Побиття військового у Смілі: Розпочато провадження та службове розслідування
Поліція розпочала кримінальне провадження та службове розслідування за фактом побиття військового у місті Сміла.
Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції Черкащини, передає Цензор.НЕТ.
"Відео бійки за участю колишнього військовослужбовця та водія Hyundai вчора виклали в мережу очевидці події. Правоохоронці встановили учасників інциденту та обставини конфлікту. Щодо дій працівників поліції керівництвом главку розпочато службове розслідування", - йдеться в повідомленні.
Конфлікт стався неподалік села Ротмістрівка.
"Як встановили поліцейські, напередодні інциденту в одному з авто їхали батьки колишнього військовослужбовця, в іншому — жителі Сміли. Конфлікт виник через те, що один із водіїв створив аварійну ситуацію.
Про те, що сталося, батьки розповіли сину - колишньому військовому, а також вказали, що бачили автомобіль, який їх "підрізав" у селі Ташлик. Тож син вирішив розібратися з водієм, втім, приїхавши на місце, водія не виявив. Натомість зняв із транспортного засобу державний номерний знак і написав у соціальній мережі допис з проханням допомогти йому встановити власника. Побачивши інформацію у соцмережах, водій Hyundai зв’язався з чоловіком і призначив йому зустріч, у ході якої конфлікт між ними переріс у бійку", - розповіли у поліції.
Правоохоронці прибули на місце водії, провели першочергові дії, опитали учасників та викликали швидку медичну допомогу. Поліцейські супроводили авто медиків та колишнього військового до лікарні, де його оглянули лікарі.
"У медичному закладі 37-річний чоловік відмовився від госпіталізації. Окрім того, спілкуючись з поліцейськими, він вказав, що претензій ні до кого не має та написав зустрічну заяву, в якій просив не проводити подальші дії й припинити розгляд справи. Пізніше поліцейські знову зустрілися з чоловіком, який після спілкування погодився написати заяву щодо нанесення йому тілесних ушкоджень", - додали у Нацполіції.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. У ході досудового розслідування можлива додаткова кваліфікація події.
Також щодо дій працівників поліції керівництвом Головного управління Національної поліції в Черкаській області розпочато службове розслідування.
Докладніше про історію із побиттям військового на Черкащині читайте за посиланням.
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Або я вже гальмую... А де копи накосячили в цій історії, що проти них проводиться службове розслідування?
Ось відео:
https://streamable.com/1y2ddt
Відео бійки за участю колишнього військовослужбовця Джерело:
Тоді вже пишіть, що побилися військовослужбовці, - один колишній, а інший - майбутній.
до усього, що станеться із злодійкуватим хамовитим бидлом, поранений потерпілий воїн ССО не причетний абсолютно
жоден воїн ССО не причетний до усього, що станеться із пі@аром, який бив пораненого Воїна
Окремого русліка хто тільки на пляшку не саджав.
Але спробуйте образити росіян як спільноту, як етнос.
Згадайте туарегів. Одного разу прославились, але зараз їм непереливки.
І за Курськ нам прилітало, та ще не раз прилетить, хоча ***** ***** на окремих постраждалих русликів, бодай навіть їх вже десятки тисяч.
У Польщі визнали, що знаходяться в стані гібридної війни з росією.
Пану міністру МВС час вже після подібного повністю поміняти керівників в смілі і ротувати склад поліції на тих хто не заглядає в дупу кримінальним авторитетам.
В нас в області на одному заході районний керівник у вікно втікав від такого от представника еліти, що перебрав трохи, який мав зв'язки на високому рівні і сам міг змістити того керівника по звінку
Після реформи поліція втратила взагалі якись контроль за ситуацією, частина кришує наркотрафік, частина покриває дрібних злодюг що квартири та авто обносять чи велосипеди крадуть і т.д.
Я думала кримінальне визначення.
Якого знімав номера... шукав через соц мережі.
Схоже, знайшов що шукав.
Якщо бачиш злочини, то звертайся до поліції.
Миж не бананова країна якась... сподіваюся
Знайшов.
І про це чомусь всі мовчать
Може, яка несподіванка, - не допомогли. Через це спробував самотужки захистити інтереси батьків. Вкрасти номерний знак мабуть не планував, бо повідомив власнику, призначив зустріч для повернення і пояснення мотивів.
Якого колишній військовий знімав номери?!?!
Якщо є порушення, то звертайся у прліцію.
Кому з коментаторів сподобається, що йому будуть знімати номера колишні військові тільки через те, що їм неподобається ваш стиль водіння.
Для яких цілей розшукував через соціальні мережі?!? Щоб повчати?!?! Схоже, що для чого рузшукував, те і отримав.
Люди, думай-те головою. Девіться критично на обидві сторони конфлікту.
А то побачили "військовий" і вже відразу знайшли злодія.
Але.
Чоловік вирішив "наказати" того, хто "підрізав" машину його батьків. Знайшов автівку, зняв номер.
Я так розумію, він хотів дати пілюлєй водієві автівки, натомість, отримав сам.
Якби він не був військовим, ця історія не потрапила б до ЗМІ.
Припустимо, військовому вдалось би дати пілюлєй водієві.
І що, тоді все було б окей?
Мусори бачили все і взагалі не відреагували.
Це вже не злочин?
Якби цей «колишній військовий» наваляв бичку і заставив вибачатись на камеру, ти б це вважав злочином чи справедливістю?