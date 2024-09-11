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Возле Михайловского собора напали на митрополита Климента, военнослужащего ВСУ. Нацполиция устанавливает обстоятельства происшествия (обновлено). ФОТО

Митрополит Климент

Полиция Киева устанавливает обстоятельства произошедшего с участием священнослужителя в центре столицы. По данным представителей СМИ, неизвестные напали и избили митрополита Симферопольского и Крымского Климента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, информацию полицейские обнаружили сегодня во время мониторинга социальных сетей. В частности, в одном из телеграм каналов было указано, что трое неизвестных возле Михайловского собора совершили нападение на представителя церкви, который также является военнослужащим ВСУ

"Указанное событие зарегистрировано, проводится проверка. На место выехала следственно-оперативная группа, которая общается с потерпевшим, и выясняет все обстоятельства. Дополнительную информацию предоставим позже", - отметили в Нацполиции.

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Как впоследствии сообщила в фейсбуке журналистка Кристина Яцкив, неизвестные напали на митрополита Симферопольского и Крымского Климента.

Митрополит Климент

"Владыка и военнослужащий ВСУ приехал в Киев на "Крымскую платформу", но был избит вчера около 23 часов в центре столицы неизвестными", - отметила она.

"Около 23:00 он шел в направлении Михайловского монастыря, где у него есть келья. Три человека у монастыря остановили его и начали избивать. Он утверждает, что для того, чтобы священник остановился, кто-то из трех сказал: "Владыка, благословите!" Поэтому, как считает Климент, нападение было спланировано. Также об этом говорит и то, что для нападения было выбрано место, где нет камер наблюдения", - отмечает журналист Андрей Цаплиенко.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Смеле Черкасской области молодой человек спортивного телосложения ударил военного. Нападающего уже задержали.

Климент скрін

Климент скрін

Автор: 

избиение (9797) Киев (25516) Нацполиция (16458) священник (228)


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Топ комментарии
+64
Антимайдан в Україні підіймає голову.
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11.09.2024 09:39
+43
Сьогодні "судді" розглядатимуть справу щодо захисту "честі" портнова проти Д.Чекалкіна.
Як вважаєТЕ, чию сторону вони приймуть, зважаючи на реванш ригів та кришування ларьочника?
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11.09.2024 09:42
+37
Мабудь ви праві(
Тенденція набирає обертів і з цим треба щось робити негайно.
Нажаль в Україні все більше тих хто не хоче ні працювати ні воювати, але жити жирно і цим користується кримінальний світ і рашисти, які не погано платять за злочини проти України, проти військових, проти тих хто їм заважає і далі знищувати Україну зсередини.
Тут мямлити не можна ні секунди. Бо риги від слова бариги вміють гуртуватися в своєму бажані повернути собі країну, підмяти її під себе і жити в ній як в 90-і.
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11.09.2024 09:45
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Якщо :"Око за око",то самий час писок Онуфрію натоптати!
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11.09.2024 12:10 Ответить
Прихвостні з ОПУ спонукають, своїми діями/бездіяльністю, Українців до Самоорганізації, як на Майдані, та наданні ВІДСІЧІ, отим зкацапленим істотам, які безкарно гадять, що в Києві, що у Смілі!!
Терпець увірветься для Українців !!
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11.09.2024 12:16 Ответить
Подібні випадки почастішали,а відповідних законів для покарання таких вчинків нема.Коштів на виплати захисникам України нема,а СБУ і МВС не справляються із своїми обов'язками,але на їх утримання і зарплати кошти є.
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11.09.2024 12:20 Ответить
Щось Татаров з Малюком не всіх постріляли
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11.09.2024 12:20 Ответить
Ау! На бронєвику!
До чого тут бандюки"? Що "бандюки" вимагали у Митрополіта?
Це спланована операція саме проти Православної Церкви України в Криму, і такі матєрії "- бантитам" по барабану!
І нікому, крім промосковських політичних діячів в ОПі Зеленьського влаштовувати терор проти українських священників непотрібно.
Придумай кращу " одмазку".
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11.09.2024 12:51 Ответить
Скільки можна терпіти цих покидьків!!! Що робить ще влада!?
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11.09.2024 12:54 Ответить
О чем вы здесь мне рассказывали.
Избили военнослужащего ВСУ.
И это не первый раз.
У нас военные -терпилы ?
Привели побратимов и начали ******* всех без разбора нападающих.
Даже если это бездействующие мусара.
Я уже не первый раз читаю такую *****.
Вы отдаете жизнь,а отморозки будут вас нагибать.
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11.09.2024 12:56 Ответить
Знайти виродків і розстріляти
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11.09.2024 13:44 Ответить
А в монастирях московських не перевіряли?
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11.09.2024 14:38 Ответить
За більш як 40 років ніколи не бачив такого відношення до військових. За 5 років правління зелених хунвейбінів було перепаскуджено все, що можна уявити. У 2019 році люди змогли проголосувати за смерть держави і народу. Як з цього виходити будемо, поки не відомо.
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11.09.2024 14:40 Ответить
А яке до них було відношення , ще при совку їх не дуже любили.
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11.09.2024 14:42 Ответить
Мicце злочину - поза межами досяжностi вiдеокамер, як i у випадку з панi Фарiон - той же почерк. Все сплановано заздалегiдь.
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11.09.2024 14:44 Ответить
Вже за кожним кущем як не поліцай так тцкашник, і все одно це не заважає злочинцям. Мабуть треба взагалі до кожного пересічного приставити особистого поліцая.
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11.09.2024 14:47 Ответить
Патріотів знищили у війні...
Портнов, Татаров, Єрмак, Зеленський - вся ця ФСБешна наволоч здає Україну оркам!
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11.09.2024 15:14 Ответить
Се достойний муж, св'ященник і громадянин. Він керував останньою українською структурою, духовною у Криму після захоплення його кацапами і тримався найдовше, без жодної допомоги української влади.
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11.09.2024 15:19 Ответить
А ви не чули що наш суд визначив що портянка не є ворогом України, його треба прибрати зі списків. Вороги в державі навіть не дуже ховаються.
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11.09.2024 15:44 Ответить
тил все пройобує,побиття чортом Воїна післявчора,тепер побиття Капелана чортами.Де полчища мусорів,які мають охороняти спокій?
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11.09.2024 15:54 Ответить
доки будуть ЕрЗе з татаровими керувати країною та її правоохороною системою - такі злочини будуть системними.
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11.09.2024 16:43 Ответить
Так треба розуміти, що московських попів теж пора ... благословити.
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11.09.2024 17:38 Ответить
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