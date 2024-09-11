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Задержан подозреваемый в избиении ветерана в Смеле, - Нацполиция. ВИДЕО

Полицейские задержали подозреваемого в избиении ветерана в Смеле Черкасской области, возбуждены уголовные производства по четырем статьям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Где задержали подозреваемого?

Как отмечается, 28-летний мужчина скрывался от правоохранителей в одном из отелей на территории Черкасской области. Сейчас он задержан при участии спецназовцев полиции. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения - следствие по согласованию с прокуратурой ходатайствует об избрании содержания под стражей.

Читайте также: Избиение военного в Смеле: нападавшему сообщили о подозрении и объявили в розыск

Обыски у подозреваемого

"Кроме того, по месту жительства фигуранта провели обыски, в результате которых было изъято, предварительно, наркотическое средство и оружие. По результатам следственных действий следствием дополнительно внесены сведения в ЕРДР по факту незаконного хранения оружия и наркотиков (по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Также по факту избиения ветерана в городе Смела Черкасской области полиция проводит расследование уголовных производств по ч. 2 ст. 296 УК (Хулиганство, совершенное группой лиц) и ч. 4 ст. 189 КМУ (Вымогательство), по которым фигуранту 10.09.2024 объявлено о подозрении в процессуальном порядке.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет заключения.

Напоминается, что в отношении действий сотрудников полиции руководством Главного управления Национальной полиции в Черкасской области начато служебное расследование. Руководитель отдела полиции № 2 Черкасского районного управления полиции отстранен от исполнения обязанностей.

Подробнее об истории с избиением военного в Черкасской области читайте по ссылке.

Полиция начала уголовное производство и служебное расследование по факту избиения военного в городе Смела.

Автор: 

избиение (9798) Смела (48) Черниговская область (1134)


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Топ комментарии
+47
Хіба це затримання бандоса ?
Ось затримання -
..
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11.09.2024 09:12
+44
Тобто, щоб поліцаї почали чухатися, потрібен розголос на всю країну...
Засранці.
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11.09.2024 09:07
+44
Та невже?
Виродок Дмитрук також побив військового ще у 2023 році. Але йому за це зелена прокуратура висунули підозру тільки тоді, коли він спокійно виїхав з України.

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11.09.2024 09:12
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Нарід кидається на кого вкажуть. Вказали на хлопця, що зміг за себе постояти. Нарід є нарід. Навіть якщо він цензор.нет читає
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11.09.2024 13:01 Ответить
Олег, місцеве мурло вирішило, що він може бити людей як йому заманеться. Смілівські менти імпотенти. Але в Україні є народ і його думка важлива. Тому цей мурчащий бройлер відповість за все. Як би ти його не захищав.
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11.09.2024 14:36 Ответить
Те що "місцево мурло" добикувалося беззаперечно багатьох потішить. І це цілком справедливо. Але скоріш за все він відмажеться, хіба що трохі поліняє на гроші.

