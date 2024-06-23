РУС
Избиение добровольца Krakenа Павлова в Днепре: Полиция Киева подтвердила присутствие своего сотрудника и назначила служебное расследование

Напад на ветерана Дмитра Павлова у Дніпрі

Мужчина в жилетке с надписью "Полиция" на видео инцидента, который произошел между экс-военным подразделения Kraken Дмитрием Павловым и вероятно охранниками нардепа Николая Тищенко в Днепре, является сотрудником полиции Киева.

Об этом Суспільному сообщила заместитель начальника отдела коммуникаций главного управления Нацполиции города Киева Анна Страшок, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, мужчина на видео является сотрудником полиции Киева, который находился в Днепре в командировке, где участвовал в проведении следственных действий.

Читайте: Тищенко не смущает, что его помощница внесена в "Миротворец" и летала на концерт Лепса в Крым: А что тут такого? Это запрещено где-нибудь законом? ВИДЕО

"По их завершению милиционер вышел из помещения на улицу, стал свидетелем конфликтных ситуаций между гражданами. В дальнейшем к нему обратился мужчина относительно совершения преступления в отношении его знакомой, у которой отобрали телефон. Сотрудник полиции вмешался в инцидент", - сообщила она.

Сейчас, отметила Анна Страшок, назначили служебное расследование для установления правомерности действий полицейского.

Также она добавила, что следственные действия, в которых участвовал милиционер, не имели никакого отношения к активистам и публичным лицам, которые находились в том же месте и были участниками инцидента.

Читайте также: Поведение Тищенко несовместимо со статусом народного депутата, - Ермак

Относительно того, каким образом работник полиции Киева оказался в Днепре, правоохранительница сказала, что в случае, когда досудебное расследование осуществляется работниками Киева, то они при необходимости могут находиться в командировке в любом городе страны.

Напомним, что в полиции Днепропетровщины отметили, что местные правоохранители не сотрудничали с Тищенко и не участвовали в проведении обысков.

Напомним, 20 июня на проспекте Яворницкого в центре Днепра произошла стычка между группой людей в форме и балаклавах и мужчиной в штатском.

В соцсетях писали, что мужчина в штатском - днепрянин Дмитрий (Сын) Павлов, который воевал в спецподразделении Kraken. Также в Telegram-каналах утверждали, что на него напали охранники народного депутата Николая Тищенко.

Полиция открыла два уголовных производства по статье об умышленном легком телесном повреждении и статье о незаконном лишении свободы или похищении человека.

Тищенко заявил, что Павлов якобы ударил следователя во время обысков "мошеннических ботоферм".

ветераны (1134) Днепр (4492) избиение (9854) Нацполиция (16712) Тищенко Николай (338)
Випадково опинився у Дніпрі разом з Тищенко.
Випадково вийшов з будівлі.
Випадково крутив не охоронців Тищенка, а ветерана з "Кракена"

Низка прикрих випадковостей...
показать весь комментарий
23.06.2024 00:22 Ответить
Там еще в балаклавах "случайно" оказались сотрудники одного спецподразделения. Сплошные случайности, однако
показать весь комментарий
23.06.2024 00:41 Ответить
Дуже цікаво..
Виходить Зеленьський віддав мерзотнику Тищєнко " в кормлєніє" тему кришування кол- центрів.
А Єрмак віддав прямі накази СБУ і Міліції- охороняти Каклєту під час спроб підм'яти під себе черговий колл- центр...
Ну, ну,...
показать весь комментарий
23.06.2024 00:54 Ответить
Щоб не забивали і не забували❗️
Крім щоденний ранкових вітань і вечірніх побажань робіть-малюйте і транслюйте щоденні флешмоб-вітання на тему «Тищенко...», «Коля + Андрюша =❤️...», «Мусора=ескорт...», etc.
❇️ Зробіть цю забаву українською традиційною на всіх каналах до яких дотягнетесь. Доки не побачимо результатів.
Як наприклад тут 👉 https://t.me/c/2090515766/3496
Оƕївшу владу треба дрючити невпинно.
Добрий ранок.
показать весь комментарий
23.06.2024 09:38 Ответить
"увидев толпу, Остап Бендер одел фуражку міліции Киева...."

