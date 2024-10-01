Працівника ТЦК оштрафували на 850 грн за побиття чоловіка під час вручення повістки в Чернівцях
Садгірський райсуд Чернівців оштрафував працівника ТЦК за побиття чоловіка під час вручення повістки.
Про це пише видання Zaxid.net, інформує Цензор.НЕТ.
Інцидент стався на зупинці громадського транспорту. Спочатку між чоловіками виникла суперечка, а потім військовослужбовець вдарив чоловіка в голову. Працівник ТЦК визнав свою провину в суді та розкаявся. Його оштрафували на 850 грн.
У вироку зазначається, що військовий вдарив долонею руки в потилицю чоловіка та "завдав потерпілому фізичного болю без спричинення тілесних ушкоджень"
"Обвинувачений Володимир Л. в суді свою вину визнав повністю й пояснив, що побачив на автобусній зупинці чоловіка і хотів вручити йому повістку, однак той відмовився. Після цього між ними виник словесний конфлікт, обвинувачений не стримався та один раз вдарив його по шиї. Військовий зазначив, що у вчиненому щиро кається.
Суддя Садгірського районного суду Світлана Мілінчук при винесенні вироку врахувала те, що працівник ТЦК раніше не судимий, на обліку у лікаря психіатра та лікаря нарколога не перебуває, за місцем служби зарекомендував себе з позитивної сторони, як старанний, позитивний, дисциплінований військовослужбовець", - пише видання.
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Тут, схоже, "обвинувачений Володимир Л" здійснив фатальну помилку
А ще кажуть зброю потрібно легалізувати - навіщо? Україна країна мрій - дубась кого хочеш за 850 грн.!
P.S. А звісно розумію, що це лише для чиновників та наближених до них, простому громадянину не дозволено того, на що має право "еліта". Як там, казав Зеленський - "зробили це разом"? Таки правда, зробили.
Синочок або родич якогось місцевого судді чи поліцая?
Наче й не велике цабе, але їх теж чіпати не можна.
П*здець...
Штука в день - зарплата подсобника в Киеве.
Можно 3 дня работать, потом:
Штука на еду, штука на ж.д билеты. Штука на штраф погранцам. Сдача на сигареты.
Итого в месяц можно совершить 10 попыток.
Тобто - перед законом не всі рівні ?
Перелом нижньої щелепи - 1250гр.
Перелом одного ребра - 1000гр.(за перелом кожного наступного + 750гр.)
Забій мяких тканин тулуба (без пошкоджень внутрішніх органів) - 700гр.
Епілептичний припадок з обширними гематомами - ціна уточняється.
Телесные наказания крепостных (особенно порка) были широко распространенной практикой. Свод законов 1832-1845 годов смягчил возможные наказания крепостных - за помещиками оставили следующие: розги - до 40 ударов, палки - до 15 ударов, заключение в сельской тюрьме до 2 месяцев и в смирительном доме до 3 месяцев, отдача в арестантские роты на срок до 6 месяцев, а также в рекруты и удаление навсегда из имения с предоставлением в распоряжение местной государственной администрации.
Государство наказывало помещиков за злоупотребление властью и крестьян за неповиновение примерно в одинаковых масштабах - в 1834-1845 годах по всей России было осуждено 0,13% крестьян и 0,13% помещиков от общего числа тех и других в стране.
Перечислять разнообразные способы издевательств не хочется - достаточно сказать, что среди них - изнасилования, домашняя пыточная, домашний тир с непосредственным участием крепостных, травля собаками и так далее. Но особые зверства и садизм были скорее исключением. Здесь больших «успехов» добилась помещица Дарья Салтыкова, замучившая разными способами несколько десятков крепостных. Среди излюбленных средств наказаний были порка, обливание кипятком, горячие щипцы для завивки волос, вырывание волос, а также избиение провинившихся поленом.