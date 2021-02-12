Украина пока не готова к европейской системе здравоохранения, - "слуга народа" Кузьминых
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Если в Украине появится подобие страховой медицины, то это уже хорошо.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых.
"Потому что в стране, где 70 процентов доходов в тени, очень сложно сделать ее (страховую медицину. - Ред.) официальной. Тем более, учитывая наш менталитет. Все говорят, что хотят в Европу, но когда туда приезжают, то очень возмущаются относительно их условий жизни и соблюдения законов", - отметил парламентарий.
По словам Кузьминых, в Польше, например, украинец даже бутылку из окна не выкинет, там штраф за это - 100 долларов.
"Но у нас так делают. Кстати, если мы введем такую систему здравоохранения, как в Польше, то нас здесь "поднимут на вилы". Там скорую просто так не вызовешь, а к врачу запись - аж за две недели с момента обращения. Если поднялась температура у ребенка, посоветуют выпить жаропонижающие препараты. Хотя, если что-то серьезное случается, быстро реагируют и помогают, потому что там классное оборудование и специалисты. Но мы пока сами не готовы к европейской системе здравоохранения. Это как с Грузией. Загляните в Батуми. Это же Европа! Хотя сами грузины - не европейцы по своей сути", - объяснил "слуга народа".
Полный текст интервью со "слугой народа" Сергеем Кузьминых читайте здесь.
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Ну-ну.
Не треба починати перетворення з охорони здоров'я.
Спочатку маємо переформатувати політику, судову та правоохоронну гілки влади.
А от тоді вже на чесних умовах братись за медицину.
У народа быдло-совдеповский менталитет и здесь вся проблема .
Что не меняй , а народ будет недоволен, потому что хочет халявы , а ее нет в природе .
З 2000 по 2005 рік навчався у Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова (спеціальність «Інженер-системотехнік»)
Очередной специалист по широкому кругу вопросов, в данном случае - медицинских. Хорошо хоть мнением свадебного фотографа не стали нас утомлять
К врачу семейному по записи , каждый заходит на страницу своего врача и записывает для себя время . Это может быть 1-3 для надо ждать , но каждый врать ещё принимает с утра и без записи . Если человек заболел после обеда или вечером , то он звонит в больницу и ему дают там время где-то в районе 1-2 часов . Там само и на выходные , звонит в больницу и там есть врач дежурный .
Если нужно срочная помочь, то звонит на скорую и скорая тогда быстро приезжает .
Почему так нельзя сделать в Украине?
Врач - дорогой работник во всем мире, если он будет тратить время на скучающих пенсионерок и на поездки к детям у которых поднялась температура - то кто за это должен платить?
Скорая должна быть только по угрожающим жизни состояниям - проблемам с сердцем, потеря сознания, несчастный случай. Запись к врачу - ограничено количество ьбесплатных раз на год, чтобы не ходили просто так, от скуки.
1. Начало медреформы Уляны Супрун СН похерили.
2. Ничего путного вместо этого СН создать не способны.
Кто виноват? Украина не готова.