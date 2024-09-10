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избиение (9756) Черкасщина (1031) Смела (46)

Избиение военного в Смиле: Начато производство и служебное расследование

Поліція розпочала провадження за фактом побиття військового у Смілі

Полиция начала уголовное производство и служебное расследование по факту избиения военного в городе Смила.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции Черкасской области, передает Цензор.НЕТ.

"Видео драки с участием бывшего военнослужащего и водителя Hyundai вчера выложили в сеть очевидцы происшествия. Правоохранители установили участников инцидента и обстоятельства конфликта. Относительно действий сотрудников полиции руководством главка начато служебное расследование", - говорится в сообщении.

Конфликт произошел неподалеку от села Ротмистровка.

"Как установили полицейские, накануне инцидента в одном из авто ехали родители бывшего военнослужащего, в другом - жители Смилы. Конфликт возник из-за того, что один из водителей создал аварийную ситуацию.

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О том, что произошло, родители рассказали сыну - бывшему военному, а также указали, что видели автомобиль, который их "подрезал" в селе Ташлык. Поэтому сын решил разобраться с водителем, впрочем, приехав на место, водителя не обнаружил. Зато снял с транспортного средства государственный номерной знак и написал в социальной сети сообщение с просьбой помочь ему установить владельца. Увидев информацию в соцсетях, водитель Hyundai связался с мужчиной и назначил ему встречу, в ходе которой конфликт между ними перерос в драку", - рассказали в полиции.

Правоохранители прибыли на место происшествия, провели первоочередные действия, опросили участников и вызвали скорую медицинскую помощь. Полицейские сопроводили авто медиков и бывшего военного в больницу, где его осмотрели врачи.

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"В медицинском учреждении 37-летний мужчина отказался от госпитализации. Кроме того, общаясь с полицейскими, он указал, что претензий ни к кому не имеет и написал встречное заявление, в котором просил не проводить дальнейшие действия и прекратить рассмотрение дела. Позже полицейские снова встретились с мужчиной, который после общения согласился написать заявление о нанесении ему телесных повреждений", - добавили в Нацполиции.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования возможна дополнительная квалификация события.

Также в отношении действий сотрудников полиции руководством Главного управления Национальной полиции в Черкасской области начато служебное расследование.

Подробнее об истории с избиением военного в Черкасской области читайте по ссылке.

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Топ комментарии
+17
Той бичара «в законі», що бив фронтовика, не придатний? Хворий та немічний? Хотілося б подробиць з цього приводу. Тут теж може бути доволі цікава історія.
Пану міністру МВС час вже після подібного повністю поміняти керівників в смілі і ротувати склад поліції на тих хто не заглядає в дупу кримінальним авторитетам.
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10.09.2024 12:02
+13
Там керівника поліції треба міняти
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10.09.2024 12:00
+11
все закінчиться черговим пшиком на тому бичку купа справ роками йдуть ще одне буде
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10.09.2024 11:53
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Також щодо дій працівників поліції керівництвом Головного управління Національної поліції в Черкаській області розпочато службове розслідування. Джерело:

Або я вже гальмую... А де копи накосячили в цій історії, що проти них проводиться службове розслідування?
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10.09.2024 11:52 Ответить
Нічого не буде тому бандиту. Справу вже поставили на гальма. Той обнаглілий "боксер" всіх міцьно тримає в своїх брудних руках. Він і потерпілого намагався залякати, можливо , погрожуючи батькам. Недарма він спочатку не хотів писати заяву. Вся надія на разголос і на побратимів - військових. Жах що робиться, бандюки повністю обнагліли.
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10.09.2024 12:01 Ответить
Там у відео промайнули слова про поліцію що вона десь тут була і втікла
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10.09.2024 12:05 Ответить
Поліція була присутня під час інцеденту, але вони лише спостерігали як "авторитет" принижує військового.
Ось відео:
https://streamable.com/1y2ddt
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10.09.2024 12:23 Ответить
Люди в смілі говорять що коли били військового то недалеко стояли поліцаї і наблюдали і нічого не робили-тіпа контроль вели щоб бандити спокійно били жертву
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11.09.2024 08:09 Ответить
Знгову назва статті не відповідає її змісту. У заголовку вказано, що "побили військового". А у самому тексті чітко написано що він "колишній військовослужбовець".

