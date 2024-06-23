УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10416 відвідувачів онлайн
Новини
16 835 92

Побиття добровольця Krakenа Павлова у Дніпрі: Поліція Києва підтвердила присутність свого співробітника і призначила службове розслідування

Напад на ветерана Дмитра Павлова у Дніпрі

Чоловік у жилетці з надписом "Поліція" на відео інциденту, який стався між ексвійськовим підрозділу Kraken Дмитром Павловим та ймовірно охоронцями нардепа Миколи Тищенка у Дніпрі, є співробітником поліції Києва.

Про це Суспільному повідомила заступниця начальника відділу комунікацій головного управління Нацполіції міста Києва Анна Страшок, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, чоловік на відео є співробітником поліції Києва, який перебував у Дніпрі у відрядженні, де брав участь у проведенні слідчих дій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тищенка не бентежить, що його помічниця внесена у "Миротворець" і літала на концерт Лепса в Крим: А що тут такого? Це заборонено десь законом?. ВIДЕО

"По їх завершенню правоохоронець вийшов з приміщення на вулицю, став свідком конфліктних ситуацій між громадянами. Надалі до нього звернувся чоловік щодо скоєння злочину відносно його знайомої, у якої відібрали телефон. Співробітник поліції втрутився в інцидент", — повідомила вона.

Наразі, зазначила Анна Страшок, призначили службове розслідування для встановлення правомірності дій поліцейського.

Також вона додала, що слідчі дії, у яких брав участь правоохоронець, не мали жодного стосунку до активістів та публічних осіб, які перебували в тому ж місці та були учасниками інциденту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата, - Єрмак

Щодо того, яким чином працівник поліції Києва опинився у Дніпрі, правоохоронниця сказала, що у випадку, коли досудове розслідування здійснюється працівниками Києва, то вони за необхідності можуть перебувати у відрядженні в будь-якому місті країни.

Нагадаємо, що в поліції Дніпропетровщини зазначили, що місцеві правоохоронці не співпрацювали з Тищенко і не брали участь в проведенні обшуків.

Нагадаємо, 20 червня на проспекті Яворницького у центрі Дніпра сталася сутичка між групою людей у формі та балаклавах та чоловіком у цивільному.

У соцмережах писали, що чоловік у цивільному - дніпрянин Дмитро (Син) Павлов, який воював у спецпідрозділі Kraken. Також у Telegram-каналах стверджували, що на нього напали охоронці народного депутата Миколи Тищенка.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження та статтею про незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Тищенко заявив, що Павлов нібито ударив слідчого під час обшуків "шахрайських ботоферм.

Автор: 

ветерани (1116) Дніпро (3355) побиття (991) Нацполіція (15429) Тищенко Микола (353)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+98
Випадково опинився у Дніпрі разом з Тищенко.
Випадково вийшов з будівлі.
Випадково крутив не охоронців Тищенка, а ветерана з "Кракена"

Низка прикрих випадковостей...
показати весь коментар
23.06.2024 00:22 Відповісти
+55
Там еще в балаклавах "случайно" оказались сотрудники одного спецподразделения. Сплошные случайности, однако
показати весь коментар
23.06.2024 00:41 Відповісти
+47
Тобто, працівники поліції, після проведення слідчих дій ходять по вулицях й хизуються жильотками з написом поліція??

Афтограф тищенко дав?
показати весь коментар
23.06.2024 00:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Випадково опинився у Дніпрі разом з Тищенко.
Випадково вийшов з будівлі.
Випадково крутив не охоронців Тищенка, а ветерана з "Кракена"

Низка прикрих випадковостей...
показати весь коментар
23.06.2024 00:22 Відповісти
Там еще в балаклавах "случайно" оказались сотрудники одного спецподразделения. Сплошные случайности, однако
показати весь коментар
23.06.2024 00:41 Відповісти
Дуже цікаво..
Виходить Зеленьський віддав мерзотнику Тищєнко " в кормлєніє" тему кришування кол- центрів.
А Єрмак віддав прямі накази СБУ і Міліції- охороняти Каклєту під час спроб підм'яти під себе черговий колл- центр...
Ну, ну,...
показати весь коментар
23.06.2024 00:54 Відповісти
Щоб не забивали і не забували❗️
Крім щоденний ранкових вітань і вечірніх побажань робіть-малюйте і транслюйте щоденні флешмоб-вітання на тему «Тищенко...», «Коля + Андрюша =❤️...», «Мусора=ескорт...», etc.
❇️ Зробіть цю забаву українською традиційною на всіх каналах до яких дотягнетесь. Доки не побачимо результатів.
Як наприклад тут 👉 https://t.me/c/2090515766/3496
Оƕївшу владу треба дрючити невпинно.
Добрий ранок.
показати весь коментар
23.06.2024 09:38 Відповісти
"увидев толпу, Остап Бендер одел фуражку міліции Киева...."

