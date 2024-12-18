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Два вражеских разведывательных БПЛА Supercam уничтожили операторы зенитных дронов. ВИДЕО

Операторы дронов подразделения "Signum" сбили два российских разведывательных беспилотника "Supercam" с помощью зенитных дронов-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных атак украинских воинов опубликована в соцсетях.

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супер краш...
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18.12.2024 14:41 Ответить
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18.12.2024 15:21 Ответить
А *знищені операторами* було б не краще?
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18.12.2024 16:52 Ответить
Аси-винищувачі!!!!
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18.12.2024 18:06 Ответить
Два ворожі розвідувальні БПЛА Supercam знищили оператори зенітних дронів.
Джерело: https://censor.net/ua/v3525721

Шановна редакціє, ще б трошки і ви б написали: "Два ворожі розвідувальні БПЛА Supercam знищили операторів зенітних дронів."

Може: "Оператори зенітних дронів збили два розвідувальних ..." ??

Вибачайте.
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18.12.2024 19:00 Ответить
 
 