РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3534 посетителя онлайн
Новости
2 866 10
избиение (9754) Коломыя (42) Ивано-Франковская область (901) Лубинец Дмитрий (419)

В Коломые сотрудница психоневрологического интерната, вероятно, избила свою подопечную. Лубинец отреагировал

Працівниця психоневрологічного інтернату в Коломиї побила свою підопічну

В Коломые Ивано-Франковской области работница женского психоневрологического интерната, вероятно, избила свою подопечную. В учреждение прибыла представитель Офиса омбудсмена в области Евгения Мнишенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Что известно об инциденте?

По словам омбудсмена, сразу после получения информации об избиении в интернат прибыла представительница его офиса вместе с командой. Они обнаружили на теле потерпевшей синяки на спине и возле ребер.

Во время посещения заведения также были проверены условия пребывания подопечных в интернате на соблюдение прав человека.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция проводит расследование по факту избиения военного на Днепропетровщине. К инциденту причастен местный депутат

Лубинец отметил, что об этом случае сообщили полиции, после чего правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 125 Уголовного Кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение.

Сейчас начали досудебное расследование, обстоятельства совершения преступления выясняются.

Работницу учреждения отстранили

Лубинец добавил, что администрация заведения, узнав об инциденте, приняла меры для устранения работницы, которая избила подопечную, там проводится служебное расследование.

"Подчеркну, что никто не должен быть подвергнут жестокому обращению или наказанию! А если, к сожалению, подобное случилось - сразу должна быть мгновенная реакция государственных органов, а виновные - привлечены к ответственности!" - прокомментировал омбудсмен.

Смотрите также: "Слуга народа" Куницкий избил мужчину в центре Киева, - полиция. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
"Наголошу, що ніхто не повинен бути підданий жорстокому поводженню чи покаранню! А якщо, на жаль, подібне трапилося - відразу повинна бути миттєва реакція державних органів, а винні - притягнуті до відповідальності!" - прокоментував омбудсмен.

Там сьогодні людину біля бусіка черговий раз били... ногами по голові. Відреагуйте і притягніть до відповідальності.
показать весь комментарий
19.09.2024 15:36
+7
А на сотні відео побиття ТЦКунами та мусарами цивільних Лубінець не відреагував...
показать весь комментарий
19.09.2024 15:38
+1
Лубінець працює, на часі...
показать весь комментарий
19.09.2024 15:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Наголошу, що ніхто не повинен бути підданий жорстокому поводженню чи покаранню! А якщо, на жаль, подібне трапилося - відразу повинна бути миттєва реакція державних органів, а винні - притягнуті до відповідальності!" - прокоментував омбудсмен.

Там сьогодні людину біля бусіка черговий раз били... ногами по голові. Відреагуйте і притягніть до відповідальності.
показать весь комментарий
19.09.2024 15:36 Ответить
А на сотні відео побиття ТЦКунами та мусарами цивільних Лубінець не відреагував...
показать весь комментарий
19.09.2024 15:38 Ответить
- За перші вісім місяців цього року уповноважений з прав людини отримав понад півтори тисячі звернень громадян щодо порушення їхніх прав з боку ТЦК. Наскільки критичною зараз є проблема з цим?
- Один високопосадовець із цієї системи сказав: "Я стою перед дилемою: я отримаю по голові, якщо буду порушувати права громадян, і я отримую по голові, якщо я не виконаю план. Хай краще мене б'ють по голові за те, що я порушую права, ніж я завалю план" /Сергій Рахманін, нардеп/
Четвер, 19 вересня 2024
показать весь комментарий
19.09.2024 16:07 Ответить
Лубінець працює, на часі...
показать весь комментарий
19.09.2024 15:38 Ответить
Психопат може любого психіатра може перевести в розряд психічно-хворий.
показать весь комментарий
19.09.2024 15:45 Ответить
Нехай терпить, а чого ви ще хотіли, недарма ж психіатрам відпустка 45 діб😝😜🤪
показать весь комментарий
19.09.2024 15:54 Ответить
Translator

мало дала
показать весь комментарий
19.09.2024 16:07 Ответить
Це все написала, ймовірно, валєра Сушкова, ймовірно писака, ймовірно твереза. Сліди на спині, а писака каже - ймовірно побили.)
показать весь комментарий
19.09.2024 16:21 Ответить
Який же гарний омбудсмен! Прореагував на слово ймовірно!
показать весь комментарий
19.09.2024 17:05 Ответить
Дієва реакція Лубенця на такі речі, не повинна блокувати його ж роботу з Українцями, яких звільнили з полону рашиського!!
22-летний украинец лишился речи в российском плену https://charter97.org/ru/news/2024/9/19/611364/comments/#comments 11

https://charter97.org/ru/news/2024/9/19/611364/
показать весь комментарий
19.09.2024 19:22 Ответить
 
 