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Новини Хабарники
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Справа депутата-хабарника та втікача "слуги" Трубіцина скерована до суду

трубіцин

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт за обвинуваченням депутата Київради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина в одержанні багатомільйонного хабаря.

Про це повідомляє видання "НВ" з посиланням на САП, інформує Цензор.НЕТ.

Трубіцину, який пройшов до Київради від "Слуги народу", загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, йдеться у повідомленні.

"За даними слідства, в лютому - березні 2021 року, бувши головою постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою, депутат Київради за пособництва свого помічника та наближеної людини просив 30 тис. доларів за призначення визначеної людини на посаду заступника, а згодом — директора одного з киїівських ринків", - йдеться у публікації.

До того ж, як повідомляє прокуратура, Трубіцин обіцяв регулювати деякі питання щодо ведення новим керівництвом ринку незаконної діяльності в "розумних межах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За матеріалами справи, Трубіцин щотижня звітував Татарову, в суді його захищав афілійований із заступником голови ОП адвокат. Ще є питання, чому йому вдалося звалити за кордон? - Шабунін

Раніше повідомлялося, що "слугу" Трубіцина та його поплічників затримали детективи НАБУ на отриманні хабаря 1,26 млн грн. На час розслідування його було випущено під заставу, після чого Трубіцин втік за кордон. Його оголосили в міжнародний розшук.

Також головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов повідомляв, що "слуга народу" Трубіцин підробив посвідчення інспектора енергонагляду і, користуючись ним, ходив з фіктивними перевірками по ринках Харківщини. Окрім того, Трубіцин був фігурантом справи про викрадення цінних книг з Національної бібліотеки Вірменії.

Автор: 

депутат (1775) САП (2217) Трубіцин Владислав (57)


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тому і передали, бо він вже втік. Мабуть разом із депутатським мандатом "слуги наріду"
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11.09.2024 17:00 Відповісти
А серед цих зе-шльондр є хоч один ....?
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11.09.2024 17:00 Відповісти
Ти мав на увазі адекват . - ні нема , з дібілами зв'язуватись - собі дороще .
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11.09.2024 17:26 Відповісти
Воно вже давно втікло з України.

Яка несподіванка! Правда, зелібоби?

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11.09.2024 17:09 Відповісти
Получается грозно судить только убежавших. Которые на месте - как в шапке-невидимке
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11.09.2024 17:13 Відповісти
апсолютно вірно !!! уся наявна в Україні зе-банда в шоколаді ...

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11.09.2024 17:21 Відповісти
Конфіскації повинно підлягати майно всієї родини, інакше це все пустопорожня балаканина.
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11.09.2024 17:13 Відповісти
Мабуть, точніше було написати, що справа схерована до суду!
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11.09.2024 18:22 Відповісти
 
 