"Слугу народа" Трубицына, близкого к главе ОП Ермаку, задержали на взятке, - Бутусов
Владислав Трубицын, который возглавляет комиссию Киевсовета по вопросам предпринимательства и благоустройства, и его помощник задержаны на получении взятки в 1 млн 260 тыс. грн.
Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Эти средства Трубицын требовал у предпринимателя за годовое разрешение на работу для сети торговых МАФов в центре Киева.
"Трубицын – ключевой человек в выдаче разрешений на МАФы в Киеве. Это человек, связанный с главой Офиса президента Андреем Ермаком, который до своего похода в политику занимался как юрист и лоббист оформлением разрешений на МАФы, летние площадки ресторанов и объекты недвижимости" в Киеве", - пишет Бутусов.
Журналист предполагает, что президент Зеленский будет защищать Трубицына так же, как защищает Татарова и Трухина.
"Трубицын является одним из наиболее влиятельных и доверенных лиц ОП в Киеве, одним из тех, кто решает любые вопросы "слуг народа" в столице", – добавил Бутусов.
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И заметьте на дермаке все все время замыкается.
А бубачка хароший, а ото все такие плохие.
як гроші рахують
Слідство встановило, що посадовець Київради у змові з групою осіб, серед яких були керівники столичних КП, організували схему одержання неправомірної вигоди за забезпечення перемоги у електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі («купав») заздалегідь визначених компаній, а також подальшого безперешкодного використання точок. Йшлося про сім локацій у різних районах столиці (Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському тощо). Свої «послуги» учасники схеми оцінили у 1,39 млн грн на рік, які згодом вони планували розподілити між собою.
При передачі частини неправомірної вигоди у розмірі 1,26 млн грн депутата та ще п'ятьох осіб викрили.
https://www.youtube.com/watch?v=PTbKwjPQ4iI
так, що мимо, клоунська шавка
Депутат Киевсовета от "Слуги народа" Владислав Трубицын, которого 9 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили во время получения 1,26 млн грн взятки, уехал на автомобиле.
"Политик сумел сбежать на автомобиле от детективов, поэтому его сейчас разыскивают. Детективы НАБУ сумели задержать только его неофициального помощника Александра Коча",
Правоохранители разоблачили депутата и еще пятерых человек во время получения неправомерной выгоды, сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Telegram.
Владимир Александрович, спасибо вам за "нові є@ліща".