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Працівника ТЦК оштрафували на 850 грн за побиття чоловіка під час вручення повістки в Чернівцях

Працівника ТЦК у Чернівцях оштрафували за побиття чоловіка

Садгірський райсуд Чернівців оштрафував працівника ТЦК за побиття чоловіка під час вручення повістки.

Про це пише видання Zaxid.net, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався на зупинці громадського транспорту. Спочатку між чоловіками виникла суперечка, а потім військовослужбовець вдарив чоловіка в голову. Працівник ТЦК визнав свою провину в суді та розкаявся. Його оштрафували на 850 грн.

У вироку зазначається, що військовий вдарив долонею руки в потилицю чоловіка та "завдав потерпілому фізичного болю без спричинення тілесних ушкоджень"

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"Обвинувачений Володимир Л. в суді свою вину визнав повністю й пояснив, що побачив на автобусній зупинці чоловіка і хотів вручити йому повістку, однак той відмовився. Після цього між ними виник словесний конфлікт, обвинувачений не стримався та один раз вдарив його по шиї. Військовий зазначив, що у вчиненому щиро кається.

Суддя Садгірського районного суду Світлана Мілінчук при винесенні вироку врахувала те, що працівник ТЦК раніше не судимий, на обліку у лікаря психіатра та лікаря нарколога не перебуває, за місцем служби зарекомендував себе з позитивної сторони, як старанний, позитивний, дисциплінований військовослужбовець", - пише видання.

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Автор: 

побиття (940) Чернівці (562) ТЦК та СП (597)


