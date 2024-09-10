Избиение военного в Смиле: Начато производство и служебное расследование
Полиция начала уголовное производство и служебное расследование по факту избиения военного в городе Смила.
Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции Черкасской области, передает Цензор.НЕТ.
"Видео драки с участием бывшего военнослужащего и водителя Hyundai вчера выложили в сеть очевидцы происшествия. Правоохранители установили участников инцидента и обстоятельства конфликта. Относительно действий сотрудников полиции руководством главка начато служебное расследование", - говорится в сообщении.
Конфликт произошел неподалеку от села Ротмистровка.
"Как установили полицейские, накануне инцидента в одном из авто ехали родители бывшего военнослужащего, в другом - жители Смилы. Конфликт возник из-за того, что один из водителей создал аварийную ситуацию.
О том, что произошло, родители рассказали сыну - бывшему военному, а также указали, что видели автомобиль, который их "подрезал" в селе Ташлык. Поэтому сын решил разобраться с водителем, впрочем, приехав на место, водителя не обнаружил. Зато снял с транспортного средства государственный номерной знак и написал в социальной сети сообщение с просьбой помочь ему установить владельца. Увидев информацию в соцсетях, водитель Hyundai связался с мужчиной и назначил ему встречу, в ходе которой конфликт между ними перерос в драку", - рассказали в полиции.
Правоохранители прибыли на место происшествия, провели первоочередные действия, опросили участников и вызвали скорую медицинскую помощь. Полицейские сопроводили авто медиков и бывшего военного в больницу, где его осмотрели врачи.
"В медицинском учреждении 37-летний мужчина отказался от госпитализации. Кроме того, общаясь с полицейскими, он указал, что претензий ни к кому не имеет и написал встречное заявление, в котором просил не проводить дальнейшие действия и прекратить рассмотрение дела. Позже полицейские снова встретились с мужчиной, который после общения согласился написать заявление о нанесении ему телесных повреждений", - добавили в Нацполиции.
Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования возможна дополнительная квалификация события.
Также в отношении действий сотрудников полиции руководством Главного управления Национальной полиции в Черкасской области начато служебное расследование.
Подробнее об истории с избиением военного в Черкасской области читайте по ссылке.
Пожалуйста, подождите...
Або я вже гальмую... А де копи накосячили в цій історії, що проти них проводиться службове розслідування?
Ось відео:
https://streamable.com/1y2ddt
Відео бійки за участю колишнього військовослужбовця Джерело:
Тоді вже пишіть, що побилися військовослужбовці, - один колишній, а інший - майбутній.
до усього, що станеться із злодійкуватим хамовитим бидлом, поранений потерпілий воїн ССО не причетний абсолютно
жоден воїн ССО не причетний до усього, що станеться із пі@аром, який бив пораненого Воїна
Окремого русліка хто тільки на пляшку не саджав.
Але спробуйте образити росіян як спільноту, як етнос.
Згадайте туарегів. Одного разу прославились, але зараз їм непереливки.
І за Курськ нам прилітало, та ще не раз прилетить, хоча ***** ***** на окремих постраждалих русликів, бодай навіть їх вже десятки тисяч.
У Польщі визнали, що знаходяться в стані гібридної війни з росією.
Пану міністру МВС час вже після подібного повністю поміняти керівників в смілі і ротувати склад поліції на тих хто не заглядає в дупу кримінальним авторитетам.
В нас в області на одному заході районний керівник у вікно втікав від такого от представника еліти, що перебрав трохи, який мав зв'язки на високому рівні і сам міг змістити того керівника по звінку
Після реформи поліція втратила взагалі якись контроль за ситуацією, частина кришує наркотрафік, частина покриває дрібних злодюг що квартири та авто обносять чи велосипеди крадуть і т.д.
Я думала кримінальне визначення.
Якого знімав номера... шукав через соц мережі.
Схоже, знайшов що шукав.
Якщо бачиш злочини, то звертайся до поліції.
Миж не бананова країна якась... сподіваюся
Знайшов.
І про це чомусь всі мовчать
Може, яка несподіванка, - не допомогли. Через це спробував самотужки захистити інтереси батьків. Вкрасти номерний знак мабуть не планував, бо повідомив власнику, призначив зустріч для повернення і пояснення мотивів.
Якого колишній військовий знімав номери?!?!
Якщо є порушення, то звертайся у прліцію.
Кому з коментаторів сподобається, що йому будуть знімати номера колишні військові тільки через те, що їм неподобається ваш стиль водіння.
Для яких цілей розшукував через соціальні мережі?!? Щоб повчати?!?! Схоже, що для чого рузшукував, те і отримав.
Люди, думай-те головою. Девіться критично на обидві сторони конфлікту.
А то побачили "військовий" і вже відразу знайшли злодія.
Але.
Чоловік вирішив "наказати" того, хто "підрізав" машину його батьків. Знайшов автівку, зняв номер.
Я так розумію, він хотів дати пілюлєй водієві автівки, натомість, отримав сам.
Якби він не був військовим, ця історія не потрапила б до ЗМІ.
Припустимо, військовому вдалось би дати пілюлєй водієві.
І що, тоді все було б окей?
Мусори бачили все і взагалі не відреагували.
Це вже не злочин?
Якби цей «колишній військовий» наваляв бичку і заставив вибачатись на камеру, ти б це вважав злочином чи справедливістю?