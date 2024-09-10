Побиття ветерана у Смілі: Розпочато перевірку щодо можливої бездіяльності місцевих поліцейських, - Клименко
Голова Нацполіції вже доповів про перші результати службової перевірки за фактом побиття ветерана у Смілі на Черкащині.
Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ганебна ситуація у Смілі. Ніхто й ніколи не має права принижувати ветеранів. Все, що відбулось, отримає належну і жорстку реакцію правоохоронців. Вже розпочато кримінальне провадження. Всі факти будуть встановлені", - наголосив міністр.
Клименко заявив, що глава Нацполіції вже доповів про перші результати та розпочату "службову перевірку щодо дій (чи, вірніше, можливої бездіяльності) місцевих поліцейських".
"Щодня Україна протистоїть жорстокому ворогу завдяки хоробрості наших Сил оборони та безпеки, всіх наших воїнів. І кожен з воїнів, всі наші люди заслуговують на повагу та верховенство права. Так і має бути", - підсумував він.
Докладніше про історію із побиттям військового на Черкащині читайте за посиланням.
Поліція розпочала кримінальне провадження та службове розслідування за фактом побиття військового у місті Сміла.
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Тому, своєю БЕЗДІЯЛЬНІСТЮ, оті привладні, зокрема верховний говноборотько з Шмигалем мвс міноборони сбу нацгвардії, таким чином СПОНУКАЮТЬ, до проведення Українцями, справедливого САМОСУДУ!!
Справа Патріота Червінського, тому приклад, він же, не беркутня!,
Саме так виглядає лицемірство.
Побиття військового, Дмитруком з Куницьким, Арахамія не побачив, при цьому Куницькій і досі у "Слузі народу", але без підозри. А тут Арахамія вирішив попіаритися, щоб трохи нагадати про себе. Краще нехай нагадає, як писав листа до Лондонського суду про те, що Роман Абрамович врятував 400 000 життів українців. Писав для того, щоб на Абрамовича не накладали санкції. Альтруїст, херов.