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Европа (1469) здравоохранение (331) медицина (2449) Кузьминых Сергей (38)

Украина пока не готова к европейской системе здравоохранения, - "слуга народа" Кузьминых

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Украина пока не готова к европейской системе здравоохранения, -

Если в Украине появится подобие страховой медицины, то это уже хорошо.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых.

"Потому что в стране, где 70 процентов доходов в тени, очень сложно сделать ее (страховую медицину. - Ред.) официальной. Тем более, учитывая наш менталитет. Все говорят, что хотят в Европу, но когда туда приезжают, то очень возмущаются относительно их условий жизни и соблюдения законов", - отметил парламентарий.

По словам Кузьминых, в Польше, например, украинец даже бутылку из окна не выкинет, там штраф за это - 100 долларов.

"Но у нас так делают. Кстати, если мы введем такую ​​систему здравоохранения, как в Польше, то нас здесь "поднимут на вилы". Там скорую просто так не вызовешь, а к врачу запись - аж за две недели с момента обращения. Если поднялась температура у ребенка, посоветуют выпить жаропонижающие препараты. Хотя, если что-то серьезное случается, быстро реагируют и помогают, потому что там классное оборудование и специалисты. Но мы пока сами не готовы к европейской системе здравоохранения. Это как с Грузией. Загляните в Батуми. Это же Европа! Хотя сами грузины - не европейцы по своей сути", - объяснил "слуга народа".

Полный текст интервью со "слугой народа" Сергеем Кузьминых читайте здесь.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
Пока твари с такими рожами не будут вещать из-за решетки, ни о чем дельном можно и не думать
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12.02.2021 11:31
+8
В Европе вообще-то куча систем и все разные. О какой конкретно он говорит?
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12.02.2021 11:27
+5
Конечно не готова, там же "распил" маленький, а "сроки" большие. Не по людські якось.
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12.02.2021 11:32
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В Европе вообще-то куча систем и все разные. О какой конкретно он говорит?
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12.02.2021 11:27 Ответить
как обычно разговор ни о чем... что можно ожидать от парикмахера?
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12.02.2021 11:48 Ответить
Дарма Ви так скептично - все там "о чем" . Впевнений , воно вже стільки накрало , що можна було б лікарню збудувати .
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12.02.2021 12:48 Ответить
Так він в Європі був, як турист. А за Європу прийняв грузинський Батумі. Про європейську медицину можуть розповісти легальні заробітчани, які визнають, що там, зокрема в Іспанії вона не йде ні в яке порівняння, з нашю. Та й нелегальні теж можуть розповісти. Їм теж допомагають навіть без страховки. У "Карітасі", наприклад. Тому не треба "ля-ля".
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12.02.2021 11:51 Ответить
ты в Польше попробуй полечиться, потом будешь рассказывать.
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12.02.2021 13:11 Ответить
Працюєш "начорно"? 😏
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12.02.2021 15:26 Ответить
нет. А ты наверное ни разу не пытался приехать в отделение скорой помощи?
Ну-ну.
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12.02.2021 15:42 Ответить
І що, ти приїхав і тебе не впустили? Чи відправили геть?
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12.02.2021 17:24 Ответить
Все что я напишу ты скажешь "брехня". Потому попробуй сам, пока ты не попробуешь нет смысла ввязываться в спор.
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12.02.2021 17:46 Ответить
Якби не спробував, то не писав би. Можливо, мені просто пощастило. Я е роблю з Польщі ікону. Вона лише трохи швидше стпртонула із соціалізму за нас. Правда, вибрала коротший шлях. Тому і попереду. Моя родичка двічі оперувалася в Іспанії. Безкоштовно. Від слова "зовсім". У нас би вже не жила.
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12.02.2021 21:34 Ответить
Та понятно, у вас ничего работать не может. Даже вакцину у производителя не можете закупить.
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12.02.2021 11:29 Ответить
Пока твари с такими рожами не будут вещать из-за решетки, ни о чем дельном можно и не думать
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12.02.2021 11:31 Ответить
!!! Згоден на всі 100 ! З такими відгодованими рилами пояснюють , що нам нічого не світить . Зі мною працював молодий чоловік(нелегально), який боявся звертатися в лікарню з приступом апендициту , бо думав , що його депортують . Так його безкоштовно прооперували , допомогали йому до повного одужання(теж безкоштовно) і він залишився далі працювати . А оце кузьміних саме вкрало в наших медиків гроші , і не тільки в них , а потім повчає і пояснює , що ми придурки , які кидаються з вікон пляшками .
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12.02.2021 12:06 Ответить
Г-н Кузьминых просто хочет кушать ....
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12.02.2021 11:32 Ответить
Конечно не готова, там же "распил" маленький, а "сроки" большие. Не по людські якось.
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12.02.2021 11:32 Ответить
Щось таке зморозив ...
Не треба починати перетворення з охорони здоров'я.
Спочатку маємо переформатувати політику, судову та правоохоронну гілки влади.
А от тоді вже на чесних умовах братись за медицину.
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12.02.2021 11:33 Ответить
А що, хіба їх не переформатували на протязі останніх 7 років?
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12.02.2021 11:54 Ответить
я те пасть разорву и кровь тваю выпью! я твой мама труба рот шатал!!!
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12.02.2021 11:43 Ответить
В Украине вообще ничего не получиться , и с медициной тоже . Почему ?
У народа быдло-совдеповский менталитет и здесь вся проблема .
Что не меняй , а народ будет недоволен, потому что хочет халявы , а ее нет в природе .
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12.02.2021 11:44 Ответить
Це хто тобі розповів про мій менталітет , оцей хряк кузьміних ? Спочатку переходь на Українську Мову , а потім розповідай про Українців .
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12.02.2021 11:55 Ответить
1989-2000 рр. - загальноосвітня школа №26 м. Житомира
З 2000 по 2005 рік навчався у Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова (спеціальність «Інженер-системотехнік»)

