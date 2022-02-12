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Новости Взяточники
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Трем сообщникам депутата Киевсовета Трубицына, подозреваемого во взяточничестве, избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, - САП

Трем сообщникам депутата Киевсовета Трубицына, подозреваемого во взяточничестве, избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, - САП

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение об избрании мер пресечения сообщникам депутата Киевского городского совета от фракции "Слуга народа" Владислава Трубицына, разоблаченного на получении 1,39 млн грн неправомерной выгоды.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом в фейсбуке сообщает САП.

"Доверенному лицу депутата избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 2 млн 481 тыс. грн залога. Директору КП и двум заместителям - также содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4 млн 465 тыс.грн, 1 млн 488 тыс. грн и 744 тыс. грн соответственно. В случае внесения залога на подозреваемых будет возложен ряд процессуальных обязанностей", - говорится в сообщении.

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Напомним, 9 февраля главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что "слугу народа" Трубицына, близкого к главе ОП Ермаку, задержали на взятке.

НАБУ сообщило, что депутат Киевсовета с сообщниками задержан на взятке 1,26 млн грн.

В то же время партия "Слуга народа" созывает конференцию Киевской горорганизации для принятия решения по Трубицыну, которого на взятке задержало НАБУ.

Автор: 

САП (2059) мера пресечения (450) Трубицын Владислав (35)


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Кличко про це, схоже, не знав?
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12.02.2022 16:53 Ответить
А у вас чисто-честные не выживают... ...даже здесь, на Цензоре...*)
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12.02.2022 16:58 Ответить
а блаЗЄнський? Знав?
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12.02.2022 16:58 Ответить
...знав, знав і забув...
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12.02.2022 17:01 Ответить
Взяточник и вымогатель должен сидеть в тюрьме -- с конфискацией
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12.02.2022 17:01 Ответить
Долг платежём зелен! (с)
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12.02.2022 17:02 Ответить
Спільники, тоже слуги сатани?
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12.02.2022 17:54 Ответить
 
 