Работника ТЦК оштрафовали на 850 грн за избиение мужчины во время вручения повестки в Черновцах
Садгорский райсуд Черновцов оштрафовал работника ТЦК за избиение мужчины во время вручения повестки.
Об этом пишет издание Zaxid.net, информирует Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел на остановке общественного транспорта. Сначала между мужчинами возникла ссора, а затем военнослужащий ударил мужчину в голову. Работник ТЦК признал свою вину в суде и раскаялся. Его оштрафовали на 850 грн.
В приговоре отмечается, что военный ударил ладонью руки в затылок мужчины и "нанес потерпевшему физическую боль без причинения телесных повреждений"
"Обвиняемый Владимир Л. в суде свою вину признал полностью и пояснил, что увидел на автобусной остановке мужчину и хотел вручить ему повестку, однако тот отказался. После этого между ними возник словесный конфликт, обвиняемый не сдержался и один раз ударил его по шее. Военный отметил, что в содеянном искренне раскаивается.
Судья Садгорского районного суда Светлана Милинчук при вынесении приговора учла то, что работник ТЦК ранее не судим, на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит, по месту службы зарекомендовал себя с положительной стороны, как старательный, положительный, дисциплинированный военнослужащий", - пишет издание.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тут, схоже, "обвинувачений Володимир Л" здійснив фатальну помилку
А ще кажуть зброю потрібно легалізувати - навіщо? Україна країна мрій - дубась кого хочеш за 850 грн.!
P.S. А звісно розумію, що це лише для чиновників та наближених до них, простому громадянину не дозволено того, на що має право "еліта". Як там, казав Зеленський - "зробили це разом"? Таки правда, зробили.
Синочок або родич якогось місцевого судді чи поліцая?
Наче й не велике цабе, але їх теж чіпати не можна.
П*здець...
Штука в день - зарплата подсобника в Киеве.
Можно 3 дня работать, потом:
Штука на еду, штука на ж.д билеты. Штука на штраф погранцам. Сдача на сигареты.
Итого в месяц можно совершить 10 попыток.
Тобто - перед законом не всі рівні ?
Перелом нижньої щелепи - 1250гр.
Перелом одного ребра - 1000гр.(за перелом кожного наступного + 750гр.)
Забій мяких тканин тулуба (без пошкоджень внутрішніх органів) - 700гр.
Епілептичний припадок з обширними гематомами - ціна уточняється.
Телесные наказания крепостных (особенно порка) были широко распространенной практикой. Свод законов 1832-1845 годов смягчил возможные наказания крепостных - за помещиками оставили следующие: розги - до 40 ударов, палки - до 15 ударов, заключение в сельской тюрьме до 2 месяцев и в смирительном доме до 3 месяцев, отдача в арестантские роты на срок до 6 месяцев, а также в рекруты и удаление навсегда из имения с предоставлением в распоряжение местной государственной администрации.
Государство наказывало помещиков за злоупотребление властью и крестьян за неповиновение примерно в одинаковых масштабах - в 1834-1845 годах по всей России было осуждено 0,13% крестьян и 0,13% помещиков от общего числа тех и других в стране.
Перечислять разнообразные способы издевательств не хочется - достаточно сказать, что среди них - изнасилования, домашняя пыточная, домашний тир с непосредственным участием крепостных, травля собаками и так далее. Но особые зверства и садизм были скорее исключением. Здесь больших «успехов» добилась помещица Дарья Салтыкова, замучившая разными способами несколько десятков крепостных. Среди излюбленных средств наказаний были порка, обливание кипятком, горячие щипцы для завивки волос, вырывание волос, а также избиение провинившихся поленом.