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депутат (1756) Дніпропетровщина (3261) побиття (891) військовослужбовці (4586)

Поліція проводить розслідування за фактом побиття військового на Дніпропетровщині. До інциденту причетний місцевий депутат

На Дніпропетровщині місцевий депутат побив військового

У місті Першотравневськ на Дніпропетровщині група осіб побила військовослужбовця. Серед нападників був місцевий депутат.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"Подія сталася 14 серпня біля супермаркету по вулиці Незалежності у м. Першотравенську. Група осіб напала на 24-річного чоловіка та завдала йому тілесні ушкодження. Потерпілим виявився військовослужбовець. Встановлено, що серед нападників був депутат Першотравенської міської ради", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб).

Нападникам загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Дивіться: "Слуга народу" Куницький побив чоловіка в центрі Києва, - поліція. ВIДЕО

Автор: 
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Топ коментарі
+30
Це тільки початок. Вигуляні тилові бичари будуть бити і принижувати змучених на фронті вояків.
Треба вчити ввічливості депутатів. Кілком у горлянку.
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19.09.2024 00:48
+12
Першотравенськ на Дніпропетровщині так не перейменували. 17 депутатів на сесії міської ради, яка відбулась 25 січня 2024р. одноголосно вирішили зберегти комуняцьку назву. До 22 січня у місті тривало 2 етапи голосування, зокрема опитування в соцмережах. Серед варіантів нової назви розглядали Шахтарське, Щедродар, Косьмин та інші. Але антиукраїнська міськрада категорично заблокувала зміну назви міста ( первомайска)
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19.09.2024 05:42
+12
Таке саме зробила Верховна зрада сьогоднi , не проголосувала за змiнення кацапських назв.
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19.09.2024 07:45
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Це тільки початок. Вигуляні тилові бичари будуть бити і принижувати змучених на фронті вояків.
Треба вчити ввічливості депутатів. Кілком у горлянку.
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19.09.2024 00:48 Відповісти
Краще заїхати між ніг і так щоб голова опинилася там де у них мізки знаходяться, в дупі, щоб ці тварюки розмножуватися не змогли, ніколи.
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19.09.2024 07:40 Відповісти
Це гарний спосіб. Я колись один раза буцнула черевиком поца між ноги. Завищав, як лисиця.
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19.09.2024 08:24 Відповісти
Та то іпсо не може буть. Слуги народу не можуть так робить бо служать… чи то піздьож?
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19.09.2024 00:48 Відповісти
першотравенск це осередок кацапні. Заселявся сборною солянкою.
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19.09.2024 00:52 Відповісти
А шо в тебе не є "осередком кацапні"? А, здогадуюсь, ще один з диванних патриЙОтів
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19.09.2024 06:32 Відповісти
Цей чел не тiльки патрiот з дивану а ще й i довбо..... Ну ви зрозумiли.
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19.09.2024 07:43 Відповісти
звісно, адже ви не довбо.. з тих хто сидять на чужині, бо вони патріоти))).
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19.09.2024 09:20 Відповісти
Я вже один раз відправила вас в пункт призначення тобто на 3 букву а вам ще хочеться?
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19.09.2024 20:51 Відповісти
я теж здогадався, судячи з твого дівану, на шахти з Рахи завозили виключно єнтічних українців))
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19.09.2024 09:23 Відповісти
Коли цю зе-команду військові почнуть лупашити? Що не новина, то депутат, або ще якась криса,нападає на військового.
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19.09.2024 01:00 Відповісти
Першотравенськ на Дніпропетровщині так не перейменували. 17 депутатів на сесії міської ради, яка відбулась 25 січня 2024р. одноголосно вирішили зберегти комуняцьку назву. До 22 січня у місті тривало 2 етапи голосування, зокрема опитування в соцмережах. Серед варіантів нової назви розглядали Шахтарське, Щедродар, Косьмин та інші. Але антиукраїнська міськрада категорично заблокувала зміну назви міста ( первомайска)
показати весь коментар
19.09.2024 05:42 Відповісти
Таке саме зробила Верховна зрада сьогоднi , не проголосувала за змiнення кацапських назв.
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19.09.2024 07:45 Відповісти
Приблизно так і по місту Павлограду. Як можуть місцеві депутати зробити щось для України, коли весь час там були комуністи, регіонали, А сьогодні молоді і наглі "регіонали" - "слуги"? В цих містах великий відсоток переїхавших з Донецької області на шахти Ахметова, місцева влада під ними і звичайно центральна під ними і бенями.
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19.09.2024 08:28 Відповісти
Якщо депутат від "СН" то йому нічого не загрожує.
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19.09.2024 05:48 Відповісти
НЕДО торканий
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19.09.2024 06:14 Відповісти
Депутати чиновники не повинні сидіти у тилу а повинні бути на передовій як усі нормальні чоловіки .Якщо воно не тільки ховається а підніма руку на захистника то майно всієї рідні для ЗСУ а його подарувать кадирівцям хай дадуть передих козам
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19.09.2024 06:23 Відповісти
Не бачу різниці між депутатами та бандюками
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19.09.2024 07:34 Відповісти
сотні якшо не тисячі військових загинули через відсутність захисних фортифікацій і все тихо ніякого розслідування зі сторони поліції
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19.09.2024 07:38 Відповісти
Понакупляють собі українці, за пляшку олії та пачку маргарину і макаронів, по областях, отаких, бандюків з корочками, так званних «НАРОТНИХ ДЕПУТАТІВ»….
А воно, з цією корочкою, як було бидло-гопником районного розливу, так і далі живе, свої убогим життям, тільки у малиновому піджаку…
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19.09.2024 08:09 Відповісти
 
 