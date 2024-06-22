В Дарницком районе Киева из-за прически избили ветерана. Полиция возбудила уголовное дело. ФОТО

Правоохранители начали уголовное производство по факту избиения мужчины в Дарницком районе столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

По данным правоохранителей, все участники инцидента установлены, с ними продолжаются первоочередные следственные действия.

"Вчера, 21 июня, около 23:40 в полицию Киева поступило сообщение от местного жителя о том, что на улице в Дарницком районе его избил неизвестный. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа территориального подразделения и экипаж патрульной полиции", - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают: предварительно установлено, что из-за внезапного конфликта произошла драка между мужчиной и 17-летним парнем. Двое совершеннолетних друзей последнего в этот момент находились рядом и были свидетелями столкновения. Сотрудники полиции доставили всех участников инцидента в Дарницкое управление полиции для выяснения всех обстоятельств.

Сведения об этом событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение. Полицейские предоставили потерпевшему направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести полученных телесных повреждений.

Между тем в соцсетях сообщают, что в Киеве был жестоко избит ветеран боевых действий, бывший военнослужащий 32-й ОМБр по имени Александр.

"Александр выгуливал свою собаку и возвращался домой, к нему подошли три человека и самый молодой из них начал доставать его за ПРИЧЕСКУ. Через несколько мгновений Александр получил удар, был дезориентирован и не мог сопротивляться. Бил один человек, два других стояли и страховали на случай, если этот не справится.

На место происшествия приехала полиция и скорая помощь. Всех повезли на Кошицу, взяли показания... и отпустили.

Нападавшие вели себя в отделении полиции, как у себя дома, с некоторыми полицейскими общались, как старые знакомые. Собственно, поэтому нет особой надежды на то, что без огласки это дело не спустят на тормоза. У Александра сломан нос и многочисленные гематомы на лице и теле", - пишут в соцсети.







Также отмечается, что с начала полномасштабного вторжения, вся мужская часть семьи Александра (отец, брат, дядя и он сам) записались добровольцами. Дядя погиб, брат пропал без вести. Сам он был в серьезных боях, имеет УБД, государственные награды. После освобождения, продолжил свою деятельность как волонтер и на работе, связанной с помощью нашей армии.