пригадалось 😕
показати весь коментар
23.06.2024 05:32 Відповісти
Ментовска мафія всі друг друга покривають. Менти це бандити і вори і повадяться вони всі однаково як уголовники кругова порука головне не здати своїх покидьків. Оцього ж опудало з написом поліція, прислав якійсь же ментовскій пахан що працюе начальником в ментовке а по суміщенню на колю котлету.
показати весь коментар
23.06.2024 07:13 Відповісти
Катлэта пробила через Борова ТСК по колцентрах. Взял мандат и принялся колесить по городах и весях. Судя по инфе Лапина лярва околачивается возле ГУРМО, подтверждается почетными грамотами, сидит в "Миротворце" и плотно, раньше работала на Мертвечук, белоруска по происхождению.. С оружием без знаков различия могут ходить только от ГУРМО. Кирюша и раньше отмечал земляков-белорусов -Люську,депутата Шевченка его орлы шустрили вместе с Гоги в прифронтовой зоне. От ментов в группу Катлэты направлен оперок, там ещё был ЧЕЛ от Киевского ТСК. Раньше жопастому петуху помогали братки по ОПГ но рисково стало. Реакция Дерьмака прогнозируемая, он уже доложил Хрипатому об "отхожем промысле" Катлэты и Кирюши да и Татарова.
показати весь коментар
23.06.2024 12:00 Відповісти
Кто платит с тем и танцует, и, думаю не випадково
показати весь коментар
23.06.2024 08:33 Відповісти
А Анна Страшок випадково бреше людям в очі. Все як завжди.
показати весь коментар
23.06.2024 09:09 Відповісти
Краще б каклету абортували у свій час та і не було б випадковостей ...
показати весь коментар
23.06.2024 09:23 Відповісти
Мудрий нарід обрав би таку ж саму Сосиску чи Ковбасу.
показати весь коментар
23.06.2024 11:55 Відповісти
Тобто, працівники поліції, після проведення слідчих дій ходять по вулицях й хизуються жильотками з написом поліція??

Афтограф тищенко дав?
показати весь коментар
23.06.2024 00:23 Відповісти
Ніт! Співробітники прліції після закінчення слідчих дій просто підробляють на халтурках.
показати весь коментар
23.06.2024 00:54 Відповісти
Аааа! Мабудь таким чином збирають гроші й донять на ЗСУ??

Невдобненько вийшло..а ми вже такого нафантазували..
показати весь коментар
23.06.2024 00:59 Відповісти
Тищенко дав "котлету" 💸
показати весь коментар
23.06.2024 05:34 Відповісти
Або помічниця Тищенка йому дала. Або взяла...
показати весь коментар
23.06.2024 09:13 Відповісти
Та це "сосна походная".Сосе,коли хазяїну приспічить.
показати весь коментар
23.06.2024 10:46 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2024 00:30 Відповісти
Тітушня у формі.
показати весь коментар
23.06.2024 00:35 Відповісти
Еле ж!

Тільки самого Тітушку не ображайте - хлопець гарно воює
показати весь коментар
23.06.2024 05:35 Відповісти
правильно - Вадим Тітушко
показати весь коментар
23.06.2024 10:01 Відповісти
Він не воює, а служить у рембаті. А в армії опинився тому, що інакше загримів би за грати за побиття та викрадення людини
показати весь коментар
23.06.2024 10:19 Відповісти
Именно так. Да и лицо, совсем не обезображено интеллектом.
показати весь коментар
23.06.2024 09:58 Відповісти
Виконував спецзавдання колікаклєти, а що написане у відрядженні то до сраки, на паркані теж багато чого пишуть.
показати весь коментар
23.06.2024 00:36 Відповісти
І ось таку країну треба захищати. Ким захищати - та такими добровольцями як Дмитро. А як би цікаво було побачити ось таких гнид в окопі, в полоні.... П'ять років у владі ідіоти і за цей срок вся державність перейшла у дупу. Дупоголові обрали своїх. менти, сбу, всіляки дбр і тп - ярко служать дупі - бо дупа у владі - хаос. Шо хочеш те і кажи дупоголовим, а самі тим часом роби те шо краще усього вміє українська нація - з'їсти все не з'їм, але все понадкусюю. І саме такі недонаціянти і пришли до влади на прохання 73% таких же недонаціянтів дупоголовіих.
показати весь коментар
23.06.2024 00:37 Відповісти
ЗЄльоні ДЕмобілізатори,