Відео бійки за участю колишнього військовослужбовця Джерело:

Тоді вже пишіть, що побилися військовослужбовці, - один колишній, а інший - майбутній.
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10.09.2024 11:53 Ответить
Це на росії такі стають військовослужбовцями. А у нас оні тєбє нє лохі какіє-то.
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10.09.2024 12:17 Ответить
все закінчиться черговим пшиком на тому бичку купа справ роками йдуть ще одне буде
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10.09.2024 11:53 Ответить
Вони ж шарились на місці побиття як спостерігачі
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10.09.2024 11:56 Ответить
до дупи розслідування
до усього, що станеться із злодійкуватим хамовитим бидлом, поранений потерпілий воїн ССО не причетний абсолютно
жоден воїн ССО не причетний до усього, що станеться із пі@аром, який бив пораненого Воїна
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10.09.2024 11:56 Ответить
з биком не станеться нічого, як і з іншими биками до нього. українці дуже перелякана нація дристунів. на відео це чітко видно.
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10.09.2024 12:05 Ответить
Чучело, ти наплутало. Перелякана нація то кацапи нашваберні у *****.
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10.09.2024 12:15 Ответить
Така перелякана, що вже третій рік товче пику второй арміі міра, останній місяць - на її території, поки все НАТО дружно хезається.
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10.09.2024 12:19 Ответить
угу, а коли повертаються військові? їх б'ють, викидають з кафуріків, з маршруток. влада їх найбує на кожному кроці, хабарі вимагають, і шо?
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10.09.2024 12:23 Ответить
Так само про русню казати можна.
Окремого русліка хто тільки на пляшку не саджав.
Але спробуйте образити росіян як спільноту, як етнос.
Згадайте туарегів. Одного разу прославились, але зараз їм непереливки.
І за Курськ нам прилітало, та ще не раз прилетить, хоча ***** ***** на окремих постраждалих русликів, бодай навіть їх вже десятки тисяч.
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10.09.2024 12:28 Ответить
На НАТО ніхто не напав та не вбива громадян , чому ж вони повинні воювать та втрачати? В них держави бережуть своїх громадян.
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10.09.2024 12:42 Ответить
На кордоні Польщі та БРСР вже були випадки загибелі військових НАТО.
У Польщі визнали, що знаходяться в стані гібридної війни з росією.
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10.09.2024 12:45 Ответить
Русню пяліт будь-який друшільме-жікільме-нащяйнікамана. Досить писати про якусь "помсту за Курськ". Ворог діє послідовно
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10.09.2024 12:59 Ответить
Ні, той удар дійсно мав бути "ударом возмєздія". Те, що вийшов ординарний обстріл, вже натякає на деякі проблеми у русні.
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10.09.2024 13:07 Ответить
а какое нужно заявление- если есть факт преступления?
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10.09.2024 11:58 Ответить
залежно від кваліфікації, менти хотіли відбутися типа легкі тілесні, а це тільки за заявою потерпілого, а по факту тут ********* групою осіб, і ця ситуація вже скрізь засвітилась, тому пропетляти вже не вийде.
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10.09.2024 15:01 Ответить
Там керівника поліції треба міняти
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10.09.2024 12:00 Ответить
Чекаємо відео де цього закацапленого бидлана ставлять на місце та він щиро вибачається
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10.09.2024 12:01 Ответить
Не треба ніяких вибачень, не треба ніяких відео. Треба те що треба.
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10.09.2024 12:16 Ответить
без мутного абхазця подія була абсолітно непомітною
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10.09.2024 12:02 Ответить
Той бичара «в законі», що бив фронтовика, не придатний? Хворий та немічний? Хотілося б подробиць з цього приводу. Тут теж може бути доволі цікава історія.
Пану міністру МВС час вже після подібного повністю поміняти керівників в смілі і ротувати склад поліції на тих хто не заглядає в дупу кримінальним авторитетам.
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10.09.2024 12:02 Ответить
Може таке бути що він частина більшого угрупування і ті місцеві керівники взагалі нічого не можуть вдіяти, так як кришування йде на рівні обласного управління...

