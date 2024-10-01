Працівника ТЦК оштрафували на 850 грн за побиття чоловіка під час вручення повістки в Чернівцях

Садгірський райсуд Чернівців оштрафував працівника ТЦК за побиття чоловіка під час вручення повістки.

Про це пише видання Zaxid.net, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався на зупинці громадського транспорту. Спочатку між чоловіками виникла суперечка, а потім військовослужбовець вдарив чоловіка в голову. Працівник ТЦК визнав свою провину в суді та розкаявся. Його оштрафували на 850 грн.

У вироку зазначається, що військовий вдарив долонею руки в потилицю чоловіка та "завдав потерпілому фізичного болю без спричинення тілесних ушкоджень"

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"Обвинувачений Володимир Л. в суді свою вину визнав повністю й пояснив, що побачив на автобусній зупинці чоловіка і хотів вручити йому повістку, однак той відмовився. Після цього між ними виник словесний конфлікт, обвинувачений не стримався та один раз вдарив його по шиї. Військовий зазначив, що у вчиненому щиро кається.

Суддя Садгірського районного суду Світлана Мілінчук при винесенні вироку врахувала те, що працівник ТЦК раніше не судимий, на обліку у лікаря психіатра та лікаря нарколога не перебуває, за місцем служби зарекомендував себе з позитивної сторони, як старанний, позитивний, дисциплінований військовослужбовець", - пише видання.

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