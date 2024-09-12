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бійка (733) побиття (891) Черкащина (802) Сміла (57)

Ще двом співучасникам побиття військового у Смілі обрано запобіжні заходи, - Офіс Генпрокурора

Побиття військового у Смілі

За клопотаннями прокурора Смілянської окружної прокуратури Черкаської області ще двом особам, підозрюваним у хуліганських діях стосовно військовослужбовця, обрано запобіжні заходи – цілодобовий домашній арешт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Також головному підозрюваному повідомлено про нову підозру
– у вимаганні, хуліганстві, незаконному зберіганні зброї та наркотиків (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України).

Також читайте: Побиття ветерана у Смілі: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою

Побиття військового у Смілі

Нагадаємо, 9 вересня в місті Сміла на Черкащині місцевий кримінальний авторитет Вадим Долотенко побив ветерана Анатолія Гончаренка. Докладніше про історію із побиттям військового на Черкащині читайте за посиланням.

Поліцейські затримали підозрюваного у побитті ветерана у Смілі на Черкащині, порушено кримінальні провадження за чотирма статтями.

Також раніше глава МВС Ігор Клименко повідомляв, що розпочато перевірку щодо можливої бездіяльності місцевих поліцейських у ситуації з побиттям ветерана у Смілі.

Згодом у справі про побиття ветерана у Смілі на Черкащині підозру отримав ще один фігурант.

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Топ коментарі
+25
А з поліцаями, які лягли під "авторітєта" і закривали очі на злочин уже "вапрос парєшалі"?
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12.09.2024 17:30
+20
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12.09.2024 17:25
+6
Жоско... Домашній арешт не шуткі...
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12.09.2024 17:52
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12.09.2024 17:25 Відповісти
А з поліцаями, які лягли під "авторітєта" і закривали очі на злочин уже "вапрос парєшалі"?
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12.09.2024 17:30 Відповісти
Жоско... Домашній арешт не шуткі...
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12.09.2024 17:52 Відповісти
Шнирів і шесьорок теж на нари !
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12.09.2024 18:10 Відповісти
Вони (двоє) били ветерана дуже обережно, тому цілдомар.!
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12.09.2024 18:12 Відповісти
А де хлопці з ТЦК? Такі знатні "бійці"!
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12.09.2024 18:16 Відповісти
А на ВЛК чому не відправили?
Домашній арешт - то як курорт.
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12.09.2024 18:21 Відповісти
отримають терм1н заочку 1 не в1зьмуть на фронт
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12.09.2024 19:36 Відповісти
Який домашній арешт щоб давили на потерпілого свідків там з мізками все норм чи занесли дипломат кешу через адвоката адвокатів в таких справах не првинно бути їх разом з цими виродками на передову з лопатами хай копають окопи бліндажі або в уранові рудники і шахти
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12.09.2024 19:39 Відповісти
Військовий завжди правий.Це аксіома.Крапка
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12.09.2024 19:41 Відповісти
Отих биків - на нуль біля Покровська.
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12.09.2024 20:19 Відповісти
На 0 можна і біля першої-ліпшої стінки....
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12.09.2024 20:49 Відповісти
Нарешті розворушили той смілянський гнидник. Вадік Долотенко десять років тому був звичайною "тітушкою", із зв'язками в органах, який уявив себе реальним авторитетом.
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12.09.2024 21:31 Відповісти
ментополіція має бути реформована....аваківська та сама що та янековсько-кучмівська.. а цю гниду на палю, бо ця паскуда буде і керувати містом... а ТЦК ЙОГО НЕ ЧІПАЛА, ДИВНО?? У НАС КАЛІК ВСІХ ЗАГРЕБЛА ПО СЕЛАМ
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13.09.2024 01:51 Відповісти
 
 