пригадалось 😕
показать весь комментарий
23.06.2024 05:32 Ответить
Ментовска мафія всі друг друга покривають. Менти це бандити і вори і повадяться вони всі однаково як уголовники кругова порука головне не здати своїх покидьків. Оцього ж опудало з написом поліція, прислав якійсь же ментовскій пахан що працюе начальником в ментовке а по суміщенню на колю котлету.
показать весь комментарий
23.06.2024 07:13 Ответить
Катлэта пробила через Борова ТСК по колцентрах. Взял мандат и принялся колесить по городах и весях. Судя по инфе Лапина лярва околачивается возле ГУРМО, подтверждается почетными грамотами, сидит в "Миротворце" и плотно, раньше работала на Мертвечук, белоруска по происхождению.. С оружием без знаков различия могут ходить только от ГУРМО. Кирюша и раньше отмечал земляков-белорусов -Люську,депутата Шевченка его орлы шустрили вместе с Гоги в прифронтовой зоне. От ментов в группу Катлэты направлен оперок, там ещё был ЧЕЛ от Киевского ТСК. Раньше жопастому петуху помогали братки по ОПГ но рисково стало. Реакция Дерьмака прогнозируемая, он уже доложил Хрипатому об "отхожем промысле" Катлэты и Кирюши да и Татарова.
показать весь комментарий
23.06.2024 12:00 Ответить
Кто платит с тем и танцует, и, думаю не випадково
показать весь комментарий
23.06.2024 08:33 Ответить
А Анна Страшок випадково бреше людям в очі. Все як завжди.
показать весь комментарий
23.06.2024 09:09 Ответить
Краще б каклету абортували у свій час та і не було б випадковостей ...
показать весь комментарий
23.06.2024 09:23 Ответить
Мудрий нарід обрав би таку ж саму Сосиску чи Ковбасу.
показать весь комментарий
23.06.2024 11:55 Ответить
Тобто, працівники поліції, після проведення слідчих дій ходять по вулицях й хизуються жильотками з написом поліція??

Афтограф тищенко дав?
показать весь комментарий
23.06.2024 00:23 Ответить
Ніт! Співробітники прліції після закінчення слідчих дій просто підробляють на халтурках.
показать весь комментарий
23.06.2024 00:54 Ответить
Аааа! Мабудь таким чином збирають гроші й донять на ЗСУ??

Невдобненько вийшло..а ми вже такого нафантазували..
показать весь комментарий
23.06.2024 00:59 Ответить
Тищенко дав "котлету" 💸
показать весь комментарий
23.06.2024 05:34 Ответить
Або помічниця Тищенка йому дала. Або взяла...
показать весь комментарий
23.06.2024 09:13 Ответить
Та це "сосна походная".Сосе,коли хазяїну приспічить.
показать весь комментарий
23.06.2024 10:46 Ответить
показать весь комментарий
23.06.2024 00:30 Ответить
Тітушня у формі.
показать весь комментарий
23.06.2024 00:35 Ответить
Еле ж!

Тільки самого Тітушку не ображайте - хлопець гарно воює
показать весь комментарий
23.06.2024 05:35 Ответить
правильно - Вадим Тітушко
показать весь комментарий
23.06.2024 10:01 Ответить
Він не воює, а служить у рембаті. А в армії опинився тому, що інакше загримів би за грати за побиття та викрадення людини
показать весь комментарий
23.06.2024 10:19 Ответить
Именно так. Да и лицо, совсем не обезображено интеллектом.
показать весь комментарий
23.06.2024 09:58 Ответить
Виконував спецзавдання колікаклєти, а що написане у відрядженні то до сраки, на паркані теж багато чого пишуть.
показать весь комментарий
23.06.2024 00:36 Ответить
І ось таку країну треба захищати. Ким захищати - та такими добровольцями як Дмитро. А як би цікаво було побачити ось таких гнид в окопі, в полоні.... П'ять років у владі ідіоти і за цей срок вся державність перейшла у дупу. Дупоголові обрали своїх. менти, сбу, всіляки дбр і тп - ярко служать дупі - бо дупа у владі - хаос. Шо хочеш те і кажи дупоголовим, а самі тим часом роби те шо краще усього вміє українська нація - з'їсти все не з'їм, але все понадкусюю. І саме такі недонаціянти і пришли до влади на прохання 73% таких же недонаціянтів дупоголовіих.
показать весь комментарий
23.06.2024 00:37 Ответить
ЗЄльоні ДЕмобілізатори,

