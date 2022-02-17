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"Слугу народу" Трубіцина раніше судили за підробку документів, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

У 2010 році Владислав Трубіцин підробив посвідчення інспектора енергонагляду та намагався "інспектувати" два ринки в Ізюмі.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. Журналіст опублікував постанову Ізюмського міськрайонного суду Харківщини.

"Виявляється, 27-річний Трубіцин підробив посвідчення інспектора енергонагляду і з'явився з фіктивними перевірками на два ринки в Ізюмі. На одному з ринків аферистові-початківцю повірили, на іншому - затримали і здали в поліцію", - пише Бутусов.

Через молодість підсудного та те, що його дії не спричинили матеріальної шкоди суд звільнив Трубіцина від кримінальної відповідальності. При цьому підсудний навіть не прийшов на засідання.

Читайте: "Слуга народу" Трубіцин вийшов під заставу в майже 15 млн грн, - журналіст Новіков

"І ось через 10 років Трубіцин придумав значно соліднішу аферу - увійшов до першої п'ятірки партії "Слуга народу" в Києві і почав під "дахом" голови Офісу Президента Андрія Єрмака та заступника голови ОП Олега Татарова вимагати гроші з власників кіосків", - пише Бутусов.

"Які багаті біографії у цих "нових обличь", як легко людьми з такою біографією маніпулювати, компромат на руках, виконають будь-яку команду, не замислюючись", - додав журналіст.

Дивіться: "Ты хоть не про#бал то, что я тебе давал?.. Отними 10% моей комиссии", - НАБУ опублікувало матеріали у справі депутата "Слуги народу" в Київраді Трубіцина. ВIДЕО

Слугу народу Трубіцина раніше судили за підробку документів, - Бутусов 01
Слугу народу Трубіцина раніше судили за підробку документів, - Бутусов 02

Нагадаємо, 9 лютого головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що "Слугу народу" Трубіцина, близького до голови ОП Єрмака, затримали на хабарі.

НАБУ повідомило, що депутат Київради із спільниками затримані на хабарі 1,26 млн грн. Трубіцина відправили до СІЗО, так само як і його спільників. 15 лютого всі обвинувачувані у цій справі вийшли під заставу.

Партія "Слуга народу" скликає конференцію Київської міськорганізації для ухвалення рішення щодо Трубіцина, якого на хабарі затримало НАБУ.

Автор: 

шахрайство (1078) підробка (437) суд (11665) судимість (27) Бутусов Юрій (3584) Трубіцин Владислав (57)


