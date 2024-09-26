На Кировоградщине на полигоне инструктор избил курсанта прикладом автомата: Открыто производство, - ГБР
В Кировоградской области во время учений на полигоне избили военнослужащего. Работники Государственного бюро расследований возбудили уголовное производство.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
Известно, что инцидент произошел 17 сентября этого года во время занятий по огневой подготовке.
"Между инструктором и одним из курсантов возник конфликт. В результате спора чиновник избил военнослужащего прикладом автомата. С телесными повреждениями курсант был госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.
Следователи ГБР возбудили производство по ч. 5 ст. 426-1 УКУ. Досудебное расследование продолжается.
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https://x.com/i/status/1838601677739262419
Краще коментуй заяви свого ідола рудопикого. Щось ти не дуже був активний під темою, де трампон поховав Україну.
Вроде на огневом рубеже всегда так учат
Невдовзі люди вас, щурів та гнид, викинуть на помийку, суши сухарі.
За що деактивован ваш попередній нікнейм?
Інструктор - неадекват. Кому-кому, а інструктору має бути відомо що таким чином поводитися зі зброєю не можна, зброю треба берегти та використовувати за призначенням, а не бити нею когось як в кіно.
https://www.google.com/amp/s/www.radiosvoboda.org/amp/news-zaluzhnyi-zakon-pro-vidpovidalnist-dlia-viiskovyh/32183768.html
5. Діяння, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, -
караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.
копайте глибше, тоді може щось і побачите
А прикладом по сраці - то таке.
Це було не питання.
"Якщо коротко, чоловік, обмежено придатний за станом здоров'я, добровільно пішов на військову службу, на ту посаду, на якій він може бути корисним. Військова частина забронювала за ним місце, відправила на навчання і слідом надала відношення в бажанні бачити Олексія на запропонованій посаді.
По завершенню навчання його вирішили відправити до іншої військової частини, не звертаючи уваги на відношення. На цій підставі виник конфлікт. Результат плачевний. У одного переломи рук, ребер, прострелений каблук берца (благо нога ціла), знаходиться в лікарні. Інша сторона знаходиться на межі кримінальної відповідальності."
На фото там вся рука до плеча відбита. Який би там не був конфлікт і з яких би причин він не відбувся - такого бути не повинно.
Майже впевнений, що це про нього історія. Заява/відкрите провадження у ДБР Кіровоградської області, але події відбувалися у Миколаївській, що якось дивно, про що і у коментарях у його профілі хтось писав.
Інструктор ризикує...