або ДЕзертітори?
показать весь комментарий
23.06.2024 05:37 Ответить
..як же це все кончене зелене свавілля ******* , при сраном яникє такой тотальной херні не було
новини хоч не читай взагалі
крадуть , знущаються , ссуть в очі . покидьки ..
показать весь комментарий
23.06.2024 00:38 Ответить
Бо при Янику вони як ****** вкрай, то отримали ***** і де той Яник зараз. А цього мудака вже ніхто звідти не прибере, революції не зробить, з посади не попре. Він це знає, це знає вся його шобла підарасів тому і роблять що хочуть. Але чекайте, це ще тільки початок. Це буде ***** номер 2 - до ворожки не ходи.
показать весь комментарий
23.06.2024 01:03 Ответить
"Все буде"
цар Соломон
показать весь комментарий
23.06.2024 05:38 Ответить
Старі менти таки краще були, ніж ці рехформовані поліціанти. Хотіли як краще, а без мізків у рехформаторів, отримали ще гірше.
показать весь комментарий
23.06.2024 00:42 Ответить
Тоді просто не в кожного громаданина був смартфон з камерою і гарним інтернетом. Старі мєнти, навіть якщо п'яний за кермом і заплатив їм - під козирьок віддали і ідь, куди хочеш
показать весь комментарий
23.06.2024 10:21 Ответить
Мусарили охороняють слуг нарота, тому й отримали бронь від мобілізації. Українці гинуть на фронті, їх заміняють індуси й пакистанці. Але це вибір мудрого нарота
показать весь комментарий
23.06.2024 00:42 Ответить
Цікаво, на яких фронтах зараз знаходяться дніпровські полюцаї, котрі на початку лютого відмовлялися переходити в штурмову бригаду "Лють"?
показать весь комментарий
23.06.2024 09:33 Ответить
В безпечній відстані від фронту, можеш не сумніватись. Ці екс-беркута цінні для зе-влади
показать весь комментарий
23.06.2024 09:36 Ответить
Коля - котлєта дрянь і несе всю відповідальнісь особисто за те,
що коїлось у Дніпрі 😡
показать весь комментарий
23.06.2024 00:43 Ответить
это все очень плохо закончится в очень скором времени
показать весь комментарий
23.06.2024 00:45 Ответить
для вас
показать весь комментарий
23.06.2024 02:56 Ответить
для них ☹️
показать весь комментарий
23.06.2024 05:39 Ответить
Ну якщо вже почалося із відвертої брехні прес міліціонерші, значить дали команду спускати на тормозах.
Ну і дійсно, не міг же міліціонер за власним розсудом їздити у свиті Тищенка. Сам начальник київської міліції і виписав малому мєнту " відряження у холуї колі". А начальнику міліції в Києві наказ дав наприклад містр(чи зам) міліціонерів, а тому мало хто може такі накази давати...
показать весь комментарий
23.06.2024 00:49 Ответить
Безперечро понта відмазують. Чому? Бо там справді без київського начальства не обійшлося. Хоча можливий варіант, що здадуть і засвіченого понта, і якогось київського майора, зоча це малоймовірно.
показать весь комментарий
23.06.2024 00:59 Ответить
Честно,но не пойму, раньше я работал на фирме, где мусора официально работали охранниками шефа. Мы ещё смеялись с них, прохфесионалов. Офицеры бегали по офису и перекрывали кабинеты, если шеф шел в туалет. А на улице им было пофиг, напротив стройка была, они не разу не проверили. Короче, кроме защиты от таких как они другого толку не было. Ну разве может ещё и компромат собирали, на фирму, чтобы потом поиметь
показать весь комментарий
23.06.2024 08:42 Ответить
Давайте вгадаю… київський поліцай виконував особливо важливе завдання в Дніпрі по затриманню особливо небезпечного злочинця з немовлям , Тищенко там зʼявився випадково. Так співпало.
показать весь комментарий
23.06.2024 00:55 Ответить
поліція Києва підтвердила що їхніх мусара продаюця як шалави.
А завтра вони будуть знов людей на майдані розстрілювати.
показать весь комментарий
23.06.2024 01:00 Ответить
Это страна мечты Зеленой Гныды..скоро эти бронированые менты всех переловят и уничтожат..за что помирают наши ребята..за эту гнилую власть которая издевается над НАРОДОМ
показать весь комментарий
23.06.2024 01:01 Ответить
Тухлу казочку розповідають і впевнені що прокотить. Відрядження...слідчі дії...вийшов...свідок...попросили...Ну і як суспільство повинне відноситись до цього всього бардака,який чинять "заброньовані"? "Еліта" *****.
показать весь комментарий
23.06.2024 01:13 Ответить
А ніяк бо народ зробили бидлом і терпілами і все зглотне і далі буде улибатися на партрєт найвшивішого
показать весь комментарий
23.06.2024 11:35 Ответить
Це навіть не казочка, а тупа відверта брехня, і їх навіть не цікавить, що люди це розуміють
показать весь комментарий
23.06.2024 13:20 Ответить
Я противник хаоса и стрельбы на улицах - но что б выжить стране, надо уже как то припугнуть мусаровмзажравшихся
показать весь комментарий
23.06.2024 01:24 Ответить
Цікава новина. бо Кракен, це люди Буданова. Тобто Зеля з Єрмаком насрали цим на Буданова. Доречі він вже давно зник з етеру...
показать весь комментарий
23.06.2024 01:32 Ответить
Будьоному наср..ти на своїх людей!

