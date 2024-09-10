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Побиття військового у Смілі: нападнику повідомили про підозру та оголосили в розшук

сміла,Побиття військового у Смілі (фото ілюстративне)

Особі, яка побила військового у місті Сміла на Черкащині, повідомлено про підозру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Офісу Генерального Прокурора.

Підозрюваному інкриміновано вимагання та хуліганство (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296 КК України).

Оскільки він переховується від органів слідства, його оголошено в розшук.

"Прокурори направили до суду клопотання про затримання підозрюваного і доставлення до суду з метою обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За результатами опрацювання оприлюдненого відео та інформації встановлено, що 3 вересня 2024 року у м. Сміла між чоловіками відбувся конфлікт, поєднаний з вимаганням грошових коштів. Під час цього конфлікту було нанесено тілесні ушкодження військовослужбовцю. Військовослужбовця визнано потерпілим у кримінальному провадженні", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що щодо дій працівників поліції керівництвом Головного управління Національної поліції в Черкаській області розпочато службове розслідування.

Докладніше про історію із побиттям військового на Черкащині читайте за посиланням.

Дивіться: Представник ТЦК побився з жінкою в Одесі: у військкоматі кажуть, що вона напала на їхню автівку. ВIДЕО

Автор: 

побиття (934) військовослужбовці (4743) Сміла (59) Чернігівська область (905)


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Топ коментарі
+42
цих виродків було не менше 5-ти. чому тільки одному дебілу щось оголосили?
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10.09.2024 19:25
+32
Як простий пересічний вкраде пачку сигарет то зразу пакують, а бандюків якось не спішать. Може за долю переживають?
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10.09.2024 19:26
+22
Ще було стільки же мусоров!
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10.09.2024 19:28
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цих виродків було не менше 5-ти. чому тільки одному дебілу щось оголосили?
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10.09.2024 19:25 Відповісти
Ще було стільки же мусоров!
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10.09.2024 19:28 Відповісти
що ти очеш від дурналістів, але злочин кваліфікований за ч.2 ст. 286 КК, а це групою осіб, тому будуть і інші а мможе є,, але дурналісти про це не пишуть, бо туплять
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10.09.2024 21:11 Відповісти
Причому другий бив вже лежачого
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11.09.2024 04:43 Відповісти
Як простий пересічний вкраде пачку сигарет то зразу пакують, а бандюків якось не спішать. Може за долю переживають?
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10.09.2024 19:26 Відповісти
оперативно мля
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10.09.2024 19:27 Відповісти
Там ще був мінімум один хач, це точно !
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10.09.2024 19:27 Відповісти
Яким чином йому повідомили про підозру, якщо він у розшуку?
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10.09.2024 19:27 Відповісти
Кпку вам в допомогу.
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10.09.2024 19:33 Відповісти
Я без стьобу. Як це фізично можливо? Я розумію відкрили провадження, або справу. Але як можна повідомити людину, котра у розшуку?
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10.09.2024 19:36 Відповісти
Заочне засудження ввели давним давно, після 2014 року. Надішлють заказним листом по місцю прописки і буде вважатись що вручене.
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10.09.2024 20:30 Відповісти
Надішлють заказним листом по місцю прописки і буде вважатись що вручене.

 Ось це перли "закону" 2024 року від Буратіни. А якщо людина ніде не прописана?))) І не треба плутати підозру із вироком суду. Заочні суди були ще задовго до 2014 року.
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10.09.2024 20:44 Відповісти
не думай, що ти дуже розумний, якщо ніде не прописаний.
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10.09.2024 21:12 Відповісти
Та ти взагалі не думай. Не пасує тобі, та й не виходить. Ходи здоровий. Хай щастить.
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10.09.2024 21:28 Відповісти
педалік, педалюй там таких без прописки тьма
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11.09.2024 09:58 Відповісти
ваша правда... 95-е шоу to everyone! ))
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10.09.2024 22:04 Відповісти
mda.....skorostj u pravo ohoroncev.....prjam svetovaja.....
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10.09.2024 19:27 Відповісти
Мусорські Сміли, мабуть, таки і самі ж, орка десь і переховують…
Можливо, він уже, в Одеському або Чернігівському регіоні….
В Тисі, вода прохолодніше!
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10.09.2024 19:28 Відповісти
Та вiн вже, мабуть, за кордоном!
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10.09.2024 19:31 Відповісти
Є купа варіантів:
Може й за кордоном...
Може переховується та планує втекти за кордон
А може просто зник. Як іноді зникають ті хто піднімає руку на військових, або на їхніх рідних.
А може навіть - "скоїв прикре самогубство"...
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10.09.2024 19:37 Відповісти
Останній варінт найвірогідніший
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10.09.2024 19:41 Відповісти
Хотів би на це сподіватись.
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10.09.2024 21:50 Відповісти
останній найкращий, менше свідків і витрат
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11.09.2024 12:37 Відповісти
Якщо було вимагання грошей то це вже грабіж, а не проста *********.
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10.09.2024 19:32 Відповісти
на днях незаконно виїде з України з дозволу і в супроводі "зеленої прорашистської слуги " .буде призначене розслідування , за "незаконний перетин кордону" потім ген,прокурор "захерачить" папір в Інтерпол і все це через не виключено.через Придністров'я...
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10.09.2024 19:34 Відповісти
Cхоже там бандюки з поліціянтами разом.Наїхали на батьків, побили військового. Ганьба.цих трьох , хто били в полон не брати.
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10.09.2024 19:40 Відповісти
Зненацька включилися прокурори. Бо депутат включився? А міністр виключився. Я вважаю що спільноті України треба просто активно вимагати зняття броні для ментів. Мобілізованих цивільних відправляти в учєбки на патрульних по вулицях населених пунктів блокпостів. Нічого складного в цьому немає, а мєнтів в батальйони. Бажано в стрілецькі. Не цінують порядку і прав в тилу. То нехай дійсно " зануриться" і бєспрєдєл, який творять кацапи. Вони ж ******* не порядок, а бєспрєдєл. Ок. Ха ха ха.
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10.09.2024 19:41 Відповісти
Та вони відразу всі стануть хворими і непридатними до військової служби.
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11.09.2024 09:16 Відповісти
Якщо "авторитет" то у нього є "шнирі" і "шесьорки".
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10.09.2024 19:48 Відповісти
"...було нанесено тілесні ушкодження військовослужбовцю. Військовослужбовця визнано потерпілим у кримінальному провадженні", -

