый, с такой же рожей упыря. «Слуги народа» отличаются наличием свиного рыла и отсутствием совести, доказано жизнью
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28.01.2022 19:30 Відповісти
Они бакшиш предпочитают
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28.01.2022 20:51 Відповісти
таки не донёс до офиса...ахтунг мины кругом..
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28.01.2022 18:28 Відповісти
уточнение.. трое членов экипажа - 300 (тяжёлые)
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28.01.2022 18:28 Відповісти
прічіной жОсткой посадкі стала зємля... (с)
--------------------
Дякуємо за добру звістку.
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28.01.2022 18:32 Відповісти
Чому так мало , тільки троє ?
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28.01.2022 18:38 Відповісти
Екіпаж: Командир "правак" і "бортач"
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28.01.2022 19:31 Відповісти
Наткнувся на "кривизну небесної тверді"
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28.01.2022 18:44 Відповісти
Он был тяжелее воздуха
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28.01.2022 18:56 Відповісти
немного радостнее надо .1-200

«Интерфакс»: два человека ранены, один погиб в результате крушения Ми-8 под Ульяновском. По данным Минобороны, Ми-8 совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Дубки Ульяновской области. Как уточнили ТАСС в экстренных службах, вертолет следовал с аэродрома Мулино в Ульяновск. Воздушное судно под воду не ушло, находится на льду. По предварительной информации, причиной аварии могла стать техническая неисправность.
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28.01.2022 18:45 Відповісти
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28.01.2022 18:50 Відповісти
Невже виявився важчим за повітря?! Нєможетбить!
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28.01.2022 18:59 Відповісти
Хм....
Не всі волонтери прям волонтери.
Взяти хоча би арагамію, який крав пальне у МО.
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28.01.2022 18:28 Відповісти
Так, в мене також підозри нащьот абрахамії з'явилися. Ще невідомо, що ця зелена потвора робила на лінії розмежування. Можливо стукач фсбешний. Так само, як і д'єрьмак.
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28.01.2022 19:07 Відповісти
Непорядна людина стовідсотково.
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28.01.2022 19:16 Відповісти
Непорядно сумніватися, коли впевнений.
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28.01.2022 19:49 Відповісти
НАБУ? Не ГБР?) і чого я не здивований.
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28.01.2022 18:28 Відповісти
Зелена пліснява зіпсує будь-кого.
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28.01.2022 18:29 Відповісти
Он брал не мзду, он, как и Арахамия, брал волонтерскую помощь на содержание героического бубочки. Армия и страна подождут.
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28.01.2022 18:29 Відповісти
Такими темпами скоро слуг не останется.
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28.01.2022 18:29 Відповісти
Подождите. Трухин, Брагар, Юрченко, брат Ермака и прочие. Все затихло и не вспоминают.
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28.01.2022 18:38 Відповісти
Все депутаты всегда решали вопросы не за спасибо. Этих хотя бы ловят свои же...
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28.01.2022 18:30 Відповісти
Своє в зелених ДБР з Венедиктовою.
НАБУ ще не під ними.
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28.01.2022 18:35 Відповісти
Гаврилюк "наспасибил" на работу таксистом.
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28.01.2022 18:41 Відповісти
"...Там всі живі, це - найголовніше..." (с)

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28.01.2022 18:31 Відповісти
И толку? Зеленский отмажет через венЯдиктчиху.
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28.01.2022 18:35 Відповісти
Це вплив "несприятливого середовища"
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28.01.2022 18:35 Відповісти
Ничего не будет, мы это уже проходили. Выбрали воров, теперь нечего возмущаться 😁
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28.01.2022 18:37 Відповісти
Зермаки отмажут.
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28.01.2022 18:38 Відповісти
Невозможно стать "слугой урода" и не стать выродком и мразью. Это все равно что мухе не лететь на дерьмо
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28.01.2022 18:40 Відповісти
Боюсь, что дело не в том кто кем стал, а в том кто и кем был изначально!
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28.01.2022 18:45 Відповісти
Ну и что толку то с того, что задержали, какое наказание его ожидает? Да ничего плохого ему не будет, не он первый, не он последний. Сколько таких ещё будет - о го го!
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28.01.2022 18:43 Відповісти
Ну такое дело: он же никого не убил...
Да и где доказательства что это был именно он?
Сейчас привлекут экспертов, которые расскажут что это не кузьминых, тк походка не такая!

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28.01.2022 18:44 Відповісти
Мабуть ні. Цього покарають. Бо мав нещастя бути волонтером. А блаЗЄнські шукають будь-які приводи, щоб очорнити волонтерський рух...
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28.01.2022 18:48 Відповісти
А харю то нажрал на государственных харчах, - я тебе дам.
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28.01.2022 18:45 Відповісти
у меня однокурсник, до 2014 поднимал свой бизнес с колен, поднимал, поднимал,.... и тут война. и ему попёрло. стал волонтёром и за год сразу поднялся ((
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28.01.2022 18:51 Відповісти
сам такого знаю, але на жаль- і менти підмазані та вояки, швидше приб'ють за ці слова чим розбиратись будуть.
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28.01.2022 19:09 Відповісти
classic
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28.01.2022 18:52 Відповісти
Народный депутат от "Слуги народа" и бывший актер "Квартал 95" Юрий Корявченков (Юзик) во время выступления премьер-министра Дениса Шмыгаля играл в мобильную игру и на шаг приблизился к 5 000 уровню.