Скільки наших славетних спецназівців вже загинуло задурно або попало в полон на о.Зміїному, в Криму та на Тендровскій косі?
показать весь комментарий
23.06.2024 05:44 Ответить
А хто такий Буданов? Це часом не той самий, хто своїм підписом відпустив перебуваючого під слідством Трубіцина?
показать весь комментарий
23.06.2024 09:21 Ответить
Країна можливостей. Це Україна. Хто б знав, що бандюк містечкового рівня Коля Каклєта зможе стати ,,політиком,, виключно тому, що колись став знаменитим, колупаючись після Ольги Фреймут в гівні незмитих унітазів розкручених ресторанів.
показать весь комментарий
23.06.2024 01:39 Ответить
Можно подумать, что раньше не так было, бандиты рванули в политику ради крыши. И пока эти партии будут торговать очередями в списках, первые места будут принадлежать преступному миру
показать весь комментарий
23.06.2024 08:46 Ответить
Ще й спме активне було... От що "броня" робить...
показать весь комментарий
23.06.2024 01:44 Ответить
Капєц. Я б їх усіх вбив.
показать весь комментарий
23.06.2024 01:53 Ответить
Дозволяю
показать весь комментарий
23.06.2024 08:47 Ответить
Ех,не за то пішов Дмитро Павлов воювати добровольцем, йшов за Україну, вільну,справедливу, де працюють закони,Конституція,бандити в тюрмах, країну мрій,де живуть щасливі і усміхненні українці...
Це відповідь на питання,куда ділись добровольці,що стояли в чергах на початку війни.
показать весь комментарий
23.06.2024 01:58 Ответить
в країні, де 70% населення таких як ти дегенератів, які можуть бути працюючі закони? Ти так само будеш грабувати країну, якщо дорвешся до кормушки.
показать весь комментарий
23.06.2024 08:48 Ответить
Так он и воевал за нашу Украину, а быдло так, явление временное
показать весь комментарий
23.06.2024 08:48 Ответить
Поліція Києва всіх за дурнів має? Вони хоч раз звертались до поліціантів "з іншого району"? Відповідь одна і та ж сама : "не наш район, дзвоніть 101". А у цього мента з Києва на лобі написано "КОРУПЦІЯ". Тільки він пішак, хтось з керівництва, його разом з котлетою відправив у відрядження в Дніпро і зараз намагається хоч щось придумати.
показать весь комментарий
23.06.2024 02:06 Ответить
Поліція Києва тупо бреше.
показать весь комментарий
23.06.2024 02:34 Ответить
Якщо поліцай не бреше то стукни його палицею, може він здох.
показать весь комментарий
23.06.2024 06:05 Ответить
Продажні корумповані поліціанти українофоби,
вони що захищають Україну? Ні! Ні! Ні! Броня!
Ці вірні сторожові пси які тільки охороняють корумповану владу!
Та несамовито кришують злодіїв та шахраїв !
показать весь комментарий
23.06.2024 03:12 Ответить
ТЦКашник теж відрядженний з Києва, випадково опинився біля підо.... ра котлети ?!!!!!!!!!
показать весь комментарий
23.06.2024 04:50 Ответить
То не ТЦК.То "охорона" кієвського бандюка.А мусора продажні були і будуть завжди.
показать весь комментарий
23.06.2024 04:58 Ответить
Були й ТЦКашники

