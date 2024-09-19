Поліція проводить розслідування за фактом побиття військового на Дніпропетровщині. До інциденту причетний місцевий депутат

У місті Першотравневськ на Дніпропетровщині група осіб побила військовослужбовця. Серед нападників був місцевий депутат.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"Подія сталася 14 серпня біля супермаркету по вулиці Незалежності у м. Першотравенську. Група осіб напала на 24-річного чоловіка та завдала йому тілесні ушкодження. Потерпілим виявився військовослужбовець. Встановлено, що серед нападників був депутат Першотравенської міської ради", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб).

Нападникам загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

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