Очередной специалист по широкому кругу вопросов, в данном случае - медицинских. Хорошо хоть мнением свадебного фотографа не стали нас утомлять
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12.02.2021 11:50 Ответить
У нас очень часто вызывают скорую без повода. Поднялось давление, вызывают. Тепрература, и отнюдь не 40 вызывают. Подскользнулись и ногу подвернули, вызывают, вместо того, чтобы вызвать такси и приехать в больницу.
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12.02.2021 11:50 Ответить
Чому якийсь свин , чиє рило не влазить в монітор і кидає пляшки в вікна , повинен нав"язувати що Українцям підходить , а що ні ? І воно думає що ніхто з України не нікуди не їздив і нічого не бачив ? Коли ці ватні кузьміних будуть відігнані від корита , тоді все буде нормально з медициною , зарплатнею і пенсією . Спочатку нехай чувирло пояснить , чому в нас і в Польщі за одну й ту ж роботу платять різні гроші ? І хто , як не кузьміних позаганяли в тінь зарплати ?
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12.02.2021 11:51 Ответить
Но у нас так делают. Кстати, если мы введем такую ​​систему здравоохранения, как в Польше, то нас здесь "поднимут на вилы". Там скорую просто так не вызовешь, а к врачу запись - аж за две недели с момента обращения. Источник: https://censor.net/ru/n3247546 -- не знаю как в Польше , там тоже бардак , но скажу как в Дании. В Дании никто просто так и скорую не вызывает, а зачем ее просто так вызывать ?
К врачу семейному по записи , каждый заходит на страницу своего врача и записывает для себя время . Это может быть 1-3 для надо ждать , но каждый врать ещё принимает с утра и без записи . Если человек заболел после обеда или вечером , то он звонит в больницу и ему дают там время где-то в районе 1-2 часов . Там само и на выходные , звонит в больницу и там есть врач дежурный .
Если нужно срочная помочь, то звонит на скорую и скорая тогда быстро приезжает .

Почему так нельзя сделать в Украине?
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12.02.2021 11:55 Ответить
потому что надо отменить халяву - приезды скорой на высокую температуру и т.п., приходы пенсов в больницу на "поговорить".
Врач - дорогой работник во всем мире, если он будет тратить время на скучающих пенсионерок и на поездки к детям у которых поднялась температура - то кто за это должен платить?
Скорая должна быть только по угрожающим жизни состояниям - проблемам с сердцем, потеря сознания, несчастный случай. Запись к врачу - ограничено количество ьбесплатных раз на год, чтобы не ходили просто так, от скуки.
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12.02.2021 13:17 Ответить
Говно слипается в комочки

Украина пока не готова к европейской системе здравоохранения, - "слуга народа" Кузьминых - Цензор.НЕТ 6866
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12.02.2021 12:08 Ответить
Итого:
1. Начало медреформы Уляны Супрун СН похерили.
2. Ничего путного вместо этого СН создать не способны.

Кто виноват? Украина не готова.
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12.02.2021 12:10 Ответить
Как только тырить перестанете, так сразу и готовность появится
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12.02.2021 12:30 Ответить
Богатырёва с Бахтеевой вас полностью поддерживают.
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12.02.2021 15:00 Ответить
Дайте Зеленскому велосипед и под#рачник ....и в Украины всё получится!
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12.02.2021 15:10 Ответить
 
 