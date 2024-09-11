Біля Михайлівського собору напали на митрополита Климента, який є військовослужбовцем ЗСУ. Нацполіція встановлює обставини події (оновлено). ФОТО

Поліція Києва встановлює обставини події за участі священнослужителя у центрі столиці. За даними представників ЗМІ, невідомі напали та побили митрополита Сімферопольського і Кримського Климента.

Про напад на священнослужителя повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, інформацію поліцейські виявили сьогодні під час моніторингу соціальних мереж. Зокрема, в одному з телеграм каналів було зазначено, що троє невідомих біля Михайлівського собору скоїли напад на представника церкви, який також є військовослужбовцем ЗСУ

"Вказана подія зареєстрована, триває перевірка. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка спілкується із потерпілим, та зʼясовує усі обставини. Додаткову інформацію надамо згодом", - зазначили в Нацполіції.

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Як згодом повідомила у фейсбуці журналістка Христина Яцків, невідомі напали на митрополита Сімферопольського і Кримського Климента.

"Владика і військовослужбовець ЗСУ приїхав до Києва на "Кримську платформу", але був побитий вчора приблизно о 23 годині в центрі столиці невідомими", - зазначила вона.

"Близько 23:00 він йшов в напрямку Михайлівського монастиря, де в нього є келія. Троє людей біля монастиря зупинили його і почали бити. Він стверджує, що для того, щоб священник зупинився, хтось з трьох сказав: "Владико, благословіть!" Тому, як вважає Климент, напад був спланований. Також про це говорить і те, що для нападу було обране місце, де немає камер спостереження", - зазначає своєю чергою журналіст Андрій Цаплієнко.

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