"Слугу народа" Трубицына, близкого к главе ОП Ермаку, задержали на взятке, - Бутусов

Владислав Трубицын, который возглавляет комиссию Киевсовета по вопросам предпринимательства и благоустройства, и его помощник задержаны на получении взятки в 1 млн 260 тыс. грн.

Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Эти средства Трубицын требовал у предпринимателя за годовое разрешение на работу для сети торговых МАФов в центре Киева.

"Трубицын – ключевой человек в выдаче разрешений на МАФы в Киеве. Это человек, связанный с главой Офиса президента Андреем Ермаком, который до своего похода в политику занимался как юрист и лоббист оформлением разрешений на МАФы, летние площадки ресторанов и объекты недвижимости" в Киеве", - пишет Бутусов.

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Журналист предполагает, что президент Зеленский будет защищать Трубицына так же, как защищает Татарова и Трухина.

"Трубицын является одним из наиболее влиятельных и доверенных лиц ОП в Киеве, одним из тех, кто решает любые вопросы "слуг народа" в столице", – добавил Бутусов.