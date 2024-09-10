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Побиття військового у Смілі: Розпочато провадження та службове розслідування

Поліція розпочала провадження за фактом побиття військового у Смілі

Поліція розпочала кримінальне провадження та службове розслідування за фактом побиття військового у місті Сміла.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції Черкащини, передає Цензор.НЕТ.

"Відео бійки за участю колишнього військовослужбовця та водія Hyundai вчора виклали в мережу очевидці події. Правоохоронці встановили учасників інциденту та обставини конфлікту. Щодо дій працівників поліції керівництвом главку розпочато службове розслідування", - йдеться в повідомленні.

Конфлікт стався неподалік села Ротмістрівка.

"Як встановили поліцейські, напередодні інциденту в одному з авто їхали батьки колишнього військовослужбовця, в іншому — жителі Сміли. Конфлікт виник через те, що один із водіїв створив аварійну ситуацію.

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Про те, що сталося, батьки розповіли сину - колишньому військовому, а також вказали, що бачили автомобіль, який їх "підрізав" у селі Ташлик. Тож син вирішив розібратися з водієм, втім, приїхавши на місце, водія не виявив. Натомість зняв із транспортного засобу державний номерний знак і написав у соціальній мережі допис з проханням допомогти йому встановити власника. Побачивши інформацію у соцмережах, водій Hyundai зв’язався з чоловіком і призначив йому зустріч, у ході якої конфлікт між ними переріс у бійку", - розповіли у поліції.

Правоохоронці прибули на місце водії, провели першочергові дії, опитали учасників та викликали швидку медичну допомогу. Поліцейські супроводили авто медиків та колишнього військового до лікарні, де його оглянули лікарі.

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"У медичному закладі 37-річний чоловік відмовився від госпіталізації. Окрім того, спілкуючись з поліцейськими, він вказав, що претензій ні до кого не має та написав зустрічну заяву, в якій просив не проводити подальші дії й припинити розгляд справи. Пізніше поліцейські знову зустрілися з чоловіком, який після спілкування погодився написати заяву щодо нанесення йому тілесних ушкоджень", - додали у Нацполіції.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. У ході досудового розслідування можлива додаткова кваліфікація події.

Також щодо дій працівників поліції керівництвом Головного управління Національної поліції в Черкаській області розпочато службове розслідування.

Докладніше про історію із побиттям військового на Черкащині читайте за посиланням.

Дивіться: Представники ТЦК побили чоловіка в Харкові: у військкоматі кажуть, що призначено службове розслідування, а військовозобов’язаного відправили на ВЛК. ВIДЕО

Автор: 

побиття (934) Сміла (59) Чернігівська область (905)


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Топ коментарі
+17
Той бичара «в законі», що бив фронтовика, не придатний? Хворий та немічний? Хотілося б подробиць з цього приводу. Тут теж може бути доволі цікава історія.
Пану міністру МВС час вже після подібного повністю поміняти керівників в смілі і ротувати склад поліції на тих хто не заглядає в дупу кримінальним авторитетам.
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10.09.2024 12:02
+13
Там керівника поліції треба міняти
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10.09.2024 12:00
+11
все закінчиться черговим пшиком на тому бичку купа справ роками йдуть ще одне буде
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10.09.2024 11:53
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Також щодо дій працівників поліції керівництвом Головного управління Національної поліції в Черкаській області розпочато службове розслідування. Джерело:

Або я вже гальмую... А де копи накосячили в цій історії, що проти них проводиться службове розслідування?
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10.09.2024 11:52 Відповісти
Нічого не буде тому бандиту. Справу вже поставили на гальма. Той обнаглілий "боксер" всіх міцьно тримає в своїх брудних руках. Він і потерпілого намагався залякати, можливо , погрожуючи батькам. Недарма він спочатку не хотів писати заяву. Вся надія на разголос і на побратимів - військових. Жах що робиться, бандюки повністю обнагліли.
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10.09.2024 12:01 Відповісти
Там у відео промайнули слова про поліцію що вона десь тут була і втікла
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10.09.2024 12:05 Відповісти
Поліція була присутня під час інцеденту, але вони лише спостерігали як "авторитет" принижує військового.
Ось відео:
https://streamable.com/1y2ddt
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10.09.2024 12:23 Відповісти
Люди в смілі говорять що коли били військового то недалеко стояли поліцаї і наблюдали і нічого не робили-тіпа контроль вели щоб бандити спокійно били жертву
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11.09.2024 08:09 Відповісти
Знгову назва статті не відповідає її змісту. У заголовку вказано, що "побили військового". А у самому тексті чітко написано що він "колишній військовослужбовець".

