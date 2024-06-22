УКР
У Дарницькому районі Києва через зачіску побили ветерана. Поліція відкрила кримінальне провадження. ФОТО

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом побиття чоловіка у Дарницькому районі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

За даними правоохоронців, всі учасники інциденту встановлені, з ними тривають першочергові слідчі дії.

"Вчора, 21 червня, близько 23:40 до поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що на вулиці у Дарницькому районі його побив невідомий. На місце події прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу та екіпаж патрульної поліції", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці наголошують: попередньо встановлено, що через раптовий конфлікт відбулась бійка між чоловіком та 17-річним хлопцем. Двоє повнолітніх друзів останнього в цей момент перебували поруч та були свідками сутички. Співробітники поліції доставили всіх учасників інциденту до Дарницького управління поліції для з’ясування всіх обставин.

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України - умисне легке тілесне ушкодження. Поліцейські надали потерпілому направлення для проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.

Тим часом у соцмережах повідомляють, що у Києві був жорстоко побитий ветеран бойових дій, колишній військовослужбовець 32 ОМБр на ім'я Олександр. 

Також дивіться: У Сумах поліцейські та військовослужбовці побили чоловіка. У ТЦК кажуть, що то був не ухилянт, а п’яний водій, який намагався зачинитися в автівці. ВIДЕО

"Олександр вигулював свою собаку та повертався додому, до нього підійшли три людини та наймолодший з них почав предʼявляти за ЗАЧІСКУ. Через декілька миттєвостей Олександр отримав удар, був дезорієнтований та не міг чинити опір. Била одна людина, дві інші стояли та страхували на випадок, якщо цей не впорається.
На місце події приїхала поліція та швидка допомога. Всіх повезли на Кошицю, взяли покази… та відпустили.
Нападники вели себе у відділку поліції, як у себе вдома, з деякими поліцейськими спілкувалися як старими знайомими. Власне, тому немає особливої надії на те, що без розголосу цієї справи, цю справу не спустять на гальма. У Олександра зламаний ніс та численні гематоми на обличчі та тілі", - пишуть у соцмережі.

У Києві побили ветерана
У Києві побили ветерана
У Києві побили ветерана

Також зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення, вся чоловіча частина сімʼї Олександра (батько, брат, дядько та він сам) записалися добровольцями. Дядько загинув, брат зниклий безвісти. Сам він був у серйозних боях, має УБД, державні нагороди. Після звільнення, продовжив свою діяльність як волонтер та на роботі, повʼязаній з допомогою нашій армії.

