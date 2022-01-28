"Слугу народа" Кузьминых задержали на взятке, - источники
Нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки.
Об этом сообщил в фейсбуке со ссылкой на источники в правоохранительных органах главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Сегодня детективами Национального антикоррупционного бюро был задержан народный депутат Слуги народа Сергей Кузьминых. По предварительным данным, задержание произошло при передаче народному депутату значительной суммы денег, которые детективы квалифицируют как получение взятки", - написал он.
Получить комментарий Кузьминых невозможно – он находится вне зоны досягаемости.
Бутусов также напомнил, что до того, как попал в ВР, Кузьминых был известным волонтером и помогал военным.
Топ комментарии
+39 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий28.01.2022 18:29 Ссылка
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показать весь комментарий28.01.2022 18:38 Ссылка
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Такое дерьмо не меняется!
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Дякуємо за добру звістку.
«Интерфакс»: два человека ранены, один погиб в результате крушения Ми-8 под Ульяновском. По данным Минобороны, Ми-8 совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Дубки Ульяновской области. Как уточнили ТАСС в экстренных службах, вертолет следовал с аэродрома Мулино в Ульяновск. Воздушное судно под воду не ушло, находится на льду. По предварительной информации, причиной аварии могла стать техническая неисправность.
Не всі волонтери прям волонтери.
Взяти хоча би арагамію, який крав пальне у МО.
НАБУ ще не під ними.
Да и где доказательства что это был именно он?
Сейчас привлекут экспертов, которые расскажут что это не кузьминых, тк походка не такая!
Об этом сообщает фотокорр издания "Новини.LIVE" Александр Гончаров в Facebook.
"Юзик уверенно проходит 4942 уровень во время выступления премьера Шмыгаля", - написал журналист и прикрепил фото.
А кого-то жаба задавила?
Это попросту невозможно.
Это, наверное, арестовали Порошенко, а журналисты перепутали.
Как Слуга Народа (!) может брать (!!) взятку? (!!!)
Ведь Наш Великий Президент сам (!) говорил, что Слуги Народа - люди исключительной честности.
САМ ПРЕЗИДЕНТ СКАЗАЛ (!!!).
Не мог же Сам Президент ошибиться?! - это вообще полный абсурд.
до речі, хто вони такі?
Ради его брата - давайте не поливать Сергея грязью, пока у нас мало данных для выводов.
Фонд братьев Кузьминых просит украинцев помочь с открытием Реабилитационного Центра для воинов в Киеве. ФОТОрепортаж Источник:
Кузьміних Сергій Володимирович. киборг, - комбат поехавший забирать своих раненых бойцоы в аэропорт....
Даже если кто-то плохо умеет читать и не осилил текст статьи, в ней есть фото с тренажерами. Речь не о психологах, хотя возможно, и они там будут работать.
Оздоровительный центр братьев Кузьминых, специализирующийся на реабилитации бойцов АТО, нуждается в помощи. ФОТОрепортаж Источник:
Подозреваю, что сейчас порохоботы переобуются и заголосят, что портновская НАБУ прессует волонтеров.