На що я хочу звернути увагу, що ветеран теж хотів побикувати і розібратися самостійно. Був би на місці опоненти пересічний громадянин - було б інше відео, де цей пересічний з побитим обличчям просить пробачення у батьків ветерана. А так, один бик (молодий, починаючий) зустрів іншого бика (більш досвідченого).
Мене тут найбільше дратує що ветеран у своїї діях прикривався військовою формою. Вирішив розібратися самостійно, по чоловічі, робив би це одягнутий у цивільне.
Військова форма навіщо було одягнута? Правильно, щоб чиніти додатковий тиск на оппонента.
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11.09.2024 16:26 Ответить
Прикрийся ти військовою формою, можен навіть отримати багато плюшок, інвалідність і пенсію , безкоштовне протезування ,
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11.09.2024 20:36 Ответить
іпло при затриманні такого 3,14дераса має виглядати геть не так.
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11.09.2024 11:31 Ответить
Не відволікайте його, від прикрого самогубства, через недбале ставлення до свого життя!!
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11.09.2024 12:03 Ответить
РОЗСТРІЛЯТИ НАХ€Р С¥КУ.
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11.09.2024 12:28 Ответить
Віддайте його торнадівцям
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11.09.2024 12:33 Ответить
Можу розказати що з ним буде. Заберуть у ЗСУ, то відправлять у ТЦК. Там мерзотна мусорня та її бандоси зібралися. Цей їм підойде. Возьмуть ще одного -двух ветеранів обом прикрити та піздіти ож у них ветерани служать.
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11.09.2024 12:34 Ответить
Олег, ти що родич того смілівського мурла? Чи його кореш.? Не намагайся, перебрехати сітувцію. Родина звернулась в поліцію Сміли. Та включила дурня. Син прийшов на зустріч з місцевим бандюком. Бандюк побив військового. Що тобі не зрозуміло? Адвокат на мінімалці. Так само як цей військовий поступив би і я і ти. Так в чому справа? Що тобі не зрозуміло?
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11.09.2024 14:42 Ответить
Слушна порада не перебріхувати ситуацію. Не **********. Прокурор на мінімалках. Хто кого в соц мережах вичисляв? Той мужик військового, чи військовий мужика? Чому розшукував? Тому що якийсь злочин було скоєно? Ні, тому що батьки військового з тим мужиком посварились просто. Хто номери знімав? Мужик чи військовий? Військовий. Чому він в військовій формі з побратимами на розборки пішов? А на колінах він в військовій формі там стояв? Короче ганьбив армію всіма доступними способами. І ще так добре пощастило що в того мужика є якісь гешефти з законом не закриті. Можна тепер всією країною цькувати. А ти безневинний? Певно навіть світлофон ніде на червоне світло не перейшов?
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11.09.2024 16:25 Ответить
Бандюк відчув себе царком, пригрозив, але не думав, що побиття знімуть на відео і буде розголос.
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11.09.2024 15:03 Ответить
Понти скінчилися....
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11.09.2024 13:02 Ответить
Та все продовжуеться, якесь постановочне відео з дурковатими криками ментів. Цирк на дроді. Там дійсно мафія бандитів та ментів.
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11.09.2024 15:59 Ответить
"Колишній військовий", почувши від батьків про інцидент, мав би звернутись до поліції із заявою, вказавши номер автомобіля та інші деталі. Так за законом.
Натомість, він вирішив "розібратись" сам, очевидно, не довіряючи ефективності звернення до поліції. Це легко уявити, тому що у нас скрізь так.
Ніхто ж не думає, що він збирався знайти водія та просто сказати "Боріс, ти нє прав"?
Очевидно, що своїх сил хлопець не розрахував, і ситуація повернулась інакше.
А якби розрахував і натовк пику опоненту, менти б його теж розшукували і затримували?
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11.09.2024 13:09 Ответить
може це все і так-але хто заставляв бика дзвонити до військового і погрожувати його сімї і батькам вбивством і вимагати гроші-крім того бик міг звернутись про захист до поліції від військового
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11.09.2024 13:16 Ответить
100%.
Мова про те, що сьогодні в подібній ситуації є 2 шляхи: розбиратись самому, розраховуючи на задоволення від помсти і ризикуючи отримати "отвєтку", або зветатись в поліцію без надії на результат та задоволення від справедливого покарання зла.
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11.09.2024 13:45 Ответить
так, його б теж розшукували
і то у блатних є правило не звертатися до поліції, якщо сам не впорався, а військові можуть, і суспільство втрутиться. Зараз не 90-ті, а 2020-ті. Суспільству важливіші військові, аніж бандюки
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11.09.2024 13:26 Ответить
ну блатну дорогу він вибрав сам-десь це гроє в + а десь і в - як у цьому випадку
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11.09.2024 13:39 Ответить
Не 90-ті кажете?
В нашому суспільстві має значення, хто порушує закон.
Слабкого за це наказують, сильному пробачають, і суспільство теж, не лише "правоохоронці".
Хіба це не 90-ті?
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11.09.2024 13:50 Ответить
знайдіть собі нормального юриста. Ваші помилкові уявлення давно з минулого
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11.09.2024 19:20 Ответить
Мої уявлення базуються на життєвому досвіді, а ваші-на його відсутності
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12.09.2024 09:18 Ответить
не важливо, на якому досвіді базуються уявлення, якщо вони помилкові
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12.09.2024 11:42 Ответить
Я знаю як було , бо зі Сміли . Батьки написали заяву в поліцію , а поліція послала їх лісом , сказали, що власник шановна людина . Потім ця " шановна людина " почала погрожувати батькам .Тоді він знайшов автівку , зняв номер і виклав проблему на своїй сторінці , просив знайти хто власник автівки , бо від поліції ніякого толку . Потім пішов повернути номер , і розібратися культурно , але не вспів рота відкрити , як отримав удар в голову .
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11.09.2024 13:53 Ответить
Вірю, що так могло бути запроста.
Як би ви вчинили на місті ображеного військового?
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11.09.2024 14:18 Ответить
У нас є кар'єр , дуже глибокий , от так і вчинила б
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11.09.2024 19:27 Ответить
Тільки лінчування
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11.09.2024 19:47 Ответить
Добрий бичок, дивно що він ще не на 0.
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11.09.2024 13:24 Ответить
Чи український народ прощае його вибачення?..чому вибачення не на колінах?.
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11.09.2024 13:27 Ответить
Яке вибачення , пристрелити бидло !
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11.09.2024 13:54 Ответить
ДИВІТЬСЯ ГЛИБШЕ В КОРІНЬ цієї події...!!!
Увесь ЦЕЙ ІНЦЕДЕНТ був з самого початку ЗРЕЖИСОВАНИМ цим жовторотим п*даром-ахторітетом разом з його сворою шакалят...!!!
Отримали інформацію від своїх шісток-шнирів, що мол є ВЕТЕРАН, якого комісували, а комісують зараз з війська лише скалічених і котрий отримав відповідну групу інвалідності у звязку з пораненням, кантузією та неврологічним розладом, після котрого міністерство оборони, через соцслужбу виплачує ГРОШОВУ КОМПЕНСАЦІЮ (відкуп від проблем з втрачене здоровя військового) на війні десь у межах 500-900 тисяч гривень.

