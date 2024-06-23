РУС
Нападение на бывшего военного в Дарницком районе Киева: злоумышленнику сообщили о подозрении в хулиганстве. ФОТО

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Дарницкой окружной прокуратуры 17-летнему киевлянину сообщено о подозрении в совершении хулиганства, то есть грубого нарушения общественного порядка, сопровождающегося особой дерзостью (ч.1 ст. 296 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской городской прокуратуры.

Что установили правоохранители?

Досудебным расследованием установлено, что вечером 21 июня около полуночи парень совершил хулиганство в отношении бывшего военнослужащего, который возвращался домой с прогулки с собакой. На улице Тростянецкой к мужчине подошел подозреваемый вместе с двумя друзьями, провоцируя конфликт. Впоследствии парень нанес потерпевшему около 10 ударов по лицу, после чего мужчина упал.

Что известно о нападавшем?

Сейчас 17-летнему киевлянину, который является студентом колледжа с усиленной военной и физической подготовкой, сообщено о подозрении.

нападник на військового

Также читайте: Избиение добровольца Krakenа Павлова в Днепре: Полиция Киева подтвердила присутствие своего сотрудника и назначила служебное расследование

Что ему грозит?

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или пробационным надзором на срок до пяти лет, или ограничением свободы на тот же срок.

Досудебное расследование проводят следователи Дарницкого управления полиции г. Киева.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Дарницком районе Киева из-за прически избили ветерана. Полиция открыла уголовное производство.

Топ комментарии
+34
Де місцеві "нафронтники", "прострілювачі" колін? Де місцеві воїни, які погрожують "прийти і навчити батьківщину любити"? Де ці всі медійні бійці з штурмової бригади? Всі язик в дупу засунули. Бо сміливості вистачає хіба що селянина відлупцювати натовпом при врученні повістки. Всі заткнулися - ось вони реалії життя
23.06.2024 10:25 Ответить
+23
То в тому ''коледжі'' посилено вчать військових бити? Гарна ж у нас ''зміна'' підростає..
23.06.2024 10:30 Ответить
+20
"Поясняти" за зачіски та за одяг це кацапські фішки. У нас ще багато цього біосміття примоскальщеного.
23.06.2024 10:47 Ответить
Де місцеві "нафронтники", "прострілювачі" колін? Де місцеві воїни, які погрожують "прийти і навчити батьківщину любити"? Де ці всі медійні бійці з штурмової бригади? Всі язик в дупу засунули. Бо сміливості вистачає хіба що селянина відлупцювати натовпом при врученні повістки. Всі заткнулися - ось вони реалії життя
23.06.2024 10:25 Ответить
Бiля мусорних бачкiв пильнують в мiстах зранку.,нах...
23.06.2024 12:10 Ответить
Панять і прастить. Це ж генофонд нашої нації, саме за нього військовий і воював на фронті
23.06.2024 12:46 Ответить
Це не ***********! Це державний злочін під час війни!!!
23.06.2024 16:11 Ответить
Як він потрапив до цього училища?! Бо явно має проблеми з реальним життям
23.06.2024 10:25 Ответить
Та йому на вступному екзамені легкий "білет" попався.
23.06.2024 10:33 Ответить
На**я морду приховали ?!
23.06.2024 11:36 Ответить
Де це в цього здихля посилена фіз підготовка?
23.06.2024 10:29 Ответить
Витривалий..не обов'язково качком ж бути.
23.06.2024 10:42 Ответить
Не обов"зково мати руки - базуки - але накиньте на цього Рембо бронік і даите в руки 50 -ти кг снаряд і цеи виносливии помре - так шо сила потрібна - на діловода він не потягне
23.06.2024 11:29 Ответить
Коли в такі заклади приймають - одним із вступних іспитів є фізра. Там крос, біг на коротку дистанцію, турнік. Екзамену на біг у броніку зі снарядлм на плечі немає.
23.06.2024 12:08 Ответить
То в тому ''коледжі'' посилено вчать військових бити? Гарна ж у нас ''зміна'' підростає..
23.06.2024 10:30 Ответить
Там вчать ******* усіх без розбору
23.06.2024 21:20 Ответить
Прастітє єго.Он же єщо рєбєнок.
Цікаво-ці "єщодєті" можуть тільки своїх військових в тилу бити,чи може на фронті ворожим теж дати відсіч?
23.06.2024 10:31 Ответить
Тебя, урода кацапского, еще не забанили? Досадное упущение.
23.06.2024 12:34 Ответить
А що там Маліна Михуйлова, вже зібрала тітушок, щоб кинути кривдників військового у сміттєвий бак..? Чи вона така борза тільки за чужий рахунок?
23.06.2024 10:35 Ответить
Баків нема щоб 73% голосующих та ще і пишущих дебілов вивезти до кацапів та очиститу державу від сміття,
23.06.2024 11:02 Ответить
Ти що сектант?
24.06.2024 20:22 Ответить
То він птушник сраний?
23.06.2024 10:45 Ответить
"Поясняти" за зачіски та за одяг це кацапські фішки. У нас ще багато цього біосміття примоскальщеного.
23.06.2024 10:47 Ответить
Мусорах точно повторюють свою поведінку перед МАЙДАНОМ!!
Вони, тоді теж думали бути охоронцями, у фільтраційному таборі для МАЙДАНІВЦІВ, на території ВО «Більшовик»!!!….
А отой вишкварок, зкацаплений, що чіплявся та протягування ручьонки до Захисника України, його з билом супроводжуючим, запросять ПАТРІОТИ, до проведення виховних вправ, як би вони не ВИБАЧАЛИСЯ!