ці курви розвалюють справу лише почавши провадження!
Вчора ж писали, що потерпілий не є військовослужбовцем, він- ветеран!
Це різні соціально-правові статуси.
Суд обов'язково візьме це до уваги і то буде не на користь потерпілого.
Або просто до справи взялися пАтужні ЗЕбіли.
Не знаю навіть, що гірше.
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10.09.2024 19:57 Відповісти
це писали дурналісти. Для кваліфікації злочину немає значення, ветеран чи військовий, бувший чи теперішній, чи взагалі цивільний і в армії не був.
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11.09.2024 12:41 Відповісти
Ротація. І чим найдальше, тим найкраще. Лише постійна ротація поліціянтів знеможливить перетворити будь яку громаду в бандюгансько-ментовське болото.
Але то ж не по людюски. Дітки тут народися. На поліціянтів вивчиличя. Сім"ї позаводили. З місцевими "авторитетами" зв"язки навели і хоба. В іншу область. Ну як так?
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10.09.2024 20:02 Відповісти
Пропаде. І ніхто не знайде. Буває так з тими, хто стрибне в очі не до тих людей. Ну і х✓й з ним.
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10.09.2024 20:11 Відповісти
А я не здивуюся якщо він вже перейшов кордон,причім,легально,з довідкою від Кірюхи Буданги,що він суперагент ГУР....
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10.09.2024 20:18 Відповісти
Та нихера не будет. Полицаи и бандюки как и прокуратура все заодно. Ето будет твориться до тех пор пока кто то не возьмет автомат и всех их перебьет. У нас до власти еще не дошло что те кро прошел Ад на фронте уже со сломаной психикой и большинство из них имеет нулевое терпение к несправедливости
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10.09.2024 20:19 Відповісти
мда, в 1943 ось так би напали на військового - кіздець на місті був би.
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10.09.2024 20:23 Відповісти
Якщо оголосили в розшук значить він вже в Молдові
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10.09.2024 20:24 Відповісти
Й Із Молдови дістануть.
Якщо за це взялася СИСТЕМА - бандюкам кінець.
Можуть і пристрелити.
Одне вірно - ці бандюки, що підняли руку на військового, вже не "жильці".
Пі@дець їм. У тюрмі доб'ють.
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10.09.2024 20:33 Відповісти
Бандит Дмитрук теж підняв руку на військового. Втік закордон і все у нього добре
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10.09.2024 20:45 Відповісти
Подивимося, ще не вечір.
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11.09.2024 08:25 Відповісти
І те за Дитрука взялися коли він вже занадто напи...дів, Куніцький був разом з ним в нападі на воєнного і йому нічого, бо цей розумний жидок на відміну від Дмитрука розуміє коли потрібно стулити пельку.
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11.09.2024 09:26 Відповісти
Щось всі забули що це військовий вичисляв цього мужика, а не навпаки. Вичислив, отримав по морді, а потім вдає із себе жертву. Якось огидненько вийшло
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10.09.2024 23:29 Відповісти
Слідство розбереться. Поки я тільки від вас таке почув.
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11.09.2024 08:24 Відповісти
Від мене? Військовий викладав фотки в соц мережах з фото машини цього хлопця. Шукав інформацію як його знайти. Знайшов. Скрутив номера. Отримав по морді. Які претензії? Це ви від мене в перше чуєте? Тоді читайте не тільки заголовки
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11.09.2024 13:14 Відповісти
Цікаво, а поліція зовсім інше каже.
Які до вас претензії? Ніяких.
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11.09.2024 17:34 Відповісти
Перепрошую, пане, а що, за те, що скрутив номери треба не в поліцію звертатися, а калічити?
У вас, пане, якесь психопатологічно хвора уява про цивілізацію. Ви знаєте, що таке цивілізація?
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11.09.2024 18:13 Відповісти
походу профессиональный инвалид детства уже отъедается на жЫрных пособиях в сытой Европе и "строит" тамошних чиновников, как "суровый боец с колчаковских фронтов с орденом от самогО Зеленскага"..
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10.09.2024 20:48 Відповісти
