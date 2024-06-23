Напад на колишнього військового у Дарницькому районі Києва: зловмиснику повідомили про підозру у хуліганстві. ФОТО
За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дарницької окружної прокуратури 17-річному киянину повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства, тобто грубого порушення громадського порядку, що супроводжується особливою зухвалістю (ч.1 ст. 296 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської міської прокуратури.
Що встановили правоохоронці?
Досудовим розслідуванням встановлено, що ввечері 21 червня близько опівночі хлопець вчинив хуліганство щодо колишнього військовослужбовця, який повертався додому з прогулянки з собакою. На вулиці Тростянецькій до чоловіка підійшов підозрюваний разом з двома друзями, провокуючи конфлікт. Згодом хлопець завдав потерпілому близько 10 ударів по обличчю, після чого чоловік впав.
Що відомо про нападника?
Наразі 17-річному киянину, який є студентом коледжу з посиленою військовою та фізичної підготовкою, повідомлено про підозру.
Що йому загрожує?
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до п’яти років, або обмеженням волі на той самий строк.
Досудове розслідування проводять слідчі Дарницького управління поліції м.Києва.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Дарницькому районі Києва через зачіску побили ветерана. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Тобто я правильно зрозумів, що воно заплатить 17 000-34 000 гривень і далі зможе морди бити? Ну бо неоподаткований мінімум зараз становить 17 грн
Підпунктом 169.1.1 статті 169 визначено, що податкова соціальна пільга дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку.
https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/print-402663.html
Хоча законом сума неоподатковуваного мінімуму встановлена у розмірі 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи, при призначенні покарання за вчинені правопорушення суди продовжують застосовувати неопод. мін. в розмірі 17грн., можливо через те, що штрафи були б фантастичних розмірів, непосильними для пересічних громадян, які не є корумпованими колаборантськими чиновниками у владі
2. Ті самі дії, вчинені групою осіб, -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
