Задержан подозреваемый в избиении ветерана в Смеле, - Нацполиция. ВИДЕО
Полицейские задержали подозреваемого в избиении ветерана в Смеле Черкасской области, возбуждены уголовные производства по четырем статьям.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Где задержали подозреваемого?
Как отмечается, 28-летний мужчина скрывался от правоохранителей в одном из отелей на территории Черкасской области. Сейчас он задержан при участии спецназовцев полиции. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения - следствие по согласованию с прокуратурой ходатайствует об избрании содержания под стражей.
Обыски у подозреваемого
"Кроме того, по месту жительства фигуранта провели обыски, в результате которых было изъято, предварительно, наркотическое средство и оружие. По результатам следственных действий следствием дополнительно внесены сведения в ЕРДР по факту незаконного хранения оружия и наркотиков (по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.
Также по факту избиения ветерана в городе Смела Черкасской области полиция проводит расследование уголовных производств по ч. 2 ст. 296 УК (Хулиганство, совершенное группой лиц) и ч. 4 ст. 189 КМУ (Вымогательство), по которым фигуранту 10.09.2024 объявлено о подозрении в процессуальном порядке.
Санкция статьи предусматривает до 12 лет заключения.
Напоминается, что в отношении действий сотрудников полиции руководством Главного управления Национальной полиции в Черкасской области начато служебное расследование. Руководитель отдела полиции № 2 Черкасского районного управления полиции отстранен от исполнения обязанностей.
Подробнее об истории с избиением военного в Черкасской области читайте по ссылке.
Полиция начала уголовное производство и служебное расследование по факту избиения военного в городе Смела.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На що я хочу звернути увагу, що ветеран теж хотів побикувати і розібратися самостійно. Був би на місці опоненти пересічний громадянин - було б інше відео, де цей пересічний з побитим обличчям просить пробачення у батьків ветерана. А так, один бик (молодий, починаючий) зустрів іншого бика (більш досвідченого).
Мене тут найбільше дратує що ветеран у своїї діях прикривався військовою формою. Вирішив розібратися самостійно, по чоловічі, робив би це одягнутий у цивільне.
Військова форма навіщо було одягнута? Правильно, щоб чиніти додатковий тиск на оппонента.
Натомість, він вирішив "розібратись" сам, очевидно, не довіряючи ефективності звернення до поліції. Це легко уявити, тому що у нас скрізь так.
Ніхто ж не думає, що він збирався знайти водія та просто сказати "Боріс, ти нє прав"?
Очевидно, що своїх сил хлопець не розрахував, і ситуація повернулась інакше.
А якби розрахував і натовк пику опоненту, менти б його теж розшукували і затримували?
Мова про те, що сьогодні в подібній ситуації є 2 шляхи: розбиратись самому, розраховуючи на задоволення від помсти і ризикуючи отримати "отвєтку", або зветатись в поліцію без надії на результат та задоволення від справедливого покарання зла.
і то у блатних є правило не звертатися до поліції, якщо сам не впорався, а військові можуть, і суспільство втрутиться. Зараз не 90-ті, а 2020-ті. Суспільству важливіші військові, аніж бандюки
В нашому суспільстві має значення, хто порушує закон.
Слабкого за це наказують, сильному пробачають, і суспільство теж, не лише "правоохоронці".
Хіба це не 90-ті?
Як би ви вчинили на місті ображеного військового?
Увесь ЦЕЙ ІНЦЕДЕНТ був з самого початку ЗРЕЖИСОВАНИМ цим жовторотим п*даром-ахторітетом разом з його сворою шакалят...!!!
Отримали інформацію від своїх шісток-шнирів, що мол є ВЕТЕРАН, якого комісували, а комісують зараз з війська лише скалічених і котрий отримав відповідну групу інвалідності у звязку з пораненням, кантузією та неврологічним розладом, після котрого міністерство оборони, через соцслужбу виплачує ГРОШОВУ КОМПЕНСАЦІЮ (відкуп від проблем з втрачене здоровя військового) на війні десь у межах 500-900 тисяч гривень.
Ось ця бандитьська мразота і вирішили трохи на цьому "заробити грошей"...
Але, щоб вийти на самого цього військового та закрутити його в бандитський блудняк і відібрати усі виплачені йому кошти, намалювали собі схему-сценарій, як підрізати на машині, машину його батьків де їх син 100% за них заступиться, а вже тут буде інший розклад, ти нам винний і вибачайся і давай бабло, а для профілактики спершу натовчем йому морду і побачим хто за него впряжеться, а може буде ТЕРПІЛОЮ...!!!
Але ці черкаські ублюдки і цей недоносок з цепурою не розрахували, що зараз усюди камери спостереження та усіх є смартфони з відіокамерою і що їх так гарно зазнемкують...!!!
Чому ці ублюдки разом з тим кримінальним недоноском не на фронті, це вже питання до ТЦК, та мусарні, які так вправно відловлює законослухняних молодиків та чоловіків від 25-55 де тільки можна, щоб відправити їх на передову і в зону військових дій...!!!
Уся ЦЯ Черкаська корумпована до костей мусарня від ЧРУП аж до ОБЛАСНОГО УП тісно СПІВПРАЦЮЄ з цими кримінальними ублюдками, наркобаригами, угонщиками машин, сутенерами, щипачами та думушніками у цілій області, щоб отримувати від них хабарі та відкупні, а також свою долю від наводок...!!!
ЦЕ ЗАРАЗ ВІДБУВАЄТЬСЯ В УСІХ ОБЛАСТЯХ ТА МІСТАХ УКРАЇНИ...!!!
Ця мусорська мразота цілим обласним складом має бути переміщена та направлена на передову і в зону бойових дій цілим зсученим складом черкаських мусорів...!!!
А ветеранським організаціям побажаю створити БОЙОВИЙ КУЛАК і стати на горло цій кримінальній мерзоті в усій Черкаській області та відповідно ще створити журналіський осередок, котрий буде висвітлювати події їх діяльності та роботу КРИМІНАЛІЗОВАНОЇ ПОЛІЦІЇ області та ІМПОТЕНТНО-ЗЛОДІЙСЬКОЇ ОВА Черкаської області...!!!
Посмотрим, сколько этот ублюдок получит:
если учесть общий вес золотых бандитских цепей и браслетов у подонка, то вполне может отделаться условным сроком вместо 12 лет заключения.