Избиение добровольца Krakenа Павлова в Днепре: Полиция Киева подтвердила присутствие своего сотрудника и назначила служебное расследование

Мужчина в жилетке с надписью "Полиция" на видео инцидента, который произошел между экс-военным подразделения Kraken Дмитрием Павловым и вероятно охранниками нардепа Николая Тищенко в Днепре, является сотрудником полиции Киева.

Об этом Суспільному сообщила заместитель начальника отдела коммуникаций главного управления Нацполиции города Киева Анна Страшок, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, мужчина на видео является сотрудником полиции Киева, который находился в Днепре в командировке, где участвовал в проведении следственных действий.

"По их завершению милиционер вышел из помещения на улицу, стал свидетелем конфликтных ситуаций между гражданами. В дальнейшем к нему обратился мужчина относительно совершения преступления в отношении его знакомой, у которой отобрали телефон. Сотрудник полиции вмешался в инцидент", - сообщила она.

Сейчас, отметила Анна Страшок, назначили служебное расследование для установления правомерности действий полицейского.

Также она добавила, что следственные действия, в которых участвовал милиционер, не имели никакого отношения к активистам и публичным лицам, которые находились в том же месте и были участниками инцидента.

Относительно того, каким образом работник полиции Киева оказался в Днепре, правоохранительница сказала, что в случае, когда досудебное расследование осуществляется работниками Киева, то они при необходимости могут находиться в командировке в любом городе страны.

Напомним, что в полиции Днепропетровщины отметили, что местные правоохранители не сотрудничали с Тищенко и не участвовали в проведении обысков.

Напомним, 20 июня на проспекте Яворницкого в центре Днепра произошла стычка между группой людей в форме и балаклавах и мужчиной в штатском.

В соцсетях писали, что мужчина в штатском - днепрянин Дмитрий (Сын) Павлов, который воевал в спецподразделении Kraken. Также в Telegram-каналах утверждали, что на него напали охранники народного депутата Николая Тищенко.

Полиция открыла два уголовных производства по статье об умышленном легком телесном повреждении и статье о незаконном лишении свободы или похищении человека.

Тищенко заявил, что Павлов якобы ударил следователя во время обысков "мошеннических ботоферм".