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Новини
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Біля Михайлівського собору напали на митрополита Климента, який є військовослужбовцем ЗСУ. Нацполіція встановлює обставини події (оновлено). ФОТО

Митрополит Климент

Поліція Києва встановлює обставини події за участі священнослужителя у центрі столиці. За даними представників ЗМІ, невідомі напали та побили митрополита Сімферопольського і Кримського Климента.

Про напад на священнослужителя повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, інформацію поліцейські виявили сьогодні під час моніторингу соціальних мереж. Зокрема, в одному з телеграм каналів було зазначено, що троє невідомих біля Михайлівського собору скоїли напад на представника церкви, який також є військовослужбовцем ЗСУ

"Вказана подія зареєстрована, триває перевірка. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка спілкується із потерпілим, та зʼясовує усі обставини. Додаткову інформацію надамо згодом", - зазначили в Нацполіції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано підозрюваного у побитті ветерана у Смілі, - Нацполіція. ВIДЕО

Як згодом повідомила у фейсбуці журналістка Христина Яцків, невідомі напали на митрополита Сімферопольського і Кримського Климента.

Митрополит Климент

"Владика і військовослужбовець ЗСУ приїхав до Києва на "Кримську платформу", але був побитий вчора приблизно о 23 годині в центрі столиці невідомими", - зазначила вона.

"Близько 23:00 він йшов в напрямку Михайлівського монастиря, де в нього є келія. Троє людей біля монастиря зупинили його і почали бити. Він стверджує, що для того, щоб священник зупинився, хтось з трьох сказав: "Владико, благословіть!" Тому, як вважає Климент, напад був спланований. Також про це говорить і те, що для нападу було обране місце, де немає камер спостереження", - зазначає своєю чергою журналіст Андрій Цаплієнко.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Смілі на Черкащині молодик спортивної статури вдарив військового. Нападника вже затримали.

Климент скрін

Климент скрін

Автор: 

побиття (934) Київ (19461) Нацполіція (15163) священник (159)


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Топ коментарі
+64
Антимайдан в Україні підіймає голову.
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11.09.2024 09:39
+43
Сьогодні "судді" розглядатимуть справу щодо захисту "честі" портнова проти Д.Чекалкіна.
Як вважаєТЕ, чию сторону вони приймуть, зважаючи на реванш ригів та кришування ларьочника?
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11.09.2024 09:42
+37
Мабудь ви праві(
Тенденція набирає обертів і з цим треба щось робити негайно.
Нажаль в Україні все більше тих хто не хоче ні працювати ні воювати, але жити жирно і цим користується кримінальний світ і рашисти, які не погано платять за злочини проти України, проти військових, проти тих хто їм заважає і далі знищувати Україну зсередини.
Тут мямлити не можна ні секунди. Бо риги від слова бариги вміють гуртуватися в своєму бажані повернути собі країну, підмяти її під себе і жити в ній як в 90-і.
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11.09.2024 09:45
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Якщо :"Око за око",то самий час писок Онуфрію натоптати!
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11.09.2024 12:10 Відповісти
Прихвостні з ОПУ спонукають, своїми діями/бездіяльністю, Українців до Самоорганізації, як на Майдані, та наданні ВІДСІЧІ, отим зкацапленим істотам, які безкарно гадять, що в Києві, що у Смілі!!
Терпець увірветься для Українців !!
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11.09.2024 12:16 Відповісти
Подібні випадки почастішали,а відповідних законів для покарання таких вчинків нема.Коштів на виплати захисникам України нема,а СБУ і МВС не справляються із своїми обов'язками,але на їх утримання і зарплати кошти є.
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11.09.2024 12:20 Відповісти
Щось Татаров з Малюком не всіх постріляли
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11.09.2024 12:20 Відповісти
Ау! На бронєвику!
До чого тут бандюки"? Що "бандюки" вимагали у Митрополіта?
Це спланована операція саме проти Православної Церкви України в Криму, і такі матєрії "- бантитам" по барабану!
І нікому, крім промосковських політичних діячів в ОПі Зеленьського влаштовувати терор проти українських священників непотрібно.
Придумай кращу " одмазку".
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11.09.2024 12:51 Відповісти
Скільки можна терпіти цих покидьків!!! Що робить ще влада!?
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11.09.2024 12:54 Відповісти
О чем вы здесь мне рассказывали.
Избили военнослужащего ВСУ.
И это не первый раз.
У нас военные -терпилы ?
Привели побратимов и начали ******* всех без разбора нападающих.
Даже если это бездействующие мусара.
Я уже не первый раз читаю такую *****.
Вы отдаете жизнь,а отморозки будут вас нагибать.
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11.09.2024 12:56 Відповісти
Знайти виродків і розстріляти
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11.09.2024 13:44 Відповісти
А в монастирях московських не перевіряли?
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11.09.2024 14:38 Відповісти
За більш як 40 років ніколи не бачив такого відношення до військових. За 5 років правління зелених хунвейбінів було перепаскуджено все, що можна уявити. У 2019 році люди змогли проголосувати за смерть держави і народу. Як з цього виходити будемо, поки не відомо.
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11.09.2024 14:40 Відповісти
А яке до них було відношення , ще при совку їх не дуже любили.
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11.09.2024 14:42 Відповісти
Мicце злочину - поза межами досяжностi вiдеокамер, як i у випадку з панi Фарiон - той же почерк. Все сплановано заздалегiдь.
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11.09.2024 14:44 Відповісти
Вже за кожним кущем як не поліцай так тцкашник, і все одно це не заважає злочинцям. Мабуть треба взагалі до кожного пересічного приставити особистого поліцая.
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11.09.2024 14:47 Відповісти
Патріотів знищили у війні...
Портнов, Татаров, Єрмак, Зеленський - вся ця ФСБешна наволоч здає Україну оркам!
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11.09.2024 15:14 Відповісти
Се достойний муж, св'ященник і громадянин. Він керував останньою українською структурою, духовною у Криму після захоплення його кацапами і тримався найдовше, без жодної допомоги української влади.
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11.09.2024 15:19 Відповісти
А ви не чули що наш суд визначив що портянка не є ворогом України, його треба прибрати зі списків. Вороги в державі навіть не дуже ховаються.
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11.09.2024 15:44 Відповісти
тил все пройобує,побиття чортом Воїна післявчора,тепер побиття Капелана чортами.Де полчища мусорів,які мають охороняти спокій?
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11.09.2024 15:54 Відповісти
доки будуть ЕрЗе з татаровими керувати країною та її правоохороною системою - такі злочини будуть системними.
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11.09.2024 16:43 Відповісти
Так треба розуміти, що московських попів теж пора ... благословити.
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11.09.2024 17:38 Відповісти
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