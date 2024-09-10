Побиття військового у Смілі: Розпочато провадження та службове розслідування

Поліція розпочала кримінальне провадження та службове розслідування за фактом побиття військового у місті Сміла.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції Черкащини, передає Цензор.НЕТ.

"Відео бійки за участю колишнього військовослужбовця та водія Hyundai вчора виклали в мережу очевидці події. Правоохоронці встановили учасників інциденту та обставини конфлікту. Щодо дій працівників поліції керівництвом главку розпочато службове розслідування", - йдеться в повідомленні.

Конфлікт стався неподалік села Ротмістрівка.

"Як встановили поліцейські, напередодні інциденту в одному з авто їхали батьки колишнього військовослужбовця, в іншому — жителі Сміли. Конфлікт виник через те, що один із водіїв створив аварійну ситуацію.

Також читайте: Книгарня "Книжковий Лев" заявила про побиття її власника Рябчука у Мукачівському ТЦК. Там висунули свою версію подій. ДОКУМЕНТ

Про те, що сталося, батьки розповіли сину - колишньому військовому, а також вказали, що бачили автомобіль, який їх "підрізав" у селі Ташлик. Тож син вирішив розібратися з водієм, втім, приїхавши на місце, водія не виявив. Натомість зняв із транспортного засобу державний номерний знак і написав у соціальній мережі допис з проханням допомогти йому встановити власника. Побачивши інформацію у соцмережах, водій Hyundai зв’язався з чоловіком і призначив йому зустріч, у ході якої конфлікт між ними переріс у бійку", - розповіли у поліції.

Правоохоронці прибули на місце водії, провели першочергові дії, опитали учасників та викликали швидку медичну допомогу. Поліцейські супроводили авто медиків та колишнього військового до лікарні, де його оглянули лікарі.

Також дивіться: Представник ТЦК побився з жінкою в Одесі: у військкоматі кажуть, що вона напала на їхню автівку. ВIДЕО

"У медичному закладі 37-річний чоловік відмовився від госпіталізації. Окрім того, спілкуючись з поліцейськими, він вказав, що претензій ні до кого не має та написав зустрічну заяву, в якій просив не проводити подальші дії й припинити розгляд справи. Пізніше поліцейські знову зустрілися з чоловіком, який після спілкування погодився написати заяву щодо нанесення йому тілесних ушкоджень", - додали у Нацполіції.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. У ході досудового розслідування можлива додаткова кваліфікація події.

Також щодо дій працівників поліції керівництвом Головного управління Національної поліції в Черкаській області розпочато службове розслідування.

Докладніше про історію із побиттям військового на Черкащині читайте за посиланням.

Дивіться: Представники ТЦК побили чоловіка в Харкові: у військкоматі кажуть, що призначено службове розслідування, а військовозобов’язаного відправили на ВЛК. ВIДЕО