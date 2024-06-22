У Дарницькому районі Києва через зачіску побили ветерана. Поліція відкрила кримінальне провадження. ФОТО
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом побиття чоловіка у Дарницькому районі столиці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
За даними правоохоронців, всі учасники інциденту встановлені, з ними тривають першочергові слідчі дії.
"Вчора, 21 червня, близько 23:40 до поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що на вулиці у Дарницькому районі його побив невідомий. На місце події прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу та екіпаж патрульної поліції", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці наголошують: попередньо встановлено, що через раптовий конфлікт відбулась бійка між чоловіком та 17-річним хлопцем. Двоє повнолітніх друзів останнього в цей момент перебували поруч та були свідками сутички. Співробітники поліції доставили всіх учасників інциденту до Дарницького управління поліції для з’ясування всіх обставин.
Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України - умисне легке тілесне ушкодження. Поліцейські надали потерпілому направлення для проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.
Тим часом у соцмережах повідомляють, що у Києві був жорстоко побитий ветеран бойових дій, колишній військовослужбовець 32 ОМБр на ім'я Олександр.
"Олександр вигулював свою собаку та повертався додому, до нього підійшли три людини та наймолодший з них почав предʼявляти за ЗАЧІСКУ. Через декілька миттєвостей Олександр отримав удар, був дезорієнтований та не міг чинити опір. Била одна людина, дві інші стояли та страхували на випадок, якщо цей не впорається.
На місце події приїхала поліція та швидка допомога. Всіх повезли на Кошицю, взяли покази… та відпустили.
Нападники вели себе у відділку поліції, як у себе вдома, з деякими поліцейськими спілкувалися як старими знайомими. Власне, тому немає особливої надії на те, що без розголосу цієї справи, цю справу не спустять на гальма. У Олександра зламаний ніс та численні гематоми на обличчі та тілі", - пишуть у соцмережі.
Також зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення, вся чоловіча частина сімʼї Олександра (батько, брат, дядько та він сам) записалися добровольцями. Дядько загинув, брат зниклий безвісти. Сам він був у серйозних боях, має УБД, державні нагороди. Після звільнення, продовжив свою діяльність як волонтер та на роботі, повʼязаній з допомогою нашій армії.
от стопудово, якби "ботанік"-ветеран поклав на сраку з лікарняними наслідками цих трьох гівнюків (таке можливе - у 90х був у мене тренер-кікбоксер з виду - плюгавий прищ, але у бійці-техніці - мангуст-росомаха..), то у ЗМІ почалося би: "знову неадекватні АТОшники-добровольці-нОцізди.." та повискакували би портновці-татаровці з емоційними мосейчучками та іншими свідками секти зебілів мочити "неадекватів Залужного"...
І вони зовсім не примарні, ці сподівання. Наші судді відпускають на свободу вбивць (наприклад Тандира), тому що свій. А з такої гопоти (точніше з батьків) просто приймуть "подяку" в вічнозелених банкнотах, і нічого їм не буде.
можливо заслати цю братву на розмінування 🙁
Зеля ну запиши відос - розповіси про справедливість? Бо як Червинського судити - так ви тут як тут, а таку гопоту - відпускаєти, в крадіів чуть шо так АПІЛЯЦІЯ.
А потім дивуються, шо немає черг у військоматі. От навіть людина з за кордону, читає цензор, і як ви думаєте, які думки викликая така лента новин?
Я не пригадую, щоб війни вигравались з такою владою - як зараз в Украіні.
Виправити не бачу як, до якоі сили приєднуватись? До Порошенко? Так всі проблемні мери, дрібкі чинуши, судді - все це і при ньому було. Якесь прокляте замкнуте коло.
У поліції 5-6тис. мобілізованих - це зі слів міністра. Якщо що, в 2014-2016 в АТО брало участь більше копів, аніж зараз воює.
Прокуратура повідомляла станом на 2014 чи то 2015 про більше ніж 300тис. осіб з оформленим убд
вилупку тупих родаків
ПРОСТО пробачати подібні "тренування" гопоти ні влада, ні суспільство, ні побратими НЕ МАЮТЬ МОРАЛЬНОГО ПРАВА.
таких 17-річних - на риття шанців, і за спробу втечі стріляти по ногам
Тяжкі тілесні це втрата органу, кінцівки.
Почитайте коментар до відповідної статті ККУ, там має бути детально розписано.
без винятку!!!
поліціянтів на фрон
і до поліціі брати після фронту
ПЗДЦ..... "весело".....