Да непарьтесь ребятос, всё гаразд, всё под контролем татарова...Побитя ветерана в первый раз что ли? Что потрапилось с Миколой? С каким Миколой спросите, а с тем самим Тищенко...а не *уя, потому что он кум дермака...Так и на этот раз, этот товарищ уже местная знаменитость и никто не поднимает вопрос а как это так случилось что этот накаченный урод до сих пор не на нуле? Где ТЦК и другие так сказать органы...влады разумеется...? Ответ простой...если в Украине возмозно такое что ветеран выбачаетсяся перед быдлом, скажите будь ласка какая разница между Украиной и рашкой? В принципе никакой...только по размеру....Правильный подход следующий...заява в полицию о том что произошло и дальше, ожидание действий так сказать полиции...в разумном периоде...после чего с качком происходит нечастный случай...он падает с ..велосипеда так сказать на смерть....И я впевненый что желающих можем повторить резко поуменшатся...Если влада жуёт сопли и не выконает свои обовязки, нужно брать правосудие в свои руки...как ни как в стране война..или же нет?
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10.09.2024 20:53 Відповісти
А скиньте пруф у студію, що з Миколою нічого не трапилося.
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11.09.2024 18:15 Відповісти
Мабуть пора вимикати світло, щоб змістити увагу плебсу.
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10.09.2024 21:00 Відповісти
Вже десь з дмитруком тусується, до футболки труси версаче вибирає в Лондоні?
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10.09.2024 21:05 Відповісти
Зловити хряка і відправити на передову рити окопи.
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10.09.2024 21:14 Відповісти
Сміла свого часу повними автобусами возила бидло на підтримку Януковича. Просто один факт.
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10.09.2024 21:16 Відповісти
Це хто тобі таке сказав? В Смілі був блок пост на якому ******* автобуси з Кримчанами які їздили на майдан за Януковіча.
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11.09.2024 09:36 Відповісти
По-перше, тикати своїй дружині будете. По-друге, я в той час працював на Печерську і чудово бачив з якими табличками автобуси (вони це не приховували) вивантажували контингент на Антимайдан. І один раз навіть перепитав крокуючих, чи вони зі Сміли.
Це не виключає, що в Смілі був і описаний вами блокпост.
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11.09.2024 18:03 Відповісти
Треба створювати якісь штрафбати для отаких "громадян" та усіляких сепарів разом з кацапськими попами та засилати на чорнові роботи - рити окопи, каміння тягати, прати білизну та інше - роботи там багато
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10.09.2024 21:28 Відповісти
Цей ,,полукримінальник😭'', кришує полу мєнтів в Смілі. Хто ж його посадить?Де таке бачено ?
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10.09.2024 21:36 Відповісти
Это стать не правильно квалифицируется,это ОПГ либо Бандитизм. Полиция свою жопу прячет? Кормились от туда выходит-хуже пи@ров,твари продажные
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10.09.2024 22:04 Відповісти
Чудова виховна робота з кримінальними афторітєтами . https://x.com/Kyryllo_Kram/status/1833484434252702173/video/2
Чекаємо продовження .
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10.09.2024 22:28 Відповісти
там в цій смілі відбулось зрощеня криміналу і поліції з суддями і прокурорами-разом в кабаках і банях сидять-підприємців доять через бандюг--він ж не один там-там ціла банда повязаних між собою людей--в тому числі в депутати місцеві тоже в цій банді--одним словом -махфія
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10.09.2024 23:13 Відповісти
Зачекались поки бандюга змиється, приїхали розшукувати...
Поліція, міліція, прокуратура... все кришується на рівні МВС і охвіса.
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10.09.2024 23:41 Відповісти
При задержании утырку стрелять в лоб. Попытка нападения. Свидетели, служебное расследование, все процедуры и дела. Вывод: оружие применено правомерно. Так поступать с коррупционерами и сруцкимирными ************. В затылок - попытка бегства.
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11.09.2024 03:31 Відповісти
Просто дрон зі скидом
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11.09.2024 04:45 Відповісти
 
 