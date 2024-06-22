В Дарницком районе Киева из-за прически избили ветерана. Полиция возбудила уголовное дело. ФОТО
Правоохранители начали уголовное производство по факту избиения мужчины в Дарницком районе столицы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
По данным правоохранителей, все участники инцидента установлены, с ними продолжаются первоочередные следственные действия.
"Вчера, 21 июня, около 23:40 в полицию Киева поступило сообщение от местного жителя о том, что на улице в Дарницком районе его избил неизвестный. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа территориального подразделения и экипаж патрульной полиции", - говорится в сообщении.
Правоохранители отмечают: предварительно установлено, что из-за внезапного конфликта произошла драка между мужчиной и 17-летним парнем. Двое совершеннолетних друзей последнего в этот момент находились рядом и были свидетелями столкновения. Сотрудники полиции доставили всех участников инцидента в Дарницкое управление полиции для выяснения всех обстоятельств.
Сведения об этом событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение. Полицейские предоставили потерпевшему направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести полученных телесных повреждений.
Между тем в соцсетях сообщают, что в Киеве был жестоко избит ветеран боевых действий, бывший военнослужащий 32-й ОМБр по имени Александр.
"Александр выгуливал свою собаку и возвращался домой, к нему подошли три человека и самый молодой из них начал доставать его за ПРИЧЕСКУ. Через несколько мгновений Александр получил удар, был дезориентирован и не мог сопротивляться. Бил один человек, два других стояли и страховали на случай, если этот не справится.
На место происшествия приехала полиция и скорая помощь. Всех повезли на Кошицу, взяли показания... и отпустили.
Нападавшие вели себя в отделении полиции, как у себя дома, с некоторыми полицейскими общались, как старые знакомые. Собственно, поэтому нет особой надежды на то, что без огласки это дело не спустят на тормоза. У Александра сломан нос и многочисленные гематомы на лице и теле", - пишут в соцсети.
Также отмечается, что с начала полномасштабного вторжения, вся мужская часть семьи Александра (отец, брат, дядя и он сам) записались добровольцами. Дядя погиб, брат пропал без вести. Сам он был в серьезных боях, имеет УБД, государственные награды. После освобождения, продолжил свою деятельность как волонтер и на работе, связанной с помощью нашей армии.
от стопудово, якби "ботанік"-ветеран поклав на сраку з лікарняними наслідками цих трьох гівнюків (таке можливе - у 90х був у мене тренер-кікбоксер з виду - плюгавий прищ, але у бійці-техніці - мангуст-росомаха..), то у ЗМІ почалося би: "знову неадекватні АТОшники-добровольці-нОцізди.." та повискакували би портновці-татаровці з емоційними мосейчучками та іншими свідками секти зебілів мочити "неадекватів Залужного"...
І вони зовсім не примарні, ці сподівання. Наші судді відпускають на свободу вбивць (наприклад Тандира), тому що свій. А з такої гопоти (точніше з батьків) просто приймуть "подяку" в вічнозелених банкнотах, і нічого їм не буде.
можливо заслати цю братву на розмінування 🙁
Зеля ну запиши відос - розповіси про справедливість? Бо як Червинського судити - так ви тут як тут, а таку гопоту - відпускаєти, в крадіів чуть шо так АПІЛЯЦІЯ.
А потім дивуються, шо немає черг у військоматі. От навіть людина з за кордону, читає цензор, і як ви думаєте, які думки викликая така лента новин?
Я не пригадую, щоб війни вигравались з такою владою - як зараз в Украіні.
Виправити не бачу як, до якоі сили приєднуватись? До Порошенко? Так всі проблемні мери, дрібкі чинуши, судді - все це і при ньому було. Якесь прокляте замкнуте коло.
У поліції 5-6тис. мобілізованих - це зі слів міністра. Якщо що, в 2014-2016 в АТО брало участь більше копів, аніж зараз воює.
Прокуратура повідомляла станом на 2014 чи то 2015 про більше ніж 300тис. осіб з оформленим убд
https://www.youtube.com/watch?v=Crnbbm8CQ_o
вилупку тупих родаків
ПРОСТО пробачати подібні "тренування" гопоти ні влада, ні суспільство, ні побратими НЕ МАЮТЬ МОРАЛЬНОГО ПРАВА.
таких 17-річних - на риття шанців, і за спробу втечі стріляти по ногам
Тяжкі тілесні це втрата органу, кінцівки.
Почитайте коментар до відповідної статті ККУ, там має бути детально розписано.
без винятку!!!
поліціянтів на фрон
і до поліціі брати після фронту
ПЗДЦ..... "весело".....