Побиття ветерана у Смілі: Розпочато перевірку щодо можливої бездіяльності місцевих поліцейських, - Клименко

Голова Нацполіції вже доповів про перші результати службової перевірки за фактом побиття ветерана у Смілі на Черкащині.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ганебна ситуація у Смілі. Ніхто й ніколи не має права принижувати ветеранів. Все, що відбулось, отримає належну і жорстку реакцію правоохоронців. Вже розпочато кримінальне провадження. Всі факти будуть встановлені", - наголосив міністр.

Клименко заявив, що глава Нацполіції вже доповів про перші результати та розпочату "службову перевірку щодо дій (чи, вірніше, можливої бездіяльності) місцевих поліцейських".

"Щодня Україна протистоїть жорстокому ворогу завдяки хоробрості наших Сил оборони та безпеки, всіх наших воїнів. І кожен з воїнів, всі наші люди заслуговують на повагу та верховенство права. Так і має бути", - підсумував він.

Докладніше про історію із побиттям військового на Черкащині читайте за посиланням.

Поліція розпочала кримінальне провадження та службове розслідування за фактом побиття військового у місті Сміла.

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