Відео бійки за участю колишнього військовослужбовця Джерело:

Тоді вже пишіть, що побилися військовослужбовці, - один колишній, а інший - майбутній.
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10.09.2024 11:53 Відповісти
Це на росії такі стають військовослужбовцями. А у нас оні тєбє нє лохі какіє-то.
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10.09.2024 12:17 Відповісти
все закінчиться черговим пшиком на тому бичку купа справ роками йдуть ще одне буде
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10.09.2024 11:53 Відповісти
Вони ж шарились на місці побиття як спостерігачі
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10.09.2024 11:56 Відповісти
до дупи розслідування
до усього, що станеться із злодійкуватим хамовитим бидлом, поранений потерпілий воїн ССО не причетний абсолютно
жоден воїн ССО не причетний до усього, що станеться із пі@аром, який бив пораненого Воїна
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10.09.2024 11:56 Відповісти
з биком не станеться нічого, як і з іншими биками до нього. українці дуже перелякана нація дристунів. на відео це чітко видно.
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10.09.2024 12:05 Відповісти
Чучело, ти наплутало. Перелякана нація то кацапи нашваберні у *****.
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10.09.2024 12:15 Відповісти
Така перелякана, що вже третій рік товче пику второй арміі міра, останній місяць - на її території, поки все НАТО дружно хезається.
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10.09.2024 12:19 Відповісти
угу, а коли повертаються військові? їх б'ють, викидають з кафуріків, з маршруток. влада їх найбує на кожному кроці, хабарі вимагають, і шо?
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10.09.2024 12:23 Відповісти
Так само про русню казати можна.
Окремого русліка хто тільки на пляшку не саджав.
Але спробуйте образити росіян як спільноту, як етнос.
Згадайте туарегів. Одного разу прославились, але зараз їм непереливки.
І за Курськ нам прилітало, та ще не раз прилетить, хоча ***** ***** на окремих постраждалих русликів, бодай навіть їх вже десятки тисяч.
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10.09.2024 12:28 Відповісти
На НАТО ніхто не напав та не вбива громадян , чому ж вони повинні воювать та втрачати? В них держави бережуть своїх громадян.
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10.09.2024 12:42 Відповісти
На кордоні Польщі та БРСР вже були випадки загибелі військових НАТО.
У Польщі визнали, що знаходяться в стані гібридної війни з росією.
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10.09.2024 12:45 Відповісти
Русню пяліт будь-який друшільме-жікільме-нащяйнікамана. Досить писати про якусь "помсту за Курськ". Ворог діє послідовно
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10.09.2024 12:59 Відповісти
Ні, той удар дійсно мав бути "ударом возмєздія". Те, що вийшов ординарний обстріл, вже натякає на деякі проблеми у русні.
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10.09.2024 13:07 Відповісти
а какое нужно заявление- если есть факт преступления?
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10.09.2024 11:58 Відповісти
залежно від кваліфікації, менти хотіли відбутися типа легкі тілесні, а це тільки за заявою потерпілого, а по факту тут ********* групою осіб, і ця ситуація вже скрізь засвітилась, тому пропетляти вже не вийде.
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10.09.2024 15:01 Відповісти
Там керівника поліції треба міняти
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10.09.2024 12:00 Відповісти
Чекаємо відео де цього закацапленого бидлана ставлять на місце та він щиро вибачається
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10.09.2024 12:01 Відповісти
Не треба ніяких вибачень, не треба ніяких відео. Треба те що треба.
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10.09.2024 12:16 Відповісти
без мутного абхазця подія була абсолітно непомітною
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10.09.2024 12:02 Відповісти
Той бичара «в законі», що бив фронтовика, не придатний? Хворий та немічний? Хотілося б подробиць з цього приводу. Тут теж може бути доволі цікава історія.
Пану міністру МВС час вже після подібного повністю поміняти керівників в смілі і ротувати склад поліції на тих хто не заглядає в дупу кримінальним авторитетам.
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10.09.2024 12:02 Відповісти
Може таке бути що він частина більшого угрупування і ті місцеві керівники взагалі нічого не можуть вдіяти, так як кришування йде на рівні обласного управління...

