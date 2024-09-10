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Новини
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Побиття ветерана у Смілі: Розпочато перевірку щодо можливої бездіяльності місцевих поліцейських, - Клименко

Клименко прокоментував побиття військового у Смілі

Голова Нацполіції вже доповів про перші результати службової перевірки за фактом побиття ветерана у Смілі на Черкащині.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ганебна ситуація у Смілі. Ніхто й ніколи не має права принижувати ветеранів. Все, що відбулось, отримає належну і жорстку реакцію правоохоронців. Вже розпочато кримінальне провадження. Всі факти будуть встановлені", - наголосив міністр.

Клименко заявив, що глава Нацполіції вже доповів про перші результати та розпочату "службову перевірку щодо дій (чи, вірніше, можливої бездіяльності) місцевих поліцейських".

"Щодня Україна протистоїть жорстокому ворогу завдяки хоробрості наших Сил оборони та безпеки, всіх наших воїнів. І кожен з воїнів, всі наші люди заслуговують на повагу та верховенство права. Так і має бути", - підсумував він.

Докладніше про історію із побиттям військового на Черкащині читайте за посиланням.

Поліція розпочала кримінальне провадження та службове розслідування за фактом побиття військового у місті Сміла.

Дивіться: Представник ТЦК побився з жінкою в Одесі: у військкоматі кажуть, що вона напала на їхню автівку. ВIДЕО

Клименко прокоментував побиття військового у Смілі

Автор: 

побиття (934) Сміла (59) Клименко Ігор (485) Чернігівська область (905)


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Топ коментарі
+30
того бика по іншим справам не затримали людей грабував а тут фінгал якись
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10.09.2024 12:31
+25
Тепер Смілянськи мусора об"язани в знак покарання кожен поцілувати сраку напівкримінального бидлобика !!!!
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10.09.2024 12:30
+25
А по мені, так питання взагалі треба ставити по іншому, ніхто не має права лупити іншу людину де завгодно, на вулиці, чи ще десь, а поліція що б спостерігала за цим і не реагувала. Навіщо ви такі взагалі потрібні, якщо з вас толку нуль? ...Він заяву не подав, чи забрав..., так для того людину й побили, залякали. З бюджету прожирають мільярди, на зграю тупорилих дегенератів, Україна така багата? А те що здоровенні бандюки б'ють поранених військових, так це зовсім ні в які ворота, що взагалі коїться, що, тоді треба брати зброю і кришити всю цю мразоту на право і наліво, ви цього чекаєте?
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10.09.2024 12:45
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В жизни всякое бывает. Мужики по своей натуре сильный пол и периодически бьют друг другу ********* по пьяни, ревности и т.д. Поножовщины там не было, с автомата тоже никто не шмалял, ногами лежачего не бил. Обычно подобные мордобои решаются полюбовно. Пострадавшему выставляется бутылка хорошего коньяку и немного денежки на карман на лечение, не нужно из-за мелкой драки раздувать ,, всеукраинскую зраду вітчизни,,....
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10.09.2024 19:18 Відповісти
Ви застрягли в 90-х. Є факт злочину - все інше - демагогія
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11.09.2024 01:21 Відповісти
Ну це ж, НЕ брати шифери-стріляні, а усього навсього, Захисник України!!
Тому, своєю БЕЗДІЯЛЬНІСТЮ, оті привладні, зокрема верховний говноборотько з Шмигалем мвс міноборони сбу нацгвардії, таким чином СПОНУКАЮТЬ, до проведення Українцями, справедливого САМОСУДУ!!
Справа Патріота Червінського, тому приклад, він же, не беркутня!,
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10.09.2024 17:17 Відповісти
А може боксера затримати поки не за кордоном?
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10.09.2024 17:52 Відповісти
https://www.youtube.com/@Bereza_Boryslav Борислав Береза https://www.youtube.com/post/************************************ 14 минут назад

Саме так виглядає лицемірство.
Побиття військового, Дмитруком з Куницьким, Арахамія не побачив, при цьому Куницькій і досі у "Слузі народу", але без підозри. А тут Арахамія вирішив попіаритися, щоб трохи нагадати про себе. Краще нехай нагадає, як писав листа до Лондонського суду про те, що Роман Абрамович врятував 400 000 життів українців. Писав для того, щоб на Абрамовича не накладали санкції. Альтруїст, херов.
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10.09.2024 18:18 Відповісти
Да не в Смиле, а в Смеле, "Цензор"! Або лише українською пишіть, или если уж пишите на русском, пишите грамотно.
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10.09.2024 18:36 Відповісти
Над ветеранами не можна, А НАД ПРОСТО ЛЮДЬМИ, НАХ ФІЗОСОБАМИ...., ТО МОЖНА?
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10.09.2024 20:19 Відповісти
Це ж Україна, все по закону джунглів .
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10.09.2024 22:22 Відповісти
Выходит мы такие же рабы как свинорусы, только вместо ботоксного животного с фсб татаров и опгмусора
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10.09.2024 21:56 Відповісти
А что есть разница междументами и бандитами? Вспомните Авакова, Геращенко и Голубана!
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10.09.2024 22:36 Відповісти
... бездіяльність місцевих поліцейських... ех, здивували, поліцейські по всій країні такі ж самі.
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11.09.2024 08:19 Відповісти
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