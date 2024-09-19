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депутат (3277) Днепропетровщина (3507) избиение (9754) военнослужащие (5990)

Полиция проводит расследование по факту избиения военнослужащего на Днепропетровщине. К инциденту причастен местный депутат

На Дніпропетровщині місцевий депутат побив військового

В городе Першотравневск на Днепропетровщине группа лиц избила военнослужащего. Среди нападавших был местный депутат.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Происшествие произошло 14 августа возле супермаркета по улице Независимости в г. Першотравенске. Группа лиц напала на 24-летнего мужчину и нанесла ему телесные повреждения. Пострадавшим оказался военнослужащий. Установлено, что среди нападавших был депутат Першотравенского городского совета", - говорится в сообщении.

Правоохранители расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц).

Нападавшим грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

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Топ комментарии
+30
Це тільки початок. Вигуляні тилові бичари будуть бити і принижувати змучених на фронті вояків.
Треба вчити ввічливості депутатів. Кілком у горлянку.
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19.09.2024 00:48
+12
Першотравенськ на Дніпропетровщині так не перейменували. 17 депутатів на сесії міської ради, яка відбулась 25 січня 2024р. одноголосно вирішили зберегти комуняцьку назву. До 22 січня у місті тривало 2 етапи голосування, зокрема опитування в соцмережах. Серед варіантів нової назви розглядали Шахтарське, Щедродар, Косьмин та інші. Але антиукраїнська міськрада категорично заблокувала зміну назви міста ( первомайска)
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19.09.2024 05:42
+12
Таке саме зробила Верховна зрада сьогоднi , не проголосувала за змiнення кацапських назв.
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19.09.2024 07:45
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Це тільки початок. Вигуляні тилові бичари будуть бити і принижувати змучених на фронті вояків.
Треба вчити ввічливості депутатів. Кілком у горлянку.
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19.09.2024 00:48 Ответить
Краще заїхати між ніг і так щоб голова опинилася там де у них мізки знаходяться, в дупі, щоб ці тварюки розмножуватися не змогли, ніколи.
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19.09.2024 07:40 Ответить
Це гарний спосіб. Я колись один раза буцнула черевиком поца між ноги. Завищав, як лисиця.
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19.09.2024 08:24 Ответить
Та то іпсо не може буть. Слуги народу не можуть так робить бо служать… чи то піздьож?
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19.09.2024 00:48 Ответить
першотравенск це осередок кацапні. Заселявся сборною солянкою.
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19.09.2024 00:52 Ответить
А шо в тебе не є "осередком кацапні"? А, здогадуюсь, ще один з диванних патриЙОтів
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19.09.2024 06:32 Ответить
Цей чел не тiльки патрiот з дивану а ще й i довбо..... Ну ви зрозумiли.
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19.09.2024 07:43 Ответить
звісно, адже ви не довбо.. з тих хто сидять на чужині, бо вони патріоти))).
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19.09.2024 09:20 Ответить
Я вже один раз відправила вас в пункт призначення тобто на 3 букву а вам ще хочеться?
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19.09.2024 20:51 Ответить
я теж здогадався, судячи з твого дівану, на шахти з Рахи завозили виключно єнтічних українців))
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19.09.2024 09:23 Ответить
Коли цю зе-команду військові почнуть лупашити? Що не новина, то депутат, або ще якась криса,нападає на військового.
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19.09.2024 01:00 Ответить
Першотравенськ на Дніпропетровщині так не перейменували. 17 депутатів на сесії міської ради, яка відбулась 25 січня 2024р. одноголосно вирішили зберегти комуняцьку назву. До 22 січня у місті тривало 2 етапи голосування, зокрема опитування в соцмережах. Серед варіантів нової назви розглядали Шахтарське, Щедродар, Косьмин та інші. Але антиукраїнська міськрада категорично заблокувала зміну назви міста ( первомайска)
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19.09.2024 05:42 Ответить
Таке саме зробила Верховна зрада сьогоднi , не проголосувала за змiнення кацапських назв.
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19.09.2024 07:45 Ответить
Приблизно так і по місту Павлограду. Як можуть місцеві депутати зробити щось для України, коли весь час там були комуністи, регіонали, А сьогодні молоді і наглі "регіонали" - "слуги"? В цих містах великий відсоток переїхавших з Донецької області на шахти Ахметова, місцева влада під ними і звичайно центральна під ними і бенями.
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19.09.2024 08:28 Ответить
Якщо депутат від "СН" то йому нічого не загрожує.
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19.09.2024 05:48 Ответить
НЕДО торканий
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19.09.2024 06:14 Ответить
Депутати чиновники не повинні сидіти у тилу а повинні бути на передовій як усі нормальні чоловіки .Якщо воно не тільки ховається а підніма руку на захистника то майно всієї рідні для ЗСУ а його подарувать кадирівцям хай дадуть передих козам
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19.09.2024 06:23 Ответить
Не бачу різниці між депутатами та бандюками
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19.09.2024 07:34 Ответить
сотні якшо не тисячі військових загинули через відсутність захисних фортифікацій і все тихо ніякого розслідування зі сторони поліції
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19.09.2024 07:38 Ответить
Понакупляють собі українці, за пляшку олії та пачку маргарину і макаронів, по областях, отаких, бандюків з корочками, так званних «НАРОТНИХ ДЕПУТАТІВ»….
А воно, з цією корочкою, як було бидло-гопником районного розливу, так і далі живе, свої убогим життям, тільки у малиновому піджаку…
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19.09.2024 08:09 Ответить
 
 