ветерани (1116) побиття (991) Київ (20033)
+50
Місцева гопота. Очевидно, любителі кацапського блатняка і ***** типу брат-2 і бріґада. Виродки
22.06.2024 14:39 Відповісти
+44
Простіше тому бидлу ноги поперебивати..
22.06.2024 14:36 Відповісти
+34
знову чергова нова трійця сімнадцятирічних *******.
22.06.2024 14:37 Відповісти
Нет. Менты должны были открывать дело по 126 часть 2.
22.06.2024 15:01 Відповісти
Побили його не через зачіску: «Нападники вели себе у відділку поліції, як у себе вдома, з деякими поліцейськими спілкувалися як старими знайомими.» Скоріш за все виконували завдання гнид, таких як Тищенко.
22.06.2024 14:58 Відповісти
Виходить мусора мають на службі своїх позаштатних тітушок як і тсцикашники для побиття цивільних
22.06.2024 16:25 Відповісти
Повертаються 90-і? Коли за довге волосся могли пред'явити і побити?
22.06.2024 15:03 Відповісти
Отаких виродків можна і треба на будівництво укріплень, і телефони забрати, щоб рашикам нічого не зливали, хай свою енергію на корисну справу витрачають.
22.06.2024 15:05 Відповісти
..у борзих гопників та пдрів великі сподівання на своїх, тобто суддів, профурорів та адвокатів, ну і усю зеленську кодлу дермаків..
от стопудово, якби "ботанік"-ветеран поклав на сраку з лікарняними наслідками цих трьох гівнюків (таке можливе - у 90х був у мене тренер-кікбоксер з виду - плюгавий прищ, але у бійці-техніці - мангуст-росомаха..), то у ЗМІ почалося би: "знову неадекватні АТОшники-добровольці-нОцізди.." та повискакували би портновці-татаровці з емоційними мосейчучками та іншими свідками секти зебілів мочити "неадекватів Залужного"...
22.06.2024 15:05 Відповісти
"великі сподівання на своїх"
І вони зовсім не примарні, ці сподівання. Наші судді відпускають на свободу вбивць (наприклад Тандира), тому що свій. А з такої гопоти (точніше з батьків) просто приймуть "подяку" в вічнозелених банкнотах, і нічого їм не буде.
22.06.2024 16:03 Відповісти
Я недавно дізнався що хтось із моїх знайомих сказав що якби не патріоти,то війна б давно закінчилась
показати весь коментар
..звісно, могла закінчитися - капітуляцією України за три дні і ліквідацією нескорених Українців за кілька місяців, як і планували дермаки-портнови-бакланови... як оце встигли здати Південь за кілька днів.. а непритомну-недієздатну Зєлю ця п'ята колона подарували би *****, танцювати навколо шеста для стриптизу та грати на піаніні...
показати весь коментар
А для тупорилої вати саме так і є правильно.А поки що я розслідую хто це міг би бути.Мені не сказали хто,значить я знаю цю істоту.
показати весь коментар
таких малолетних пидаров в пелю просто..................................
показати весь коментар
Нiззя, це генофонд
показати весь коментар
Ага-генофонд 73% iдiotiв...😏
показати весь коментар
Дозвіл на зброю Крапка
показати весь коментар
Йде цільоспрямована атака на військових. Наша влада поводить себе як страус. Нічого не помічає , чи так надо?
показати весь коментар
Просрочена "влада" до мокрих штанців боїться що в країні з'явиться свій Піночет ...
показати весь коментар
А суспільство - також не помічає ?
показати весь коментар
2 роки тому обіймали солдатів,а зараз таке почалось...
показати весь коментар
с таким тупым генофондом и врага не надо.
показати весь коментар
фонд - щось добре, міцна основа, а ці шмарклі геноуйо.бище
показати весь коментар
Такі виродки повинні понести суворе наказання ,
можливо заслати цю братву на розмінування 🙁
показати весь коментар
ось це і е відрижка рузге суб культур штибу предяві за шмот та інша хня
показати весь коментар
Не думаю що це спонтанний побутовий конфлікт, якщо зі злочином може бути пов'язана поліція. За зачіску людей на вулиці не б'ють, це міг бути відволікаючий привід щоб приховати замовлення, можливо тому що потерпілий волонтер чи доброволець або через інші не причини.
показати весь коментар
З такою правопохоронною системою, краіні гайки. Розходимось. Немає там за що воювати

Зеля ну запиши відос - розповіси про справедливість? Бо як Червинського судити - так ви тут як тут, а таку гопоту - відпускаєти, в крадіів чуть шо так АПІЛЯЦІЯ.

А потім дивуються, шо немає черг у військоматі. От навіть людина з за кордону, читає цензор, і як ви думаєте, які думки викликая така лента новин?
показати весь коментар
Давати поради невдячна справа, але я на місці Бутусова я або посилив би контроль за змістом і якістю тем та їхніми коментаторами, або ж закрив би цей форум при нереалізованості жорсткого контролю. Інакше тролі так і злітатимуться сюди як мухи на "мед", розганяючи в умах форумчан ворожу пропаганду. Війна та толерантність не сумісні речі. Тут або ти, або тебе. Іншого не дано ...
показати весь коментар
У вашому праві це виправити чи ви натомість готові віддати країну ворогам?
показати весь коментар
Немає ідейних єліт, щоб виправити це. При нинішніх тенденціях поглинання ворогами, це лише питання часу.

Я не пригадую, щоб війни вигравались з такою владою - як зараз в Украіні.