або ДЕзертітори?
показати весь коментар
23.06.2024 05:37 Відповісти
..як же це все кончене зелене свавілля ******* , при сраном яникє такой тотальной херні не було
новини хоч не читай взагалі
крадуть , знущаються , ссуть в очі . покидьки ..
показати весь коментар
23.06.2024 00:38 Відповісти
Бо при Янику вони як ****** вкрай, то отримали ***** і де той Яник зараз. А цього мудака вже ніхто звідти не прибере, революції не зробить, з посади не попре. Він це знає, це знає вся його шобла підарасів тому і роблять що хочуть. Але чекайте, це ще тільки початок. Це буде ***** номер 2 - до ворожки не ходи.
показати весь коментар
23.06.2024 01:03 Відповісти
"Все буде"
цар Соломон
показати весь коментар
23.06.2024 05:38 Відповісти
Старі менти таки краще були, ніж ці рехформовані поліціанти. Хотіли як краще, а без мізків у рехформаторів, отримали ще гірше.
показати весь коментар
23.06.2024 00:42 Відповісти
Тоді просто не в кожного громаданина був смартфон з камерою і гарним інтернетом. Старі мєнти, навіть якщо п'яний за кермом і заплатив їм - під козирьок віддали і ідь, куди хочеш
показати весь коментар
23.06.2024 10:21 Відповісти
Мусарили охороняють слуг нарота, тому й отримали бронь від мобілізації. Українці гинуть на фронті, їх заміняють індуси й пакистанці. Але це вибір мудрого нарота
показати весь коментар
23.06.2024 00:42 Відповісти
Цікаво, на яких фронтах зараз знаходяться дніпровські полюцаї, котрі на початку лютого відмовлялися переходити в штурмову бригаду "Лють"?
показати весь коментар
23.06.2024 09:33 Відповісти
В безпечній відстані від фронту, можеш не сумніватись. Ці екс-беркута цінні для зе-влади
показати весь коментар
23.06.2024 09:36 Відповісти
Коля - котлєта дрянь і несе всю відповідальнісь особисто за те,
що коїлось у Дніпрі 😡
показати весь коментар
23.06.2024 00:43 Відповісти
это все очень плохо закончится в очень скором времени
показати весь коментар
23.06.2024 00:45 Відповісти
для вас
показати весь коментар
23.06.2024 02:56 Відповісти
для них ☹️
показати весь коментар
23.06.2024 05:39 Відповісти
Ну якщо вже почалося із відвертої брехні прес міліціонерші, значить дали команду спускати на тормозах.
Ну і дійсно, не міг же міліціонер за власним розсудом їздити у свиті Тищенка. Сам начальник київської міліції і виписав малому мєнту " відряження у холуї колі". А начальнику міліції в Києві наказ дав наприклад містр(чи зам) міліціонерів, а тому мало хто може такі накази давати...
показати весь коментар
23.06.2024 00:49 Відповісти
Безперечро понта відмазують. Чому? Бо там справді без київського начальства не обійшлося. Хоча можливий варіант, що здадуть і засвіченого понта, і якогось київського майора, зоча це малоймовірно.
показати весь коментар
23.06.2024 00:59 Відповісти
Честно,но не пойму, раньше я работал на фирме, где мусора официально работали охранниками шефа. Мы ещё смеялись с них, прохфесионалов. Офицеры бегали по офису и перекрывали кабинеты, если шеф шел в туалет. А на улице им было пофиг, напротив стройка была, они не разу не проверили. Короче, кроме защиты от таких как они другого толку не было. Ну разве может ещё и компромат собирали, на фирму, чтобы потом поиметь
показати весь коментар
23.06.2024 08:42 Відповісти
Давайте вгадаю… київський поліцай виконував особливо важливе завдання в Дніпрі по затриманню особливо небезпечного злочинця з немовлям , Тищенко там зʼявився випадково. Так співпало.
показати весь коментар
23.06.2024 00:55 Відповісти
поліція Києва підтвердила що їхніх мусара продаюця як шалави.
А завтра вони будуть знов людей на майдані розстрілювати.
показати весь коментар
23.06.2024 01:00 Відповісти
Это страна мечты Зеленой Гныды..скоро эти бронированые менты всех переловят и уничтожат..за что помирают наши ребята..за эту гнилую власть которая издевается над НАРОДОМ
показати весь коментар
23.06.2024 01:01 Відповісти
Тухлу казочку розповідають і впевнені що прокотить. Відрядження...слідчі дії...вийшов...свідок...попросили...Ну і як суспільство повинне відноситись до цього всього бардака,який чинять "заброньовані"? "Еліта" *****.
показати весь коментар
23.06.2024 01:13 Відповісти
А ніяк бо народ зробили бидлом і терпілами і все зглотне і далі буде улибатися на партрєт найвшивішого
показати весь коментар
23.06.2024 11:35 Відповісти
Це навіть не казочка, а тупа відверта брехня, і їх навіть не цікавить, що люди це розуміють
показати весь коментар
23.06.2024 13:20 Відповісти
Я противник хаоса и стрельбы на улицах - но что б выжить стране, надо уже как то припугнуть мусаровмзажравшихся
показати весь коментар
23.06.2024 01:24 Відповісти
Цікава новина. бо Кракен, це люди Буданова. Тобто Зеля з Єрмаком насрали цим на Буданова. Доречі він вже давно зник з етеру...
показати весь коментар
23.06.2024 01:32 Відповісти
Будьоному наср..ти на своїх людей!

