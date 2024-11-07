УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6495 відвідувачів онлайн
Новини Відео
54 172 263

"Малая, ты поедешь с нами": Бізнесмен та поліцейський у Полтаві побили хлопця, який заступився за дівчину, - ЗМІ. ВIДЕО

В одному із Полтавських ресторанів бізнесмен Олександр Павлюченко та заступник начальника Київського райвідділу поліції Олександр Перелі побили хлопця, який заступився за дівчину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило видання "Полтавщина".

Близько 21:20 2 листопада жителька міста Олена разом зі своїм хлопцем відпочивали у ресторані Shade. Поряд із ними сиділа компанія із чотирьох чоловіків, які звернули увагу на дівчину і почали її обговорювати.

За її словами, згодом вона дізналася, що в компанії були власник групи компаній "Альфа-Капітал" Олександр Павлюченко та заступник начальника Київського райвідділу поліції Олександр Перелі.

Читайте також: Біля Михайлівського собору напали на митрополита Климента, який є військовослужбовцем ЗСУ. Нацполіція встановлює обставини події (оновлено). ФОТО

Перелі, за словами дівчини, підійшов до неї та сказав: "Малая, ты поедешь с нами".  Та відповіла, що не знайомиться і в неї є хлопець. На що він відповів "Нас это не интересует, поедешь с нами".

"Хлопець Олени взявся захистити свою дівчину, але його схопили четверо чоловіків і побили прямо в закладі. Швидка забрала потерпілого до 1-ї міської лікарні. В нього зламаний ніс, струс мозку та кров у нирках", - пише видання.

Олена розповіла, що на прохання викликати поліцію і швидку персонал ресторану не реагував та просто спостерігав за побиттям хлопця.

Дівчина зазначила, що власниця ресторану Shade депутатка Маріанна Соліман спочатку відмовилася давати поліції відео із камер відеоспостереження. Пізніше Маріанна Соліман вийшла на зв’язок і сказала, що їй погрожували.

Також дивіться: "Слуга народу" Куницький побив чоловіка в центрі Києва, - поліція. ВIДЕО

Згодом у поліції повідомили, що розпочали кримінальне провадження за фактом умисного нанесення легких тілесних ушкоджень (частина 1 статті 125 Кримінального кодексу України). Справу скерували до ДБР для проведення досудового розслідування.

Правоохоронці не уточнили, чи причетний до конфлікту у ресторані начальник райвідділу поліції Олександр Перелі, проте повідомили про початок службового розслідування.

"Керівництвом поліції області за даним фактом призначено службове розслідування, у ході якого дисциплінарна комісія ГУНП в Полтавській області проводить ретельну перевірку. На період службового розслідування поліцейського, який перебував на місці під час конфлікту, відсторонено від виконання службових обовʼязків. За результатами службового розслідування діям поліцейського буде надана принципова оцінка, у відповідності до вимог чинного законодавства, та прийняті найсуворіші заходи дисциплінарного впливу", - заявили у Департаменті комунікації.

Читайте: Працівника ТЦК оштрафували на 850 грн за побиття чоловіка під час вручення повістки в Чернівцях

Автор: 

