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Еще двум соучастникам избиения военного в Смиле избраны меры пресечения, - Офис Генпрокурора

Побиття військового у Смілі

По ходатайствам прокурора Смилянской окружной прокуратуры Черкасской области еще двум лицам, подозреваемым в хулиганских действиях в отношении военнослужащего, избраны меры пресечения - круглосуточный домашний арест.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Также главному подозреваемому сообщено о новом подозрении
- в вымогательстве, хулиганстве, незаконном хранении оружия и наркотиков (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 УК Украины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избиение ветерана в Смиле: подозреваемому избрана мера пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей

Избиение военного в Смиле

Напомним, что в городе Смила Черкасской области местный криминальный авторитет Вадим Долотенко избил ветерана Анатолия Гончаренко. Подробнее об истории с избиением военного в Черкасской области читайте по ссылке.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали подозреваемого в избиении ветерана в Смиле Черкасской области, возбуждены уголовные производства по четырем статьям.

Также ранее глава МВД Игорь Клименко сообщал, что начата проверка относительно возможной бездеятельности местных полицейских в ситуации с избиением ветерана в Смиле.

Впоследствии по делу об избиении ветерана в Смиле Черкасской области подозрение получил еще один фигурант.
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Топ комментарии
+25
А з поліцаями, які лягли під "авторітєта" і закривали очі на злочин уже "вапрос парєшалі"?
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12.09.2024 17:30
+20
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12.09.2024 17:25
+6
Жоско... Домашній арешт не шуткі...
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12.09.2024 17:52
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12.09.2024 17:25 Ответить
А з поліцаями, які лягли під "авторітєта" і закривали очі на злочин уже "вапрос парєшалі"?
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12.09.2024 17:30 Ответить
Жоско... Домашній арешт не шуткі...
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12.09.2024 17:52 Ответить
Шнирів і шесьорок теж на нари !
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12.09.2024 18:10 Ответить
Вони (двоє) били ветерана дуже обережно, тому цілдомар.!
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12.09.2024 18:12 Ответить
А де хлопці з ТЦК? Такі знатні "бійці"!
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12.09.2024 18:16 Ответить
А на ВЛК чому не відправили?
Домашній арешт - то як курорт.
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12.09.2024 18:21 Ответить
отримають терм1н заочку 1 не в1зьмуть на фронт
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12.09.2024 19:36 Ответить
Який домашній арешт щоб давили на потерпілого свідків там з мізками все норм чи занесли дипломат кешу через адвоката адвокатів в таких справах не првинно бути їх разом з цими виродками на передову з лопатами хай копають окопи бліндажі або в уранові рудники і шахти
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12.09.2024 19:39 Ответить
Військовий завжди правий.Це аксіома.Крапка
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12.09.2024 19:41 Ответить
Отих биків - на нуль біля Покровська.
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12.09.2024 20:19 Ответить
На 0 можна і біля першої-ліпшої стінки....
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12.09.2024 20:49 Ответить
Нарешті розворушили той смілянський гнидник. Вадік Долотенко десять років тому був звичайною "тітушкою", із зв'язками в органах, який уявив себе реальним авторитетом.
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12.09.2024 21:31 Ответить
ментополіція має бути реформована....аваківська та сама що та янековсько-кучмівська.. а цю гниду на палю, бо ця паскуда буде і керувати містом... а ТЦК ЙОГО НЕ ЧІПАЛА, ДИВНО?? У НАС КАЛІК ВСІХ ЗАГРЕБЛА ПО СЕЛАМ
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13.09.2024 01:51 Ответить
 
 