Виправити не бачу як, до якоі сили приєднуватись? До Порошенко? Так всі проблемні мери, дрібкі чинуши, судді - все це і при ньому було. Якесь прокляте замкнуте коло.
показати весь коментар
Щоб вони з'явилися їх потрібно обрати на виборах. Натомість ви обираєте фунтів злочинного кремлівського олігархату, яких вам пропонують на виборах.
показати весь коментар
Щоб когось обрати нормального на виборах, то вони повинні десь нормальні бути, а таких немає. Ось і замкнуте коло. Хто там нормальний був? Смешко? Тягнибок? Ляшко?
показати весь коментар
Кстати в Украине сейчас менты и прокуроры практически не дают ход такими делами. То есть за бабло дают возможность преступникам уйти от ответственности. А хорошие бойцы для фронта были бы, энергичные, смелые, с тестостероном в крови...
показати весь коментар
Вот только не надо обобщать. Есть быдло, есть рагули в любом регионе. Беженцы из восточной части страны, среди которых многие в свое время поддерживали Януковича, это правда. Но называть всех их быдлом - это во-первых ложь, а во-творых - действие, направленное на разделение украинского общества, то есть по сути сепаратизм и работа на врага.
показати весь коментар
Марта по ментальності - типова представниця "русского мира". У відповідь на стопроцентно політкоректне і повністю адекватне зауваження, зроблене російською мовою, вона скотилася до підзаборної лайки. Нерозумна істота
показати весь коментар
та він пише тіки про бидло/гопоту донбаську
показати весь коментар
В Києві позїзджалось бандюків і бидлоти море, в святошинському районі просто нападають на людей, граблять, роздягають, погрожуючи ножем і ніхто нічого ....
показати весь коментар
Бо багато поліцейських мобілізували...не вистачає людей. А ще вони повістки роздають з ТЦК, немає коли за правопорядком дивиться...
показати весь коментар
Вихід є - мобілізувати людей у поліцію також... Ну або залучати до патрулювання ДФТГ.

У поліції 5-6тис. мобілізованих - це зі слів міністра. Якщо що, в 2014-2016 в АТО брало участь більше копів, аніж зараз воює.
показати весь коментар
Не вигадуйте, до війни вони лише собі убд оформляли, участі в бойових діях не брали.
Прокуратура повідомляла станом на 2014 чи то 2015 про більше ніж 300тис. осіб з оформленим убд
показати весь коментар
Це що така іронія? Поліційні не підлягають мобілізації, їх ще до війни було забагато в країні
показати весь коментар
Тому що при клятому пороху не було поліцейської держави, як наразі.
показати весь коментар
Можливо тому що не було сприятливих умов, хоча пан Саакашвілі з вами б не погодився.
показати весь коментар
В Кієвє лохам нє мєсто! Слово пацана! - якось так.
показати весь коментар
А далі буде...ФЕДИНА: Судилище над Червінським набрало обертів! З'явилися жахливі деталі СВАВІЛЛЯ ВЛАДИ
https://www.youtube.com/watch?v=Crnbbm8CQ_o
показати весь коментар
Із статті все зрозуміло - поліцейські за одно з нападником, всіх поліцейських в окопи, а журнашлюшку поцілувати в жопу.
показати весь коментар
Де ТЦК на цих трьох?
показати весь коментар
Ані же дєті...
вилупку тупих родаків
показати весь коментар
Щойно відгримів скандал з Катлєтою, а тут знову напад ветерана. Єрмачня полює на військових, а Полюція з набродом.
показати весь коментар
В цій державі коїться якийсь піздесь. У мене приблизно та самі історія - в грудні минулого року відхопив за зауваження, що бухали і сцяли малолєтки в моєму ж під'їзді, тілесні ушкодження середньої тяжкості, проїбав перший удар та не врахував, що їх троє. Особи встановлені, перебувають на обліку в поліції. І що ви думаєте, що комусь оголосили підозру? Ніхт. Чуваки далі собі спокійно ходять, бухають. То ***** та поліція, яка тільки констатує факти і не запобігає правопорушенням.
показати весь коментар
Такая страна, что пострадавшему надо нанимать адвоката, что бы добиться хоть какой то справедливости. Кабинетная полиция вообще не работает.
показати весь коментар
Кругова взаємна порука і кругова взаємна безвідповідальність чиновників чи то владоохоронців, коли народ усунутий від формування своєї влади.
показати весь коментар
Зеленая власть доиграется, что начнутся суды Линча. Они очень боятся законом разрешать ношение оружия, потому что в таком случае шансы всех уравниваются и быковать никому уже не получится.
показати весь коментар
Олег Чиж а друзів у Вас, у вашому житті під'їзді зовсім немає? Історія Ваша схожа на "правду" шо пздц.
показати весь коментар
хіба зараз звільнюють з ЗСУ?
показати весь коментар
Да, после по состоянию здоровья, после ранений. А ты не догадывался?
показати весь коментар
з того, що я знаю - по важкій інвалідності після кол пекла. Як правило, це не прогулянки з собакою.
показати весь коментар
Плохо знаешь. Сердечная недостаточность, раковое новообразование, частичная утрата зрения, гипертония, серьезные болезни печени, нарушения свертываемости крови, сахарный диабет и еще множество других диагнозов, при которых человек внешне может выглядеть не как инвалид войны. Я уже не говорю о рождении третьего ребенка как официального основания для увольнения в запас.
показати весь коментар
А що заважає опублікувати їх імена? А там добрі люди якось знайдуться вже...
показати весь коментар
показати весь коментар
******,выросло новое поколение.Как палить армейские машины,корректировать ракеты,избивать военнослужащих это они могут,а как в армию то через Тису вплавь *****.
показати весь коментар
Рішення просте - на кожному м/р, "квадраті", селі створити загони з пенсіонерів, озброїти + дозвіл на відстріл. Після першої партії (+-100) підстрелених дебілів у нас.пунктах буде безпечно.
показати весь коментар
Ви розум втратили? Дозволити стріляти людей без суду.... Ви або клінічний ідіот, або з сраного фсб провокатор!
показати весь коментар
Так, я провокую. Таких м'якеньких телепнів, які Вам подібні, та інших на те, що країні треба займати кругову оборону, а громадянам впливати на своє навколишнє середовище.
показати весь коментар
Судити і садити бандосволоту. А Олександру міцного здоров'я і всього доброго!
показати весь коментар
садити на кіл ? нормально
показати весь коментар
Якщо 'своя поліція" спустить цю справу "на гальмах", вона візьме на себе відповідальність за життя того молодого виродка та двох його поплічників...

