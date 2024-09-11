Затримано підозрюваного у побитті ветерана у Смілі, - Нацполіція. ВIДЕО

Поліцейські затримали підозрюваного у побитті ветерана у Смілі на Черкащині, порушено кримінальні провадження за чотирма статтями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Де затримали підозрюваного?

Як зазначається, 28-річний чоловік переховувався від правоохоронців в одному з готелів на території Черкаської області. Наразі він затриманий за участі спецпризначенців поліції. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід - слідство за погодженням з прокуратурою клопоче про обрання тримання під вартою.

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Обшуки у підозрюваного

"Окрім того, за місцем мешкання фігуранта провели обшуки, у результаті яких було вилучено, попередньо, наркотичний засіб та зброю. За результатами слідчих дій слідством додатково внесені відомості до ЄРДР за фактом незаконного зберігання зброї та наркотиків (за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

Також за фактом побиття ветерана у місті Сміла на Черкащині поліція проводить розслідування кримінальних проваджень за ч. 2 ст. 296 ККУ (Хуліганство, вчинене групою осіб) та ч. 4 ст. 189 КМУ (Вимагання), за якими фігуранту 10.09.2024 оголошено про підозру в процесуальному порядку.

Санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення.

Нагадується, що щодо дій працівників поліції керівництвом Головного управління Національної поліції в Черкаській області розпочато службове розслідування. Керівника відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції відсторонено від виконання обов’язків.

Докладніше про історію із побиттям військового на Черкащині читайте за посиланням.

Поліція розпочала кримінальне провадження та службове розслідування за фактом побиття військового у місті Сміла.