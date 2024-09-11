Біля Михайлівського собору напали на митрополита Климента, який є військовослужбовцем ЗСУ. Нацполіція встановлює обставини події (оновлено). ФОТО
Поліція Києва встановлює обставини події за участі священнослужителя у центрі столиці. За даними представників ЗМІ, невідомі напали та побили митрополита Сімферопольського і Кримського Климента.
Про напад на священнослужителя повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, інформацію поліцейські виявили сьогодні під час моніторингу соціальних мереж. Зокрема, в одному з телеграм каналів було зазначено, що троє невідомих біля Михайлівського собору скоїли напад на представника церкви, який також є військовослужбовцем ЗСУ
"Вказана подія зареєстрована, триває перевірка. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка спілкується із потерпілим, та зʼясовує усі обставини. Додаткову інформацію надамо згодом", - зазначили в Нацполіції.
Як згодом повідомила у фейсбуці журналістка Христина Яцків, невідомі напали на митрополита Сімферопольського і Кримського Климента.
"Владика і військовослужбовець ЗСУ приїхав до Києва на "Кримську платформу", але був побитий вчора приблизно о 23 годині в центрі столиці невідомими", - зазначила вона.
"Близько 23:00 він йшов в напрямку Михайлівського монастиря, де в нього є келія. Троє людей біля монастиря зупинили його і почали бити. Він стверджує, що для того, щоб священник зупинився, хтось з трьох сказав: "Владико, благословіть!" Тому, як вважає Климент, напад був спланований. Також про це говорить і те, що для нападу було обране місце, де немає камер спостереження", - зазначає своєю чергою журналіст Андрій Цаплієнко.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Смілі на Черкащині молодик спортивної статури вдарив військового. Нападника вже затримали.
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Терпець увірветься для Українців !!
До чого тут бандюки"? Що "бандюки" вимагали у Митрополіта?
Це спланована операція саме проти Православної Церкви України в Криму, і такі матєрії "- бантитам" по барабану!
І нікому, крім промосковських політичних діячів в ОПі Зеленьського влаштовувати терор проти українських священників непотрібно.
Придумай кращу " одмазку".
Избили военнослужащего ВСУ.
И это не первый раз.
У нас военные -терпилы ?
Привели побратимов и начали ******* всех без разбора нападающих.
Даже если это бездействующие мусара.
Я уже не первый раз читаю такую *****.
Вы отдаете жизнь,а отморозки будут вас нагибать.
Портнов, Татаров, Єрмак, Зеленський - вся ця ФСБешна наволоч здає Україну оркам!