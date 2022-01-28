"Слугу народа" Кузьминых задержали на взятке, - источники

Нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки.

Об этом сообщил в фейсбуке со ссылкой на источники в правоохранительных органах главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня детективами Национального антикоррупционного бюро был задержан народный депутат Слуги народа Сергей Кузьминых. По предварительным данным, задержание произошло при передаче народному депутату значительной суммы денег, которые детективы квалифицируют как получение взятки", - написал он.

Получить комментарий Кузьминых невозможно – он находится вне зоны досягаемости.

Бутусов также напомнил, что до того, как попал в ВР, Кузьминых был известным волонтером и помогал военным.

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