побиття (968) Полтава (568)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+121
Отака в нас заброньована поліція. Гнати тих ментів на ''0", нехай там своє геройство показують, козляри!
показати весь коментар
07.11.2024 09:55 Відповісти
+79
Ублюдки кончені. Такі при окупації такі відразу йдуть у прислугу до рашистів.
показати весь коментар
07.11.2024 09:58 Відповісти
+73
"Струс мозку, кров у нирках" - легкі тілесні ушкодження!? Цікаво, а які тоді тяжкі?
показати весь коментар
07.11.2024 09:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
в середине все давно прогнило 👎
показати весь коментар
07.11.2024 11:19 Відповісти
Громадяни, беріть зброю та знищуйте ******* *******. Це єдиний шлях стати громадянським суспільством.
показати весь коментар
07.11.2024 11:25 Відповісти
Підори
показати весь коментар
07.11.2024 11:31 Відповісти
«Новина»? А можна список «здивованих» в Україні ? В алфавітному порядку. Без Зе, на Зе я знаю
показати весь коментар
07.11.2024 11:39 Відповісти
Яке Бидло!!! Це поліціянти??? Це БИДЛО - УХИЛЯНТИ, Сцикливі Покидьки. Клименко хто їх взяв на роботу?
показати весь коментар
07.11.2024 11:47 Відповісти
Полтава - бидломісто.
Помісь руськоговорящіх колгоспників.
В місті все розкрадається на депутатському рівні. Ви погляньте на вигляд обласного центру, він наче після бомбування. Місцями ********** халявний цукор і гречка, а також продавати свій голос за 200 грн, а потім дивуватися, чому ноги ламаються на асфальті і місто схоже на велику помийницю.
показати весь коментар
07.11.2024 11:47 Відповісти
оте ******** на відео з ..духовноі столиці .. м. потави --- коли в військове училище прилетіло дві ракети і загинули 60 людей секретар міськради в.о. мера полтави катька ямщикова не перервала свій ..візит.. в париж . ця проблядь зелена не вважає великою трагедією коли в одну секунду в полтаві гинуть 60 військових .........
показати весь коментар
07.11.2024 15:44 Відповісти
А яким чином охоронна структура "Явір 2000" користується військовим одностроєм?
На відео ж не поліціянта, а приватна охоронна служба.
Якщо ці молодці хочуть носити армійський однострій, хай ******** на фронт, а не кришують місцевих кабанів
показати весь коментар
07.11.2024 11:59 Відповісти
В кадрі ментовська бидлота заброньована з інвалідністю і нормальною пенсією .
показати весь коментар
07.11.2024 12:04 Відповісти
Яка гарна солов'їна мова в мальовничому українському місті!
показати весь коментар
07.11.2024 12:06 Відповісти
Полиция в Украине такая воинственная, а воевать не хотят. Так кто у них враг ?
показати весь коментар
07.11.2024 12:17 Відповісти
"вечори в кабаку у полтаві" - "ментовсько-бізнесова свитка"
показати весь коментар
07.11.2024 12:18 Відповісти
Треба це в новорічний відос Зеленського з коментарями - а чого мовляв в Украіну люди не збираються вертатись...

Це просто жах і сором, що в нас така поліція...
показати весь коментар
07.11.2024 12:18 Відповісти
Той хто і так не збирається повертатись знайде 100500 причин.
показати весь коментар
07.11.2024 22:54 Відповісти
Є також 100500 підстав повернутись. Питання лише в тому, що переважить.
Якщо боротьба за майбутнє Украіни - це не лише гасла, то такі випадки повинні бути абсолютними "red flags", відповідальність повинні нести не тількі учасники, але й ті хто набрав собі "таких" підлеглих.

Якщо будуть наслідки, то в будь якому випадку - за цим почнуть слідкувати, і навіть бидляки будуть боятися себе так вести, бо будуть розуміти що будуть наслідки.

Ну і ті "Хто не збирається", гадаю вони і Цензор не читають, бо ім начхати. То і підстав ім ніяких не треба, на мою думку.
показати весь коментар
08.11.2024 03:01 Відповісти
Толі єщо будєт (С). Всіх нормальних активно знищують на фронті. Зараз он вже до тилових частин добрались. А вживих залишаться отакі. Майбутнє країни, за яке вмирають солдати.
А потім дивуються чому в нас 200 тисяч (вже мабуть під 300, дякувати Сирку) СЗЧшників.
показати весь коментар
07.11.2024 12:21 Відповісти
Дифна хворма у поліції Полтави , чи я щось пропустив ?
показати весь коментар
07.11.2024 12:23 Відповісти
Люди, хто там в місті живе - повибивайте всі вікна в ресторані Shade, власниці та співробітникам ресторану відбийте нирки та зламайте носи. А власниці ресторану, в якому працює така ******* - підпаліть будиночок. Тільки так можна гандонам доводити, що вони гандони.
показати весь коментар
07.11.2024 12:30 Відповісти
Свинособаки! Якщо б мене вдарили я б кадики вирвав
показати весь коментар
07.11.2024 12:31 Відповісти
1 чотирьом бугаям-мусорам та бізнесюкам?
показати весь коментар
07.11.2024 16:51 Відповісти
Брюс Уэйн, переологинься.
показати весь коментар
07.11.2024 20:53 Відповісти
О це герої! Може їх до фронту- там такі потрібні!
показати весь коментар
07.11.2024 12:33 Відповісти
Заспокойтеся, бо цим мерзотникам не буде ніякого покарання.
Коли за вбивство з вогнепальної зброї 5-ти річного Кирила Тлявова п'яна шобла з 5 мусорів отримали:
Чотири роки позбавлення волі за неумисне вбивство призначили колишньому поліцейському Івану Приходьку. Суд також ухвалив врахувати його строк перебування під вартою і врахувати за позбавлення волі, тому Приходько проведе у в'язниці пів року, адже до цього 3,5 роки він перебував у СІЗО.

