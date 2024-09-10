Побиття військового у Смілі: нападнику повідомили про підозру та оголосили в розшук
Особі, яка побила військового у місті Сміла на Черкащині, повідомлено про підозру.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Офісу Генерального Прокурора.
Підозрюваному інкриміновано вимагання та хуліганство (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296 КК України).
Оскільки він переховується від органів слідства, його оголошено в розшук.
"Прокурори направили до суду клопотання про затримання підозрюваного і доставлення до суду з метою обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За результатами опрацювання оприлюдненого відео та інформації встановлено, що 3 вересня 2024 року у м. Сміла між чоловіками відбувся конфлікт, поєднаний з вимаганням грошових коштів. Під час цього конфлікту було нанесено тілесні ушкодження військовослужбовцю. Військовослужбовця визнано потерпілим у кримінальному провадженні", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що щодо дій працівників поліції керівництвом Головного управління Національної поліції в Черкаській області розпочато службове розслідування.
Докладніше про історію із побиттям військового на Черкащині читайте за посиланням.
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Ось це перли "закону" 2024 року від Буратіни. А якщо людина ніде не прописана?))) І не треба плутати підозру із вироком суду. Заочні суди були ще задовго до 2014 року.
Можливо, він уже, в Одеському або Чернігівському регіоні….
В Тисі, вода прохолодніше!
Може й за кордоном...
Може переховується та планує втекти за кордон
А може просто зник. Як іноді зникають ті хто піднімає руку на військових, або на їхніх рідних.
А може навіть - "скоїв прикре самогубство"...
ці курви розвалюють справу лише почавши провадження!
Вчора ж писали, що потерпілий не є військовослужбовцем, він- ветеран!
Це різні соціально-правові статуси.
Суд обов'язково візьме це до уваги і то буде не на користь потерпілого.
Або просто до справи взялися пАтужні ЗЕбіли.
Не знаю навіть, що гірше.
Але то ж не по людюски. Дітки тут народися. На поліціянтів вивчиличя. Сім"ї позаводили. З місцевими "авторитетами" зв"язки навели і хоба. В іншу область. Ну як так?
Якщо за це взялася СИСТЕМА - бандюкам кінець.
Можуть і пристрелити.
Одне вірно - ці бандюки, що підняли руку на військового, вже не "жильці".
Пі@дець їм. У тюрмі доб'ють.
Які до вас претензії? Ніяких.
У вас, пане, якесь психопатологічно хвора уява про цивілізацію. Ви знаєте, що таке цивілізація?
Це не виключає, що в Смілі був і описаний вами блокпост.
Чекаємо продовження .
Поліція, міліція, прокуратура... все кришується на рівні МВС і охвіса.