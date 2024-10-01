Работника ТЦК оштрафовали на 850 грн за избиение мужчины во время вручения повестки в Черновцах

Садгорский райсуд Черновцов оштрафовал работника ТЦК за избиение мужчины во время вручения повестки.

Об этом пишет издание Zaxid.net, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта. Сначала между мужчинами возникла ссора, а затем военнослужащий ударил мужчину в голову. Работник ТЦК признал свою вину в суде и раскаялся. Его оштрафовали на 850 грн.

В приговоре отмечается, что военный ударил ладонью руки в затылок мужчины и "нанес потерпевшему физическую боль без причинения телесных повреждений"

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"Обвиняемый Владимир Л. в суде свою вину признал полностью и пояснил, что увидел на автобусной остановке мужчину и хотел вручить ему повестку, однако тот отказался. После этого между ними возник словесный конфликт, обвиняемый не сдержался и один раз ударил его по шее. Военный отметил, что в содеянном искренне раскаивается.

Судья Садгорского районного суда Светлана Милинчук при вынесении приговора учла то, что работник ТЦК ранее не судим, на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит, по месту службы зарекомендовал себя с положительной стороны, как старательный, положительный, дисциплинированный военнослужащий", - пишет издание.

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