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Топ коментарі
+27
Круто, тобто якщо потім розкаятись та сплатити 850 грн., то можна дубасити людей?!!!! А можна купити наперед? А оптові знижки передбачені? А якщо не 850, а 1200грн. сплатити, можна користуватись бейсбольною битою? А з радістю придбаю право на гаряче спілкування з рядом чиновників.
А ще кажуть зброю потрібно легалізувати - навіщо? Україна країна мрій - дубась кого хочеш за 850 грн.!
P.S. А звісно розумію, що це лише для чиновників та наближених до них, простому громадянину не дозволено того, на що має право "еліта". Як там, казав Зеленський - "зробили це разом"? Таки правда, зробили.
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01.10.2024 15:03
+25
А якби навпаки цивільний зацідив би тцкуну, то також штрафом обійшлося?
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01.10.2024 14:58
+23
а хіба це не рахується як розбій? або *********** ...штраф... думаю багато хто заплатив би ті гроші щоб дать комусь в лице кулаком))
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01.10.2024 14:50
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а хіба це не рахується як розбій? або *********** ...штраф... думаю багато хто заплатив би ті гроші щоб дать комусь в лице кулаком))
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01.10.2024 14:50 Відповісти
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01.10.2024 15:11 Відповісти
За удар в лицо ТЦКуну врядли громадянын отделается таким символическим штрафом . А если бы працивнык ТЦК повредил кулак и получил травму, когда бил громадянына, то громадянын должен был бы оплатить лечение потерпевшему сотруднику ТЦК, так как тот временно потерял бы працезатнисть
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01.10.2024 15:13 Відповісти
А це вже залежить від того, ким виявиться цей громадянин.
Тут, схоже, "обвинувачений Володимир Л" здійснив фатальну помилку
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01.10.2024 15:16 Відповісти
Оштрафували на блок сигарет. Так, дивись, і палити кине.
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01.10.2024 18:21 Відповісти
Якби знамав носа то був би кримінал, а так - штраф
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01.10.2024 17:03 Відповісти
А если бы дали по шее ТЦКакащнику!? Лет,5, не меньше
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01.10.2024 19:39 Відповісти
А потерпілий вже на фронті? )
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01.10.2024 14:52 Відповісти
а чому не 17000 ?
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01.10.2024 14:53 Відповісти
и 365 ук не пришьёшь - хреновенько
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01.10.2024 14:54 Відповісти
Дуже потужно наказали😡 В мирний час мінімум *********...
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01.10.2024 14:55 Відповісти
Ну ви це серьозно? Як що да то *******. У зворотньому боку діє?
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01.10.2024 14:56 Відповісти
Під час вручення? Все вірно зробив. Не бажаєш служити, бикуєш? По рилу. А ТЦКашника шрафонули за зря...
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01.10.2024 14:57 Відповісти
Нада было ему грамоту выписать
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01.10.2024 15:14 Відповісти
Працівник ТЦК визнав свою провину в суді та розкаявся. Його оштрафували на 850 грн, сплате штраф і з каяттям піде далі лупцювати, ще премію повинні виписати 8500.
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01.10.2024 14:57 Відповісти
А якби навпаки цивільний зацідив би тцкуну, то також штрафом обійшлося?
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01.10.2024 14:58 Відповісти
Теж премія та замість тцкашника в тцк. А того на фронт. Бо не виконав плану.
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01.10.2024 15:19 Відповісти
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01.10.2024 15:42 Відповісти
Да, Уж! ( Стрийський міськрайонний суд Львівської області призначив пенсіонерці умовне покарання та конфіскував у неї ноутбук. Надія Данильченко лайкнула допис росіянки у російській соцмережі «Однокласники») А тут, подумаешь! Подзатыльник влепил! фигня какая!
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01.10.2024 15:02 Відповісти
Требуем смягчения наказания,а то слишком жесткое.
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01.10.2024 15:03 Відповісти
Премией компенсируют..
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01.10.2024 15:39 Відповісти
Круто, тобто якщо потім розкаятись та сплатити 850 грн., то можна дубасити людей?!!!! А можна купити наперед? А оптові знижки передбачені? А якщо не 850, а 1200грн. сплатити, можна користуватись бейсбольною битою? А з радістю придбаю право на гаряче спілкування з рядом чиновників.
А ще кажуть зброю потрібно легалізувати - навіщо? Україна країна мрій - дубась кого хочеш за 850 грн.!
P.S. А звісно розумію, що це лише для чиновників та наближених до них, простому громадянину не дозволено того, на що має право "еліта". Як там, казав Зеленський - "зробили це разом"? Таки правда, зробили.
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01.10.2024 15:03 Відповісти
потужно підтримую, я всіма руками за те, щоб людей поважали та не били, тому що..., потрібне підкреслити..., але, на жаль, наші тцк - це дзеркальне відображення нашого суспільства..., туди, в тцк. як виявляється можна влаштуватись, а якщо ти влаштуєшся, то все, ти на коні й твоя задача примусити йти на фронт інших, які не змогли так зручно влаштуватись як ти...
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01.10.2024 15:14 Відповісти
Индульгенцый захотел?
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01.10.2024 15:16 Відповісти
Лише виконання Конституції - всі громадяни рівні.... От і я хочу право дубасити оточуючих, як і чиновники. Раз захист від держави не працює, то нехай працює хоч таке.
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01.10.2024 15:20 Відповісти
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01.10.2024 16:22 Відповісти
Суддя була-б ти хлопом то тобі слідовало вручити повістку .
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01.10.2024 15:08 Відповісти
разве потерпевший не кидался с угрозами на представителя державного органу???)))
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01.10.2024 15:10 Відповісти
То на кого ж нещасний тцк-шник підняв руку, чому не сказано?
Синочок або родич якогось місцевого судді чи поліцая?
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01.10.2024 15:10 Відповісти
Та ну, чого б він на зупинці громадського транспорту робив
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01.10.2024 15:14 Відповісти
Та запросто, вони теж іноді ходять серед людей.
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01.10.2024 15:19 Відповісти
якщо б той тцкшнік руку підняв на когось з хазяїв українців то він би уже неділюнзад помер в Вугледарі чи Покровську
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01.10.2024 15:21 Відповісти
Бувають такі собі корисні "підхазяйчики".
Наче й не велике цабе, але їх теж чіпати не можна.
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01.10.2024 15:34 Відповісти
А давайте я отебошу работника ТЦК и заплачу штраф 850грн?
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01.10.2024 15:25 Відповісти
Син подруги йшов на роботу. Зупинили тцк. Він "хто такі, ваші документи". Схватили за руку. Далі він трьох розкидав, шестеро скрутили. Тиждень болячки шукав, не знайшов(справді здоровий). Визвав адвоката, помурижили голову тцк. Відпустили додому чекати коли визвуть. 3 місяці вже минуло, не чіпають.
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01.10.2024 16:26 Відповісти
Абфигеть! А могу за тищу гривень набить морду козлоподобному меру города?
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01.10.2024 15:29 Відповісти
А скікі ж з тих 850 гр. віддали потерпілому? Ну, щоб хоча б якось-такось компенсувати його морально-тілесні збитки. Ніскікі? Вашу ж маму з вашим дебільним совково-совєцким законодавством та із такими ж вашими законоутворцями. Як же гидко читати про таку гидоту в Україні... Аж ригати хочеться
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01.10.2024 15:37 Відповісти
850 гривень...
П*здець...
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01.10.2024 15:37 Відповісти
А шо такое? Нормальные гроші. Такое бабло на кон ставишь если на границе поймают.
Штука в день - зарплата подсобника в Киеве.
Можно 3 дня работать, потом:
Штука на еду, штука на ж.д билеты. Штука на штраф погранцам. Сдача на сигареты.
Итого в месяц можно совершить 10 попыток.
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01.10.2024 15:38 Відповісти
Цікаво, а якби цей чоловік відгамселив цього тецекашника, теж 850 гривень булоб?!
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01.10.2024 15:38 Відповісти
А як би той дядько вдарив ТЦКшника ? Точно одним штрафом би не відбувся ...
Тобто - перед законом не всі рівні ?
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01.10.2024 15:41 Відповісти
А как ты хотел? Да справедливости не существует. И каждому равному есть кто-то на порядок равнее
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01.10.2024 15:45 Відповісти
44-річний житель Глухова вдарив головою в обличчя співробітника ТЦК, який хотів вручити йому повістку ... Суд відправив чоловіка під цілодобовий домашній арешт. Йому загрожує обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Джерело:
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01.10.2024 15:58 Відповісти
Дешево. Треба *******, поки не подорожало
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01.10.2024 16:01 Відповісти
Удар в голову кулаком - 850гр., ногою - 1100гр.
Перелом нижньої щелепи - 1250гр.
Перелом одного ребра - 1000гр.(за перелом кожного наступного + 750гр.)
Забій мяких тканин тулуба (без пошкоджень внутрішніх органів) - 700гр.
Епілептичний припадок з обширними гематомами - ціна уточняється.
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01.10.2024 16:14 Відповісти
Битье крепостных было скорее в порядке вещей. Закон формально запрещал жестокое обращение с крепостными, но правительство закрывало на это глаза.