В нас в області на одному заході районний керівник у вікно втікав від такого от представника еліти, що перебрав трохи, який мав зв'язки на високому рівні і сам міг змістити того керівника по звінку

Після реформи поліція втратила взагалі якись контроль за ситуацією, частина кришує наркотрафік, частина покриває дрібних злодюг що квартири та авто обносять чи велосипеди крадуть і т.д.
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10.09.2024 12:15 Відповісти
Ясно. То це діагноз?
Я думала кримінальне визначення.
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10.09.2024 13:38 Відповісти
Так ті, що «в законі» в прямому і в переносному сенсі всі немічні та непридатні ((
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10.09.2024 12:18 Відповісти
Їх на фронт треба ротувати, на чолі з Клименком, хоча б на півроку.
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10.09.2024 12:40 Відповісти
Ганьба і сором. Ми повернулися до часів януковоща, коли мусора разом із бандотою били і вбивали людей, які насмілилися добиватися правди. Це все одно, що під дулом автомата кацапів люди говорять про те, що задоволені окупацією. Суки, так на вулиці бандити будуть бити і грабувати людей і зразу ж записувати їх відмову від заяви про пограбування, охуІІІІнно!! Клименко молодець, докерувався!!!
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10.09.2024 12:05 Відповісти
Ай-яй-яй, а хто ж це сдєлал вмєстє?
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10.09.2024 12:20 Відповісти
Так і простітушня-2 вже з'явилась, тільки цього разу це "добровільні помічники поліції" - варто подивитись відео з Одеси про бійку медиків швидкої з тецекунами і копами (там "пациків в спартівачках у кєпачках" вистачає) + відео на днях з Харкова - там тецекун б'є хлопця, потім підходить якесь невідоме мудило в чорному-цивільному допомогти дотягти до бусіка. До речі, в мене два питання: якщо в тецекунів функція інформувати, перевіряти та видавати повістки, то нахріна їм ті бусіки? Такі слабенькі, що в руках не донесуть? І, якщо вони тільки виписують повістки, то чому вони лазять по три-чотири здоровенних бугая? Один вміє писати, інший читати, а третій бланки подавати, чи як??? Мобілізація має бути, але не такими методами (не кажу про всіх, але бидлоти там вистачає, як і всюди в суспільстві - відсоток приблизно однаковий, що адекватних людей, що тупого бидла).
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10.09.2024 12:25 Відповісти
Хитрый сперматозоид Валера уже тридцать лет человек, но по привычке продолжает всех обгонять и подрезать.
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10.09.2024 12:10 Відповісти
Таких сперматозоїдів повно на дорогах, їм у сраці пече постійно кудись "не встигають"....
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10.09.2024 12:19 Відповісти
Батьки хлопця просто "молодці" - замість звернутись до поліції, підставили власного сина (((
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10.09.2024 12:17 Відповісти
Син теж не торт.
Якого знімав номера... шукав через соц мережі.
Схоже, знайшов що шукав.
Якщо бачиш злочини, то звертайся до поліції.
Миж не бананова країна якась... сподіваюся
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10.09.2024 12:20 Відповісти
По суті згоден, але після скарг батьків міг просто кинутись на емоціях "встановлювати справделивість"
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10.09.2024 12:27 Відповісти
Скоріше за все так і було - емоції, загострене почуття справедливості... А чому так став діяти? Напевно - зневіра в правоохоронні органи..
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10.09.2024 13:01 Відповісти
Він знайшов, та теперь ті знайдуть.
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10.09.2024 12:32 Відповісти
Так і син також не звертався до поліції, а вирішив знайти вирішення конфлікту в "ручному режимі".
Знайшов.
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10.09.2024 12:24 Відповісти
100%
І про це чомусь всі мовчать
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10.09.2024 12:26 Відповісти
