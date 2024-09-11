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Новини
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Побиття ветерана у Смілі: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою

Кримінальному авторитету Вадиму Долотенку обирають запобіжний захід у справі про побиття військового у місті Сміла

11 вересня Смілянський міськрайонний суд задовольнив клопотання слідчих поліціі та прокуратури і обрав фігуранту справи про побиття військового у Смілі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції України.

У пресслужбі нагадують, що за результатами комплексу розшукових заходів правоохоронці затримали підозрюваного у побитті ветерана війни та вимаганні від нього коштів у Смілі на Черкащині. 

Напередодні в місті Сміла на Черкащині місцевий кримінальний авторитет Вадим Долотенко побив ветерана Анатолія Гончаренка. Докладніше про історію із побиттям військового на Черкащині читайте за посиланням.

Раніше повідомлялося, що поліцейські затримали підозрюваного у побитті ветерана у Смілі на Черкащині, порушено кримінальні провадження за чотирма статтями.

Також раніше глава МВС Ігор Клименко повідомляв, що розпочато перевірку щодо можливої бездіяльності місцевих поліцейських у ситуації з побиттям ветерана у Смілі.

Згодом у справі про побиття ветерана у Смілі на Черкащині підозру отримав ще один фігурант.

Читайте: Біля Михайлівського собору напали на митрополита Климента, який є військовослужбовцем ЗСУ. Нацполіція встановлює обставини події (оновлено). ФОТО

Автор: 

побиття (934) суд (11674) запобіжний захід (487) Сміла (59) Чернігівська область (908)


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Топ коментарі
+35
гаплик бидлу.

Коли калічили військового у 4-х, то такі бааальшиє були, такі сміливі були.
А потім опа, такі маленькі бл@дь та по готелях ховатися давай.

Тьфу, БИДЛО!!!!!
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11.09.2024 18:27
+18
у 4-х чи 5х бити одного?
який там не судимий будеш!
Ви що верзете?
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11.09.2024 18:34
+13
А ти, бидлото, чого мордяку розкрило, бандюка захищаєш? Бо що? Сам з таких, чи з тих, що з ними в долі? цілком можливо, що з тих пригодованих мєнтів, які за тим всім дійством спостерігали. А що, жим, жим? А ти його вазелінчиком змасти, щоб так боляче не було...
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11.09.2024 19:21
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гаплик бидлу.

Коли калічили військового у 4-х, то такі бааальшиє були, такі сміливі були.
А потім опа, такі маленькі бл@дь та по готелях ховатися давай.

Тьфу, БИДЛО!!!!!
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11.09.2024 18:27 Відповісти
у 4-х чи 5х бити одного?
який там не судимий будеш!
Ви що верзете?
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11.09.2024 18:34 Відповісти
А ти, бидлото, чого мордяку розкрило, бандюка захищаєш? Бо що? Сам з таких, чи з тих, що з ними в долі? цілком можливо, що з тих пригодованих мєнтів, які за тим всім дійством спостерігали. А що, жим, жим? А ти його вазелінчиком змасти, щоб так боляче не було...
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11.09.2024 19:21 Відповісти
Це погроза?
Ну, давай, відповідай.
Ти ж сміливий, так?

Зараз я подивлюся, який ти сміливий.

Давай, відповідай, ти мені погрожуєш?

Чекаю.
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11.09.2024 19:37 Відповісти
Так що, відповідь буде, шановний пане Brooks?

Ваш пост це погроза мені розправою?
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11.09.2024 19:51 Відповісти
Чекаю на відповідь.

Ну, ти ж сміливий, давай, розкажи, що ти мені погрожував розправою.

Чого ти зник? Не бійся. Ти ж сміливий!
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11.09.2024 19:53 Відповісти
Чекаю на відповідь, пане Brooks, ви погрожували мені розправою ?
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11.09.2024 19:54 Відповісти
Продовжую чекати на Вашу відповідь, шановний пане Brooks.

Вимені погрожували розправою в Вашому пості за ?

Чи Ви ще маленький хлопчик такий, котрий не розуміє, що він зробив?
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11.09.2024 19:58 Відповісти
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11.09.2024 20:01 Відповісти
- відповідайте, Ви тільки що мені погрожували фізичною

розправою?

Чекаю на відповідь до 21години середи 11 вересня 2024 року.

Далі звертаюся в поліцію.

Прошу адміністрацію форуму не видаляти цю сторінку форуму для збереження її для подальших процесуальних дій.
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11.09.2024 20:14 Відповісти
З сторінки зняті скриншоти. Задокументовано.
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11.09.2024 20:16 Відповісти
Вiд Матвiя 7:1-5 UBIO

Не судіть, щоб і вас не судили; бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас, і якою мірою будете міряти, такою відміряють вам. І чого в оці брата свого ти заскалку бачиш, колоди ж у власному оці не чуєш? Або як ти скажеш до брата свого: Давай вийму я заскалку з ока твого, коли он колода у власному оці? Лицеміре, вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти заскалку з ока брата твого.
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11.09.2024 21:06 Відповісти
21година 04 хвилини.

Завтра буде подана заява в поліцію.

Юристи кажуть, що буде тягомотина, але притягнути до відповідальності за погрозу можна.

До зустрічі в суді, пане Joshua Brooks.

Ось так, шановні, ставляться на своє місце "сміливі" Joshua Brooks та йому подібні.
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11.09.2024 21:07 Відповісти
І не сміши людей))Лягай спати............
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11.09.2024 21:08 Відповісти
Ну, хто кого тут "повеселил", це питання.