Телесные наказания крепостных (особенно порка) были широко распространенной практикой. Свод законов 1832-1845 годов смягчил возможные наказания крепостных - за помещиками оставили следующие: розги - до 40 ударов, палки - до 15 ударов, заключение в сельской тюрьме до 2 месяцев и в смирительном доме до 3 месяцев, отдача в арестантские роты на срок до 6 месяцев, а также в рекруты и удаление навсегда из имения с предоставлением в распоряжение местной государственной администрации.

Государство наказывало помещиков за злоупотребление властью и крестьян за неповиновение примерно в одинаковых масштабах - в 1834-1845 годах по всей России было осуждено 0,13% крестьян и 0,13% помещиков от общего числа тех и других в стране.

Перечислять разнообразные способы издевательств не хочется - достаточно сказать, что среди них - изнасилования, домашняя пыточная, домашний тир с непосредственным участием крепостных, травля собаками и так далее. Но особые зверства и садизм были скорее исключением. Здесь больших «успехов» добилась помещица Дарья Салтыкова, замучившая разными способами несколько десятков крепостных. Среди излюбленных средств наказаний были порка, обливание кипятком, горячие щипцы для завивки волос, вырывание волос, а также избиение провинившихся поленом.
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01.10.2024 16:17 Відповісти
Получается, крепостные имели больше прав, чем граждане Украины.
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01.10.2024 16:18 Відповісти
Ніби читаю характеристику написану 40 років назад ... зарекомендував. сімянин... твою мать
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01.10.2024 16:35 Відповісти
Характер - нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет служебный долг. Беспощаден к врагам рейха.
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01.10.2024 17:05 Відповісти
ну,шо зелені наголосували?то в нас вже не тільки Конституція на паузі а й кримінальний кодекс?
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01.10.2024 17:19 Відповісти
Так може ТЦКашиків почати бити за 850 гривень штрафу?
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01.10.2024 17:45 Відповісти
Можно бить за деньги. Заплатил и бей кого хоочеш. Здорово.
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01.10.2024 17:56 Відповісти
 
 