Два вражеских разведывательных БПЛА Supercam уничтожили операторы зенитных дронов. ВИДЕО
Операторы дронов подразделения "Signum" сбили два российских разведывательных беспилотника "Supercam" с помощью зенитных дронов-камикадзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных атак украинских воинов опубликована в соцсетях.
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Джерело: https://censor.net/ua/v3525721
Шановна редакціє, ще б трошки і ви б написали: "Два ворожі розвідувальні БПЛА Supercam знищили
операторівзенітних дронів."
Може: "Оператори зенітних дронів збили два розвідувальних ..." ??
Вибачайте.