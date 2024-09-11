Задержан подозреваемый в избиении ветерана в Смеле, - Нацполиция. ВИДЕО

Полицейские задержали подозреваемого в избиении ветерана в Смеле Черкасской области, возбуждены уголовные производства по четырем статьям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Где задержали подозреваемого?

Как отмечается, 28-летний мужчина скрывался от правоохранителей в одном из отелей на территории Черкасской области. Сейчас он задержан при участии спецназовцев полиции. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения - следствие по согласованию с прокуратурой ходатайствует об избрании содержания под стражей.

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Обыски у подозреваемого

"Кроме того, по месту жительства фигуранта провели обыски, в результате которых было изъято, предварительно, наркотическое средство и оружие. По результатам следственных действий следствием дополнительно внесены сведения в ЕРДР по факту незаконного хранения оружия и наркотиков (по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Также по факту избиения ветерана в городе Смела Черкасской области полиция проводит расследование уголовных производств по ч. 2 ст. 296 УК (Хулиганство, совершенное группой лиц) и ч. 4 ст. 189 КМУ (Вымогательство), по которым фигуранту 10.09.2024 объявлено о подозрении в процессуальном порядке.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет заключения.

Напоминается, что в отношении действий сотрудников полиции руководством Главного управления Национальной полиции в Черкасской области начато служебное расследование. Руководитель отдела полиции № 2 Черкасского районного управления полиции отстранен от исполнения обязанностей.

Подробнее об истории с избиением военного в Черкасской области читайте по ссылке.

Полиция начала уголовное производство и служебное расследование по факту избиения военного в городе Смела.