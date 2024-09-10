Избиение ветерана в Смиле: Начата проверка возможного бездействия местных полицейских, - Клименко
Глава Нацполиции уже доложил о первых результатах служебной проверки по факту избиения ветерана в Смиле Черкасской области.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
"Позорная ситуация в Смиле. Никто и никогда не имеет права унижать ветеранов. Все, что произошло, получит надлежащую и жесткую реакцию правоохранителей. Уже начато уголовное производство. Все факты будут установлены", - подчеркнул министр.
Клименко заявил, что глава Нацполиции уже доложил о первых результатах и начатой "служебной проверке относительно действий (или, вернее, возможной бездеятельности) местных полицейских".
"Ежедневно Украина противостоит жестокому врагу благодаря храбрости наших Сил обороны и безопасности, всех наших воинов. И каждый из воинов, все наши люди заслуживают уважения и верховенства права. Так и должно быть", - подытожил он.
Подробнее об истории с избиением военного в Черкасской области читайте по ссылке.
Полиция начала уголовное производство и служебное расследование по факту избиения военного в городе Смиле.
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Тому, своєю БЕЗДІЯЛЬНІСТЮ, оті привладні, зокрема верховний говноборотько з Шмигалем мвс міноборони сбу нацгвардії, таким чином СПОНУКАЮТЬ, до проведення Українцями, справедливого САМОСУДУ!!
Справа Патріота Червінського, тому приклад, він же, не беркутня!,
Саме так виглядає лицемірство.
Побиття військового, Дмитруком з Куницьким, Арахамія не побачив, при цьому Куницькій і досі у "Слузі народу", але без підозри. А тут Арахамія вирішив попіаритися, щоб трохи нагадати про себе. Краще нехай нагадає, як писав листа до Лондонського суду про те, що Роман Абрамович врятував 400 000 життів українців. Писав для того, щоб на Абрамовича не накладали санкції. Альтруїст, херов.