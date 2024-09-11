Справа депутата-хабарника та втікача "слуги" Трубіцина скерована до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт за обвинуваченням депутата Київради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина в одержанні багатомільйонного хабаря.

Про це повідомляє видання "НВ" з посиланням на САП, інформує Цензор.НЕТ.

Трубіцину, який пройшов до Київради від "Слуги народу", загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, йдеться у повідомленні.

"За даними слідства, в лютому - березні 2021 року, бувши головою постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою, депутат Київради за пособництва свого помічника та наближеної людини просив 30 тис. доларів за призначення визначеної людини на посаду заступника, а згодом — директора одного з киїівських ринків", - йдеться у публікації.

До того ж, як повідомляє прокуратура, Трубіцин обіцяв регулювати деякі питання щодо ведення новим керівництвом ринку незаконної діяльності в "розумних межах".

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Раніше повідомлялося, що "слугу" Трубіцина та його поплічників затримали детективи НАБУ на отриманні хабаря 1,26 млн грн. На час розслідування його було випущено під заставу, після чого Трубіцин втік за кордон. Його оголосили в міжнародний розшук.

Також головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов повідомляв, що "слуга народу" Трубіцин підробив посвідчення інспектора енергонагляду і, користуючись ним, ходив з фіктивними перевірками по ринках Харківщини. Окрім того, Трубіцин був фігурантом справи про викрадення цінних книг з Національної бібліотеки Вірменії.