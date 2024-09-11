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Избиение ветерана в Смеле: подозреваемому избрана мера пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей

Кримінальному авторитету Вадиму Долотенку обирають запобіжний захід у справі про побиття військового у місті Сміла

11 сентября Смелянский горрайонный суд удовлетворил ходатайство следователей полиции и прокуратуры и избрал фигуранту дела об избиении военного в Смеле меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.

В пресс-службе напоминают, что по результатам комплекса розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого в избиении ветерана войны и вымогательстве от него средств в Смеле Черкасской области.

Накануне в городе Смела Черкасской области местный криминальный авторитет Вадим Долотенко избил ветерана Анатолия Гончаренко. Подробнее об истории с избиением военного в Черкасской области читайте по ссылке.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали подозреваемого в избиении ветерана в Смеле Черкасской области, возбуждены уголовные производства по четырем статьям.

Также ранее глава МВД Игорь Клименко сообщал, что начата проверка относительно возможной бездеятельности местных полицейских в ситуации с избиением ветерана в Смеле.

Впоследствии по делу об избиении ветерана в Смеле Черкасской области подозрение получил еще один фигурант.

Читайте также: Избиение ветерана в Смеле: подозрение получил еще один фигурант

избиение (9797) суд (25092) мера пресечения (456) Смела (48) Черниговская область (1132)


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Топ комментарии
+35
гаплик бидлу.

Коли калічили військового у 4-х, то такі бааальшиє були, такі сміливі були.
А потім опа, такі маленькі бл@дь та по готелях ховатися давай.

Тьфу, БИДЛО!!!!!
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11.09.2024 18:27
+18
у 4-х чи 5х бити одного?
який там не судимий будеш!
Ви що верзете?
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11.09.2024 18:34
+13
А ти, бидлото, чого мордяку розкрило, бандюка захищаєш? Бо що? Сам з таких, чи з тих, що з ними в долі? цілком можливо, що з тих пригодованих мєнтів, які за тим всім дійством спостерігали. А що, жим, жим? А ти його вазелінчиком змасти, щоб так боляче не було...
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11.09.2024 19:21
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гаплик бидлу.

Коли калічили військового у 4-х, то такі бааальшиє були, такі сміливі були.
А потім опа, такі маленькі бл@дь та по готелях ховатися давай.

Тьфу, БИДЛО!!!!!
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11.09.2024 18:27 Ответить
у 4-х чи 5х бити одного?
який там не судимий будеш!
Ви що верзете?
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11.09.2024 18:34 Ответить
А ти, бидлото, чого мордяку розкрило, бандюка захищаєш? Бо що? Сам з таких, чи з тих, що з ними в долі? цілком можливо, що з тих пригодованих мєнтів, які за тим всім дійством спостерігали. А що, жим, жим? А ти його вазелінчиком змасти, щоб так боляче не було...
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11.09.2024 19:21 Ответить
Це погроза?
Ну, давай, відповідай.
Ти ж сміливий, так?

Зараз я подивлюся, який ти сміливий.

Давай, відповідай, ти мені погрожуєш?

Чекаю.
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11.09.2024 19:37 Ответить
Так що, відповідь буде, шановний пане Brooks?

Ваш пост це погроза мені розправою?
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11.09.2024 19:51 Ответить
Чекаю на відповідь.

Ну, ти ж сміливий, давай, розкажи, що ти мені погрожував розправою.

Чого ти зник? Не бійся. Ти ж сміливий!
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11.09.2024 19:53 Ответить
Чекаю на відповідь, пане Brooks, ви погрожували мені розправою ?
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11.09.2024 19:54 Ответить
Продовжую чекати на Вашу відповідь, шановний пане Brooks.

Вимені погрожували розправою в Вашому пості за ?

Чи Ви ще маленький хлопчик такий, котрий не розуміє, що він зробив?
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11.09.2024 19:58 Ответить
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11.09.2024 20:01 Ответить
- відповідайте, Ви тільки що мені погрожували фізичною

розправою?

Чекаю на відповідь до 21години середи 11 вересня 2024 року.

Далі звертаюся в поліцію.

Прошу адміністрацію форуму не видаляти цю сторінку форуму для збереження її для подальших процесуальних дій.
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11.09.2024 20:14 Ответить
З сторінки зняті скриншоти. Задокументовано.
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11.09.2024 20:16 Ответить
Вiд Матвiя 7:1-5 UBIO

Не судіть, щоб і вас не судили; бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас, і якою мірою будете міряти, такою відміряють вам. І чого в оці брата свого ти заскалку бачиш, колоди ж у власному оці не чуєш? Або як ти скажеш до брата свого: Давай вийму я заскалку з ока твого, коли он колода у власному оці? Лицеміре, вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти заскалку з ока брата твого.
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11.09.2024 21:06 Ответить
21година 04 хвилини.

Завтра буде подана заява в поліцію.

Юристи кажуть, що буде тягомотина, але притягнути до відповідальності за погрозу можна.

До зустрічі в суді, пане Joshua Brooks.

Ось так, шановні, ставляться на своє місце "сміливі" Joshua Brooks та йому подібні.
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11.09.2024 21:07 Ответить
І не сміши людей))Лягай спати............
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11.09.2024 21:08 Ответить
Ну, хто кого тут "повеселил", це питання.

