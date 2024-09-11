Побиття ветерана у Смілі: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою
11 вересня Смілянський міськрайонний суд задовольнив клопотання слідчих поліціі та прокуратури і обрав фігуранту справи про побиття військового у Смілі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції України.
У пресслужбі нагадують, що за результатами комплексу розшукових заходів правоохоронці затримали підозрюваного у побитті ветерана війни та вимаганні від нього коштів у Смілі на Черкащині.
Напередодні в місті Сміла на Черкащині місцевий кримінальний авторитет Вадим Долотенко побив ветерана Анатолія Гончаренка. Докладніше про історію із побиттям військового на Черкащині читайте за посиланням.
Раніше повідомлялося, що поліцейські затримали підозрюваного у побитті ветерана у Смілі на Черкащині, порушено кримінальні провадження за чотирма статтями.
Також раніше глава МВС Ігор Клименко повідомляв, що розпочато перевірку щодо можливої бездіяльності місцевих поліцейських у ситуації з побиттям ветерана у Смілі.
Згодом у справі про побиття ветерана у Смілі на Черкащині підозру отримав ще один фігурант.
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Коли калічили військового у 4-х, то такі бааальшиє були, такі сміливі були.
А потім опа, такі маленькі бл@дь та по готелях ховатися давай.
Тьфу, БИДЛО!!!!!
який там не судимий будеш!
Ви що верзете?
Ну, давай, відповідай.
Ти ж сміливий, так?
Зараз я подивлюся, який ти сміливий.
Давай, відповідай, ти мені погрожуєш?
Чекаю.
Ваш пост це погроза мені розправою?
Ну, ти ж сміливий, давай, розкажи, що ти мені погрожував розправою.
Чого ти зник? Не бійся. Ти ж сміливий!
Вимені погрожували розправою в Вашому пості за ?
Чи Ви ще маленький хлопчик такий, котрий не розуміє, що він зробив?
розправою?
Чекаю на відповідь до 21години середи 11 вересня 2024 року.
Далі звертаюся в поліцію.
Прошу адміністрацію форуму не видаляти цю сторінку форуму для збереження її для подальших процесуальних дій.
Не судіть, щоб і вас не судили; бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас, і якою мірою будете міряти, такою відміряють вам. І чого в оці брата свого ти заскалку бачиш, колоди ж у власному оці не чуєш? Або як ти скажеш до брата свого: Давай вийму я заскалку з ока твого, коли он колода у власному оці? Лицеміре, вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти заскалку з ока брата твого.
Завтра буде подана заява в поліцію.
Юристи кажуть, що буде тягомотина, але притягнути до відповідальності за погрозу можна.
До зустрічі в суді, пане Joshua Brooks.
Ось так, шановні, ставляться на своє місце "сміливі" Joshua Brooks та йому подібні.
Так відповідь буде, то була погроза розправою, чи ви неподоумению своему совершили
чудовищною и роковую ошибку.
21 година минула. Ще можу почекати на Ваше вибачення.
Чекаю.
За свої слова треба вміти відповідати.
Як ті, хто військового вдарив тишком, коли той просто розмовляв та не чекав удару, а потім
Ти ж тут такий сміливий, ну, докажи, що ти сміливий, відповідай: ти мені погрожуєш?
Чекаю,шановний.
Ви тільки що мені погрожували?
Чекаю
А чому ж це бидло не вийшло на зустріч спецназу, коли бидлятину заарештовували і кеееек дало
б лівою спецназу?
Куди зникла самовпевненість у бидла коли спецназ з'явився?
Мабуть, бидлятина навколішках повзало перед спецназом, харьку свою сльозами, соплями
зеленими залило: та я маленький хлопчик такий, сцикливий та обосраний, не бийте, дядєчки,
зємлю їсти буду не вінаватай яяяяяяя-ааахаахаааа!
Тьфу! БИДЛО!