Іншому правоохоронцю Володимиру Петровцю суд призначив випробувальний термін на 2 роки за збереження патронів.

Володимира Петровця звинувачували у 4 епізодах:

збереженні зброї та набоїв у будинку;
зберіганні набоїв в авто;
***********;
користуванні підробними документами на авто.

Ще двох фігурантів справи - Дмитра Кривошея та Станіслава Петровця, який на момент скоєння злочину був неповнолітнім, суд виправдав.

А в цьому епізоді ніс та нирка. Тьфу! Дрібниці. (Це речення - сарказм).
показати весь коментар
07.11.2024 12:36 Відповісти
Поки люди самі не почнуть карати таких, нічого не зміниться
показати весь коментар
07.11.2024 13:14 Відповісти
Холоп твоя женщина сегодня моя.
показати весь коментар
07.11.2024 13:24 Відповісти
це було б дивно, що при такому ефективному менеджері як татаров були якісь інші мусора.
показати весь коментар
07.11.2024 13:53 Відповісти
А до чого тут холоп татаров, всім кируе мразь коломойского по фаміліі зеленський, то так і треба писати що він керуе бандитами поліцейскими
показати весь коментар
07.11.2024 14:42 Відповісти
в нього клепок не хвате, щоб чимось управляти, окрім напасу
показати весь коментар
08.11.2024 00:37 Відповісти
показати весь коментар
07.11.2024 14:50 Відповісти
Думаю, буде так.
Хлопець забере заяву з мусарні. Чи то із-за погроз, чи то під впливом "компенсації на лікування".
Відсторонений мусор побуде у відпустці "за власний рахунок", поки не вляжеться.
Таким кадрами не розкидаються, тим більше, буде на гачку.
А "уважаємий бізнесмен" продовжить жити своїм життя: бабло, ресторани, братани, цілунки взасос з мусорами...
показати весь коментар
07.11.2024 14:58 Відповісти
Тут бабка надвое сказала, что лучше.

Вот смотрите: даже при условии максимального наказания за сей перформанс - дадут три года.
И то, дадут если у него действительно диагностировали средние\тяжкие телесные, а ведь вчетвером бить не обязательно на поражение, достаточно надавать лящей и поджопников.
Это в лучшем случае. А так, вообще год условно могут, у нас же иногда суды очень добрые.

Что выиграет пацан, если это трио присядет на три года? Кроме того что выйдут оттуда они уже стопроцентными бандитами со связями? Ничего, кроме того что девушку выловят и пустят по кругу чисто из мести.

Мне кажется что если он их раскрутит на пол-ляма, а то и больше - лично ему от этого будет больше толку.
показати весь коментар
07.11.2024 20:59 Відповісти
єто ти по руські рассуждаєш? пустят по кругу -єто у вас кацапов так!
А у нас на зоні цих підарів опустят і вийдуть вони пітухами,без связєй і ніщими!
показати весь коментар
07.11.2024 22:15 Відповісти
Це у вас в кацапендії так прийнато, гнида московська?
показати весь коментар
08.11.2024 20:09 Відповісти
Та ***** любого мента і прокурора які при чинах можна брати і саджати бо всі вони бандюки
показати весь коментар
07.11.2024 15:00 Відповісти
Да это просто какое-то вражеское ДРГ - разговаривают на срусском, наносят вред жителям...
показати весь коментар
07.11.2024 15:05 Відповісти
разрешение на оружие и таких случаев не будет
показати весь коментар
07.11.2024 15:42 Відповісти
Та ну ви шо, зараз включать ботоферму і розкажуть як це небезпечно і що зразу всі один одного перестріляють.
показати весь коментар
07.11.2024 17:34 Відповісти
ВОТ ТАКИЕ ДЕРЖИМОРДЫ И РАЗВАЛИВАЮТ ГОСУДАРСТВО УКРАИНА !!!
показати весь коментар
07.11.2024 16:25 Відповісти
Шум поутихнет через месяц, ни у чьем не виноватый Рафик пойдет на повышение.
показати весь коментар
07.11.2024 16:33 Відповісти
Так і є, поліція працює лише для захисту влади та відмазування від корупції,
але саме цікаво те, що цей цирк, за наші з вами кошти!
показати весь коментар
07.11.2024 17:42 Відповісти
ЩЕ ВОНИ ПРАЦЮЮТЬ ДЛЯ ПРИВЛАСНЕННЯ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ !!!
показати весь коментар
07.11.2024 19:53 Відповісти
Час вже скидуватись на fpv, щоб цим бандитам- в кожну хату
показати весь коментар
07.11.2024 17:33 Відповісти
такі воїни

