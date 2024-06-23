Нападение на бывшего военного в Дарницком районе Киева: злоумышленнику сообщили о подозрении в хулиганстве. ФОТО
Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Дарницкой окружной прокуратуры 17-летнему киевлянину сообщено о подозрении в совершении хулиганства, то есть грубого нарушения общественного порядка, сопровождающегося особой дерзостью (ч.1 ст. 296 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской городской прокуратуры.
Что установили правоохранители?
Досудебным расследованием установлено, что вечером 21 июня около полуночи парень совершил хулиганство в отношении бывшего военнослужащего, который возвращался домой с прогулки с собакой. На улице Тростянецкой к мужчине подошел подозреваемый вместе с двумя друзьями, провоцируя конфликт. Впоследствии парень нанес потерпевшему около 10 ударов по лицу, после чего мужчина упал.
Что известно о нападавшем?
Сейчас 17-летнему киевлянину, который является студентом колледжа с усиленной военной и физической подготовкой, сообщено о подозрении.
Что ему грозит?
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или пробационным надзором на срок до пяти лет, или ограничением свободы на тот же срок.
Досудебное расследование проводят следователи Дарницкого управления полиции г. Киева.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Дарницком районе Киева из-за прически избили ветерана. Полиция открыла уголовное производство.
Цікаво-ці "єщодєті" можуть тільки своїх військових в тилу бити,чи може на фронті ворожим теж дати відсіч?
Вони, тоді теж думали бути охоронцями, у фільтраційному таборі для МАЙДАНІВЦІВ, на території ВО «Більшовик»!!!….
А отой вишкварок, зкацаплений, що чіплявся та протягування ручьонки до Захисника України, його з билом супроводжуючим, запросять ПАТРІОТИ, до проведення виховних вправ, як би вони не ВИБАЧАЛИСЯ!
Відлік їх часу уже пішов!! Ківа, катлєта, як і отой зкацаплений непотріб з Києва, теж під прикриттям мусорських авакова був… Але, як вони жили грішно, так і подохнуть СМІШНО!!!
Співпадіння….
Доречі, ось книга, раджу почитати, «САМОЗНИЩЕННЯ ЄВРОПИ», автор Дуґлас Мюррей.
Борислав Береза, теж рекомендує! А він поганого, не порадить…
Слава Україні!!
А от таких молодиків, влада береже.
На фронт молодих не можна, це ж діти.
Тому у таких молодиків і дурь в голову лізе від безділля.
Не знають де силу свою використати.
Для них війни не має.
У них все добре.
100 % больше подобного не повториться.
Тобто я правильно зрозумів, що воно заплатить 17 000-34 000 гривень і далі зможе морди бити? Ну бо неоподаткований мінімум зараз становить 17 грн
Підпунктом 169.1.1 статті 169 визначено, що податкова соціальна пільга дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку.
https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/print-402663.html
Хоча законом сума неоподатковуваного мінімуму встановлена у розмірі 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи, при призначенні покарання за вчинені правопорушення суди продовжують застосовувати неопод. мін. в розмірі 17грн., можливо через те, що штрафи були б фантастичних розмірів, непосильними для пересічних громадян, які не є корумпованими колаборантськими чиновниками у владі
Будь ласка, самі і пздуйте на фронт захищати це так зване майбутнє України. Влада тому й не відкриває кордони, бо тоді чкурнуть всі притомні і залишиться лише гопота, депутани і силовики.
2. Ті самі дії, вчинені групою осіб, -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
Та пишіть вже ПТУ-шник... Бидло тупориле, яке лише може бити морди.