Так відповідь буде, то була погроза розправою, чи ви неподоумению своему совершили
чудовищною и роковую ошибку.

21 година минула. Ще можу почекати на Ваше вибачення.

Чекаю.
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11.09.2024 21:11 Відповісти
Скриншот зроблено.
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11.09.2024 21:13 Відповісти
Від Матвія не допоможе.
За свої слова треба вміти відповідати.

Як ті, хто військового вдарив тишком, коли той просто розмовляв та не чекав удару, а потім
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11.09.2024 21:16 Відповісти
Какой же ты гадкий...
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12.09.2024 01:31 Відповісти
Короче, он сказал.... поехали.
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11.09.2024 21:35 Відповісти
******* зоновська ти з тих дірявих що родичі мають гроші а коли попадаєте на цугундер то миші мишами і мужики б,ють бо таке іншого не достойне перед кумом як вуж перед прапорами язика в сраку затягуєш одне слово курка
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11.09.2024 20:25 Відповісти
Не розтуляй пельку - не помітять, що сцикло.
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11.09.2024 18:58 Відповісти
Пане, я чекаю на відповідь.
Ти ж тут такий сміливий, ну, докажи, що ти сміливий, відповідай: ти мені погрожуєш?

Чекаю,шановний.
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11.09.2024 19:39 Відповісти
Навряд чи мене цікавлять твої відстійні турботи. ))
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11.09.2024 19:41 Відповісти
Пане Brooks, я чекаю на Вашу відповідь.

Ви тільки що мені погрожували?

Чекаю
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11.09.2024 19:44 Відповісти
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11.09.2024 21:12 Відповісти
Із ЗЕ-команди? Розвелось вас "не суди, не туди".
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11.09.2024 19:21 Відповісти
Ти такаж куриця як іоте підрило що на військового свій членоприйомник роззявляв
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11.09.2024 20:20 Відповісти
Гаплик... побачимо скильки йому дадуть, сподівпюсь не один-два роки та в камери 4 зірки з можливістью достроково вийти, як це вже бувало для іншших "віп" персон. Ця подія набула розголосу, тому якщо не дати цьому затихнути, то є шанси что дадуть немало.
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11.09.2024 18:47 Відповісти
Про які 4 зірки, про який віп , ви бачили на чому їздить оце смілянське БИДЛО?! Hunday на євробляхе!!
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11.09.2024 19:10 Відповісти
Ні, не бачив, лише прочитав що він якийсь місцевий кріміанальний ахвторитет. И якби не розголос, то думаю, не те що 4 зіркову а навіть звичайну камеру не отримав би, максимум умовно.
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11.09.2024 19:21 Відповісти
В Смеле ведро с гайками Хундай - элитный внедорожник.
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11.09.2024 19:36 Відповісти
Таке бідло ьуде знати шо воно тупе бідло тільки тоді, коли за побітия військового чи ветерана, бідло будуть відстрілювати.
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11.09.2024 18:39 Відповісти
Здається,що вадік сам попросив розіграти цю виставу зі своїм затриманням.🤔
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11.09.2024 18:40 Відповісти
У в'язниці йому безпечніше (принаймні він так вважає), спрацював інстинк самозбереження.
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11.09.2024 18:47 Відповісти
Це правильно, від чекатило народжується чекатило, від гітлера гітлер, від ***** путін,від вадима долбойоболотенка підор !!!
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11.09.2024 19:31 Відповісти
І ще мені цікаво з поведінки цього, тьфу, бидла.

А чому ж це бидло не вийшло на зустріч спецназу, коли бидлятину заарештовували і кеееек дало

б лівою спецназу?

Куди зникла самовпевненість у бидла коли спецназ з'явився?

Мабуть, бидлятина навколішках повзало перед спецназом, харьку свою сльозами, соплями

зеленими залило: та я маленький хлопчик такий, сцикливий та обосраний, не бийте, дядєчки,

зємлю їсти буду не вінаватай яяяяяяя-ааахаахаааа!

Тьфу! БИДЛО!
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11.09.2024 19:33 Відповісти
В штрафную роту урку, пусть покажет, какой он бесстрашный авторитет.
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11.09.2024 19:35 Відповісти
От цікаво чи дадуть цьому рецидивісту 12 років? Чи знову випустять погуляти. В він на третій день знову когось буде " на счьотчік ставити". І знову будуть записувати на відео, диктофони, знову депутати писатимуть запити, знову міністр буде писати про ганебний випадок, генпрокурор брати на контроль, знову група спецпризначенців буде його крутити, знову знайдуть зброю, наркоту і т.д. А був би нормальний шеріф, який би проводив нормальну роз'яснювальну роботу серед оцих. А іще мисливці за головами , які б за винагороду пакували б оце. То напевно міністру менше би доводилося писати про ганебні випадки. Ха ха ха.
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11.09.2024 22:56 Відповісти
ну а підозр ТЦКашникам за побиття людей не буде....
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11.09.2024 23:17 Відповісти
Почему этот утырок еще жив? Необходимо было его стрелять при задержании. В лоб - попытка нападения. В затылок - попытка бегства. Оружие применено правомерно.
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12.09.2024 00:47 Відповісти
І сорочку вже підготував як у папуги, чи півня по їхньому.
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12.09.2024 22:14 Відповісти
 
 