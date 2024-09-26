На Кировоградщине на полигоне инструктор избил курсанта прикладом автомата: Открыто производство, - ГБР

В Кировоградской области во время учений на полигоне избили военнослужащего. Работники Государственного бюро расследований возбудили уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Известно, что инцидент произошел 17 сентября этого года во время занятий по огневой подготовке.

"Между инструктором и одним из курсантов возник конфликт. В результате спора чиновник избил военнослужащего прикладом автомата. С телесными повреждениями курсант был госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.

Следователи ГБР возбудили производство по ч. 5 ст. 426-1 УКУ. Досудебное расследование продолжается.

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