Відлік їх часу уже пішов!! Ківа, катлєта, як і отой зкацаплений непотріб з Києва, теж під прикриттям мусорських авакова був… Але, як вони жили грішно, так і подохнуть СМІШНО!!!
Співпадіння….
23.06.2024 10:48 Ответить
для чого ти постійно пишеш свою маячню? дурієш від безділля в Австрії?
23.06.2024 11:32 Ответить
Не читай маячню! Читай книги, вони, друзі ЛЮДИНИ!
Доречі, ось книга, раджу почитати, «САМОЗНИЩЕННЯ ЄВРОПИ», автор Дуґлас Мюррей.
Борислав Береза, теж рекомендує! А він поганого, не порадить…
Слава Україні!!
23.06.2024 11:52 Ответить
а....так ти всіляких книг начитався?! і вони так патологічно вплинули на твою неокріплу психіку... Борислав Береза....це не той Береза-юдей,який після 24.02.22 переховувався від мобілізації у християнському монастиреві? да....твою неокріплу психіку слід лікувати електрикою! сподіваюся,в Австрії нема блекаутів?
23.06.2024 11:59 Ответить
23.06.2024 23:23 Ответить
"Веселі" часи на нас чекають. Почали з обливання зеленкою, сечею та сміттєвих баків. Продовжили побиттям військових. Чим закінчимо?
23.06.2024 10:50 Ответить
Розстрілом кацапів та ждунів
показать весь комментарий
ваші слова да богу в уши
23.06.2024 11:09 Ответить
Треба вже ЗСУ зробити свій МАССАД, якому нажаль довелеться калічити та мочити не тільки оцих покідькив, але і прокурорів та ментів яки допомогають цим покидькам уникнути справедливого поеарання згідно закону. Невже не зрозуміло що це груповуха і оті двое такі ж соучасники і 100% менти.
23.06.2024 10:53 Ответить
Наш Моссад в обличчі Червінського у в'язниці.
23.06.2024 11:12 Ответить
У "нас" уже давно діє МОССАД. У складі Бубочки,Йермака,Татарина,5-6 менеджерів + Пінчук,Коломойскій,Суркіси....
23.06.2024 12:00 Ответить
Це скоріше ВЧК
23.06.2024 12:04 Ответить
ні,у ВЧК яхуди ділили владу з латишами,а командував ними поляк.а от Моссад це виключно яхуди,тому і в "нас" Моссад,а не ВЧК.
23.06.2024 12:08 Ответить
А хто вам сказав, що залізний Фелікс був поляком?😉
23.06.2024 12:10 Ответить
Яке "***********"? Замах на життя, тяжкі тілесні ушкодження, напад на ветерана як мінімум. Мусорню що веде цю справу - під Авдіївку
23.06.2024 10:55 Ответить
Треба зміни у Законі. Щоб за побиття людини було покарання більше ніж штраф чи умовний термін, й щоб компенсацію моральну призначали сплатити не маленьку. Можливо тоді б бидло тупе трохи почало замислюватися перш ніж напасти на когось.
23.06.2024 10:57 Ответить
Аби він напав на мене, то це було ***********. А будь-який напад на будь-якого військового, колишнього чи діючого, це продовження війни проти України і її захисників !!! І звинувачення інше - зрада !
23.06.2024 11:00 Ответить
Згідно тенденції від влади, на фронт гонять предпенсіцного віку, тих кому за 50 років, щоб їх залишилось в живих мало і щоб таким чином , меньше було тих , кому платити пенсію з бюджету.
А от таких молодиків, влада береже.
На фронт молодих не можна, це ж діти.
Тому у таких молодиків і дурь в голову лізе від безділля.
Не знають де силу свою використати.
Для них війни не має.
У них все добре.
23.06.2024 11:07 Ответить
Мик,з головою в тебе все в порядку?Ти що не тямиш взагалі нічого?За загинувшого військового держева платить вже не пенсію-а компенсацію родичам.І компенсація-більша за пенсію...
24.06.2024 17:40 Ответить
А может по законам ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ просто поставить юблюдка к стенке и расстрелять?
100 % больше подобного не повториться.
23.06.2024 11:12 Ответить
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Тобто я правильно зрозумів, що воно заплатить 17 000-34 000 гривень і далі зможе морди бити? Ну бо неоподаткований мінімум зараз становить 17 грн
23.06.2024 11:17 Ответить
Неоподатковуваний мінімум доходів громадян - грошова сума розміром у 17 гривень, встановлена пунктом 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України, яка застосовується при посиланнях на неоподаткований мінімум доходів громадян в законах або інших https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82 нормативно-правових актах , за винятком норм https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE адміністративного та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE кримінального законодавства у частині кваліфікації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD злочинів або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F правопорушень , для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0 податкової соціальної пільги , визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV ПКУ для відповідного року.