В нас в області на одному заході районний керівник у вікно втікав від такого от представника еліти, що перебрав трохи, який мав зв'язки на високому рівні і сам міг змістити того керівника по звінку

Після реформи поліція втратила взагалі якись контроль за ситуацією, частина кришує наркотрафік, частина покриває дрібних злодюг що квартири та авто обносять чи велосипеди крадуть і т.д.
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10.09.2024 12:15 Ответить
Ясно. То це діагноз?
Я думала кримінальне визначення.
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10.09.2024 13:38 Ответить
Так ті, що «в законі» в прямому і в переносному сенсі всі немічні та непридатні ((
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10.09.2024 12:18 Ответить
Їх на фронт треба ротувати, на чолі з Клименком, хоча б на півроку.
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10.09.2024 12:40 Ответить
Ганьба і сором. Ми повернулися до часів януковоща, коли мусора разом із бандотою били і вбивали людей, які насмілилися добиватися правди. Це все одно, що під дулом автомата кацапів люди говорять про те, що задоволені окупацією. Суки, так на вулиці бандити будуть бити і грабувати людей і зразу ж записувати їх відмову від заяви про пограбування, охуІІІІнно!! Клименко молодець, докерувався!!!
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10.09.2024 12:05 Ответить
Ай-яй-яй, а хто ж це сдєлал вмєстє?
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10.09.2024 12:20 Ответить
Так і простітушня-2 вже з'явилась, тільки цього разу це "добровільні помічники поліції" - варто подивитись відео з Одеси про бійку медиків швидкої з тецекунами і копами (там "пациків в спартівачках у кєпачках" вистачає) + відео на днях з Харкова - там тецекун б'є хлопця, потім підходить якесь невідоме мудило в чорному-цивільному допомогти дотягти до бусіка. До речі, в мене два питання: якщо в тецекунів функція інформувати, перевіряти та видавати повістки, то нахріна їм ті бусіки? Такі слабенькі, що в руках не донесуть? І, якщо вони тільки виписують повістки, то чому вони лазять по три-чотири здоровенних бугая? Один вміє писати, інший читати, а третій бланки подавати, чи як??? Мобілізація має бути, але не такими методами (не кажу про всіх, але бидлоти там вистачає, як і всюди в суспільстві - відсоток приблизно однаковий, що адекватних людей, що тупого бидла).
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10.09.2024 12:25 Ответить
Хитрый сперматозоид Валера уже тридцать лет человек, но по привычке продолжает всех обгонять и подрезать.
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10.09.2024 12:10 Ответить
Таких сперматозоїдів повно на дорогах, їм у сраці пече постійно кудись "не встигають"....
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10.09.2024 12:19 Ответить
Батьки хлопця просто "молодці" - замість звернутись до поліції, підставили власного сина (((
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10.09.2024 12:17 Ответить
Син теж не торт.
Якого знімав номера... шукав через соц мережі.
Схоже, знайшов що шукав.
Якщо бачиш злочини, то звертайся до поліції.
Миж не бананова країна якась... сподіваюся
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10.09.2024 12:20 Ответить
По суті згоден, але після скарг батьків міг просто кинутись на емоціях "встановлювати справделивість"
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10.09.2024 12:27 Ответить
Скоріше за все так і було - емоції, загострене почуття справедливості... А чому так став діяти? Напевно - зневіра в правоохоронні органи..
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10.09.2024 13:01 Ответить
Він знайшов, та теперь ті знайдуть.
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10.09.2024 12:32 Ответить
Так і син також не звертався до поліції, а вирішив знайти вирішення конфлікту в "ручному режимі".
Знайшов.
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10.09.2024 12:24 Ответить
100%
І про це чомусь всі мовчать
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10.09.2024 12:26 Ответить
