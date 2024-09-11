Избиение ветерана в Смеле: подозреваемому избрана мера пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей

11 сентября Смелянский горрайонный суд удовлетворил ходатайство следователей полиции и прокуратуры и избрал фигуранту дела об избиении военного в Смеле меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.

В пресс-службе напоминают, что по результатам комплекса розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого в избиении ветерана войны и вымогательстве от него средств в Смеле Черкасской области.

Накануне в городе Смела Черкасской области местный криминальный авторитет Вадим Долотенко избил ветерана Анатолия Гончаренко. Подробнее об истории с избиением военного в Черкасской области читайте по ссылке.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали подозреваемого в избиении ветерана в Смеле Черкасской области, возбуждены уголовные производства по четырем статьям.

Также ранее глава МВД Игорь Клименко сообщал, что начата проверка относительно возможной бездеятельности местных полицейских в ситуации с избиением ветерана в Смеле.

Впоследствии по делу об избиении ветерана в Смеле Черкасской области подозрение получил еще один фигурант.

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