Нападение на бывшего военного в Дарницком районе Киева: злоумышленнику сообщили о подозрении в хулиганстве. ФОТО

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Дарницкой окружной прокуратуры 17-летнему киевлянину сообщено о подозрении в совершении хулиганства, то есть грубого нарушения общественного порядка, сопровождающегося особой дерзостью (ч.1 ст. 296 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской городской прокуратуры.

Что установили правоохранители?

Досудебным расследованием установлено, что вечером 21 июня около полуночи парень совершил хулиганство в отношении бывшего военнослужащего, который возвращался домой с прогулки с собакой. На улице Тростянецкой к мужчине подошел подозреваемый вместе с двумя друзьями, провоцируя конфликт. Впоследствии парень нанес потерпевшему около 10 ударов по лицу, после чего мужчина упал.

Что известно о нападавшем?

Сейчас 17-летнему киевлянину, который является студентом колледжа с усиленной военной и физической подготовкой, сообщено о подозрении.

Также читайте: Избиение добровольца Krakenа Павлова в Днепре: Полиция Киева подтвердила присутствие своего сотрудника и назначила служебное расследование

Что ему грозит?

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или пробационным надзором на срок до пяти лет, или ограничением свободы на тот же срок.

Досудебное расследование проводят следователи Дарницкого управления полиции г. Киева.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Дарницком районе Киева из-за прически избили ветерана. Полиция открыла уголовное производство.