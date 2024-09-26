На Кіровоградщині на полігоні інструктор побив курсанта прикладом автомата: Відкрито провадження, - ДБР
У Кіровоградській області під час навчань на полігоні побили військовослужбовця. Працівники Державного бюро розслідувань порушили кримінальне провадження.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі ДБР.
Відомо, що інцидент стався 17 вересня цього року під час занять з вогневої підготовки.
"Між інструктором та одним з курсантів виник конфлікт. У результаті суперечки посадовець побив військовослужбовця прикладом автомата. З тілесними ушкодженнями курсанта було госпіталізовано до лікарні", - йдеться у повідомленні.
Слідчі ДБР порушили провадження за ч. 5 ст. 426−1 ККУ. Досудове розслідування триває.
Топ коментарі
+12 Сармат Сарматович
показати весь коментар26.09.2024 14:28
+7 Підлога Маккартні
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+6 Ярослав Кийко
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https://x.com/i/status/1838601677739262419
Краще коментуй заяви свого ідола рудопикого. Щось ти не дуже був активний під темою, де трампон поховав Україну.
Вроде на огневом рубеже всегда так учат
Невдовзі люди вас, щурів та гнид, викинуть на помийку, суши сухарі.
За що деактивован ваш попередній нікнейм?
Інструктор - неадекват. Кому-кому, а інструктору має бути відомо що таким чином поводитися зі зброєю не можна, зброю треба берегти та використовувати за призначенням, а не бити нею когось як в кіно.
https://www.google.com/amp/s/www.radiosvoboda.org/amp/news-zaluzhnyi-zakon-pro-vidpovidalnist-dlia-viiskovyh/32183768.html
5. Діяння, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, -
караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.
копайте глибше, тоді може щось і побачите
А прикладом по сраці - то таке.
Це було не питання.
"Якщо коротко, чоловік, обмежено придатний за станом здоров'я, добровільно пішов на військову службу, на ту посаду, на якій він може бути корисним. Військова частина забронювала за ним місце, відправила на навчання і слідом надала відношення в бажанні бачити Олексія на запропонованій посаді.
По завершенню навчання його вирішили відправити до іншої військової частини, не звертаючи уваги на відношення. На цій підставі виник конфлікт. Результат плачевний. У одного переломи рук, ребер, прострелений каблук берца (благо нога ціла), знаходиться в лікарні. Інша сторона знаходиться на межі кримінальної відповідальності."
На фото там вся рука до плеча відбита. Який би там не був конфлікт і з яких би причин він не відбувся - такого бути не повинно.
Майже впевнений, що це про нього історія. Заява/відкрите провадження у ДБР Кіровоградської області, але події відбувалися у Миколаївській, що якось дивно, про що і у коментарях у його профілі хтось писав.
Інструктор ризикує...