Избиение ветерана в Смиле: Начата проверка возможного бездействия местных полицейских, - Клименко

Глава Нацполиции уже доложил о первых результатах служебной проверки по факту избиения ветерана в Смиле Черкасской области.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"Позорная ситуация в Смиле. Никто и никогда не имеет права унижать ветеранов. Все, что произошло, получит надлежащую и жесткую реакцию правоохранителей. Уже начато уголовное производство. Все факты будут установлены", - подчеркнул министр.

Клименко заявил, что глава Нацполиции уже доложил о первых результатах и начатой "служебной проверке относительно действий (или, вернее, возможной бездеятельности) местных полицейских".

"Ежедневно Украина противостоит жестокому врагу благодаря храбрости наших Сил обороны и безопасности, всех наших воинов. И каждый из воинов, все наши люди заслуживают уважения и верховенства права. Так и должно быть", - подытожил он.

Подробнее об истории с избиением военного в Черкасской области читайте по ссылке.

Полиция начала уголовное производство и служебное расследование по факту избиения военного в городе Смиле.

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