Скільки наших славетних спецназівців вже загинуло задурно або попало в полон на о.Зміїному, в Криму та на Тендровскій косі?
показати весь коментар
23.06.2024 05:44 Відповісти
А хто такий Буданов? Це часом не той самий, хто своїм підписом відпустив перебуваючого під слідством Трубіцина?
показати весь коментар
23.06.2024 09:21 Відповісти
Країна можливостей. Це Україна. Хто б знав, що бандюк містечкового рівня Коля Каклєта зможе стати ,,політиком,, виключно тому, що колись став знаменитим, колупаючись після Ольги Фреймут в гівні незмитих унітазів розкручених ресторанів.
показати весь коментар
23.06.2024 01:39 Відповісти
Можно подумать, что раньше не так было, бандиты рванули в политику ради крыши. И пока эти партии будут торговать очередями в списках, первые места будут принадлежать преступному миру
показати весь коментар
23.06.2024 08:46 Відповісти
Ще й спме активне було... От що "броня" робить...
показати весь коментар
23.06.2024 01:44 Відповісти
Капєц. Я б їх усіх вбив.
показати весь коментар
23.06.2024 01:53 Відповісти
Дозволяю
показати весь коментар
23.06.2024 08:47 Відповісти
Ех,не за то пішов Дмитро Павлов воювати добровольцем, йшов за Україну, вільну,справедливу, де працюють закони,Конституція,бандити в тюрмах, країну мрій,де живуть щасливі і усміхненні українці...
Це відповідь на питання,куда ділись добровольці,що стояли в чергах на початку війни.
показати весь коментар
23.06.2024 01:58 Відповісти
в країні, де 70% населення таких як ти дегенератів, які можуть бути працюючі закони? Ти так само будеш грабувати країну, якщо дорвешся до кормушки.
показати весь коментар
23.06.2024 08:48 Відповісти
Так он и воевал за нашу Украину, а быдло так, явление временное
показати весь коментар
23.06.2024 08:48 Відповісти
Поліція Києва всіх за дурнів має? Вони хоч раз звертались до поліціантів "з іншого району"? Відповідь одна і та ж сама : "не наш район, дзвоніть 101". А у цього мента з Києва на лобі написано "КОРУПЦІЯ". Тільки він пішак, хтось з керівництва, його разом з котлетою відправив у відрядження в Дніпро і зараз намагається хоч щось придумати.
показати весь коментар
23.06.2024 02:06 Відповісти
Поліція Києва тупо бреше.
показати весь коментар
23.06.2024 02:34 Відповісти
Якщо поліцай не бреше то стукни його палицею, може він здох.
показати весь коментар
23.06.2024 06:05 Відповісти
Продажні корумповані поліціанти українофоби,
вони що захищають Україну? Ні! Ні! Ні! Броня!
Ці вірні сторожові пси які тільки охороняють корумповану владу!
Та несамовито кришують злодіїв та шахраїв !
показати весь коментар
23.06.2024 03:12 Відповісти
ТЦКашник теж відрядженний з Києва, випадково опинився біля підо.... ра котлети ?!!!!!!!!!
показати весь коментар
23.06.2024 04:50 Відповісти
То не ТЦК.То "охорона" кієвського бандюка.А мусора продажні були і будуть завжди.
показати весь коментар
23.06.2024 04:58 Відповісти
Були й ТЦКашники