Ось ця бандитьська мразота і вирішили трохи на цьому "заробити грошей"...
Але, щоб вийти на самого цього військового та закрутити його в бандитський блудняк і відібрати усі виплачені йому кошти, намалювали собі схему-сценарій, як підрізати на машині, машину його батьків де їх син 100% за них заступиться, а вже тут буде інший розклад, ти нам винний і вибачайся і давай бабло, а для профілактики спершу натовчем йому морду і побачим хто за него впряжеться, а може буде ТЕРПІЛОЮ...!!!

Але ці черкаські ублюдки і цей недоносок з цепурою не розрахували, що зараз усюди камери спостереження та усіх є смартфони з відіокамерою і що їх так гарно зазнемкують...!!!

Чому ці ублюдки разом з тим кримінальним недоноском не на фронті, це вже питання до ТЦК, та мусарні, які так вправно відловлює законослухняних молодиків та чоловіків від 25-55 де тільки можна, щоб відправити їх на передову і в зону військових дій...!!!

Уся ЦЯ Черкаська корумпована до костей мусарня від ЧРУП аж до ОБЛАСНОГО УП тісно СПІВПРАЦЮЄ з цими кримінальними ублюдками, наркобаригами, угонщиками машин, сутенерами, щипачами та думушніками у цілій області, щоб отримувати від них хабарі та відкупні, а також свою долю від наводок...!!!
ЦЕ ЗАРАЗ ВІДБУВАЄТЬСЯ В УСІХ ОБЛАСТЯХ ТА МІСТАХ УКРАЇНИ...!!!

Ця мусорська мразота цілим обласним складом має бути переміщена та направлена на передову і в зону бойових дій цілим зсученим складом черкаських мусорів...!!!

