"Малая, ты поедешь с нами": Бізнесмен та поліцейський у Полтаві побили хлопця, який заступився за дівчину, - ЗМІ. ВIДЕО

В одному із Полтавських ресторанів бізнесмен Олександр Павлюченко та заступник начальника Київського райвідділу поліції Олександр Перелі побили хлопця, який заступився за дівчину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило видання "Полтавщина".

Близько 21:20 2 листопада жителька міста Олена разом зі своїм хлопцем відпочивали у ресторані Shade. Поряд із ними сиділа компанія із чотирьох чоловіків, які звернули увагу на дівчину і почали її обговорювати.

За її словами, згодом вона дізналася, що в компанії були власник групи компаній "Альфа-Капітал" Олександр Павлюченко та заступник начальника Київського райвідділу поліції Олександр Перелі.

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Перелі, за словами дівчини, підійшов до неї та сказав: "Малая, ты поедешь с нами". Та відповіла, що не знайомиться і в неї є хлопець. На що він відповів "Нас это не интересует, поедешь с нами".

"Хлопець Олени взявся захистити свою дівчину, але його схопили четверо чоловіків і побили прямо в закладі. Швидка забрала потерпілого до 1-ї міської лікарні. В нього зламаний ніс, струс мозку та кров у нирках", - пише видання.

Олена розповіла, що на прохання викликати поліцію і швидку персонал ресторану не реагував та просто спостерігав за побиттям хлопця.

Дівчина зазначила, що власниця ресторану Shade депутатка Маріанна Соліман спочатку відмовилася давати поліції відео із камер відеоспостереження. Пізніше Маріанна Соліман вийшла на зв’язок і сказала, що їй погрожували.

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Згодом у поліції повідомили, що розпочали кримінальне провадження за фактом умисного нанесення легких тілесних ушкоджень (частина 1 статті 125 Кримінального кодексу України). Справу скерували до ДБР для проведення досудового розслідування.

Правоохоронці не уточнили, чи причетний до конфлікту у ресторані начальник райвідділу поліції Олександр Перелі, проте повідомили про початок службового розслідування.

"Керівництвом поліції області за даним фактом призначено службове розслідування, у ході якого дисциплінарна комісія ГУНП в Полтавській області проводить ретельну перевірку. На період службового розслідування поліцейського, який перебував на місці під час конфлікту, відсторонено від виконання службових обовʼязків. За результатами службового розслідування діям поліцейського буде надана принципова оцінка, у відповідності до вимог чинного законодавства, та прийняті найсуворіші заходи дисциплінарного впливу", - заявили у Департаменті комунікації.

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