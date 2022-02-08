Кузьминых не явился на заседание ВАКС по избранию ему меры пресечения

Разоблаченный во взяточничестве народный депутат Сергей Кузьминых не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) во вторник, 8 февраля, поскольку уехал в Житомир за своим паспортом.

Об этом сообщила адвокат депутата Лариса Криворучко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мой клиент поехал в Житомир, чтобы взять паспорт. Он готов участвовать в заседании в режиме онлайн-конференции из здания Житомирского апелляционного суда", - отметила Криворучко, добавив, что Кузьминых не успел вернуться в Киев.

По ее словам, ходатайство об участии Кузьминых в заседании ВАКС по рассмотрению ходатайства об избрании ему меры пресечения в режиме видеоконференции она направила в ВАКС. Суд объявил технический перерыв, чтобы выяснить, поступило ли такое ходатайство.

Использовать приложение "Дія" Кузьминых якобы не смог, потому что телефон у него изъяли.

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Между тем Кузьминых на своей странице в соцсети "Фейсбук" написал, что уехал в Житомирский Апелляционный суд, заявив, что хочет участвовать в заседании через видеосвязь.

"Во избежание манипуляций и различных домыслов официально сообщаю, что я сейчас нахожусь в Житомирском Апелляционном суде и пытаюсь выйти в формате видеоконференции. Чтобы не было снова провокаций, которые были раньше с розыском, подчеркиваю - я не скрывался и не собираюсь скрываться!" – написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержан при получении взятки.

По информации НАБУ, нардеп получил 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.