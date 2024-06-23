Побиття добровольця Krakenа Павлова у Дніпрі: Поліція Києва підтвердила присутність свого співробітника і призначила службове розслідування
Чоловік у жилетці з надписом "Поліція" на відео інциденту, який стався між ексвійськовим підрозділу Kraken Дмитром Павловим та ймовірно охоронцями нардепа Миколи Тищенка у Дніпрі, є співробітником поліції Києва.
Про це Суспільному повідомила заступниця начальника відділу комунікацій головного управління Нацполіції міста Києва Анна Страшок, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, чоловік на відео є співробітником поліції Києва, який перебував у Дніпрі у відрядженні, де брав участь у проведенні слідчих дій.
"По їх завершенню правоохоронець вийшов з приміщення на вулицю, став свідком конфліктних ситуацій між громадянами. Надалі до нього звернувся чоловік щодо скоєння злочину відносно його знайомої, у якої відібрали телефон. Співробітник поліції втрутився в інцидент", — повідомила вона.
Наразі, зазначила Анна Страшок, призначили службове розслідування для встановлення правомірності дій поліцейського.
Також вона додала, що слідчі дії, у яких брав участь правоохоронець, не мали жодного стосунку до активістів та публічних осіб, які перебували в тому ж місці та були учасниками інциденту.
Щодо того, яким чином працівник поліції Києва опинився у Дніпрі, правоохоронниця сказала, що у випадку, коли досудове розслідування здійснюється працівниками Києва, то вони за необхідності можуть перебувати у відрядженні в будь-якому місті країни.
Нагадаємо, що в поліції Дніпропетровщини зазначили, що місцеві правоохоронці не співпрацювали з Тищенко і не брали участь в проведенні обшуків.
Нагадаємо, 20 червня на проспекті Яворницького у центрі Дніпра сталася сутичка між групою людей у формі та балаклавах та чоловіком у цивільному.
У соцмережах писали, що чоловік у цивільному - дніпрянин Дмитро (Син) Павлов, який воював у спецпідрозділі Kraken. Також у Telegram-каналах стверджували, що на нього напали охоронці народного депутата Миколи Тищенка.
Поліція відкрила два кримінальні провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження та статтею про незаконне позбавлення волі або викрадення людини.
Тищенко заявив, що Павлов нібито ударив слідчого під час обшуків "шахрайських ботоферм.
Випадково вийшов з будівлі.
Випадково крутив не охоронців Тищенка, а ветерана з "Кракена"
Низка прикрих випадковостей...
Виходить Зеленьський віддав мерзотнику Тищєнко " в кормлєніє" тему кришування кол- центрів.
А Єрмак віддав прямі накази СБУ і Міліції- охороняти Каклєту під час спроб підм'яти під себе черговий колл- центр...
Ну, ну,...
Добрий ранок.
пригадалось 😕
Афтограф тищенко дав?
Невдобненько вийшло..а ми вже такого нафантазували..
Тільки самого Тітушку не ображайте - хлопець гарно воює
або ДЕзертітори?
новини хоч не читай взагалі
крадуть , знущаються , ссуть в очі . покидьки ..
цар Соломон
що коїлось у Дніпрі 😡
Ну і дійсно, не міг же міліціонер за власним розсудом їздити у свиті Тищенка. Сам начальник київської міліції і виписав малому мєнту " відряження у холуї колі". А начальнику міліції в Києві наказ дав наприклад містр(чи зам) міліціонерів, а тому мало хто може такі накази давати...
А завтра вони будуть знов людей на майдані розстрілювати.
Скільки наших славетних спецназівців вже загинуло задурно або попало в полон на о.Зміїному, в Криму та на Тендровскій косі?
Це відповідь на питання,куда ділись добровольці,що стояли в чергах на початку війни.
вони що захищають Україну? Ні! Ні! Ні! Броня!
Ці вірні сторожові пси які тільки охороняють корумповану владу!
Та несамовито кришують злодіїв та шахраїв !
На якій підставі?
"ТЦК за викликом" котлети ?
Любовь она такая... )))
Важко бійцям ЗСУ! В ці години
Звістка нова - мов отруєна вишенька:
Битись на фронті з рашистом повинні,
А у тилу ждуть їх цербери Тищенка.
Садити цього мєнта не треба,тільки віддубасити щоб спина синя стала і по всьому....
І наче він повинен займатись законотворчістю, а не рекетом з тіпами в балаклавах.
Це ГАНЬБА, а не депутат!