Побиття військового у Смілі: нападнику повідомили про підозру та оголосили в розшук

Особі, яка побила військового у місті Сміла на Черкащині, повідомлено про підозру.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Офісу Генерального Прокурора.

Підозрюваному інкриміновано вимагання та хуліганство (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296 КК України).

Оскільки він переховується від органів слідства, його оголошено в розшук.

"Прокурори направили до суду клопотання про затримання підозрюваного і доставлення до суду з метою обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За результатами опрацювання оприлюдненого відео та інформації встановлено, що 3 вересня 2024 року у м. Сміла між чоловіками відбувся конфлікт, поєднаний з вимаганням грошових коштів. Під час цього конфлікту було нанесено тілесні ушкодження військовослужбовцю. Військовослужбовця визнано потерпілим у кримінальному провадженні", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що щодо дій працівників поліції керівництвом Головного управління Національної поліції в Черкаській області розпочато службове розслідування.

Докладніше про історію із побиттям військового на Черкащині читайте за посиланням.

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