ПРОСТО пробачати подібні "тренування" гопоти ні влада, ні суспільство, ні побратими НЕ МАЮТЬ МОРАЛЬНОГО ПРАВА.
показати весь коментар
Україна тяжко хвора московщиною. Однієї перемоги у війні буде замало.
показати весь коментар
такі гематоми тільки від ударів ногами по обличчю

таких 17-річних - на риття шанців, і за спробу втечі стріляти по ногам
показати весь коментар
Приєднуюся до думок колег,що відбувається щось незрозуміле,з одного боку вакханалія гопоти і бездіяльність лівоохоронців,а з другого терор проти патріотів і критиків ЗЕлені....Таке враження,що хтось просто очищує цю землю від українців...Особливо,якщо додати і винищення на війні і винищення селян і звільнення землі від людей...і ще багато "і"...
показати весь коментар
У вас враження, а у мене впевненість.
показати весь коментар
Маємо створювати бойові групи для ліквідації таких покидьків. А що? - терпіти?
показати весь коментар
Поломаний ніс, це середня тяжкість, це від 3-х років, перше, щоб не спустили на тормоза, потрібен адвокат, 2, заява, 3, зняти побої, 4, а то що там було ще друзі, які споглядали і не розбороняли, це вже групове, це ще важчє, 5- ка світе, або 5000 у. Е.
показати весь коментар
Середня тяжкість це лікування в стаціонарі від 20 днів
показати весь коментар
Де таке написано?
показати весь коментар
У стандартах (інструкції) проведення судмедекспертизи.

Тяжкі тілесні це втрата органу, кінцівки.

Почитайте коментар до відповідної статті ККУ, там має бути детально розписано.
показати весь коментар
усіх!!
без винятку!!!
поліціянтів на фрон
і до поліціі брати після фронту
показати весь коментар
.... соромно за поліцію ,поводилися як давні знайомі...
показати весь коментар
Оце на фото "легке ушкодження " ???!!!
ПЗДЦ..... "весело".....
показати весь коментар
1 фпв на всіх 3х вистачить.
показати весь коментар
Кваліфікують як мєлке ***********, питаються зам'яти, про тих хто на шухері строяв зовсім забули за поломаний ніс теж, без 3 -х Мавіків від цієї гопоти відставати нільзя¡!¡!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
чергові мєнтовські шестьори.. на стерненка такі ж напад здійснювали..
показати весь коментар