А ветеранським організаціям побажаю створити БОЙОВИЙ КУЛАК і стати на горло цій кримінальній мерзоті в усій Черкаській області та відповідно ще створити журналіський осередок, котрий буде висвітлювати події їх діяльності та роботу КРИМІНАЛІЗОВАНОЇ ПОЛІЦІЇ області та ІМПОТЕНТНО-ЗЛОДІЙСЬКОЇ ОВА Черкаської області...!!!
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11.09.2024 14:24 Ответить
Можливо трохи перебільшено в перших 2 абзаці , але , факт вимагання "вибачень" цього бидлугана від військового є (в мережі є відео його дзвінка) .. і якби це все не набуло розголосу , невідомо який був би фінал ..
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11.09.2024 14:54 Ответить
Треба дотримуватись ********* стилю: знайшли предмет схожий на пістолєта і шось таке схоже на кораблік медичної маріхуани.
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11.09.2024 14:43 Ответить
"Санкция статьи предусматривает до 12 лет заключения."

Посмотрим, сколько этот ублюдок получит:

если учесть общий вес золотых бандитских цепей и браслетов у подонка, то вполне может отделаться условным сроком вместо 12 лет заключения.
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11.09.2024 14:46 Ответить
А отримає він - 2 роки (умовно) з достроковим звільненням. А після цього у Смілі буда ховайся ветерани ЗСУ! Бо братва такого не пробачає!
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11.09.2024 17:06 Ответить
Відкупиться. Це ж українська поліція.
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11.09.2024 14:52 Ответить
А чому це мурло у віці 28 років не мобілізоване?
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11.09.2024 15:03 Ответить
в аспірантурі навчається. по фейсу не помітно?
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11.09.2024 16:07 Ответить
Щоб там не писали, але здоровань-спортсмен , не пішов сам на сам, а як гнида вдарив військового, тільки покарання має бути- штрафбат- лопата- траншея!
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11.09.2024 15:06 Ответить
З виду здоровий бичок , тут ясно , що " непридатній до військової служби" - то все фількина грамота , яку купив . Хай місцеві военкоми повідомлять ВЛК на цього бичка , на повторне обслідування , і тільки з єдиним висновком "годен" , і приєднується до служби ...Бо так ми ще багато "дмитруків" в Лондоні будемо бачити якщо ні&уя не робити..
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11.09.2024 15:09 Ответить
Напевно перед тим у цього під@ра витягли тимчасово гранату з жопи...
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11.09.2024 16:23 Ответить
Один поехал на разборки в военной форме, не вывез за базар получил в табло, потом подключилось все военное сообщество через СБУ. Вот они, разборки настоящих мужиков в 2024 году😁
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11.09.2024 16:47 Ответить
Ветерани і військові ЗСУ! Або Ви, шановні, не будите пасти задніх, жувати соплі, а приїдите до Сміли, показово витягнете двох покидьків за ноги на дорогу, накладете по купі говна і заставите їх його зі смаком жерти ще й дякувати за це, потім зробите з них "півників", або вони Вас просто зтопчуть у цивільному житті. Такі закони у кримінала. Правий той, хто може відстояти себе будь-яким способом! На поліцію можите навіть не сподіватись. Всі вони в долі і кормляться з рук цих кримінальних покидьків!
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11.09.2024 17:03 Ответить
Для початку не погано, хоча невистачае парочки прикрас на на його морді. Сподіваюсь, після того як вімнкнули камеру, там не прозвучало щось типу - ну все, достатньо, непогано зіграв.
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11.09.2024 17:40 Ответить
Ветеранам треба організовуватися, створювати партії, організації і боротися за владу. Армія зараз сила і чи не єдина наша надія на порятунок. А, заодно (так попутно...) виловлювати виродків, паразитів, сикунів, ухилянтів... і вивозити в посадку. На співбесіду.
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11.09.2024 18:00 Ответить
Цей сценарій мені нагадує відомого піаніста: вийди розбійник!, прогундосив він…
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11.09.2024 19:27 Ответить
Нуу що, худобина? Я казав що тебе попустять. Авториткт - таких авторитетів опуускали і будуть опускати, чмо галіме! Мусара і хохли, які все бачили і не захистили - вам теж пізда буде! Ви кончені уроди, вас всіх спалять у ваших ліжках! В українців терпець на грані!
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11.09.2024 20:20 Ответить
БИДЛО!!!!
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11.09.2024 22:42 Ответить
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12.09.2024 10:38 Ответить
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