На якій підставі?
"ТЦК за викликом" котлети ?
показати весь коментар
23.06.2024 05:47 Відповісти
Ох і чорти брехливі...
показати весь коментар
23.06.2024 05:18 Відповісти
Брехливі гандони
показати весь коментар
23.06.2024 05:31 Відповісти
Думаєте він на роботі взяв зброю і поїхав у Дніпро ? Начальника під варту що це за приватна поліція
показати весь коментар
23.06.2024 05:35 Відповісти
Що роблять ці опудала в Дніпрі?
показати весь коментар
23.06.2024 05:41 Відповісти
Всі чоловіки на фронті, тому на вулиці міста повиповзало отаке бидло.
показати весь коментар
23.06.2024 09:24 Відповісти
Начались отмазки,целая куча лосеподобных держслужбовцев призывного возраста катается с котлетой по стране,проедая средства налогоплательщика и еще,по ходу дела,бьют попавшихся под руку людей,шоу кровавого квартала продолжается.
показати весь коментар
23.06.2024 07:32 Відповісти
Київського порушника порядку, який перебував на службі в поліції - звільнити, вручити повіску і направити штурмовиком, як це роблять з комбайнерами, трактористами, водіями, які точно не охороняли бариг Коль котлет, але першими опинилися в незахищених окопах, бо матеріали на їх обладнання покрали такі як Коля котлєта, яких охороняють від військових і людей оборотні в погонах та ще зі зброєю.
показати весь коментар
23.06.2024 07:44 Відповісти
Саме цікаве, що отих мітболівських охоронців скоріш за все ще ми й оплачуємо з бюджету. Бо нардепам оплачуємо: помічників, секретарів, водіїв, охоронців. Навіть не здивуюсь, якщо то працівники ДУСі..
показати весь коментар
23.06.2024 08:35 Відповісти
Нахєр ти пишеш хєрню? мусорів, прокурв і суддів в зеленій Україні ніхто не звільняє, якщо вони виконують брудні справи влади.
показати весь коментар
23.06.2024 08:45 Відповісти
Короче, ситуація у Дніпрі була наступною: тіщєнко разом із своїми горилами приїхав у місто збирати данину з колл центрів, що грабують українців. Аби мати ще один важель впливу на нелояльні колцентри, взяв із собою мусора. Тому мусоропровід буде придумувати казочки аби відмазати свого мусора і ніхто не дізнався нахєр він туди поїхав
показати весь коментар
23.06.2024 08:53 Відповісти
"з колцентрів, що грабують українців" - це далеко не факт. Тому що будь-хто підпаде під це визначення у разі відмови заплатити Котлеті. Вони б і хлопця на гроші розвели за пошкоджений телефон (ви ж підміну телефона у відео бачили?), якби той був без свідків. Там нема дна. Це звичайна банда шахраїв а не Робін Гуди. Все те саме, що і у далеких 90-х, тільки замість звичайного шахрая цілий депутат, а замість амбалів - люди у балаклавах, мусора і "випадкові свідки" залишились ті самі. Хлопця реально врятувала впізнаваність і наявність свідків.
показати весь коментар
23.06.2024 12:20 Відповісти
Так коля-катлєта в 90х саме цим й займався
показати весь коментар
23.06.2024 13:26 Відповісти
Продажные твари! В первых рядах предателей и дезертиров. Не зря народ назвал их МУСОРАМИ (за малым исключением). Быть сейчас министром МВД - полное западло.
показати весь коментар
23.06.2024 08:59 Відповісти
ЗСУ о Тищенко запустили ФЛЕШМОБ !