Так відповідь буде, то була погроза розправою, чи ви неподоумению своему совершили
чудовищною и роковую ошибку.

21 година минула. Ще можу почекати на Ваше вибачення.

Чекаю.
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11.09.2024 21:11 Ответить
Скриншот зроблено.
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11.09.2024 21:13 Ответить
Від Матвія не допоможе.
За свої слова треба вміти відповідати.

Як ті, хто військового вдарив тишком, коли той просто розмовляв та не чекав удару, а потім
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11.09.2024 21:16 Ответить
Какой же ты гадкий...
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12.09.2024 01:31 Ответить
Короче, он сказал.... поехали.
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11.09.2024 21:35 Ответить
******* зоновська ти з тих дірявих що родичі мають гроші а коли попадаєте на цугундер то миші мишами і мужики б,ють бо таке іншого не достойне перед кумом як вуж перед прапорами язика в сраку затягуєш одне слово курка
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11.09.2024 20:25 Ответить
Не розтуляй пельку - не помітять, що сцикло.
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11.09.2024 18:58 Ответить
Пане, я чекаю на відповідь.
Ти ж тут такий сміливий, ну, докажи, що ти сміливий, відповідай: ти мені погрожуєш?

Чекаю,шановний.
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11.09.2024 19:39 Ответить
Навряд чи мене цікавлять твої відстійні турботи. ))
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11.09.2024 19:41 Ответить
Пане Brooks, я чекаю на Вашу відповідь.

Ви тільки що мені погрожували?

Чекаю
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11.09.2024 19:44 Ответить
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11.09.2024 21:12 Ответить
Із ЗЕ-команди? Розвелось вас "не суди, не туди".
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11.09.2024 19:21 Ответить
Ти такаж куриця як іоте підрило що на військового свій членоприйомник роззявляв
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11.09.2024 20:20 Ответить
Гаплик... побачимо скильки йому дадуть, сподівпюсь не один-два роки та в камери 4 зірки з можливістью достроково вийти, як це вже бувало для іншших "віп" персон. Ця подія набула розголосу, тому якщо не дати цьому затихнути, то є шанси что дадуть немало.
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11.09.2024 18:47 Ответить
Про які 4 зірки, про який віп , ви бачили на чому їздить оце смілянське БИДЛО?! Hunday на євробляхе!!
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11.09.2024 19:10 Ответить
Ні, не бачив, лише прочитав що він якийсь місцевий кріміанальний ахвторитет. И якби не розголос, то думаю, не те що 4 зіркову а навіть звичайну камеру не отримав би, максимум умовно.
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11.09.2024 19:21 Ответить
В Смеле ведро с гайками Хундай - элитный внедорожник.
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11.09.2024 19:36 Ответить
Таке бідло ьуде знати шо воно тупе бідло тільки тоді, коли за побітия військового чи ветерана, бідло будуть відстрілювати.
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11.09.2024 18:39 Ответить
Здається,що вадік сам попросив розіграти цю виставу зі своїм затриманням.🤔
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11.09.2024 18:40 Ответить
У в'язниці йому безпечніше (принаймні він так вважає), спрацював інстинк самозбереження.
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11.09.2024 18:47 Ответить
Це правильно, від чекатило народжується чекатило, від гітлера гітлер, від ***** путін,від вадима долбойоболотенка підор !!!
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11.09.2024 19:31 Ответить
І ще мені цікаво з поведінки цього, тьфу, бидла.

А чому ж це бидло не вийшло на зустріч спецназу, коли бидлятину заарештовували і кеееек дало

б лівою спецназу?

Куди зникла самовпевненість у бидла коли спецназ з'явився?

Мабуть, бидлятина навколішках повзало перед спецназом, харьку свою сльозами, соплями

зеленими залило: та я маленький хлопчик такий, сцикливий та обосраний, не бийте, дядєчки,

зємлю їсти буду не вінаватай яяяяяяя-ааахаахаааа!

Тьфу! БИДЛО!
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11.09.2024 19:33 Ответить
В штрафную роту урку, пусть покажет, какой он бесстрашный авторитет.
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11.09.2024 19:35 Ответить
От цікаво чи дадуть цьому рецидивісту 12 років? Чи знову випустять погуляти. В він на третій день знову когось буде " на счьотчік ставити". І знову будуть записувати на відео, диктофони, знову депутати писатимуть запити, знову міністр буде писати про ганебний випадок, генпрокурор брати на контроль, знову група спецпризначенців буде його крутити, знову знайдуть зброю, наркоту і т.д. А був би нормальний шеріф, який би проводив нормальну роз'яснювальну роботу серед оцих. А іще мисливці за головами , які б за винагороду пакували б оце. То напевно міністру менше би доводилося писати про ганебні випадки. Ха ха ха.
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11.09.2024 22:56 Ответить
ну а підозр ТЦКашникам за побиття людей не буде....
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11.09.2024 23:17 Ответить
Почему этот утырок еще жив? Необходимо было его стрелять при задержании. В лоб - попытка нападения. В затылок - попытка бегства. Оружие применено правомерно.
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12.09.2024 00:47 Ответить
І сорочку вже підготував як у папуги, чи півня по їхньому.
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12.09.2024 22:14 Ответить
 
 