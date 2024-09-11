Избиение ветерана в Смеле: подозреваемому избрана мера пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей
11 сентября Смелянский горрайонный суд удовлетворил ходатайство следователей полиции и прокуратуры и избрал фигуранту дела об избиении военного в Смеле меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.
В пресс-службе напоминают, что по результатам комплекса розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого в избиении ветерана войны и вымогательстве от него средств в Смеле Черкасской области.
Накануне в городе Смела Черкасской области местный криминальный авторитет Вадим Долотенко избил ветерана Анатолия Гончаренко. Подробнее об истории с избиением военного в Черкасской области читайте по ссылке.
Ранее сообщалось, что полицейские задержали подозреваемого в избиении ветерана в Смеле Черкасской области, возбуждены уголовные производства по четырем статьям.
Также ранее глава МВД Игорь Клименко сообщал, что начата проверка относительно возможной бездеятельности местных полицейских в ситуации с избиением ветерана в Смеле.
Впоследствии по делу об избиении ветерана в Смеле Черкасской области подозрение получил еще один фигурант.
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Коли калічили військового у 4-х, то такі бааальшиє були, такі сміливі були.
А потім опа, такі маленькі бл@дь та по готелях ховатися давай.
Тьфу, БИДЛО!!!!!
який там не судимий будеш!
Ви що верзете?
Ну, давай, відповідай.
Ти ж сміливий, так?
Зараз я подивлюся, який ти сміливий.
Давай, відповідай, ти мені погрожуєш?
Чекаю.
Ваш пост це погроза мені розправою?
Ну, ти ж сміливий, давай, розкажи, що ти мені погрожував розправою.
Чого ти зник? Не бійся. Ти ж сміливий!
Вимені погрожували розправою в Вашому пості за ?
Чи Ви ще маленький хлопчик такий, котрий не розуміє, що він зробив?
розправою?
Чекаю на відповідь до 21години середи 11 вересня 2024 року.
Далі звертаюся в поліцію.
Прошу адміністрацію форуму не видаляти цю сторінку форуму для збереження її для подальших процесуальних дій.
Не судіть, щоб і вас не судили; бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас, і якою мірою будете міряти, такою відміряють вам. І чого в оці брата свого ти заскалку бачиш, колоди ж у власному оці не чуєш? Або як ти скажеш до брата свого: Давай вийму я заскалку з ока твого, коли он колода у власному оці? Лицеміре, вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти заскалку з ока брата твого.
Завтра буде подана заява в поліцію.
Юристи кажуть, що буде тягомотина, але притягнути до відповідальності за погрозу можна.
До зустрічі в суді, пане Joshua Brooks.
Ось так, шановні, ставляться на своє місце "сміливі" Joshua Brooks та йому подібні.
Так відповідь буде, то була погроза розправою, чи ви неподоумению своему совершили
чудовищною и роковую ошибку.
21 година минула. Ще можу почекати на Ваше вибачення.
Чекаю.
За свої слова треба вміти відповідати.
Як ті, хто військового вдарив тишком, коли той просто розмовляв та не чекав удару, а потім
Ти ж тут такий сміливий, ну, докажи, що ти сміливий, відповідай: ти мені погрожуєш?
Чекаю,шановний.
Ви тільки що мені погрожували?
Чекаю
А чому ж це бидло не вийшло на зустріч спецназу, коли бидлятину заарештовували і кеееек дало
б лівою спецназу?
Куди зникла самовпевненість у бидла коли спецназ з'явився?
Мабуть, бидлятина навколішках повзало перед спецназом, харьку свою сльозами, соплями
зеленими залило: та я маленький хлопчик такий, сцикливий та обосраний, не бийте, дядєчки,
зємлю їсти буду не вінаватай яяяяяяя-ааахаахаааа!
Тьфу! БИДЛО!