На якій підставі?
"ТЦК за викликом" котлети ?
показать весь комментарий
23.06.2024 05:47 Ответить
Ох і чорти брехливі...
показать весь комментарий
23.06.2024 05:18 Ответить
Брехливі гандони
показать весь комментарий
23.06.2024 05:31 Ответить
Думаєте він на роботі взяв зброю і поїхав у Дніпро ? Начальника під варту що це за приватна поліція
показать весь комментарий
23.06.2024 05:35 Ответить
Що роблять ці опудала в Дніпрі?
показать весь комментарий
23.06.2024 05:41 Ответить
Всі чоловіки на фронті, тому на вулиці міста повиповзало отаке бидло.
показать весь комментарий
23.06.2024 09:24 Ответить
Начались отмазки,целая куча лосеподобных держслужбовцев призывного возраста катается с котлетой по стране,проедая средства налогоплательщика и еще,по ходу дела,бьют попавшихся под руку людей,шоу кровавого квартала продолжается.
показать весь комментарий
23.06.2024 07:32 Ответить
Київського порушника порядку, який перебував на службі в поліції - звільнити, вручити повіску і направити штурмовиком, як це роблять з комбайнерами, трактористами, водіями, які точно не охороняли бариг Коль котлет, але першими опинилися в незахищених окопах, бо матеріали на їх обладнання покрали такі як Коля котлєта, яких охороняють від військових і людей оборотні в погонах та ще зі зброєю.
показать весь комментарий
23.06.2024 07:44 Ответить
Саме цікаве, що отих мітболівських охоронців скоріш за все ще ми й оплачуємо з бюджету. Бо нардепам оплачуємо: помічників, секретарів, водіїв, охоронців. Навіть не здивуюсь, якщо то працівники ДУСі..
показать весь комментарий
23.06.2024 08:35 Ответить
Нахєр ти пишеш хєрню? мусорів, прокурв і суддів в зеленій Україні ніхто не звільняє, якщо вони виконують брудні справи влади.
показать весь комментарий
23.06.2024 08:45 Ответить
Короче, ситуація у Дніпрі була наступною: тіщєнко разом із своїми горилами приїхав у місто збирати данину з колл центрів, що грабують українців. Аби мати ще один важель впливу на нелояльні колцентри, взяв із собою мусора. Тому мусоропровід буде придумувати казочки аби відмазати свого мусора і ніхто не дізнався нахєр він туди поїхав
показать весь комментарий
23.06.2024 08:53 Ответить
"з колцентрів, що грабують українців" - це далеко не факт. Тому що будь-хто підпаде під це визначення у разі відмови заплатити Котлеті. Вони б і хлопця на гроші розвели за пошкоджений телефон (ви ж підміну телефона у відео бачили?), якби той був без свідків. Там нема дна. Це звичайна банда шахраїв а не Робін Гуди. Все те саме, що і у далеких 90-х, тільки замість звичайного шахрая цілий депутат, а замість амбалів - люди у балаклавах, мусора і "випадкові свідки" залишились ті самі. Хлопця реально врятувала впізнаваність і наявність свідків.
показать весь комментарий
23.06.2024 12:20 Ответить
Так коля-катлєта в 90х саме цим й займався
показать весь комментарий
23.06.2024 13:26 Ответить
Продажные твари! В первых рядах предателей и дезертиров. Не зря народ назвал их МУСОРАМИ (за малым исключением). Быть сейчас министром МВД - полное западло.
показать весь комментарий
23.06.2024 08:59 Ответить
ЗСУ о Тищенко запустили ФЛЕШМОБ !

