Избиение военного в Смеле: нападающему сообщили о подозрении и объявили в розыск
Мужчине, который избивал военного в городе Смела Черкасской области, сообщили о подозрении.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Офиса Генпрокурора.
Подозреваемому инкриминируется вымогательство и хулиганство (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296 УК Украины).
Поскольку он скрывается от органов следствия, он объявлен в розыск.
"Прокуроры направили в суд ходатайство о задержании подозреваемого и доставке в суд с целью избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. По результатам обработки обнародованного видео и информации установлено, что 3 сентября 2024 года в г. Смела между мужчинами произошел конфликт, соединенный с вымогательством денежных средств. Во время этого конфликта были нанесены телесные повреждения военнослужащему. Военнослужащий признан потерпевшим в уголовном производстве", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в отношении действий сотрудников полиции руководством Главного управления Национальной полиции в Черкасской области начато служебное расследование.
Подробнее об истории с избиением военного в Черкасской области читайте по ссылке.
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Ось це перли "закону" 2024 року від Буратіни. А якщо людина ніде не прописана?))) І не треба плутати підозру із вироком суду. Заочні суди були ще задовго до 2014 року.
Можливо, він уже, в Одеському або Чернігівському регіоні….
В Тисі, вода прохолодніше!
Може й за кордоном...
Може переховується та планує втекти за кордон
А може просто зник. Як іноді зникають ті хто піднімає руку на військових, або на їхніх рідних.
А може навіть - "скоїв прикре самогубство"...
ці курви розвалюють справу лише почавши провадження!
Вчора ж писали, що потерпілий не є військовослужбовцем, він- ветеран!
Це різні соціально-правові статуси.
Суд обов'язково візьме це до уваги і то буде не на користь потерпілого.
Або просто до справи взялися пАтужні ЗЕбіли.
Не знаю навіть, що гірше.
Але то ж не по людюски. Дітки тут народися. На поліціянтів вивчиличя. Сім"ї позаводили. З місцевими "авторитетами" зв"язки навели і хоба. В іншу область. Ну як так?
Якщо за це взялася СИСТЕМА - бандюкам кінець.
Можуть і пристрелити.
Одне вірно - ці бандюки, що підняли руку на військового, вже не "жильці".
Пі@дець їм. У тюрмі доб'ють.
Які до вас претензії? Ніяких.
У вас, пане, якесь психопатологічно хвора уява про цивілізацію. Ви знаєте, що таке цивілізація?
Це не виключає, що в Смілі був і описаний вами блокпост.
Чекаємо продовження .
Поліція, міліція, прокуратура... все кришується на рівні МВС і охвіса.