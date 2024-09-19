Полиция проводит расследование по факту избиения военнослужащего на Днепропетровщине. К инциденту причастен местный депутат
В городе Першотравневск на Днепропетровщине группа лиц избила военнослужащего. Среди нападавших был местный депутат.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"Происшествие произошло 14 августа возле супермаркета по улице Независимости в г. Першотравенске. Группа лиц напала на 24-летнего мужчину и нанесла ему телесные повреждения. Пострадавшим оказался военнослужащий. Установлено, что среди нападавших был депутат Першотравенского городского совета", - говорится в сообщении.
Правоохранители расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц).
Нападавшим грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.
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Треба вчити ввічливості депутатів. Кілком у горлянку.
А воно, з цією корочкою, як було бидло-гопником районного розливу, так і далі живе, свої убогим життям, тільки у малиновому піджаку…