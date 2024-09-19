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побиття (891) Коломия (33) Івано-Франківська область (928) Лубінець Дмитро (552)

У Коломиї працівниця психоневрологічного інтернату, ймовірно, побила свою підопічну. Лубінець відреагував

Працівниця психоневрологічного інтернату в Коломиї побила свою підопічну

У Коломиї Івано-Франківській області працівниця жіночого психоневрологічного інтернату, ймовірно, побила свою підопічну. До установи прибула представниця Офісу омбудсмена в області Євгенія Мнишенко. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Що відомом про інцидент?

За словами омбудсмена, одразу після отримання інформації про побиття до інтернату прибула представниця його офісу разом з командою. Вони виявили на тілі потерпілої синці на спині та біля ребер.

Під час відвідування закладу також були перевірені умови перебування підопічних в інтернаті на дотримання прав людини. 

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Лубінець зауважив, що про цей випадок повідомили поліції, після чого правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального Кодексу України - умисне легке тілесне ушкодження.

Наразі розпочали досудове розслідування, обставини вчинення злочину з’ясовуються.

Працівницю установи усунули

Лубінець додав, що адміністрація закладу, довідавшись про інцидент, вжила заходів для усунення працівниці, яка побила підопічну, там проводиться службове розслідування.

"Наголошу, що ніхто не повинен бути підданий жорстокому поводженню чи покаранню! А якщо, на жаль, подібне трапилося – відразу повинна бути миттєва реакція державних органів, а винні – притягнуті до відповідальності!" - прокоментував омбудсмен.

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Топ коментарі
+11
"Наголошу, що ніхто не повинен бути підданий жорстокому поводженню чи покаранню! А якщо, на жаль, подібне трапилося - відразу повинна бути миттєва реакція державних органів, а винні - притягнуті до відповідальності!" - прокоментував омбудсмен.

Там сьогодні людину біля бусіка черговий раз били... ногами по голові. Відреагуйте і притягніть до відповідальності.
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19.09.2024 15:36
+7
А на сотні відео побиття ТЦКунами та мусарами цивільних Лубінець не відреагував...
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19.09.2024 15:38
+1
Лубінець працює, на часі...
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19.09.2024 15:38
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"Наголошу, що ніхто не повинен бути підданий жорстокому поводженню чи покаранню! А якщо, на жаль, подібне трапилося - відразу повинна бути миттєва реакція державних органів, а винні - притягнуті до відповідальності!" - прокоментував омбудсмен.

Там сьогодні людину біля бусіка черговий раз били... ногами по голові. Відреагуйте і притягніть до відповідальності.
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19.09.2024 15:36 Відповісти
А на сотні відео побиття ТЦКунами та мусарами цивільних Лубінець не відреагував...
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19.09.2024 15:38 Відповісти
- За перші вісім місяців цього року уповноважений з прав людини отримав понад півтори тисячі звернень громадян щодо порушення їхніх прав з боку ТЦК. Наскільки критичною зараз є проблема з цим?
- Один високопосадовець із цієї системи сказав: "Я стою перед дилемою: я отримаю по голові, якщо буду порушувати права громадян, і я отримую по голові, якщо я не виконаю план. Хай краще мене б'ють по голові за те, що я порушую права, ніж я завалю план" /Сергій Рахманін, нардеп/
Четвер, 19 вересня 2024
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19.09.2024 16:07 Відповісти
Лубінець працює, на часі...
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19.09.2024 15:38 Відповісти
Психопат може любого психіатра може перевести в розряд психічно-хворий.
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19.09.2024 15:45 Відповісти
Нехай терпить, а чого ви ще хотіли, недарма ж психіатрам відпустка 45 діб😝😜🤪
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19.09.2024 15:54 Відповісти
Translator

мало дала
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19.09.2024 16:07 Відповісти
Це все написала, ймовірно, валєра Сушкова, ймовірно писака, ймовірно твереза. Сліди на спині, а писака каже - ймовірно побили.)
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19.09.2024 16:21 Відповісти
Який же гарний омбудсмен! Прореагував на слово ймовірно!
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19.09.2024 17:05 Відповісти
Дієва реакція Лубенця на такі речі, не повинна блокувати його ж роботу з Українцями, яких звільнили з полону рашиського!!
22-летний украинец лишился речи в российском плену https://charter97.org/ru/news/2024/9/19/611364/comments/#comments 11

https://charter97.org/ru/news/2024/9/19/611364/
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19.09.2024 19:22 Відповісти
 
 