Побиття ветерана у Смілі: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою

11 вересня Смілянський міськрайонний суд задовольнив клопотання слідчих поліціі та прокуратури і обрав фігуранту справи про побиття військового у Смілі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції України.

У пресслужбі нагадують, що за результатами комплексу розшукових заходів правоохоронці затримали підозрюваного у побитті ветерана війни та вимаганні від нього коштів у Смілі на Черкащині.

Напередодні в місті Сміла на Черкащині місцевий кримінальний авторитет Вадим Долотенко побив ветерана Анатолія Гончаренка. Докладніше про історію із побиттям військового на Черкащині читайте за посиланням.

Раніше повідомлялося, що поліцейські затримали підозрюваного у побитті ветерана у Смілі на Черкащині, порушено кримінальні провадження за чотирма статтями.

Також раніше глава МВС Ігор Клименко повідомляв, що розпочато перевірку щодо можливої бездіяльності місцевих поліцейських у ситуації з побиттям ветерана у Смілі.

Згодом у справі про побиття ветерана у Смілі на Черкащині підозру отримав ще один фігурант.

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