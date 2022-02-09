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"Слугу народа" Трубицына, близкого к главе ОП Ермаку, задержали на взятке, - Бутусов

Владислав Трубицын, который возглавляет комиссию Киевсовета по вопросам предпринимательства и благоустройства, и его помощник задержаны на получении взятки в 1 млн 260 тыс. грн.

Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Эти средства Трубицын требовал у предпринимателя за годовое разрешение на работу для сети торговых МАФов в центре Киева.

"Трубицын – ключевой человек в выдаче разрешений на МАФы в Киеве. Это человек, связанный с главой Офиса президента Андреем Ермаком, который до своего похода в политику занимался как юрист и лоббист оформлением разрешений на МАФы, летние площадки ресторанов и объекты недвижимости" в Киеве", - пишет Бутусов.

Читайте также: На заседание СНБО в Харькове пригласили мэров городов: Зеленский хочет показать, что именно он является организатором теробороны, - Бутусов

Журналист предполагает, что президент Зеленский будет защищать Трубицына так же, как защищает Татарова и Трухина.

"Трубицын является одним из наиболее влиятельных и доверенных лиц ОП в Киеве, одним из тех, кто решает любые вопросы "слуг народа" в столице", – добавил Бутусов.

Автор: 

взятка (6195) Бутусов Юрий (4390) Трубицын Владислав (35)


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Топ комментарии
+60
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09.02.2022 18:18 Ответить
+57
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09.02.2022 18:21 Ответить
+48
Нікагда такого нєбило і вот апять...
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09.02.2022 18:17 Ответить
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следующий - зеленский)))
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09.02.2022 19:31 Ответить
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09.02.2022 19:31 Ответить
Вокруг зеленого цахеса все - СВЯТЫЕ. Если верить лично ему (цахесу). Но кто из нормальных людей ему ещё верит???
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09.02.2022 19:34 Ответить
У каждого свои понятия о чести и честности...
И заметьте на дермаке все все время замыкается.
А бубачка хароший, а ото все такие плохие.
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10.02.2022 08:52 Ответить
https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/videos/941090073234242/ Оперативна зйомка НАБУ
як гроші рахують
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09.02.2022 19:32 Ответить
Это вам не мелочь по карманам тырить. Тьфу.......... это вам не разные фотки по всем сми-помойкам размещать про фейковые дворцы при прошлой власти.
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09.02.2022 19:34 Ответить
иди серлещу советуй, что писать. о военной ситуации Бутусов почти каждый день пишет или видеоблог выкладывает
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09.02.2022 19:40 Ответить
https://nabu.gov.ua/novyny/deputata-kyyivskoyi-miskrady-vykryly-na-126-mln-grn-nepravomirnoyi-vygody?fbclid=IwAR20CsFzv21AaUzxGcd_98NL_6T3NVBQOKHsyimktlzccnTaKUueovNm-CA Говорить НАБУ
Слідство встановило, що посадовець Київради у змові з групою осіб, серед яких були керівники столичних КП, організували схему одержання неправомірної вигоди за забезпечення перемоги у електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі («купав») заздалегідь визначених компаній, а також подальшого безперешкодного використання точок. Йшлося про сім локацій у різних районах столиці (Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському тощо). Свої «послуги» учасники схеми оцінили у 1,39 млн грн на рік, які згодом вони планували розподілити між собою.