Любовь она такая... )))

https://vm.tiktok.com/ZGegb8t4r/

https://vm.tiktok.com/ZGegb8PjU/

https://vm.tiktok.com/ZGegqcp2m/

https://vm.tiktok.com/ZGegqgWLt/

https://vm.tiktok.com/ZGegb1Hf1/

И много других...
показать весь комментарий
23.06.2024 09:26 Ответить
тепер залишається запитання - а яким чином коля-котлета причетний до тих слідчих дій, в яких брав участь цей співробітник київської поліції?
показать весь комментарий
23.06.2024 09:59 Ответить
Вам же відповіли - випадково. Все в житті випадково. Найголовніша " випадковість" - результати виборів 2019.
показать весь комментарий
23.06.2024 10:15 Ответить
Вот і вся відповідь живимо ми в правовій державі чі ні , почались відмазки всіх і вся .Винним зроблять бійця . Як же воно все це зайб....🤬
показать весь комментарий
23.06.2024 11:05 Ответить
Резонансне

Важко бійцям ЗСУ! В ці години
Звістка нова - мов отруєна вишенька:
Битись на фронті з рашистом повинні,
А у тилу ждуть їх цербери Тищенка.
показать весь комментарий
23.06.2024 11:25 Ответить
Тобто? Коли , на законну вимогу військового не знімати його посвідчення , помічниця тищенко продовжує зйомку і військовий припиняє її забравши телефон, то поліціянт кваліфікує це як злочин і втручається в конфлікт! А коли при ньому, три здоровенних бугая, двоє з яких одягнені в невстановлену військову форму і балаклави , намагаються вирвати коляску з дитиною з рук батька, то для нього це не є Кіднепінгом, тяжким злочином, йому важливіше телефон помічниці тищенко! А зараз повилазять Зе-лені посіпаки і почнуть сцяти всім в очі, що це ІПСО, що це все секта поганих порохоботів нагнітає, а Володимир Олександрович з Андрієм Борисовичем це не 200 кіло лайна, а 200 кіло чистого золота!
показать весь комментарий
23.06.2024 11:38 Ответить
І зелені гниди, на чолі із сірим кардиналом з банкової, який поспішив для понта відхреститися від свого спільника та дружбана колі-котлети, з таким "токсичним шлейфом" зібралися на переговори про вступ до ЄС? А сам зельцман, "неперевершений містечковий оратор", нічого не прогундосив про цю подію, мабуть йому не підготували текст, який відповідає цій події, правда з ним це не вперше. Я вже не кажу про відсутність реакції головного кнура у Раді, стефанчука.
показать весь комментарий
23.06.2024 11:58 Ответить
т.е у той женщины с утиными губами, которая и заколотила это непотребство, еще пострадавшие телефон отобрали, оказывается? Какие злодеи. Да Тищенко надо наградить новым телефоном. За счет ЗСУ.
показать весь комментарий
23.06.2024 12:17 Ответить
Цей мєнт неадекватний - бачив на відео, хотів затримати Павлова ніби за поцуплений у сєпарки телефон,, хоча телефон весь час був у сєпарки в руках.
Садити цього мєнта не треба,тільки віддубасити щоб спина синя стала і по всьому....
показать весь комментарий
23.06.2024 12:41 Ответить
Да шо ви гаварітє. А там один Клименко казав, шо там взагалі співробітників поліціі не було. А є ще одне відео, де поліцейських набігло просто море
показать весь комментарий
23.06.2024 13:17 Ответить
Вот скорей всего еще один мимо проходящий/командировочный...
показать весь комментарий
23.06.2024 19:26 Ответить
Прямо "міліціонер"? стількі випадковостей.. Ну залишилось його випадково в тюрму посадити, разом з начальником який його випадково в ту командіровку в Дніпро відправив. Та ще й інших в балаклавах, треба випадково в піхтоу кракена віддати, а тіщенка випадково позбавити звання народного депутата, бо він себе веде як бандюган, а не як депутат.

І наче він повинен займатись законотворчістю, а не рекетом з тіпами в балаклавах.

Це ГАНЬБА, а не депутат!
показать весь комментарий
24.06.2024 06:11 Ответить
 
 