і, звісно, не на передку

а того парнішу ще тцк запакує
показати весь коментар
07.11.2024 18:40 Відповісти
тiльки повне знищення
показати весь коментар
07.11.2024 19:40 Відповісти
"Слуги", " риги" і менти єдині проти наріду. Посеред білого дня вихоплюють дівчину з ресторану, попри її відмову, а хто це заперечував(її хлопець) просто побили, а могли і вбити. Якщо так запросто заставляли дівчину їхати з ними, то мабуть це не в перший раз і плювати вони на всі закони, Володя Боневтік дозволив це робити своїм дупутатм і ось такій мразі.
показати весь коментар
07.11.2024 19:47 Відповісти
Мне стыдно за нашу власть,это всё позволяет власть,я сейчас живу в другом мире где есть закон и он для всех одинаков, мой спонсор Лорд - это люди которые моей семье доли визу и предоставили бесплатный дом на год. Так вот его лишили прав за нарушение скоростного режима и он реально пол года не садился за руль ,а после передавал на права. Вот так должно быть и в Украине
показати весь коментар
07.11.2024 20:03 Відповісти
откормленное и бухое быдло представляют собой типичную местную "элиту"
показати весь коментар
07.11.2024 20:07 Відповісти
Не куй тут говорить все понятно...
показати весь коментар
07.11.2024 20:11 Відповісти
НЕОБХОДИМО ПОКАЗАТЬ НА ВИДЕО КАК ТАКИХ МОРДАТЫХ ДЕЙСТВИТЕЛЬ В@***** !)
показати весь коментар
07.11.2024 20:15 Відповісти
ИЛИ ПОКОЯ НАРОДУ НЕ БУДЕТ !!!
показати весь коментар
07.11.2024 20:16 Відповісти
*******. Забої нирок у нас уже кваліфікуються "легкими тілесними", за умови, якщо по нирках била "нога божественної істоти" з РУВД чи володар життя з якогось там всратого "Капіталу".
показати весь коментар
07.11.2024 20:17 Відповісти
Ходить в Украине в ресторане не стоит. Особенно, когда там пьяные сотрудники правоохранительных органов. Это опасно для здоровья. Особено отмороженные-это сотрудники СБУ, когда они ужираются, как свиньи, то постоянно лезут в драку. Трезвыми они постоянно воруют, пьяными угрожают жизни и здоровью граждан. Настоящие животные.
показати весь коментар
07.11.2024 20:20 Відповісти
НУ ЯКЩО ТАКІ ЗНИЗУ !!!??? ТО УЯВІТЬ ЯКІ ЗВЕРХУ !!!
показати весь коментар
07.11.2024 20:24 Відповісти
Легкі?????????????
А якщо б це бикувате бидло дряпнуло нігтем, то все інвалідність, тяжкі тілесні ????
Яке скотство(
Реально страшно(
показати весь коментар
07.11.2024 21:52 Відповісти
А що в поліції вже встановлюють важкість нанесених побоїв?Зламаний у потерпілого ніс-це вже побої середньої важкості.Складається враження,що й медичних працівників "купили",або залякали
показати весь коментар
07.11.2024 21:56 Відповісти
Кацапи б'ють кацапів - все нормально. Палтава русскій горад.
показати весь коментар
07.11.2024 23:39 Відповісти
Шо там, міністр МВД вже подав у відставку, чи то нема за шо
показати весь коментар
08.11.2024 01:38 Відповісти
Chomy vu sami dozvolyaete takomy budly jutu za vash rahynok , nasilyvatu vashux dochok, butu -kalichutu vashux suniv , vu vje bu malu bytu bilya miskoi radu , bilya policeiskogo viddily , bilya sydiv z lozyngamu vuslovlyvatu vashi protestu ta tak shob ves svit pochyv inakshe vu takogo budla nikolu ne pozbydutes i zavtra moje bytu jertvoyu ne sosidski ditu a vashi . Boritsya za spravedluvist za ******** vashuh potomkiv, inakshe chogo vu varti...
показати весь коментар
08.11.2024 02:34 Відповісти
Пітушня - це не той, хто заступився за дівчину, а той хто сидить з мусором за одним столом в ресторані..
показати весь коментар
08.11.2024 06:53 Відповісти
Сцикуни ******. Один на один кабани засцяли.
показати весь коментар
09.11.2024 23:00 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 