При передачі частини неправомірної вигоди у розмірі 1,26 млн грн депутата та ще п'ятьох осіб викрили.
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09.02.2022 19:38 Ответить
ФОПам привет! Одной рукой им кассовые вводят, второй рукой - дай взятку а то закроем! Тётя Тома киньте в них ссаной тряпкой!
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10.02.2022 08:19 Ответить
Та там можна вже і "оптом" тих "слуг" за вухо і на сонечко.
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09.02.2022 19:38 Ответить
Добродію Анатолій! Ви дуже толерантний. Трохи з вами незгідний. Я також за те щоб корупціонерів- слуг зебені витягнугнути за вуха на сонечко на Хрещатику, десь так в районі каштанів....
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09.02.2022 22:09 Ответить
Це нездійсненно, навіть на нари майже неможливо витягнути, "картаті пледи" на заваді.
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10.02.2022 08:05 Ответить
Та не на хрещатику, а до лісу треба витягати - організувати їм пікнік треба з шашликами...
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10.02.2022 08:55 Ответить
Забагато мороки, жомові ями в аренду здаються.
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10.02.2022 09:36 Ответить
Від корабельних сосен до ******* | Політфанклуб
https://www.youtube.com/watch?v=PTbKwjPQ4iI
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09.02.2022 19:39 Ответить
Брат Трухина. Близнец.
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09.02.2022 19:46 Ответить
на смартофони для бабусь збирати почали, просто ми не в курсі. чергова "провокація" від НАБУ
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09.02.2022 19:52 Ответить
дуня, затримує набу, а клоунськє кодло саботує призначення прокурора САП.
так, що мимо, клоунська шавка
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09.02.2022 19:55 Ответить
Ну подонки пришли обогатиться на всю оставшуюся за счёт народа Украины. Ну придет конец всем вам, урки. Никакие молитвы в церкви не помогут. Включи голову. О морали молчу, у этих врагов народа ее не было и нет. Вождь банды всё покроет, все по- крышует. Господи, спаси Украину от подонков во власти...
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09.02.2022 19:55 Ответить
а які молитви можуть злодію допомогти, я знаю одного злодія, що сіль свячену брав на дєлюгу, не допомогло.
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09.02.2022 20:47 Ответить
а я яй, як не соромно , ви же найчесніші казав ваш найвеличніший
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09.02.2022 19:57 Ответить
Ничего страшного, сейчас любой ФОП берет взятки😁😁😁
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09.02.2022 20:01 Ответить
і у всіх є офшори. І всі ми президенти, це так пестить слух нашого нещасного наріду. А тут ще Вавина тища б'є фонтаном. Пробачать і Трубіцина там не було, це все Порошенко
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09.02.2022 20:30 Ответить
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09.02.2022 20:05 Ответить
Вот ну шо ты ляжешь будешь делать. ? Это п ......ц
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09.02.2022 20:07 Ответить
У них такий життєвий принцип - ні дня без крадіжки.
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09.02.2022 20:08 Ответить
Зелене лицемірство👇

