Возле Михайловского собора напали на митрополита Климента, военнослужащего ВСУ. Нацполиция устанавливает обстоятельства происшествия (обновлено). ФОТО

Полиция Киева устанавливает обстоятельства произошедшего с участием священнослужителя в центре столицы. По данным представителей СМИ, неизвестные напали и избили митрополита Симферопольского и Крымского Климента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, информацию полицейские обнаружили сегодня во время мониторинга социальных сетей. В частности, в одном из телеграм каналов было указано, что трое неизвестных возле Михайловского собора совершили нападение на представителя церкви, который также является военнослужащим ВСУ

"Указанное событие зарегистрировано, проводится проверка. На место выехала следственно-оперативная группа, которая общается с потерпевшим, и выясняет все обстоятельства. Дополнительную информацию предоставим позже", - отметили в Нацполиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан подозреваемый в избиении ветерана в Смиле, - Нацполиция. ВИДЕО

Как впоследствии сообщила в фейсбуке журналистка Кристина Яцкив, неизвестные напали на митрополита Симферопольского и Крымского Климента.

"Владыка и военнослужащий ВСУ приехал в Киев на "Крымскую платформу", но был избит вчера около 23 часов в центре столицы неизвестными", - отметила она.

"Около 23:00 он шел в направлении Михайловского монастыря, где у него есть келья. Три человека у монастыря остановили его и начали избивать. Он утверждает, что для того, чтобы священник остановился, кто-то из трех сказал: "Владыка, благословите!" Поэтому, как считает Климент, нападение было спланировано. Также об этом говорит и то, что для нападения было выбрано место, где нет камер наблюдения", - отмечает журналист Андрей Цаплиенко.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Смеле Черкасской области молодой человек спортивного телосложения ударил военного. Нападающего уже задержали.