Емоції - батьки ж поскаржились, він і побіг встановлювати справедливість. + чомусь ніде не кажуть про саму суть "аварійної ситуації", а якщо інформація не повна, то важко з'ясувати, хто там взагалі винен. + навіщо писати "побиття військового", а в статті "за участю колишнього військовослужбовця"?.. Хто в ЗСУ відслужив 15-20 років тому і весь час змітав опале листя - це також "колишній військовослужбовець" - і що? Провокативний заголовок ((( Я думав реально побили воїні саме за те, що він військовий, а не про розбірки на побутовому рівні якихось авторогулів (((
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10.09.2024 12:32 Ответить
А може і звертався.
Може, яка несподіванка, - не допомогли. Через це спробував самотужки захистити інтереси батьків. Вкрасти номерний знак мабуть не планував, бо повідомив власнику, призначив зустріч для повернення і пояснення мотивів.
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10.09.2024 13:00 Ответить
Історія трешова з обох боків.
Якого колишній військовий знімав номери?!?!
Якщо є порушення, то звертайся у прліцію.
Кому з коментаторів сподобається, що йому будуть знімати номера колишні військові тільки через те, що їм неподобається ваш стиль водіння.
Для яких цілей розшукував через соціальні мережі?!? Щоб повчати?!?! Схоже, що для чого рузшукував, те і отримав.
Люди, думай-те головою. Девіться критично на обидві сторони конфлікту.
А то побачили "військовий" і вже відразу знайшли злодія.
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10.09.2024 12:18 Ответить
Чи звертався власник номерних знаків до поліції з заявою про крадіжку номерних знаків?
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10.09.2024 13:30 Ответить
Не провадження потрібне і службове розслідування, а наказати винних. Не треба зажовувати ситуацію. Бика потрібно так наказати щоб іншим не захотілось, ментів також або вони виконують свою роботу або ідуть геть.
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10.09.2024 12:19 Ответить
І бика покарати і знімача номерів теж
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10.09.2024 12:24 Ответить
Дорожні війни в країні ні для кого не секрет.
Але.
Чоловік вирішив "наказати" того, хто "підрізав" машину його батьків. Знайшов автівку, зняв номер.
Я так розумію, він хотів дати пілюлєй водієві автівки, натомість, отримав сам.
Якби він не був військовим, ця історія не потрапила б до ЗМІ.
Припустимо, військовому вдалось би дати пілюлєй водієві.
І що, тоді все було б окей?
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10.09.2024 12:26 Ответить
Якщо навіть і так. Людину побив кримінальний авторитет, а потім ще примусив забрати заяву з мусарні, і на колінах вибачатись на камеру.
Мусори бачили все і взагалі не відреагували.
Це вже не злочин?
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10.09.2024 23:49 Ответить
«Людина» мала б подумати про наслідки того, що збирається зробити. Він же не квіти дарувати їхав?
Якби цей «колишній військовий» наваляв бичку і заставив вибачатись на камеру, ти б це вважав злочином чи справедливістю?
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11.09.2024 09:33 Ответить
Навіщо писати в заголовку "побиття військового", а в статті "за участю колишнього військовослужбовця"?.. Хто в ЗСУ відслужив 15-20 років тому і весь час змітав опале листя - це також "колишній військовослужбовець" - і що? Провокативний заголовок ((( Я думав реально побили воїна саме за те, що він військовий, а не про розбірки на побутовому рівні якихось жлобоавторогулів (((
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10.09.2024 12:33 Ответить
Почитала всі коменти, дякую владі за беззаконня, яке робиться в моїй Україні. Дякую Вам Українці, що наголосували,і тим які поїхали на дачі," тіпа,якось воно буде" це тим теж вдячна. Ех люди,за що ви так ненавидите свій край,місто, будинок де живете? Що з Вами Всіма не так?!?
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10.09.2024 17:53 Ответить
Військові забули що вміють робити скиді з дронів? Хотіли голіруч проти всієї банди містечка і їх мусорів?
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10.09.2024 23:45 Ответить
Мені взагалі приходить на думку що як попередження потрібно як у врадіївці принести шини і спалити той відділок поліції поліцаї котрого стояли і контролювали як били і принижували військового бандити котрих вони кришували
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11.09.2024 08:19 Ответить
 
 