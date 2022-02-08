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Новости
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Кузьминых не явился на заседание ВАКС по избранию ему меры пресечения

Кузьминых не явился на заседание ВАКС по избранию ему меры пресечения

Разоблаченный во взяточничестве народный депутат Сергей Кузьминых не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) во вторник, 8 февраля, поскольку уехал в Житомир за своим паспортом.

Об этом сообщила адвокат депутата Лариса Криворучко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мой клиент поехал в Житомир, чтобы взять паспорт. Он готов участвовать в заседании в режиме онлайн-конференции из здания Житомирского апелляционного суда", - отметила Криворучко, добавив, что Кузьминых не успел вернуться в Киев.

По ее словам, ходатайство об участии Кузьминых в заседании ВАКС по рассмотрению ходатайства об избрании ему меры пресечения в режиме видеоконференции она направила в ВАКС. Суд объявил технический перерыв, чтобы выяснить, поступило ли такое ходатайство.

Использовать приложение "Дія" Кузьминых якобы не смог, потому что телефон у него изъяли.

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Между тем Кузьминых на своей странице в соцсети "Фейсбук" написал, что уехал в Житомирский Апелляционный суд, заявив, что хочет участвовать в заседании через видеосвязь.

"Во избежание манипуляций и различных домыслов официально сообщаю, что я сейчас нахожусь в Житомирском Апелляционном суде и пытаюсь выйти в формате видеоконференции. Чтобы не было снова провокаций, которые были раньше с розыском, подчеркиваю - я не скрывался и не собираюсь скрываться!" – написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки.

По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Автор: 

взятка (6194) коррупция (8584) суд (25153) Антикоррупционный суд (1228) Кузьминых Сергей (40)


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Топ комментарии
+15
Типичное брехло, как большинство в СН...все стабильно...
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08.02.2022 11:00 Ответить
+6
бачу *уйти в лес* для шмарклів стало мємом
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08.02.2022 11:14 Ответить
+5
Дії народного депутата від "Слуги народу", якого спіймали на хабарі в 558 тисяч гривень, було інкриміновано як не тяжкий злочин. Максимальна сума застави, під яку Сергія Кузьміних можуть звільнити з-під варти, становить 49 620 гривень.
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08.02.2022 11:02 Ответить
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Типичное брехло, как большинство в СН...все стабильно...
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08.02.2022 11:00 Ответить
Так це ж так знята Пліснявою депутатська недоторканність.
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08.02.2022 11:10 Ответить
вот именно, раньше такого никогда не было
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08.02.2022 12:17 Ответить
Дії народного депутата від "Слуги народу", якого спіймали на хабарі в 558 тисяч гривень, було інкриміновано як не тяжкий злочин. Максимальна сума застави, під яку Сергія Кузьміних можуть звільнити з-під варти, становить 49 620 гривень.
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08.02.2022 11:02 Ответить
Та ще й візьме субсидію на заставу... у Верховній Раді.
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08.02.2022 11:12 Ответить
бачу *уйти в лес* для шмарклів стало мємом
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08.02.2022 11:14 Ответить
ну а чем он хуже чем поголовное большиство в зраде? шаблонное поведение жлоба
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08.02.2022 11:22 Ответить
#ідор , який зганьбив ім'я свого героїчного брата .
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08.02.2022 11:45 Ответить
наверное паспорт ищет. а шо там дбр? уже показало 100 часов видео где какой-то мужик в красном паспорт спрятал?
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08.02.2022 11:52 Ответить
Це так зелена монобільшість буде добиратися до Верховної ради у разі термінового засідання щодо війни
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08.02.2022 12:04 Ответить
 
 