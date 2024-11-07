"Малая, ты поедешь с нами": Бізнесмен та поліцейський у Полтаві побили хлопця, який заступився за дівчину, - ЗМІ. ВIДЕО
В одному із Полтавських ресторанів бізнесмен Олександр Павлюченко та заступник начальника Київського райвідділу поліції Олександр Перелі побили хлопця, який заступився за дівчину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило видання "Полтавщина".
Близько 21:20 2 листопада жителька міста Олена разом зі своїм хлопцем відпочивали у ресторані Shade. Поряд із ними сиділа компанія із чотирьох чоловіків, які звернули увагу на дівчину і почали її обговорювати.
За її словами, згодом вона дізналася, що в компанії були власник групи компаній "Альфа-Капітал" Олександр Павлюченко та заступник начальника Київського райвідділу поліції Олександр Перелі.
Перелі, за словами дівчини, підійшов до неї та сказав: "Малая, ты поедешь с нами". Та відповіла, що не знайомиться і в неї є хлопець. На що він відповів "Нас это не интересует, поедешь с нами".
"Хлопець Олени взявся захистити свою дівчину, але його схопили четверо чоловіків і побили прямо в закладі. Швидка забрала потерпілого до 1-ї міської лікарні. В нього зламаний ніс, струс мозку та кров у нирках", - пише видання.
Олена розповіла, що на прохання викликати поліцію і швидку персонал ресторану не реагував та просто спостерігав за побиттям хлопця.
Дівчина зазначила, що власниця ресторану Shade депутатка Маріанна Соліман спочатку відмовилася давати поліції відео із камер відеоспостереження. Пізніше Маріанна Соліман вийшла на зв’язок і сказала, що їй погрожували.
Згодом у поліції повідомили, що розпочали кримінальне провадження за фактом умисного нанесення легких тілесних ушкоджень (частина 1 статті 125 Кримінального кодексу України). Справу скерували до ДБР для проведення досудового розслідування.
Правоохоронці не уточнили, чи причетний до конфлікту у ресторані начальник райвідділу поліції Олександр Перелі, проте повідомили про початок службового розслідування.
"Керівництвом поліції області за даним фактом призначено службове розслідування, у ході якого дисциплінарна комісія ГУНП в Полтавській області проводить ретельну перевірку. На період службового розслідування поліцейського, який перебував на місці під час конфлікту, відсторонено від виконання службових обовʼязків. За результатами службового розслідування діям поліцейського буде надана принципова оцінка, у відповідності до вимог чинного законодавства, та прийняті найсуворіші заходи дисциплінарного впливу", - заявили у Департаменті комунікації.
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Помісь руськоговорящіх колгоспників.
В місті все розкрадається на депутатському рівні. Ви погляньте на вигляд обласного центру, він наче після бомбування. Місцями ********** халявний цукор і гречка, а також продавати свій голос за 200 грн, а потім дивуватися, чому ноги ламаються на асфальті і місто схоже на велику помийницю.
На відео ж не поліціянта, а приватна охоронна служба.
Якщо ці молодці хочуть носити армійський однострій, хай ******** на фронт, а не кришують місцевих кабанів
Це просто жах і сором, що в нас така поліція...
Якщо боротьба за майбутнє Украіни - це не лише гасла, то такі випадки повинні бути абсолютними "red flags", відповідальність повинні нести не тількі учасники, але й ті хто набрав собі "таких" підлеглих.
Якщо будуть наслідки, то в будь якому випадку - за цим почнуть слідкувати, і навіть бидляки будуть боятися себе так вести, бо будуть розуміти що будуть наслідки.
Ну і ті "Хто не збирається", гадаю вони і Цензор не читають, бо ім начхати. То і підстав ім ніяких не треба, на мою думку.
А потім дивуються чому в нас 200 тисяч (вже мабуть під 300, дякувати Сирку) СЗЧшників.
Коли за вбивство з вогнепальної зброї 5-ти річного Кирила Тлявова п'яна шобла з 5 мусорів отримали:
Чотири роки позбавлення волі за неумисне вбивство призначили колишньому поліцейському Івану Приходьку. Суд також ухвалив врахувати його строк перебування під вартою і врахувати за позбавлення волі, тому Приходько проведе у в'язниці пів року, адже до цього 3,5 роки він перебував у СІЗО.
Іншому правоохоронцю Володимиру Петровцю суд призначив випробувальний термін на 2 роки за збереження патронів.
Володимира Петровця звинувачували у 4 епізодах:
збереженні зброї та набоїв у будинку;
зберіганні набоїв в авто;
***********;
користуванні підробними документами на авто.
Ще двох фігурантів справи - Дмитра Кривошея та Станіслава Петровця, який на момент скоєння злочину був неповнолітнім, суд виправдав.
А в цьому епізоді ніс та нирка. Тьфу! Дрібниці. (Це речення - сарказм).
Хлопець забере заяву з мусарні. Чи то із-за погроз, чи то під впливом "компенсації на лікування".
Відсторонений мусор побуде у відпустці "за власний рахунок", поки не вляжеться.
Таким кадрами не розкидаються, тим більше, буде на гачку.
А "уважаємий бізнесмен" продовжить жити своїм життя: бабло, ресторани, братани, цілунки взасос з мусорами...
Вот смотрите: даже при условии максимального наказания за сей перформанс - дадут три года.
И то, дадут если у него действительно диагностировали средние\тяжкие телесные, а ведь вчетвером бить не обязательно на поражение, достаточно надавать лящей и поджопников.
Это в лучшем случае. А так, вообще год условно могут, у нас же иногда суды очень добрые.
Что выиграет пацан, если это трио присядет на три года? Кроме того что выйдут оттуда они уже стопроцентными бандитами со связями? Ничего, кроме того что девушку выловят и пустят по кругу чисто из мести.
Мне кажется что если он их раскрутит на пол-ляма, а то и больше - лично ему от этого будет больше толку.
А у нас на зоні цих підарів опустят і вийдуть вони пітухами,без связєй і ніщими!
але саме цікаво те, що цей цирк, за наші з вами кошти!
і, звісно, не на передку
а того парнішу ще тцк запакує
А якщо б це бикувате бидло дряпнуло нігтем, то все інвалідність, тяжкі тілесні ????
Яке скотство(
Реально страшно(