Підпунктом 169.1.1 статті 169 визначено, що податкова соціальна пільга дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку.

https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/print-402663.html

Хоча законом сума неоподатковуваного мінімуму встановлена у розмірі 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи, при призначенні покарання за вчинені правопорушення суди продовжують застосовувати неопод. мін. в розмірі 17грн., можливо через те, що штрафи були б фантастичних розмірів, непосильними для пересічних громадян, які не є корумпованими колаборантськими чиновниками у владі
23.06.2024 13:08 Ответить
Нагадайте, чому мобілізують лише з 25 років?

Будь ласка, самі і пздуйте на фронт захищати це так зване майбутнє України. Влада тому й не відкриває кордони, бо тоді чкурнуть всі притомні і залишиться лише гопота, депутани і силовики.
23.06.2024 11:54 Ответить
Тобто утрьох напали на одного. З цих трьох один узяв усе на себе, бо інакше - інша стаття.

2. Ті самі дії, вчинені групою осіб, -

караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
23.06.2024 11:56 Ответить
І він з трьох, один малолєтка.
24.06.2024 19:08 Ответить
Наразі 17-річному киянину, який є студентом коледжу з посиленою військовою та фізичної підготовкою, повідомлено про підозру.

Та пишіть вже ПТУ-шник... Бидло тупориле, яке лише може бити морди.
23.06.2024 12:06 Ответить
Яке ***********? У потерпілого зламаний ніс, а це вже тілесні ушкодження середньої тяжкості, як мінімум (Стаття 122)...
23.06.2024 12:18 Ответить
Наслідки роботи піксельних товаришів, ловців душ. Нажаль повага до бійців врала до рекордно низької планки. Всі попереджали, що так і буде.
23.06.2024 14:19 Ответить
Пацаны молодые,горячие могли не знать что военный...Главное что живы всё...
23.06.2024 16:46 Ответить
Коли леви добрішають - шакали стають нахабнішими.
23.06.2024 20:20 Ответить
Є адреса цього покидька?
23.06.2024 23:31 Ответить
 
 