Емоції - батьки ж поскаржились, він і побіг встановлювати справедливість. + чомусь ніде не кажуть про саму суть "аварійної ситуації", а якщо інформація не повна, то важко з'ясувати, хто там взагалі винен. + навіщо писати "побиття військового", а в статті "за участю колишнього військовослужбовця"?.. Хто в ЗСУ відслужив 15-20 років тому і весь час змітав опале листя - це також "колишній військовослужбовець" - і що? Провокативний заголовок ((( Я думав реально побили воїні саме за те, що він військовий, а не про розбірки на побутовому рівні якихось авторогулів (((
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10.09.2024 12:32 Відповісти
А може і звертався.
Може, яка несподіванка, - не допомогли. Через це спробував самотужки захистити інтереси батьків. Вкрасти номерний знак мабуть не планував, бо повідомив власнику, призначив зустріч для повернення і пояснення мотивів.
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10.09.2024 13:00 Відповісти
Історія трешова з обох боків.
Якого колишній військовий знімав номери?!?!
Якщо є порушення, то звертайся у прліцію.
Кому з коментаторів сподобається, що йому будуть знімати номера колишні військові тільки через те, що їм неподобається ваш стиль водіння.
Для яких цілей розшукував через соціальні мережі?!? Щоб повчати?!?! Схоже, що для чого рузшукував, те і отримав.
Люди, думай-те головою. Девіться критично на обидві сторони конфлікту.
А то побачили "військовий" і вже відразу знайшли злодія.
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10.09.2024 12:18 Відповісти
Чи звертався власник номерних знаків до поліції з заявою про крадіжку номерних знаків?
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10.09.2024 13:30 Відповісти
Не провадження потрібне і службове розслідування, а наказати винних. Не треба зажовувати ситуацію. Бика потрібно так наказати щоб іншим не захотілось, ментів також або вони виконують свою роботу або ідуть геть.
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10.09.2024 12:19 Відповісти
І бика покарати і знімача номерів теж
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10.09.2024 12:24 Відповісти
Дорожні війни в країні ні для кого не секрет.
Але.
Чоловік вирішив "наказати" того, хто "підрізав" машину його батьків. Знайшов автівку, зняв номер.
Я так розумію, він хотів дати пілюлєй водієві автівки, натомість, отримав сам.
Якби він не був військовим, ця історія не потрапила б до ЗМІ.
Припустимо, військовому вдалось би дати пілюлєй водієві.
І що, тоді все було б окей?
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10.09.2024 12:26 Відповісти
Якщо навіть і так. Людину побив кримінальний авторитет, а потім ще примусив забрати заяву з мусарні, і на колінах вибачатись на камеру.
Мусори бачили все і взагалі не відреагували.
Це вже не злочин?
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10.09.2024 23:49 Відповісти
«Людина» мала б подумати про наслідки того, що збирається зробити. Він же не квіти дарувати їхав?
Якби цей «колишній військовий» наваляв бичку і заставив вибачатись на камеру, ти б це вважав злочином чи справедливістю?
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11.09.2024 09:33 Відповісти
Навіщо писати в заголовку "побиття військового", а в статті "за участю колишнього військовослужбовця"?.. Хто в ЗСУ відслужив 15-20 років тому і весь час змітав опале листя - це також "колишній військовослужбовець" - і що? Провокативний заголовок ((( Я думав реально побили воїна саме за те, що він військовий, а не про розбірки на побутовому рівні якихось жлобоавторогулів (((
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10.09.2024 12:33 Відповісти
Почитала всі коменти, дякую владі за беззаконня, яке робиться в моїй Україні. Дякую Вам Українці, що наголосували,і тим які поїхали на дачі," тіпа,якось воно буде" це тим теж вдячна. Ех люди,за що ви так ненавидите свій край,місто, будинок де живете? Що з Вами Всіма не так?!?
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10.09.2024 17:53 Відповісти
Військові забули що вміють робити скиді з дронів? Хотіли голіруч проти всієї банди містечка і їх мусорів?
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10.09.2024 23:45 Відповісти
Мені взагалі приходить на думку що як попередження потрібно як у врадіївці принести шини і спалити той відділок поліції поліцаї котрого стояли і контролювали як били і принижували військового бандити котрих вони кришували
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11.09.2024 08:19 Відповісти
 
 