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Топ коментарі
+38
Ну а какой же слуга народа без судимости...
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17.02.2022 21:51
+19
Там суцільні аферисти.
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17.02.2022 21:54
+16
Если так дальше продолжится,
у клоуна и его стада скоро рейтинг в минус уйдёт.
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17.02.2022 21:56
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Не может быть. Может всех заранее проверить надо?
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17.02.2022 21:48 Відповісти
Если так дальше продолжится,
у клоуна и его стада скоро рейтинг в минус уйдёт.
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17.02.2022 21:56 Відповісти
да ну!!,,новые лица"все 75%-тов и проверять!!не стыдно!!это ведь не ,,барыги"какие то 25%-е!!
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18.02.2022 00:41 Відповісти
цирк виходить з новими сценаріями на арену
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18.02.2022 08:46 Відповісти
Так він оказується прЄдпрінімаааатьЄль...
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17.02.2022 21:49 Відповісти
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17.02.2022 22:21 Відповісти
Ну а какой же слуга народа без судимости...
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17.02.2022 21:51 Відповісти
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17.02.2022 21:59 Відповісти
Спецотлов. Такое впечатление, что Розумков и Беня для Зели подбирали этих кадров по судебным делам и материалам следователей. Колоссальную работу проделали.
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17.02.2022 22:12 Відповісти
і шо - не поїде на Євровідєніє?
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17.02.2022 21:52 Відповісти
пристрелили бы этого мародера, все равно из этого существа человек не вышел
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17.02.2022 21:53 Відповісти
ТАМ БІЛЬШІСТЬ ТАКИХ ЧОРТІВ НА ЧОЛІ З ЗЕЛЕНЬКОМ !!!
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17.02.2022 21:54 Відповісти
Там суцільні аферисти.
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17.02.2022 21:54 Відповісти
Ценниє кадри
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17.02.2022 21:55 Відповісти
"слуги"все отморозки?
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17.02.2022 21:55 Відповісти
Всё.
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17.02.2022 22:13 Відповісти
отборные отпетые мошенники...
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17.02.2022 21:56 Відповісти
Какое честное укГаинское лицо!!!!
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17.02.2022 21:58 Відповісти
"красівьіе новьіє ліца" ...
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17.02.2022 21:59 Відповісти
І всі правильної національності, а це головне!
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17.02.2022 21:59 Відповісти
Це ті новиє ліца, що нє із сістєми.
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17.02.2022 22:04 Відповісти
Зєєєля як пилосос у свою партію всю наволоч з України зібрав.
Він сам їх фільтрував, щоб у кожного був у шафі скелет, щоб кожного можна було за ниточки смикати!
А кажете що воно клоун... Нєєє, воно дурне-дурне, але надзвичайно хитре!
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17.02.2022 21:59 Відповісти
Зєля ніхто, править Коломойський.
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17.02.2022 22:12 Відповісти
З такою мелочью,якась підробка не тягне він на Слугу,там люди солідні,вбивці,гвалтівники,бригадири з 90х ,вигнать нахрен ,хай повишае кваліфікацію!
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17.02.2022 21:59 Відповісти
Та в Раді за підробку документів треба судити мабуть 90%.
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17.02.2022 21:59 Відповісти
І це КиївРада - його вже обирали коли Буратіна вже рік показував кляс.
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17.02.2022 22:02 Відповісти
Підробив посвідчення інспектора енергонагляду - потравив в депутати. А співачці начебто підробили довідку про перетин кордону, її дискваліфікували. Слугам все, народу закон!
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17.02.2022 22:03 Відповісти
..тебе тут не Америка.. Если из за каждых 500 бутылок ребят в таз - некому работать будет..
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17.02.2022 22:14 Відповісти
Один пиво краде,другий ксіву підробляє...шо ж вони такі шлєпери?
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17.02.2022 22:14 Відповісти
Україна потребує справжньої люстрації представників влади, не з сміттєвими баками а прямо на цвинтар...чи в рашку з конфіскацією награбованого, позбавлення громадянства..
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17.02.2022 22:14 Відповісти
Партія зеленського, це партія злочинців-шахраїв.
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17.02.2022 22:19 Відповісти
Це ще не враховуються ті,що відкупилися від криміналу,як от друг Геращенка,міністр МВС,вбивця Монастирський.
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17.02.2022 22:21 Відповісти
https://youtu.be/0K-jXCQWeEI?t=4044 https://youtu.be/0K-jXCQWeEI?t=4044
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17.02.2022 22:22 Відповісти
СН - партия в которой мошенники рулят дебилами. Нормальных в СН просто уже нет.
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17.02.2022 22:33 Відповісти
Вор должен сидеть в тюрьме и только там!
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17.02.2022 22:42 Відповісти
НеЛоху таких пройдисвітів і треба,
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17.02.2022 22:43 Відповісти
"-О профессии не спрашиваю, - учтиво сказал Бендер (Зеленский ), - но догадываюсь. Вероятно, что-нибудь интеллектуальное? Судимостей за этот год много? "
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17.02.2022 22:45 Відповісти
И почему я не удивлен?
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17.02.2022 22:50 Відповісти
Може хай він на зоні фальшиві російські рублі малює? Будемо підривати москальську економіку із середини. Всі мають працювати на перемогу@
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17.02.2022 22:56 Відповісти
а кого то это удивляет?
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17.02.2022 23:17 Відповісти
Какая гадость! Эй, вы, 73%, вас ещё не тошнит от шедевров вами избранных
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18.02.2022 00:34 Відповісти
Суки, кого ж вы тупоголовые навыбирали!
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18.02.2022 06:13 Відповісти
Никогда такого не было!!!

И вот опять...
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18.02.2022 19:25 Відповісти
 
 