УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10847 відвідувачів онлайн
Новини Фото
10 999 57

Напад на колишнього військового у Дарницькому районі Києва: зловмиснику повідомили про підозру у хуліганстві. ФОТО

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дарницької окружної прокуратури 17-річному киянину повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства, тобто грубого порушення громадського порядку, що супроводжується особливою зухвалістю (ч.1 ст. 296 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської міської прокуратури.

Що встановили правоохоронці?

Досудовим розслідуванням встановлено, що ввечері 21 червня близько опівночі хлопець вчинив хуліганство щодо колишнього військовослужбовця, який повертався додому з прогулянки з собакою. На вулиці Тростянецькій до чоловіка підійшов підозрюваний разом з двома друзями, провокуючи конфлікт. Згодом хлопець завдав потерпілому близько 10 ударів по обличчю, після чого чоловік впав.

Що відомо про нападника?

Наразі 17-річному киянину, який є студентом коледжу з посиленою військовою та фізичної підготовкою, повідомлено про підозру.

нападник на військового

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Побиття добровольця Krakenа Павлова у Дніпрі: Поліція Києва підтвердила присутність свого співробітника і призначила службове розслідування

Що йому загрожує? 

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до п’яти років, або обмеженням волі на той самий строк.

Досудове розслідування проводять слідчі Дарницького управління поліції м.Києва.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Дарницькому районі Києва через зачіску побили ветерана. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Автор: 

побиття (991) Київ (20033) прокуратура (3732)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+34
Де місцеві "нафронтники", "прострілювачі" колін? Де місцеві воїни, які погрожують "прийти і навчити батьківщину любити"? Де ці всі медійні бійці з штурмової бригади? Всі язик в дупу засунули. Бо сміливості вистачає хіба що селянина відлупцювати натовпом при врученні повістки. Всі заткнулися - ось вони реалії життя
показати весь коментар
23.06.2024 10:25 Відповісти
+23
То в тому ''коледжі'' посилено вчать військових бити? Гарна ж у нас ''зміна'' підростає..
показати весь коментар
23.06.2024 10:30 Відповісти
+20
"Поясняти" за зачіски та за одяг це кацапські фішки. У нас ще багато цього біосміття примоскальщеного.
показати весь коментар
23.06.2024 10:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Де місцеві "нафронтники", "прострілювачі" колін? Де місцеві воїни, які погрожують "прийти і навчити батьківщину любити"? Де ці всі медійні бійці з штурмової бригади? Всі язик в дупу засунули. Бо сміливості вистачає хіба що селянина відлупцювати натовпом при врученні повістки. Всі заткнулися - ось вони реалії життя
показати весь коментар
23.06.2024 10:25 Відповісти
Бiля мусорних бачкiв пильнують в мiстах зранку.,нах...
показати весь коментар
23.06.2024 12:10 Відповісти
Панять і прастить. Це ж генофонд нашої нації, саме за нього військовий і воював на фронті
показати весь коментар
23.06.2024 12:46 Відповісти
Це не ***********! Це державний злочін під час війни!!!
показати весь коментар
23.06.2024 16:11 Відповісти
Як він потрапив до цього училища?! Бо явно має проблеми з реальним життям
показати весь коментар
23.06.2024 10:25 Відповісти
Та йому на вступному екзамені легкий "білет" попався.
показати весь коментар
23.06.2024 10:33 Відповісти
На**я морду приховали ?!
показати весь коментар
23.06.2024 11:36 Відповісти
Де це в цього здихля посилена фіз підготовка?
показати весь коментар
23.06.2024 10:29 Відповісти
Витривалий..не обов'язково качком ж бути.
показати весь коментар
23.06.2024 10:42 Відповісти
Не обов"зково мати руки - базуки - але накиньте на цього Рембо бронік і даите в руки 50 -ти кг снаряд і цеи виносливии помре - так шо сила потрібна - на діловода він не потягне
показати весь коментар
23.06.2024 11:29 Відповісти
Коли в такі заклади приймають - одним із вступних іспитів є фізра. Там крос, біг на коротку дистанцію, турнік. Екзамену на біг у броніку зі снарядлм на плечі немає.
показати весь коментар
23.06.2024 12:08 Відповісти
То в тому ''коледжі'' посилено вчать військових бити? Гарна ж у нас ''зміна'' підростає..
показати весь коментар
23.06.2024 10:30 Відповісти
Там вчать ******* усіх без розбору
показати весь коментар
23.06.2024 21:20 Відповісти
Прастітє єго.Он же єщо рєбєнок.
Цікаво-ці "єщодєті" можуть тільки своїх військових в тилу бити,чи може на фронті ворожим теж дати відсіч?
показати весь коментар
23.06.2024 10:31 Відповісти
Тебя, урода кацапского, еще не забанили? Досадное упущение.
показати весь коментар
23.06.2024 12:34 Відповісти
А що там Маліна Михуйлова, вже зібрала тітушок, щоб кинути кривдників військового у сміттєвий бак..? Чи вона така борза тільки за чужий рахунок?
показати весь коментар
23.06.2024 10:35 Відповісти
Баків нема щоб 73% голосующих та ще і пишущих дебілов вивезти до кацапів та очиститу державу від сміття,
показати весь коментар
23.06.2024 11:02 Відповісти
Ти що сектант?
показати весь коментар
24.06.2024 20:22 Відповісти
То він птушник сраний?
показати весь коментар
23.06.2024 10:45 Відповісти
"Поясняти" за зачіски та за одяг це кацапські фішки. У нас ще багато цього біосміття примоскальщеного.
показати весь коментар
23.06.2024 10:47 Відповісти
Мусорах точно повторюють свою поведінку перед МАЙДАНОМ!!
Вони, тоді теж думали бути охоронцями, у фільтраційному таборі для МАЙДАНІВЦІВ, на території ВО «Більшовик»!!!….
А отой вишкварок, зкацаплений, що чіплявся та протягування ручьонки до Захисника України, його з билом супроводжуючим, запросять ПАТРІОТИ, до проведення виховних вправ, як би вони не ВИБАЧАЛИСЯ!