Любовь она такая... )))

https://vm.tiktok.com/ZGegb8t4r/

https://vm.tiktok.com/ZGegb8PjU/

https://vm.tiktok.com/ZGegqcp2m/

https://vm.tiktok.com/ZGegqgWLt/

https://vm.tiktok.com/ZGegb1Hf1/

И много других...
показати весь коментар
23.06.2024 09:26 Відповісти
тепер залишається запитання - а яким чином коля-котлета причетний до тих слідчих дій, в яких брав участь цей співробітник київської поліції?
показати весь коментар
23.06.2024 09:59 Відповісти
Вам же відповіли - випадково. Все в житті випадково. Найголовніша " випадковість" - результати виборів 2019.
показати весь коментар
23.06.2024 10:15 Відповісти
Вот і вся відповідь живимо ми в правовій державі чі ні , почались відмазки всіх і вся .Винним зроблять бійця . Як же воно все це зайб....🤬
показати весь коментар
23.06.2024 11:05 Відповісти
Резонансне

Важко бійцям ЗСУ! В ці години
Звістка нова - мов отруєна вишенька:
Битись на фронті з рашистом повинні,
А у тилу ждуть їх цербери Тищенка.
показати весь коментар
23.06.2024 11:25 Відповісти
Тобто? Коли , на законну вимогу військового не знімати його посвідчення , помічниця тищенко продовжує зйомку і військовий припиняє її забравши телефон, то поліціянт кваліфікує це як злочин і втручається в конфлікт! А коли при ньому, три здоровенних бугая, двоє з яких одягнені в невстановлену військову форму і балаклави , намагаються вирвати коляску з дитиною з рук батька, то для нього це не є Кіднепінгом, тяжким злочином, йому важливіше телефон помічниці тищенко! А зараз повилазять Зе-лені посіпаки і почнуть сцяти всім в очі, що це ІПСО, що це все секта поганих порохоботів нагнітає, а Володимир Олександрович з Андрієм Борисовичем це не 200 кіло лайна, а 200 кіло чистого золота!
показати весь коментар
23.06.2024 11:38 Відповісти
І зелені гниди, на чолі із сірим кардиналом з банкової, який поспішив для понта відхреститися від свого спільника та дружбана колі-котлети, з таким "токсичним шлейфом" зібралися на переговори про вступ до ЄС? А сам зельцман, "неперевершений містечковий оратор", нічого не прогундосив про цю подію, мабуть йому не підготували текст, який відповідає цій події, правда з ним це не вперше. Я вже не кажу про відсутність реакції головного кнура у Раді, стефанчука.
показати весь коментар
23.06.2024 11:58 Відповісти
т.е у той женщины с утиными губами, которая и заколотила это непотребство, еще пострадавшие телефон отобрали, оказывается? Какие злодеи. Да Тищенко надо наградить новым телефоном. За счет ЗСУ.
показати весь коментар
23.06.2024 12:17 Відповісти
Цей мєнт неадекватний - бачив на відео, хотів затримати Павлова ніби за поцуплений у сєпарки телефон,, хоча телефон весь час був у сєпарки в руках.
Садити цього мєнта не треба,тільки віддубасити щоб спина синя стала і по всьому....
показати весь коментар
23.06.2024 12:41 Відповісти
Да шо ви гаварітє. А там один Клименко казав, шо там взагалі співробітників поліціі не було. А є ще одне відео, де поліцейських набігло просто море
показати весь коментар
23.06.2024 13:17 Відповісти
Вот скорей всего еще один мимо проходящий/командировочный...
показати весь коментар
23.06.2024 19:26 Відповісти
Прямо "міліціонер"? стількі випадковостей.. Ну залишилось його випадково в тюрму посадити, разом з начальником який його випадково в ту командіровку в Дніпро відправив. Та ще й інших в балаклавах, треба випадково в піхтоу кракена віддати, а тіщенка випадково позбавити звання народного депутата, бо він себе веде як бандюган, а не як депутат.

І наче він повинен займатись законотворчістю, а не рекетом з тіпами в балаклавах.

Це ГАНЬБА, а не депутат!
показати весь коментар
24.06.2024 06:11 Відповісти
 
 