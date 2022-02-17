"Слугу народу" Трубіцина раніше судили за підробку документів, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

У 2010 році Владислав Трубіцин підробив посвідчення інспектора енергонагляду та намагався "інспектувати" два ринки в Ізюмі.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. Журналіст опублікував постанову Ізюмського міськрайонного суду Харківщини.

"Виявляється, 27-річний Трубіцин підробив посвідчення інспектора енергонагляду і з'явився з фіктивними перевірками на два ринки в Ізюмі. На одному з ринків аферистові-початківцю повірили, на іншому - затримали і здали в поліцію", - пише Бутусов.

Через молодість підсудного та те, що його дії не спричинили матеріальної шкоди суд звільнив Трубіцина від кримінальної відповідальності. При цьому підсудний навіть не прийшов на засідання.

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"І ось через 10 років Трубіцин придумав значно соліднішу аферу - увійшов до першої п'ятірки партії "Слуга народу" в Києві і почав під "дахом" голови Офісу Президента Андрія Єрмака та заступника голови ОП Олега Татарова вимагати гроші з власників кіосків", - пише Бутусов.

"Які багаті біографії у цих "нових обличь", як легко людьми з такою біографією маніпулювати, компромат на руках, виконають будь-яку команду, не замислюючись", - додав журналіст.

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Нагадаємо, 9 лютого головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що "Слугу народу" Трубіцина, близького до голови ОП Єрмака, затримали на хабарі.

НАБУ повідомило, що депутат Київради із спільниками затримані на хабарі 1,26 млн грн. Трубіцина відправили до СІЗО, так само як і його спільників. 15 лютого всі обвинувачувані у цій справі вийшли під заставу.

Партія "Слуга народу" скликає конференцію Київської міськорганізації для ухвалення рішення щодо Трубіцина, якого на хабарі затримало НАБУ.