Відлік їх часу уже пішов!! Ківа, катлєта, як і отой зкацаплений непотріб з Києва, теж під прикриттям мусорських авакова був… Але, як вони жили грішно, так і подохнуть СМІШНО!!!
Співпадіння….
показати весь коментар
23.06.2024 10:48 Відповісти
для чого ти постійно пишеш свою маячню? дурієш від безділля в Австрії?
показати весь коментар
23.06.2024 11:32 Відповісти
Не читай маячню! Читай книги, вони, друзі ЛЮДИНИ!
Доречі, ось книга, раджу почитати, «САМОЗНИЩЕННЯ ЄВРОПИ», автор Дуґлас Мюррей.
Борислав Береза, теж рекомендує! А він поганого, не порадить…
Слава Україні!!
показати весь коментар
23.06.2024 11:52 Відповісти
а....так ти всіляких книг начитався?! і вони так патологічно вплинули на твою неокріплу психіку... Борислав Береза....це не той Береза-юдей,який після 24.02.22 переховувався від мобілізації у християнському монастиреві? да....твою неокріплу психіку слід лікувати електрикою! сподіваюся,в Австрії нема блекаутів?
показати весь коментар
23.06.2024 11:59 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2024 23:23 Відповісти
"Веселі" часи на нас чекають. Почали з обливання зеленкою, сечею та сміттєвих баків. Продовжили побиттям військових. Чим закінчимо?
показати весь коментар
23.06.2024 10:50 Відповісти
Розстрілом кацапів та ждунів
показати весь коментар
23.06.2024 10:53 Відповісти
ваші слова да богу в уши
показати весь коментар
23.06.2024 11:09 Відповісти
Треба вже ЗСУ зробити свій МАССАД, якому нажаль довелеться калічити та мочити не тільки оцих покідькив, але і прокурорів та ментів яки допомогають цим покидькам уникнути справедливого поеарання згідно закону. Невже не зрозуміло що це груповуха і оті двое такі ж соучасники і 100% менти.
показати весь коментар
23.06.2024 10:53 Відповісти
Наш Моссад в обличчі Червінського у в'язниці.
показати весь коментар
23.06.2024 11:12 Відповісти
У "нас" уже давно діє МОССАД. У складі Бубочки,Йермака,Татарина,5-6 менеджерів + Пінчук,Коломойскій,Суркіси....
показати весь коментар
23.06.2024 12:00 Відповісти
Це скоріше ВЧК
показати весь коментар
23.06.2024 12:04 Відповісти
ні,у ВЧК яхуди ділили владу з латишами,а командував ними поляк.а от Моссад це виключно яхуди,тому і в "нас" Моссад,а не ВЧК.
показати весь коментар
23.06.2024 12:08 Відповісти
А хто вам сказав, що залізний Фелікс був поляком?😉
показати весь коментар
23.06.2024 12:10 Відповісти
Яке "***********"? Замах на життя, тяжкі тілесні ушкодження, напад на ветерана як мінімум. Мусорню що веде цю справу - під Авдіївку
показати весь коментар
23.06.2024 10:55 Відповісти
Треба зміни у Законі. Щоб за побиття людини було покарання більше ніж штраф чи умовний термін, й щоб компенсацію моральну призначали сплатити не маленьку. Можливо тоді б бидло тупе трохи почало замислюватися перш ніж напасти на когось.
показати весь коментар
23.06.2024 10:57 Відповісти
Аби він напав на мене, то це було ***********. А будь-який напад на будь-якого військового, колишнього чи діючого, це продовження війни проти України і її захисників !!! І звинувачення інше - зрада !
показати весь коментар
23.06.2024 11:00 Відповісти
Згідно тенденції від влади, на фронт гонять предпенсіцного віку, тих кому за 50 років, щоб їх залишилось в живих мало і щоб таким чином , меньше було тих , кому платити пенсію з бюджету.
А от таких молодиків, влада береже.
На фронт молодих не можна, це ж діти.
Тому у таких молодиків і дурь в голову лізе від безділля.
Не знають де силу свою використати.
Для них війни не має.
У них все добре.
показати весь коментар
23.06.2024 11:07 Відповісти
Мик,з головою в тебе все в порядку?Ти що не тямиш взагалі нічого?За загинувшого військового держева платить вже не пенсію-а компенсацію родичам.І компенсація-більша за пенсію...
показати весь коментар
24.06.2024 17:40 Відповісти
А может по законам ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ просто поставить юблюдка к стенке и расстрелять?
100 % больше подобного не повториться.
показати весь коментар
23.06.2024 11:12 Відповісти
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Тобто я правильно зрозумів, що воно заплатить 17 000-34 000 гривень і далі зможе морди бити? Ну бо неоподаткований мінімум зараз становить 17 грн
показати весь коментар
23.06.2024 11:17 Відповісти
Неоподатковуваний мінімум доходів громадян - грошова сума розміром у 17 гривень, встановлена пунктом 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України, яка застосовується при посиланнях на неоподаткований мінімум доходів громадян в законах або інших https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82 нормативно-правових актах , за винятком норм https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE адміністративного та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE кримінального законодавства у частині кваліфікації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD злочинів або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F правопорушень , для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0 податкової соціальної пільги , визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV ПКУ для відповідного року.

