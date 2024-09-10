Избиение военного в Смеле: нападающему сообщили о подозрении и объявили в розыск

Мужчине, который избивал военного в городе Смела Черкасской области, сообщили о подозрении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Офиса Генпрокурора.

Подозреваемому инкриминируется вымогательство и хулиганство (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296 УК Украины).

Поскольку он скрывается от органов следствия, он объявлен в розыск.

"Прокуроры направили в суд ходатайство о задержании подозреваемого и доставке в суд с целью избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. По результатам обработки обнародованного видео и информации установлено, что 3 сентября 2024 года в г. Смела между мужчинами произошел конфликт, соединенный с вымогательством денежных средств. Во время этого конфликта были нанесены телесные повреждения военнослужащему. Военнослужащий признан потерпевшим в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в отношении действий сотрудников полиции руководством Главного управления Национальной полиции в Черкасской области начато служебное расследование.

Подробнее об истории с избиением военного в Черкасской области читайте по ссылке.

Смотрите также: Представитель ТЦК подрался с женщиной в Одессе: в военкомате говорят, что она напала на их автомобиль. ВИДЕО