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09.02.2022 20:11 Ответить
та чому, він сам сказав, що у минуле, значить у минуле, разом із ним.
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09.02.2022 20:49 Ответить
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09.02.2022 21:26 Ответить
А де українці при владі?!
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09.02.2022 20:21 Ответить
Труба Трубіцину? Як би не так. Зеля з Єриком відмажуть...
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09.02.2022 20:24 Ответить
я давно звернув увагу на цього Трубіцина: брехав як мерин про Кличко і ЄС і нахвалював найвеличнішого. Слизький глист
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09.02.2022 20:26 Ответить
хорошо что хоть НАБУ кого то ловит . А Шабуня писал что ОП конкурс на главу НАБУ срывают как и на главу САП . Так зачем тот конкурс если они так кошмарят друзей Зе ?
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09.02.2022 20:34 Ответить
Беззубенко следущий? Давно пора!
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09.02.2022 20:38 Ответить
Депутат Киевского горсовета, разоблаченный на взятке, скрылся на автомобиле

Депутат Киевсовета от "Слуги народа" Владислав Трубицын, которого 9 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили во время получения 1,26 млн грн взятки, уехал на автомобиле.
"Политик сумел сбежать на автомобиле от детективов, поэтому его сейчас разыскивают. Детективы НАБУ сумели задержать только его неофициального помощника Александра Коча",
Правоохранители разоблачили депутата и еще пятерых человек во время получения неправомерной выгоды, сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Telegram.
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09.02.2022 20:41 Ответить
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09.02.2022 22:32 Ответить
"Слуга Урода" и без взятки становится редкостью, причем археологической.
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09.02.2022 20:54 Ответить
Пока зеленки у власти, это будет продолжаться и дальше! Пора объявлять импичмент зеленым и зеленскому!
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09.02.2022 20:58 Ответить
Ето зделал Блинкин, как наказание за срив конкурса на главу НАБУ и САП, за лож в глаза Байдену.
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09.02.2022 21:30 Ответить
Я не вірю, Зе! говорив, що корупцію на топ рівні подолано, 💯 Порошенко підставляє великого комбінаторна🙄🤔😅
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09.02.2022 21:11 Ответить
Зеленський зриває призначення керівника НАБУ, у найбільш неприродній і незаконний спосіб, гвалтуючи законодавство в кожну букву. А навіщо? Бо що ж тоді буде з цією цирковою зеленою мафією, якщо буде дійсно незалежний керівник НАБУ?
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09.02.2022 21:14 Ответить
квартальний размах.......чуваки як в казино .......буде гірша доля чим у петра Многогрішного
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09.02.2022 21:18 Ответить
Щас всё ЗЕкодло во главе с ЗЕшутом кинеца защищать своего подельника.
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09.02.2022 21:23 Ответить
Каменты от ЗЕбилов что это на самом деле поймали Порошенко уже были?? Или что это именно лично Порошенко заставил его взять хабаря??
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09.02.2022 21:25 Ответить
Мабуть, на ракетний комплекс Нептун збирав для ЗСУ, як волонтер від олігархів, а воно он, як вийшло, неловко ..
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09.02.2022 21:35 Ответить
Новий день - новий зашквар від "нових обличь" трускавецького розливу
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09.02.2022 21:42 Ответить
Невже теж жид ?
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09.02.2022 22:08 Ответить
ни дня без зашквара (с) поздравляю придевеснасажатьбобиков... отсталые
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09.02.2022 22:55 Ответить
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09.02.2022 23:11 Ответить
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10.02.2022 08:59 Ответить
НАБУ работает, тото они хотят руководителя снести.
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10.02.2022 00:24 Ответить
Хто зі слуг ще не зашкварений? Чи єсть такі? Зебіли ви це разом зробили!
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10.02.2022 00:55 Ответить
Перерозподіл місць під сонцем. Великий бізнес тисне росія, на малому хочуть жирно жити намі обрані
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10.02.2022 01:27 Ответить
молодцы, что задержали. ермак-неермак, закон есть закон.
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10.02.2022 02:10 Ответить
щас дбр быстро отмажет парня
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10.02.2022 06:25 Ответить
сограждане перестаньте удивлятся и возмущаться --- трухин розбивает машину за 100 000 . а в багажнике сумка на 150 000 . беня получает электроэнергию для своих заводов ниже за квт чем платит наш народ --- слуги урода в конвертах получают ..доплату.. в долларах сша . чтобы это зеленое стадо баранов голосовало ..как надо.. вова ..случайно.. встретил калломойского на курорте . борцун с олигархами нэдороблэный или пальцем роблэный . а мы по каждому зашквару негодуем . вова каждый день про народ думает . детей не видит . смартфоны хочет бабушкам подарить из ихнего кармана . госбюджета . и взагали вова всим ...дуже дякуе..
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10.02.2022 07:53 Ответить
Ну вы приуменьшили заслуги партии слуг! Половина овна извините именно от партии! Инфляция до небес, малый бизнес исчез как вид деятельности, зарплаты растут только на бумаге - и это только начало!
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10.02.2022 08:08 Ответить
яке паскудство ! замість того щоб укріплювати боєздатність країни , ця шушера останнє тирить , та розкидає все нові пастки щоб тримати владу та грощі наступні роки .... " Ох вы там добалуетесь , ох вы там доиграетесь ... " люстрація себе не виправдала , слідуючий раз буде кастрація - раз і назавжди .....
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10.02.2022 08:10 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27970193.html Третий депутат из "ЗеКоманды" за две недели

Владимир Александрович, спасибо вам за "нові є@ліща".
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10.02.2022 09:05 Ответить

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10.02.2022 09:09 Ответить
бридота. хоть паржалі, нікчеми?
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10.02.2022 09:52 Ответить
Гнати цих злодюг, бєнєних з влади чим скорше, бо є межа терпінню Українців!!!
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10.02.2022 14:27 Ответить
не надо задерживать.... убивайте на месте!!!!!
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10.02.2022 16:27 Ответить
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