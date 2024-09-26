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На Кіровоградщині на полігоні інструктор побив курсанта прикладом автомата: Відкрито провадження, - ДБР

На Кіровоградщині інструктор побив курсанта на навчальному полігоні

У Кіровоградській області під час навчань на полігоні побили військовослужбовця. Працівники Державного бюро розслідувань порушили кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Відомо, що інцидент стався 17 вересня цього року під час занять з вогневої підготовки.

"Між інструктором та одним з курсантів виник конфлікт. У результаті суперечки посадовець побив військовослужбовця прикладом автомата. З тілесними ушкодженнями курсанта було госпіталізовано до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Слідчі ДБР порушили провадження за ч. 5 ст. 426−1 ККУ. Досудове розслідування триває.

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Автор: 

побиття (939) військовослужбовці (4766) ДБР (3504) Кіровоградська область (571)


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Топ коментарі
+12
Підлога експерт зі всього підтягнувся.
Краще коментуй заяви свого ідола рудопикого. Щось ти не дуже був активний під темою, де трампон поховав Україну.
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26.09.2024 14:28
+7
Ну нету у бусифицированного никакой мотивации научиться чему либо. Вот он его и мотивировал прикладом
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26.09.2024 14:17
+6
О, чудовий кандидат для служби в ТЦК!
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26.09.2024 14:22
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Ну нету у бусифицированного никакой мотивации научиться чему либо. Вот он его и мотивировал прикладом
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26.09.2024 14:17 Відповісти
А держава замість того щоб викорінити бусіфікацію та покарати винних (хоча про що це я...), знімає ось це:

https://x.com/i/status/1838601677739262419
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26.09.2024 14:25 Відповісти
Підлога експерт зі всього підтягнувся.
Краще коментуй заяви свого ідола рудопикого. Щось ти не дуже був активний під темою, де трампон поховав Україну.
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26.09.2024 14:28 Відповісти
Меня утром не было на Цензоре. Но я уже там отметился тоже
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26.09.2024 15:03 Відповісти
Бачили, відмітка була як завжди
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07.11.2024 12:51 Відповісти
Он уже и умолял, и в ногах валялся, уговаривая "Ну пожалуйста, родненький, на стрельбище, не направляй оружие на людей. Ты хоть попробуй"
Вроде на огневом рубеже всегда так учат
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26.09.2024 16:02 Відповісти
Хто слудив той зна необережне поводження зі зброєю загрожує життю людей командир відповіда за них Якщо дебіл порушив то мало дав удар прикладрм не визива наслідків крім синця той курвасант хай молить бога що так зійшло а якби саио загинуло та хлопців загубив? Щоб оці пі раси правозахистники верещали не лізьте журнашлюхи і адвокати діряві у процес
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27.09.2024 08:45 Відповісти
О, чудовий кандидат для служби в ТЦК!
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26.09.2024 14:22 Відповісти
Псятина само ховаєшся суниш рило куди собака х й не суне
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27.09.2024 08:46 Відповісти
Типовий набір слів тупого та нікчемного тцкуна
Невдовзі люди вас, щурів та гнид, викинуть на помийку, суши сухарі.
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27.09.2024 08:50 Відповісти
Якщо курсант наставив дуло на інструктора. І причому,, якщо наставив по дурості чи дебілізму не перший раз - то міг і вихватити. Тут неясна ситуація спочатку.
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26.09.2024 14:27 Відповісти
То тоді поганий інструктор. На те він і інструктор, щоб це контролювати.
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26.09.2024 14:38 Відповісти
зараз 1нструктор , це той хто вижив
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26.09.2024 15:06 Відповісти
"наставив дуло на інструктора" 🤣
За що деактивован ваш попередній нікнейм?

Інструктор - неадекват. Кому-кому, а інструктору має бути відомо що таким чином поводитися зі зброєю не можна, зброю треба берегти та використовувати за призначенням, а не бити нею когось як в кіно.
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26.09.2024 14:46 Відповісти
Якщо не доходе то треба роз,яснять доходчивим методом головне щоб не по морді це війна а не іграшки при срср отой курвасант в нарядах би постійно був або полізби в петлю хто служив знає про що я
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27.09.2024 08:52 Відповісти
військослужбовець найдіть із хлопцями того інструктора після служби
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26.09.2024 14:27 Відповісти
Нічого гівноінструктору за побої "сірої скотинки" не буде. Недарма ж вони прийняли закон про абсолютну відповідальність солдатів перед офіцернею. Залужний, до речі, був одним з ініціаторів цього закону в стилі Фрідріха ІІ.
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26.09.2024 14:35 Відповісти
мистер марчелло, называть солдата, готовящегося защищать тебя "сірою скотинкою" и приплести Залужного с законами может только зе-мразота
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26.09.2024 15:12 Відповісти
Залужний підтримав підписання закону 8271, який посилює відповідальність для військових
https://www.google.com/amp/s/www.radiosvoboda.org/amp/news-zaluzhnyi-zakon-pro-vidpovidalnist-dlia-viiskovyh/32183768.html
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26.09.2024 16:07 Відповісти
якщо курсант дов..б-наркоман, то можливеі не таке
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26.09.2024 14:35 Відповісти
Частина перша - то хєрня. Має бути 5 яасина
5. Діяння, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, -

караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.
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26.09.2024 14:36 Відповісти
а чого між ними конфлікт виник? яка причина?
копайте глибше, тоді може щось і побачите
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26.09.2024 14:41 Відповісти
Бувають такі курсанти, що на заняттях з вогневої підготовки витворяють таке, що мало на тій пустоголовці кулемет поламати.
А прикладом по сраці - то таке.
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26.09.2024 14:45 Відповісти
Дуже просте питання, а на йуха ваші ТЦК з мусорами силою заганють в військо такий контингент, на голові якого ваші інструктори потім повинні кулемет ламати?
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26.09.2024 15:20 Відповісти
Может быть потому, что вы на диванах сидите и ждёте пока Кошовой воевать пойдет?
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26.09.2024 15:32 Відповісти
Гарна мотивація.
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26.09.2024 14:48 Відповісти
Нічого з часів совєтів не змінилось-молдат як був рабом дак і по нинішній час кріпосний раб-якщо б'ють то терпи бо то офіцер або сержант-даси здачі або втечеш то дісбат років 5-солдату всюди жопа-нахрена так служба солдатом краще зразу на офіцера подаватися тоді ти можеш солдатом і дачі строїть і окопи і бити його запросто так-і нічого тобі за це не буде а наоборот похвалять бо солдат має боятись всіх і всього
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26.09.2024 14:49 Відповісти
а кто круче офицер или командир?
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26.09.2024 15:11 Відповісти
Фігляр Підлога в першу чергу завжди правий.
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26.09.2024 15:22 Відповісти
Фигляр - плут, ловкий обманщик, притворный, двуличный человек; иными словами - фокусник, шуткарь, кривляка.
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26.09.2024 19:08 Відповісти
" - Та один хер."
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27.09.2024 16:02 Відповісти
У відповідь розбийте голову інструктору, щоб знав тварюка як людей бити.
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26.09.2024 15:01 Відповісти
Ви ніколи не були в армії.
Це було не питання.
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26.09.2024 16:19 Відповісти
Інструктор тут неправий. Треба всю роту заставити за одного неадеквата відпрацьовувати повторно завдання декілька разів і на наступний день неадекват буде в перших рядах завдання виконувати.
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26.09.2024 15:14 Відповісти
Чисто вертухайський совковий метод "виховання". А ще краще взагалі ввести в війську децимацію, взявши приклад з античного війська Римської імперії.
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26.09.2024 15:25 Відповісти
От через такі методи керування рабами солдатами мало хто хоче в армію солдатом-краще офіцером -краще строїть і заставлять рабів чим тебе будуть строїть і заставлять якийсь недоумок в погонах
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26.09.2024 15:55 Відповісти
Досить нити маминим синочкам. Армія інакше не працює. Або з вас зроблять справжніх вбивць, або ви загинете в першому ж бою і підведете побратимів.
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27.09.2024 13:24 Відповісти
Все уже с'ели с гамном того инструктора, разобрались быстрее следователей. А потом выяснится, что инструктор два года воевал и теперь пытался какого то ******** научить как выживать самому и побратимов не погубить. А тот ему рассказывал что нехай квартал воюет
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26.09.2024 15:36 Відповісти
Побитого звуть Олексій Прижмирський - на його сторінці у фейсбуці є деталі. Зі його знайомого, що за нього подавав заяву:

"Якщо коротко, чоловік, обмежено придатний за станом здоров'я, добровільно пішов на військову службу, на ту посаду, на якій він може бути корисним. Військова частина забронювала за ним місце, відправила на навчання і слідом надала відношення в бажанні бачити Олексія на запропонованій посаді.

По завершенню навчання його вирішили відправити до іншої військової частини, не звертаючи уваги на відношення. На цій підставі виник конфлікт. Результат плачевний. У одного переломи рук, ребер, прострелений каблук берца (благо нога ціла), знаходиться в лікарні. Інша сторона знаходиться на межі кримінальної відповідальності."

На фото там вся рука до плеча відбита. Який би там не був конфлікт і з яких би причин він не відбувся - такого бути не повинно.
Майже впевнений, що це про нього історія. Заява/відкрите провадження у ДБР Кіровоградської області, але події відбувалися у Миколаївській, що якось дивно, про що і у коментарях у його профілі хтось писав.
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26.09.2024 15:59 Відповісти
Це "чудова" реклама рекрутингу.
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26.09.2024 16:23 Відповісти
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26.09.2024 16:43 Відповісти
... совок із ЗСУ треба випалити.
Інструктор ризикує...
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26.09.2024 21:00 Відповісти
І получи **** по повній
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27.09.2024 08:54 Відповісти
Ухилянти правозахистники діряві адвокати кацапська шолупонь як мухи на гімно повилазили сидіть тихенько той курвасант порушив норми безпеки хай радіє що само живе і других не покалічив а інструктору треба було провести роз,яснювальну роботу поганявши його до 10 поту не дума голова хай доходе через ноги
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27.09.2024 09:02 Відповісти
 
 