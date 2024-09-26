На Кіровоградщині на полігоні інструктор побив курсанта прикладом автомата: Відкрито провадження, - ДБР

У Кіровоградській області під час навчань на полігоні побили військовослужбовця. Працівники Державного бюро розслідувань порушили кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Відомо, що інцидент стався 17 вересня цього року під час занять з вогневої підготовки.

"Між інструктором та одним з курсантів виник конфлікт. У результаті суперечки посадовець побив військовослужбовця прикладом автомата. З тілесними ушкодженнями курсанта було госпіталізовано до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Слідчі ДБР порушили провадження за ч. 5 ст. 426−1 ККУ. Досудове розслідування триває.

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