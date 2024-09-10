Избиение военного в Смиле: Начато производство и служебное расследование

Полиция начала уголовное производство и служебное расследование по факту избиения военного в городе Смила.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции Черкасской области, передает Цензор.НЕТ.

"Видео драки с участием бывшего военнослужащего и водителя Hyundai вчера выложили в сеть очевидцы происшествия. Правоохранители установили участников инцидента и обстоятельства конфликта. Относительно действий сотрудников полиции руководством главка начато служебное расследование", - говорится в сообщении.

Конфликт произошел неподалеку от села Ротмистровка.

"Как установили полицейские, накануне инцидента в одном из авто ехали родители бывшего военнослужащего, в другом - жители Смилы. Конфликт возник из-за того, что один из водителей создал аварийную ситуацию.

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О том, что произошло, родители рассказали сыну - бывшему военному, а также указали, что видели автомобиль, который их "подрезал" в селе Ташлык. Поэтому сын решил разобраться с водителем, впрочем, приехав на место, водителя не обнаружил. Зато снял с транспортного средства государственный номерной знак и написал в социальной сети сообщение с просьбой помочь ему установить владельца. Увидев информацию в соцсетях, водитель Hyundai связался с мужчиной и назначил ему встречу, в ходе которой конфликт между ними перерос в драку", - рассказали в полиции.

Правоохранители прибыли на место происшествия, провели первоочередные действия, опросили участников и вызвали скорую медицинскую помощь. Полицейские сопроводили авто медиков и бывшего военного в больницу, где его осмотрели врачи.

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"В медицинском учреждении 37-летний мужчина отказался от госпитализации. Кроме того, общаясь с полицейскими, он указал, что претензий ни к кому не имеет и написал встречное заявление, в котором просил не проводить дальнейшие действия и прекратить рассмотрение дела. Позже полицейские снова встретились с мужчиной, который после общения согласился написать заявление о нанесении ему телесных повреждений", - добавили в Нацполиции.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования возможна дополнительная квалификация события.

Также в отношении действий сотрудников полиции руководством Главного управления Национальной полиции в Черкасской области начато служебное расследование.

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