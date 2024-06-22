У Дарницькому районі Києва через зачіску побили ветерана. Поліція відкрила кримінальне провадження. ФОТО

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом побиття чоловіка у Дарницькому районі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

За даними правоохоронців, всі учасники інциденту встановлені, з ними тривають першочергові слідчі дії.

"Вчора, 21 червня, близько 23:40 до поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що на вулиці у Дарницькому районі його побив невідомий. На місце події прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу та екіпаж патрульної поліції", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці наголошують: попередньо встановлено, що через раптовий конфлікт відбулась бійка між чоловіком та 17-річним хлопцем. Двоє повнолітніх друзів останнього в цей момент перебували поруч та були свідками сутички. Співробітники поліції доставили всіх учасників інциденту до Дарницького управління поліції для з’ясування всіх обставин.

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України - умисне легке тілесне ушкодження. Поліцейські надали потерпілому направлення для проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.

Тим часом у соцмережах повідомляють, що у Києві був жорстоко побитий ветеран бойових дій, колишній військовослужбовець 32 ОМБр на ім'я Олександр.

"Олександр вигулював свою собаку та повертався додому, до нього підійшли три людини та наймолодший з них почав предʼявляти за ЗАЧІСКУ. Через декілька миттєвостей Олександр отримав удар, був дезорієнтований та не міг чинити опір. Била одна людина, дві інші стояли та страхували на випадок, якщо цей не впорається.

На місце події приїхала поліція та швидка допомога. Всіх повезли на Кошицю, взяли покази… та відпустили.

Нападники вели себе у відділку поліції, як у себе вдома, з деякими поліцейськими спілкувалися як старими знайомими. Власне, тому немає особливої надії на те, що без розголосу цієї справи, цю справу не спустять на гальма. У Олександра зламаний ніс та численні гематоми на обличчі та тілі", - пишуть у соцмережі.







Також зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення, вся чоловіча частина сімʼї Олександра (батько, брат, дядько та він сам) записалися добровольцями. Дядько загинув, брат зниклий безвісти. Сам він був у серйозних боях, має УБД, державні нагороди. Після звільнення, продовжив свою діяльність як волонтер та на роботі, повʼязаній з допомогою нашій армії.