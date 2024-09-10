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Избиение ветерана в Смиле: Начата проверка возможного бездействия местных полицейских, - Клименко

Клименко прокоментував побиття військового у Смілі

Глава Нацполиции уже доложил о первых результатах служебной проверки по факту избиения ветерана в Смиле Черкасской области.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Позорная ситуация в Смиле. Никто и никогда не имеет права унижать ветеранов. Все, что произошло, получит надлежащую и жесткую реакцию правоохранителей. Уже начато уголовное производство. Все факты будут установлены", - подчеркнул министр.

Клименко заявил, что глава Нацполиции уже доложил о первых результатах и начатой "служебной проверке относительно действий (или, вернее, возможной бездеятельности) местных полицейских".

"Ежедневно Украина противостоит жестокому врагу благодаря храбрости наших Сил обороны и безопасности, всех наших воинов. И каждый из воинов, все наши люди заслуживают уважения и верховенства права. Так и должно быть", - подытожил он.

Подробнее об истории с избиением военного в Черкасской области читайте по ссылке.

Полиция начала уголовное производство и служебное расследование по факту избиения военного в городе Смиле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избиение добровольца Krakenа Павлова в Днепре: Полиция Киева подтвердила присутствие своего сотрудника и назначила служебное расследование

Клименко прокоментував побиття військового у Смілі
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Топ комментарии
+30
того бика по іншим справам не затримали людей грабував а тут фінгал якись
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10.09.2024 12:31
+25
Тепер Смілянськи мусора об"язани в знак покарання кожен поцілувати сраку напівкримінального бидлобика !!!!
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10.09.2024 12:30
+25
А по мені, так питання взагалі треба ставити по іншому, ніхто не має права лупити іншу людину де завгодно, на вулиці, чи ще десь, а поліція що б спостерігала за цим і не реагувала. Навіщо ви такі взагалі потрібні, якщо з вас толку нуль? ...Він заяву не подав, чи забрав..., так для того людину й побили, залякали. З бюджету прожирають мільярди, на зграю тупорилих дегенератів, Україна така багата? А те що здоровенні бандюки б'ють поранених військових, так це зовсім ні в які ворота, що взагалі коїться, що, тоді треба брати зброю і кришити всю цю мразоту на право і наліво, ви цього чекаєте?
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10.09.2024 12:45
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В жизни всякое бывает. Мужики по своей натуре сильный пол и периодически бьют друг другу ********* по пьяни, ревности и т.д. Поножовщины там не было, с автомата тоже никто не шмалял, ногами лежачего не бил. Обычно подобные мордобои решаются полюбовно. Пострадавшему выставляется бутылка хорошего коньяку и немного денежки на карман на лечение, не нужно из-за мелкой драки раздувать ,, всеукраинскую зраду вітчизни,,....
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10.09.2024 19:18 Ответить
Ви застрягли в 90-х. Є факт злочину - все інше - демагогія
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11.09.2024 01:21 Ответить
Ну це ж, НЕ брати шифери-стріляні, а усього навсього, Захисник України!!
Тому, своєю БЕЗДІЯЛЬНІСТЮ, оті привладні, зокрема верховний говноборотько з Шмигалем мвс міноборони сбу нацгвардії, таким чином СПОНУКАЮТЬ, до проведення Українцями, справедливого САМОСУДУ!!
Справа Патріота Червінського, тому приклад, він же, не беркутня!,
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10.09.2024 17:17 Ответить
А може боксера затримати поки не за кордоном?
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10.09.2024 17:52 Ответить
https://www.youtube.com/@Bereza_Boryslav Борислав Береза https://www.youtube.com/post/************************************ 14 минут назад

Саме так виглядає лицемірство.
Побиття військового, Дмитруком з Куницьким, Арахамія не побачив, при цьому Куницькій і досі у "Слузі народу", але без підозри. А тут Арахамія вирішив попіаритися, щоб трохи нагадати про себе. Краще нехай нагадає, як писав листа до Лондонського суду про те, що Роман Абрамович врятував 400 000 життів українців. Писав для того, щоб на Абрамовича не накладали санкції. Альтруїст, херов.
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10.09.2024 18:18 Ответить
Да не в Смиле, а в Смеле, "Цензор"! Або лише українською пишіть, или если уж пишите на русском, пишите грамотно.
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10.09.2024 18:36 Ответить
Над ветеранами не можна, А НАД ПРОСТО ЛЮДЬМИ, НАХ ФІЗОСОБАМИ...., ТО МОЖНА?
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10.09.2024 20:19 Ответить
Це ж Україна, все по закону джунглів .
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10.09.2024 22:22 Ответить
Выходит мы такие же рабы как свинорусы, только вместо ботоксного животного с фсб татаров и опгмусора
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10.09.2024 21:56 Ответить
А что есть разница междументами и бандитами? Вспомните Авакова, Геращенко и Голубана!
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10.09.2024 22:36 Ответить
... бездіяльність місцевих поліцейських... ех, здивували, поліцейські по всій країні такі ж самі.
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11.09.2024 08:19 Ответить
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