Об этом сообщает фотокорр издания "Новини.LIVE" Александр Гончаров в Facebook.



"Юзик уверенно проходит 4942 уровень во время выступления премьера Шмыгаля", - написал журналист и прикрепил фото.
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28.01.2022 18:53 Відповісти
Молодец пан Юзик! Совмещает полезное с приятным.
А кого-то жаба задавила?
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28.01.2022 19:09 Відповісти
Какая отвратительная рожа!
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28.01.2022 18:54 Відповісти
...не может быть..посмотрите на него чистейшей души человек...это провАкация...
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28.01.2022 19:00 Відповісти
это пятно на всю партию , зеля застрелится (но это не точно)
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28.01.2022 19:03 Відповісти
Чувак попался на взятке ,а ему приплели и волонтёр и альтруистом помогал военным 😂 Смешные эпитеты
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28.01.2022 19:04 Відповісти
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28.01.2022 19:06 Відповісти
а как задержали , шо прям арестовали , воно ж не доторкане ...или по старой схеме - приняли , пожурили и отпустили
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28.01.2022 19:07 Відповісти
"Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы..."
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28.01.2022 19:07 Відповісти
Чепуха.

Это попросту невозможно.

Это, наверное, арестовали Порошенко, а журналисты перепутали.

Как Слуга Народа (!) может брать (!!) взятку? (!!!)

Ведь Наш Великий Президент сам (!) говорил, что Слуги Народа - люди исключительной честности.

САМ ПРЕЗИДЕНТ СКАЗАЛ (!!!).

Не мог же Сам Президент ошибиться?! - это вообще полный абсурд.
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28.01.2022 19:09 Відповісти
Учился у папередников?
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28.01.2022 21:24 Відповісти
Слуг взять и всех на зону отправить, всех!!!
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28.01.2022 19:10 Відповісти
На цій партії можна поставити велетенський хрест. З такими покидьками, наркоманами, алкашами, брудними хабарниками її рейтинг дорівнює нулю!!
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28.01.2022 19:12 Відповісти
Взятки были при всех и зе не исключение. и не хрен сваливать на слуг, все они помазаны одним - жадность.
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28.01.2022 19:14 Відповісти
Так что теперь если все брали ...этих Слуг на руках носить
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28.01.2022 21:36 Відповісти
треба цих Кузміних притягти до відповідальності, щоб краще доглядали за своїм слугою
до речі, хто вони такі?
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28.01.2022 19:19 Відповісти
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28.01.2022 19:20 Відповісти
В приСлугу підбирають за певними параметрами: корупціонери, дебіли, сексуальні збоченці, бандити, фотографи, весільні тамади та інше. Тобто весь зброд. Якщо там затесався більш-меньш нормальний, його просто доводять до свого рівня.
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28.01.2022 19:21 Відповісти
решили слить кузьминых. значит тот боров с коллекцией элитных авто, богатой мамой и бизнес-сестрой откупился. должны были слить его в качестве "борьбы с коррупцией"
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28.01.2022 19:22 Відповісти
Слаб человек перед соблазнами.. слаб.. ( а с такой вот рожей и подавно)
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28.01.2022 19:32 Відповісти
Это брат Олега Кузьминых, "киборга".
Ради его брата - давайте не поливать Сергея грязью, пока у нас мало данных для выводов.
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28.01.2022 19:46 Відповісти
В семье не без урода!
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28.01.2022 19:58 Відповісти
Если он брат киборга то пускай ворует а бедные бабушки пускай сосут сухарики
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28.01.2022 21:39 Відповісти
Вот просто интересно: это он от волонтерства стал таким жирным? Сколько же всего к его потным рукам прилипло и сколько не дошло до конечного адресата?
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28.01.2022 19:56 Відповісти
Этот Кузьминых?
Фонд братьев Кузьминых просит украинцев помочь с открытием Реабилитационного Центра для воинов в Киеве. ФОТОрепортаж Источник:



Кузьміних Сергій Володимирович. киборг, - комбат поехавший забирать своих раненых бойцоы в аэропорт....





Даже если кто-то плохо умеет читать и не осилил текст статьи, в ней есть фото с тренажерами. Речь не о психологах, хотя возможно, и они там будут работать.
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28.01.2022 20:04 Відповісти
Или вот.
Оздоровительный центр братьев Кузьминых, специализирующийся на реабилитации бойцов АТО, нуждается в помощи. ФОТОрепортаж Источник:

Подозреваю, что сейчас порохоботы переобуются и заголосят, что портновская НАБУ прессует волонтеров.
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28.01.2022 20:12 Відповісти
С кем поведешься от того и наберешься! Само название "слуга народа" настолько фальшиво звучит ,что устоять невозможно.
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28.01.2022 20:33 Відповісти
Не фальшиво звучит липецкая фабрика, слепой траст, или русские в Лондоне?
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28.01.2022 21:27 Відповісти
Это не Слуги Народа а Суки Народа
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28.01.2022 21:42 Відповісти
От бл... Особисто довгий час допомагала фонду Братьев Кузьміних... Тьфу, от гидота...
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28.01.2022 21:42 Відповісти
За такое!!! Отрубить зеленскому и его жене а также его детям руки!!!! вот гад!
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28.01.2022 22:11 Відповісти
Известный волонтер, попался на взятке... Интересно, а сколько оно приволонтировало? Как ни волонтер, так и домик в три этажа, кубик на парковке...
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28.01.2022 22:33 Відповісти
 
 