Підпунктом 169.1.1 статті 169 визначено, що податкова соціальна пільга дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку.

https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/print-402663.html

Хоча законом сума неоподатковуваного мінімуму встановлена у розмірі 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи, при призначенні покарання за вчинені правопорушення суди продовжують застосовувати неопод. мін. в розмірі 17грн., можливо через те, що штрафи були б фантастичних розмірів, непосильними для пересічних громадян, які не є корумпованими колаборантськими чиновниками у владі
показати весь коментар
23.06.2024 13:08 Відповісти
Нагадайте, чому мобілізують лише з 25 років?

Будь ласка, самі і пздуйте на фронт захищати це так зване майбутнє України. Влада тому й не відкриває кордони, бо тоді чкурнуть всі притомні і залишиться лише гопота, депутани і силовики.
показати весь коментар
23.06.2024 11:54 Відповісти
Тобто утрьох напали на одного. З цих трьох один узяв усе на себе, бо інакше - інша стаття.

2. Ті самі дії, вчинені групою осіб, -

караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
показати весь коментар
23.06.2024 11:56 Відповісти
І він з трьох, один малолєтка.
показати весь коментар
24.06.2024 19:08 Відповісти
Наразі 17-річному киянину, який є студентом коледжу з посиленою військовою та фізичної підготовкою, повідомлено про підозру.

Та пишіть вже ПТУ-шник... Бидло тупориле, яке лише може бити морди.
показати весь коментар
23.06.2024 12:06 Відповісти
Яке ***********? У потерпілого зламаний ніс, а це вже тілесні ушкодження середньої тяжкості, як мінімум (Стаття 122)...
показати весь коментар
23.06.2024 12:18 Відповісти
Наслідки роботи піксельних товаришів, ловців душ. Нажаль повага до бійців врала до рекордно низької планки. Всі попереджали, що так і буде.
показати весь коментар
23.06.2024 14:19 Відповісти
Пацаны молодые,горячие могли не знать что военный...Главное что живы всё...
показати весь коментар
23.06.2024 16:46 Відповісти
Коли леви добрішають - шакали стають нахабнішими.
показати весь коментар
23.06.2024 20:20 Відповісти
Є адреса цього покидька?
показати весь коментар
23.06.2024 23:31 Відповісти
 
 